Peugeot 508 SW Hybrid im Test: Sportlicher Teilzeit-Stromer

Verfügbar ist der neue Peugeot 508 als klassische Limousine und als Kombi; dann mit dem Zusatz SW im Namen. Wer sich für die von uns getestete Kombi-Variante entscheidet, darf sich auf einen rund 1,9 Tonnen schweren Pkw freuen, der mehr Ladevolumen im Kofferraum vorweisen kann. Standardmäßig sind es 530 Liter, mit umgeklappten Rücksitzen bis zu 1.780 Liter. In der Limousine liegt das Kofferraumvolumen bei 487 respektive 1.537 Litern; etwas weniger als im Opel Astra Electric Sports Tourer (Test). Praktisch: In einem kleinen Fach im Unterboden des Kofferraums lässt sich ein AC-Ladekabel verstauen. Gut, wenn der Akku des Autos regelmäßig an einer öffentlichen Ladesäule mit neuer Energie versorgt werden soll. Der Kraftstofftank kann ein Volumen von 43 Litern vorweisen.

Peugeot 508 SW Hybrid 225 im Test: Bis zu 59 Kilometer elektrische Reichweite

Um den Peugeot 508 SW Hybrid 225 vorantreiben zu können, ist neben einem klassischen 8-Stufen-Benzinmotor (133 kW / 181 PS) auch ein Elektromotor mit einer Leistung von 81 kW (110 PS) verbaut. Er schaltet sich im Hybrid-Modus je nach Fahrsituation automatisch ein oder aus. Das E-Aggregat kann vom Fahrer aber auch manuell ausgewählt werden. Zum Beispiel, um in urbanen Räumen emissionsfrei und besonders leise unterwegs zu sein.

Die elektrische Reichweite liegt innerstädtisch nach Herstellerangaben bei bis zu 59 Kilometern. Bis zu 65 Kilometer rein elektrisches Fahren sind drin, wenn man sich für den schwächer motorisierten Peugeot 508 SW Plug-in-Hybrid 180 entscheidet. Dann liegt die Leistung des Benzinmotors bei 110 kW (150 PS). Grundsätzlich kann festgehalten werden: Die elektrische Reichweite ist okay, andere Plug-in-Hybride am Markt schaffen aber schon deutlich mehr. An dieser Stelle merkt man deutlich, dass der Peugeot 508 SW bereits 2019 auf den Markt kam und seitdem schon ein paar Upgrades spendiert bekommen hat.

Schmale Scheinwerfer verleihen der Front einen aggressiven Look. Dynamische Proportionen auch in der Heckansicht – LED-Leuchten inklusive.

Doch zurück zum von uns getesteten 225er-Modell des Peugeot 508 SW PHEV: Fahrwerk und Lenkung sind vergleichsweise straff und sportlich abgestimmt. Das macht im Alltag viel Spaß und passt gut zum auch äußerlich sportlichen Design. Besonders die Front, markentypisch ausgestattet mit einer 3-Krallen-Optik an den LED-Scheinwerfern, vermittelt ein sehr dynamisches Erscheinungsbild; wie andere Peugeot-Modelle auch. Die von uns getestete GT-Variante weiß zudem mit abgedunkelten LED-Heckleuchten zu punkten.

Eine Systemleistung von 165 kW (225 PS) steht gleichwohl nicht für eine Performance auf Toplevel-Niveau. Sie lässt aber dynamisches Vorankommen zu. Zu spüren ist das unter anderem immer dann, wenn der E-Motor im Vortrieb zugeschaltet wird. Eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h gelingt im Peugeot 508 SW Hybrid nach Herstellerangaben in moderaten 8,0 Sekunden. In der Spitze sind flotte 240 km/h möglich. Wer mit dem E-Motor auf der Autobahn fährt, schafft es hingegen nur auf maximal 135 km/h. Wer den Teilzeit-Stromer auf der Autobahn fährt, wird aber in der Regel nur den Verbrennungsmotor nutzen.

