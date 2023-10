Skoda Enyaq (2024): Beliebtes E-Auto erhält massives Upgrade

Wie viel Freude es bereiten kann, mit dem Skoda Enyaq auf der Straße unterwegs zu sein, konnten wir bereits in doppelter Hinsicht ausführlich dokumentieren. Denn wir haben nicht nur den Skoda Enyaq RS iV (Test) umfangreich auf die Probe gestellt, sondern auch den Skoda Enyaq Coupé RS iV (Test). Jetzt steht auch offiziell fest: Das beliebte Elektroauto der Volkswagen-Tochter wird (noch) besser. Denn die Skoda-Stromer erhalten mit dem Modelljahr 2024 zum Teil mehr Leistung und eine höhere Reichweite. Nicht nur die RS-Varianten, sondern auch die Modelle Enyaq 85 und Enyaq 85x.

Skoda Enyaq (2024) jetzt auch als 85er Version

Konkret stattet Skoda die entsprechenden Modelle mit kleineren optischen Änderungen und einem optimierten Batteriemanagement sowie einem Leistungszuwachs am weiterentwickelten Heckmotor aus. Alle ab November 2023 produzierten Enyaq 85-, Enyaq 85x- und Enyaq RS-Varianten erhalten zudem die Software-Version 4.0 inklusive neuem Infotainmentkonzept. Sie sind mit bis zu 180 km/h unterwegs.

Beim Skoda Enyaq 85 liegt die Spitzenleistung über den Elektromotor an der Hinterachse bei 210 kW (286 PS), was einem Plus von 60 kW (82 PS) entspricht. Das lässt Sprints von 0 auf 100 km/h nach Angaben des Herstellers in 6,7 Sekunden zu – satte zwei Sekunden schneller als bislang. Die Reichweite nach WLTP-Norm legt auf 563 Kilometer zu. Bei der entsprechenden Coupé-Variante auf sogar 573 Kilometer. Zudem steigt die Ladeleistung an Schnellladesäulen auf bis zu 135 kW.

Auch bei der Allradvariante Enyaq 85x erhöht sich die Leistung: um 15 auf ebenfalls 210 kW. Damit gelingt die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h laut Hersteller in 6,6 Sekunden. Die WLTP-Reichweite gibt Skoda mit 536 Kilometern respektive 545 Kilometern bei der Coupé-Variante an. Die Ladeleistung liegt bei den beiden neuen Allrad-Ausführungen unter optimalen Bedingungen bei maximal 175 kW.

RS-Varianten jetzt mit 250 kW

Ebenfalls mit bis zu 175 kW lässt sich künftig die Neuauflage des Skoda Enyaq RS aufladen, die es nun auf 250 kW (340 PS) Leistung bringt. Beim Spurt bis auf 100 km/h vergehen laut Herstellerangaben 5,5 Sekunden. Die SUV-Version erzielt jetzt eine WLTP-Reichweite von maximal 537 Kilometern, das Enyaq Coupé RS kommt auf bis zu 543 Kilometer. Der Motor an der Hinterachse erreicht ein Drehmoment von bis zu 545 Nm, vorn kommen bis zu 134 Nm hinzu.

Auch der Skoda Enyaq Coupé RS (links) und der Skoda Enyaq RS bekommen mehr Leistung.

Der Skoda Enyaq 85 und alle darüber angesiedelten Modellversionen erhalten zudem die Möglichkeit, die Batterie vorzuwärmen. Wenn der Nutzer die Route zu einem Hochleistungsladegerät (HPC) im Navigationssystem eingibt, startet sie automatisch, der Fahrer kann sie aber auch manuell im Infotainmentsystem des Fahrzeugs aktivieren. Die sogenannte Batterievorkonditionierung bringt den Energiespeicher vor dem Ladevorgang auf eine optimale Temperatur, was die Ladeleistung auch bei kalter Witterung verbessert.

Eine neue Sicherheitsfunktion verhindert das Wegrollen des abgestellten Fahrzeugs an Gefällstrecken: Wenn der Fahrer den Fahrmoduswahlschalter beim Abstellen auf Stellung D (Fahren) belässt statt auf Position P (Parken), greift automatisch die elektromechanische Feststellbremse. Neu in der Serienausstattung des Enyaq ist zudem eine Müdigkeitserkennung. Das System überwacht die Lenkbewegungen und wertet sie aus. Bei Müdigkeitserscheinungen wird dem Fahrer eine Pause empfohlen.

Was kostet der Skoda Enyaq (2024)?

Die Preise für den Skoda Enyaq (2024), bei dem in Zukunft auf die Zusatzbezeichnung „iV“ verzichtet wird, starten bei 44.200 Euro für das Modell 60 mit Heckantrieb und 132 kW (180 PS) Leistung. In der Spitze werden für den Skoda Enyaq Coupé RS mit Allradantrieb und 250 kW (340 PS) Leistung 63.300 Euro fällig. Insgesamt stehen gegenwärtig 16 Versionen des Elektroautos zur Verfügung, davon sieben Coupé-Ausführungen. Die Zahl der verkauften Einheiten gibt Skoda mit mehr als 173.000 an. Die meisten davon fahren nach Angaben des Herstellers über deutsche Straßen. Im September 2023 waren es fast 40.000 Stück.