Umweltbonus: Hier gibt’s noch Geld für E-Autos

Die Überraschung war groß, als das Wirtschaftsministerium um Robert Habeck (Grüne) am vergangenen Samstag (16. Dezember) verkündete: „Umweltbonus endet mit Ablauf des 17. Dezember 2023″. Insbesondere die kurze Frist von nur einem Tag sorgte vielerorts für Verwunderung. Und für Frust. Denn wer bereits ein E-Auto bestellt hat und jetzt mit keiner Förderung mehr rechnen kann, dürfte den einen oder anderen Fluch ausgestoßen haben. Immerhin geht es um (bis zu) 4.000 Euro, die der Staat beim Kauf eines Elektroautos plötzlich nicht mehr zuschießt. Entgegen jeglicher Versprechen. Denn eigentlich sollte der Umweltbonus für E-Autos erst Ende 2024 auslaufen.

Hersteller reagieren überrascht bis verärgert

Auch bei den Autoherstellern sorgte das abrupte Ende der staatlichen Subventionierung für hektische Betriebsamkeit. „Wenn die Transformation in Richtung Elektromobilität gelingen soll, benötigen Verbraucher stabile Rahmenbedingungen“, kritisiert etwa der Chef von Skoda Deutschland, Jan-Hendrik Hülsmann. Bei Stellantis, Muttergesellschaft von Marken wie Peugeot, Opel oder Jeep, habe man „die Entscheidung, den Umweltbonus mit weniger als 48 Stunden Vorlauf zu beenden, mit großer Verwunderung zur Kenntnis genommen“, sagt Deutschland-Chef Lars Bialkowski. Und Kia-Geschäftsführer Thomas Djuren hält die kurzfristige Beendigung des Förderprogramms für „eine böse Überraschung“.

Da verwundert es wenig, dass zahlreiche Pkw-Hersteller in die Bresche springen. Sie übernehmen den von vielen Kunden fest eingeplanten, aber ausgelaufenen Umweltbonus selbst. Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick, wo du noch mit einer entsprechenden Extra-Zahlung rechnen kannst. In der Regel allerdings geknüpft an gewisse Bedingungen.

Hersteller Umweltbonus gilt bei Sonstiges Citroën Auslieferung bis 29. Februar 2024 gilt nur für bereits getätigte Bestellungen; nur bei Zulassung bis 29. Februar 2029 Cupra (Seat) Auslieferung bis 31. März 2024 gilt nur für Bestellungen, die vor dem 18. Dezember 2023 erfolgten Dacia Auslieferung bis 29. Februar 2024 gilt nur für bereits getätigte Bestellungen Fiat Auslieferung bis 29. Februar 2024 gilt nur für bereits getätigte Bestellungen; nur bei Zulassung bis 29. Februar 2029 Hyundai Auslieferung bis 31. März 2024 gilt nur für Bestellungen, die vor dem 16. Dezember 2023 erfolgten Jeep Auslieferung bis 29. Februar 2024 gilt nur für bereits getätigte Bestellungen; nur bei Zulassung bis 29. Februar 2029 Kia Kauf bis 31. März 2024 --- Lexus (Toyota) Kauf bis 31. Dezember 2023 Zulassung muss bis 31. Dezember 2023 erfolgen Nissan bereits bestätigtem Lieferdatum gilt nur für Bestellungen, die bis zum 17. Dezember 2023 erfolgten Mazda Auslieferung bis 31. März 2024 Zulassung muss bis zum 31. März 2024 erfolgen Mercedes Auslieferung bis 31. Dezember 2023 --- MG Roewe bereits getätigtem Kauf gilt nur für Bestellungen, die vor dem 18. Dezember 2023 erfolgten; Zulassungen müssen bis zum 15. Januar 2024 erfolgen Opel Auslieferung bis 29. Februar 2024 gilt nur für bereits getätigte Bestellungen; nur bei Zulassung bis 29. Februar 2029 Peugeot Auslieferung bis 29. Februar 2024 gilt nur für bereits getätigte Bestellungen; nur bei Zulassung bis 29. Februar 2029 Renualt Auslieferung bis 31. März 2024 gilt nur für bereits getätigte Bestellungen Skoda bereits bestätigtem Lieferdatum gilt nur für Bestellungen, die bis zum 15. Dezember 2023 bestellt wurden Smart Kauf bis 31. Dezember 2023 Zulassung muss im Jahr 2024 erfolgen Subaru Kauf bis 31. Januar 2024 Zulassung muss bis 29. Februar 2024 erfolgen Tesla Auslieferung bis 31. Dezember 2023 --- Volkswagen Auslieferung bis 31. März 2024 gilt nur für Bestellungen, die vor dem 15. Dezember 2023 erfolgten

Rechtsanwalt rät von Klagen gegen den deutschen Staat ab

Aber könnte sich aus dem kurzfristigen Aus des Umweltbonus nicht der Anspruch auf Schadenersatz vom deutschen Staat ableiten lassen? Rechtsanwalt Claus Goldenstein von der gleichnamigen Verbraucherkanzlei hat dazu eine klare Meinung: „Wir raten von entsprechenden Klagen ab, da sich diese erfahrungsgemäß über mehrere Jahre hinziehen und der Ausgang ungewiss ist.“

Erfolgversprechender sei es, die Rechtsdurchsetzung gegenüber dem jeweiligen Händler in Angriff zu nehmen. Entsprechende Klagen seien möglich, wenn die Auszahlung des Umweltbonus während des Kaufprozesses aktiv beworben und Kaufentscheidung unter anderem deshalb getroffen worden sei. Dann sei sogar ein Rücktritt vom Kaufvertrag möglich.