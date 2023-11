Überraschung bei E-Autos: Zwei Modelle stürmen an die Spitze Hayo Lücke 2 Minuten

Nicht mehr Tesla und Volkswagen führen die Verkaufscharts der beliebtesten E-Autos in Deutschland an. Vielmehr haben sich Skoda und Audi mit zwei Modellen an die Spitze gesetzt. Den dritten Platz nimmt ein italienischer Kleinwagen ein.