Kleines Sportlenkrad für einen langen Kombi

Für manchen Fahrer sicher gewöhnungsbedürftig: das vergleichsweise kleine Multifunktionslenkrad. Man kennt es schon aus anderen Peugeot-Modellen und muss sich sicherlich erst einmal damit anfreunden. Aus rein subjektiver Sicht betrachtet bereitet die Steuerung aber immer mehr Spaß, je länger man sie nutzt. Eine Erfahrung, die wir auch schon in anderen Peugeot-Modellen gemacht haben. Wer mag, kann Schaltwippen hinter dem Lenkrad verwenden, um die acht verfügbaren Gänge je nach Bedarf manuell hoch und runter zu schalten. Auch in diesem Punkt vermittelt der neue Peugeot 508 eine ordentliche Portion spritzige Sportlichkeit. Das gilt auch für einen vergleichsweise tiefen Einstieg, der aber älteren Menschen weniger gefallen dürfte.

Über das kleine Lenkrad hinweg schaut man im Peugeot 508 SW Hybrid auf das digitale Kombiinstrument.

Den Verbrauch des knapp 4,78 Meter langen Peugeot 508 SW genauer auf die Probe zu stellen, war uns auf unserer rund zweistündigen Testrunde in und um Rüsselsheim kaum möglich. Peugeot stellt einen gewichteten Kraftstoffverbrauch von rund 1,5 Litern pro 100 Kilometer in Aussicht, wenn auch der E-Antrieb genutzt wird. Ohne Elektromotor sind es auf 100 Kilometer gerechnet knapp 7 Liter Verbrauch. Im reinen Elektromodus musst du laut Hersteller mit durchschnittlich rund 17,5 Kilowattstunden (kWh) pro 100 Kilometer rechnen. Eine Wiederaufladung der 12,4 kWh großen Lithium-Ionen-Batterie ist über einen On-Board-Charger mit bis zu 3,7 kW möglich. Optional ist für 500 Euro ein Upgrade auf bis zu 7,4 kW Ladeleistung erhältlich.

Kein Auto für (zu) große Menschen

Das Cockpit des Peugeot 508 SW Hybrid ist geprägt durch zwei Bildschirme. Zum einen durch das digitale Kombiinstrument (12,3 Zoll) hinter dem Lenkrad, zum anderen durch einen rechteckigen Touchscreen (10 Zoll) in horizontaler Ausrichtung, über den sich unter anderem auch das serienmäßige Navigationssystem steuern lässt. Die Bedienung des Multimediasystems ist zuweilen etwas unübersichtlich, weil das Bordsystem auf verschiedenen Ebenen recht verschachtelt ist. Das Smartphone lässt sich per Android Auto und Apple CarPlay mit dem Fahrzeug verbinden; serienmäßig kabellos.

Gut gelöst: Unter dem Center-Display sind sieben physische Shortcut-Tasten zu finden. Sie dienen zum Beispiel dazu, die Telefonie-Funktion zu starten, sofern ein Smartphone mit dem Bordcomputer verbunden ist. Oder um schnell die Einstellungen des Bordcomputers aufzurufen. Dass Peugeot aber darauf setzt, eine Schnellstarttaste für den Start des Navigationssystems nur über den Touchscreen zugänglich zu machen, ist zumindest überraschend. Unter den physischen Tasten ist noch eine Leiste mit acht Touch-Tasten zu finden, über die sich die wichtigsten Klimafunktionen (de)aktivieren lassen.

Breit statt hoch: das Center-Display im Peugeot 508 SW.

Verspielter und doch moderner Innenraum

Die Verarbeitung im Innenraum vermittelt einen hochwertigen, zuweilen aber auch etwas verspielten Eindruck. Dass fast ausschließlich auf Hartplastikblenden gesetzt wird, ist für ein Auto aus dem Stellantis-Konzern keine große Überraschung. Die Gänge kann der Fahrer über einen Wippschalter an der Mittelkonsole einlegen, gleiches gilt für die je nach Ausstattung bis zu vier verfügbaren Fahrmodi.

Und das Platzangebot? Auf den beiden vorderen Plätzen gibt es nichts zu bemängeln. Die Kopf- und Beinfreiheit ist ordentlich, die Sitze bequem. Eingeschränkter geht es im Fond des Fahrzeugs zu. Trotz eines Radstands von rund 2,79 Metern wird es in der zweiten Sitzreihe ziemlich eng, wenn Fahrer und / oder Beifahrer mit ihren Sitzen weit nach hinten rücken. Die Kopffreiheit ist erst ab einer Körpergröße jenseits von 1,95 Metern eingeschränkt. Hier wirkt sich die geringe Höhe des Autos von gerade einmal 1,42 Metern nicht gerade positiv aus. Schmale Fenster sorgen zudem dafür, dass der Blick vom Fahrersitz nach hinten eher suboptimal einzustufen ist.

