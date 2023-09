Weltpremiere des Peugeot E-3008: Erster Eindruck überzeugt

Ist die E-Mobilität das Maß aller Dinge? Liegt der Fokus der Automobilindustrie auch im Jahr 2035 noch auf Stromern, wie wir sie heute kennen? Oder doch eher auf Brennstoffzellen und Wasserstoff? Sicher zu beantworten sind all diese Fragen nicht. Auch deswegen nicht, weil die Akkutechnologien für E-Autos in den kommenden Jahren enorme Fortschritte machen werden, was Reichweiten von deutlich mehr als 1.000 Kilometern in greifbare Nähe rücken lässt. Linda Jackson, Chefin des französischen Herstellers Peugeot, ist dennoch überzeugt, mit klassischen Stromern an der richtigen Stellschraube zu drehen. Europa habe sich für einen gemeinsamen Weg entschieden, um die CO₂-Ziele zu erreichen. „Und für den liefern wir.“ Etwa den neuen Peugeot E-3008 – mit einer Reichweite von bis zu 700 Kilometern.

Peugeot E-3008: Panoramadisplay sorgt für Wow-Effekt

Der Preis für das neue Elektroauto mit coupéhaftem SUV-Charme und flach abfallender Dachlinie ist zwar offiziell noch Verschlusssache, dürfte aber bei etwa 50.000 Euro vor Umweltbonus beginnen. Klar, kein Schnäppchen. Dafür liefert Peugeot aber ein Elektroauto, das nicht nur hinsichtlich des Außendesigns mit modernen Akzenten, Krallen-Design bei den Scheinwerfern, Tagfahrlichtern und Heckleuchten sowie einem weiterhin großen angedeuteten Grill zu gefallen weiß. Auch mit Blick auf das Interieur gehen die Franzosen neue Wege. Hier kommt unter anderem ein 21 Zoll großes Panoramadisplay zum Einsatz, das die Anzeige von aktuellen Fahrdaten, Navigations- und Infotainmentsystem miteinander kombiniert. Wir konnten uns bei der offiziellen Weltpremiere des neuen E-Autos in Sochaux, dem Stammwerk von Peugeot, bereits einen ersten Eindruck verschaffen und waren angetan von der gelungenen Übersicht.

Fast schon typisch ist für Elektroautos von Peugeot ein vergleichsweise kleines Multifunktionslenkrad. Es bringt für Fahrer nicht nur mehr Beinfreiheit, sondern ermöglicht auch einen weitgehend störungsfreien Blick auf die digitalen Bildschirme. Geschmacksache sind sicherlich die Touch-Tasten unterhalb den Lüftungsdüsen, die Veränderungen an den Einstellungen für die Medienwiedergabe, Klimatisierung, Navigationssystem oder dem verbundenen Smartphone erlauben. An der Mittelkonsole bleiben physische Tasten, unter anderem für die Heizung der Heckscheibe und die Aktivierung der Umluft-Lüftung, erhalten. Bei Bedarf lässt sich die Anordnung nach den eigenen Wünschen anpassen. Ein Kippschalter erlaubt zudem den schnellen Wechsel der nutzbaren Fahrmodi, eine dreh- und drückbare Walze die rasche Regulierung der Lautstärke oder das Stummschalten der Audiowiedergabe – auch für den Beifahrer.

Kleines Lenkrad, großes Display: das moderne Interieur des Peugeot E-3008.

Ordentlich Platz auch in der zweiten Sitzreihe

In der zweiten Sitzreihe ist übrigens ordentlich Platz gegeben. Fast 2,75 Meter Radstand machen es möglich. Wie in vielen Elektroautos sorgt die im Unterboden verbaute Batterie aber dafür, dass insbesondere bei großen Menschen die Oberschenkel nicht flach auf der Sitzbank aufliegen können. Die Füße stehen einfach zu hoch auf. Vornehmlich auf längeren Fahrten ist das ein Problem. Ist das Auto aber dafür gedacht, dass hinten primär Kinder ihren Sitzplatz einnehmen, spielt der hohe Boden weniger eine Rolle.

Schade ist, dass Peugeot seiner Neuentwicklung, die erstmals auf der neuen STLA-Plattform steht, keine 800-Volt-Technik spendiert. Man sei überzeugt, dass die 400-Volt-Architektur die beste Balance zwischen erschwinglichem Preis und hoher Ladeleistung biete, war in Sochaux aus Management-Kreisen zu hören. Entsprechend müssen sich Käufer mit bis zu 160 kW Ladeleistung an Schnellladesäulen einverstanden erklären, während auf Basis von 800-Volt-Technik weit mehr als 200 kW möglich gewesen wären.

Das neue Coupé-SUV Peugeot E-3008 kommt Anfang 2024 in den Handel.

Peugeot E-5008 steht auch schon in den Startlöchern

Übrigens: Mit dem Peugeot E-5008 steht bereits das nächste Elektroauto des Herstellers in den Startlöchern. Er soll schon kurz nach dem SUV-Coupé Peugeot E-3008, dessen Verkaufsstart für Februar 2024 anvisiert wird, verfügbar sein. Wenn Peugeot-Chefin Jackson also davon spricht, dass sich die Marke gerade neu erfinde, liegt das nicht zuletzt auch daran, dass die eigene Produktpalette sich aktuell so schnell wandelt, wie noch nie zuvor in der Geschichte des Unternehmens.