Kombi der Mittelklasse: der Peugeot 508 SW Hybrid.

Was kostet der Peugeot 508 als Plug-in-Hybrid?

Preislich ist das Auto nicht gerade ein Schnäppchen. Wer sich für den Peugeot 508 SW Hybrid in der von uns getesteten Ausführung mit 165 kW entscheiden möchte, muss dafür gegenwärtig laut aktueller Preisliste mindestens 54.700 Euro auf den Tisch legen. Dafür gibt es das Auto in der Ausstattungslinie Allure zu kaufen. Mit weniger Systemleistung (133 kW / 180 PS) liegt der Einstiegspreis bei 53.200 Euro.

Wenn es statt des Kombi-Modells die klassische Limousine sein soll, liegen die Preise bei mindestens 52.000 (133 kW) respektive 53.500 Euro (165 kW). In der von uns getesteten GT-Variante bietet Peugeot den 508er gegenwärtig auf Bestellung nicht an. Stattdessen steht das Auto auch als besonders leistungsfähiges „Sport Engineered“-Modell ab 72.100 Euro zur Verfügung.

Blick in den Motorraum des Peugeot 508 SW Hybrid.

Luft für zusätzliche Extras lässt sich der Hersteller aber natürlich auch. So kostet etwa das optional erhältliche Panoramaschiebedach in Kombination mit einem Premium-Soundsystem von Focal 2.400 Euro extra. Eine Alarmanlage inklusive Rückfahrkamera mit 360-Grad-Umgebungsansicht kostet 1.450 Euro zusätzlich. Eine sensorgesteuerte Heckklappe gibt es für 500 Euro Aufpreis, eine Anhängerkupplung für 800 Euro. Dann ist eine gebremste Anhängelast von 1.300 Kilogramm mit dem Auto zu ziehen. Abseits der Serienlackierung Eclipse Blau kosten Sonderlackierungen 900 Euro Aufpreis. 17-Zoll-Leichtmetallfelgen sind Serie, 18-Zoll-Bereifung gegen Aufpreis zu haben.

Fazit zum Peugeot 508 PHEV: Der sanfte Teilzeit-Stromer

Du suchst einen Kombi mit Plug-in-Hybrid-Antrieb, der geprägt ist von einem futuristisch anmutenden Cockpit, ein sehr sportliches Design vorzuweisen hat und sogar rahmenlose Türen bietet? Dann solltest du dir den Peugeot 508 SW definitiv genauer ansehen. Und sollte ein Händler bei dir vor Ort noch ein GT-Modell vorrätig haben, solltest du zuschlagen. Denn das Plus an Ausstattung wirst du im Alltag schnell und immer wieder zu schätzen wissen. Besonders dann, wenn du den Wagen als Dienstwagen für regelmäßige Fahrten auf der Langstrecke in Erwägung ziehst. Dank Rekuperation werden zudem die Bremsen geschont. Peugeot selbst stellt einen perfekten Kompromiss zwischen Fahrspaß und Funktionalität in Aussicht. Für unseren Geschmack ist das gut gelungen.

Vorteile Peugeot 508 SW 225 GT

emissionsfreies Fahren innerstädtisch möglich

sportliches Design innen und außen

straff abgestimmtes Fahrwerk

großes Ladevolumen im Kofferraum

Nachteile des Peugeot 508 SW 225 GT

überschaubares Platzangebot in der zweiten Sitzreihe

rein elektrische Reichweite eher moderat

Entertainment-System mit nicht immer intuitiver Bedienung

nicht gerade preiswert

Besonders die Front des Peugeot 508 SW Hybrid präsentiert sich ziemlich sportlich.

Im Leasing ist der Peugeot 508 beim Hersteller übrigens auch erhältlich. Dann aber nicht gerade ein Schnäppchen. Die Limousinen-Ausführung kostet monatlich mindestens 665 Euro, das SW-Modell in der Kombi-Variante mindestens 723 Euro pro Monat. In der Sport-Engineered-Ausführung liegt die monatliche Leasingrate sogar bei rund 900 Euro.

