Sie werden mehr und mehr: gute Tagesgeld-Angebote mit einer hohen Rendite, die oberhalb der aktuellen Inflationsrate (2,3 Prozent, Stand: November 2025) liegt. Das neueste Angebot, das wir dir nicht vorenthalten möchten, kommt von der schwedischen TF Bank. Die setzt von Berlin aus auch auf einen deutschen Ableger gleichen Namens, um auch hiesige Sparer adressieren zu können. Und ab sofort darfst du dich bei der TF Bank über 3 Prozent Zinsen p. a. freuen. Ein waschechtes Top-Angebot, das es unter die fünf besten Angebote unseres großen Tagesgeld-Vergleichs geschafft hat.
TF Bank startet neuen Tagesgeld-Kracher
Den Zinssatz von 3 Prozent pro Jahr gibt es bei der TF Bank für vier volle Monate – einen Monat länger als beispielsweise bei der Renault Bank direkt, die kürzlich ebenfalls mit einer Neukundenaktion durchgestartet ist. Ab dem fünften Monat winken bei der TF Bank dann Zinsen in Höhe von 1,45 Prozent p. a. – bei einer monatlichen Auszahlung der Rendite. Du kannst also schnell von einem Zinseszinseffekt profitieren. Anlegen kannst du eine Sparsumme in Höhe von bis zu 100.000 Euro. Und die ist dann auch über die staatliche Einlagensicherung Schwedens vor einer theoretisch möglichen Bankenpleite geschützt.
Du möchtest sehen, wie gut sich das neue Tagesgeld-Angebot der TF Bank im Vergleich zum Wettbewerb verhält? Dann wirf doch einfach mal einen Blick auf die nachfolgende Tabelle. Sie zeigt dir auf zwei Seiten die aktuell besten Tagesgeld-Konten, die Sparer mit Wohnsitz in Deutschland momentan nutzen können. Wir listen bewusst nur Angebote, die per Direktanlage bei der jeweiligen Bank oder Versicherung nutzbar sind. Zwischengeschaltete Dienstleister schließen wir aus.
|Bank / Versicherung
|Zinsen
|Zinseinschränkungen
|Zinsgutschrift erfolgt
|staatliche gesetzliche Einlagensicherung in
|Consorsbank
Tagesgeld
|3,10 Prozent p.a. für 3 Monate
0,80 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 1.000.000 Euro
|viermal jährlich
|Frankreich
|jetzt Konto eröffnen
|Raisin
Startzins Tagesgeld
|3,05 Prozent p.a. für 3 Monate
0,80 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 50.000 Euro
|monatlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|Renault Bank direkt
Tagesgeld
|3,00 Prozent p.a. für 3 Monate
1,80 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 250.000 Euro
über 250.000 Euro: 1,00 Prozent p.a.
|monatlich
|Frankreich
|jetzt Konto eröffnen
|TF Bank
Tagesgeld
|3,00 Prozent p.a. für 4 Monate
1,45 Prozent p.a. ab dem 5. Monat
|bis maximal 100.000 Euro
|monatlich
|Schweden
|jetzt Konto eröffnen
|Bank of Scotland
Tagesgeld
|3,00 Prozent p.a. für 3 Monate
1,25 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 100.000 Euro
|jährlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|Norisbank
Tagesgeldkonto
|3,00 Prozent p.a. bis zum 31. März 2026
0,75 Prozent p.a. ab April 2026
|bis maximal 250.000 Euro
|viermal jährlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|Umweltbank
UmweltFlekonto
|3,00 Prozent p.a. für 3 Monate
0,60 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
(ein Girokonto bei der B for Bank ist zusätzlich notwendig)
|bis maximal 50.000 Euro
0,60 Prozent p.a. über 50.000 Euro
0,30 Prozent p.a. über 100.000 Euro
|viermal jährlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Girokonto
|3,00 Prozent p.a. für 12 Monate
0,50 Prozent p.a. ab dem 7. Monat
|bis maximal 500.000 Euro
|monatlich
|Spanien
|jetzt Konto eröffnen
|Nexent Bank
Tagesgeld
|2,95 Prozent p.a. für 3 Monate
1,25 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 250.000 Euro
|jährlich
|Niederlande
|jetzt Konto eröffnen
|Ferratum / Multitude Bank
Sparkonto
|2,90 Prozent
|bis maximal 100.000 Euro
|monatlich
|Malta
|jetzt Konto eröffnen
|Advanzia Bank
Advanziakonto
|2,90 Prozent p.a. für 3 Monate
1,50 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 1.000.000 Euro
Mindesteinlage: 5.000 Euro
|monatlich
|Luxemburg
|jetzt Konto eröffnen
|Volkswagen Bank
Plus Konto Top Zins
|2,90 Prozent p.a. für 6 Monate.
1,00 Prozent p.a. ab 7. Monat
|kein Limit
|monatlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|Bigbank
Tagesgeld
|2,85 Prozent p.a. für 4 Monate
2,10 Prozent p.a. ab dem 5. Monat
|bis maximal 100.000 Euro
|jährlich
|Estland
|jetzt Konto eröffnen
|Distingo Bank
Tagesgeldkonto
|2,80 Prozent p.a. für 3 Monate
1,75 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 100.000 Euro
|monatlich
|Frankreich
|jetzt Konto eröffnen
|Suresse Direkt Bank
Tagesgeld
|2,75 Prozent p.a. für 3 Monate
1,95 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 250.000 Euro
|monatlich
|Spanien
|jetzt Konto eröffnen
|GarantiBank
Kleeblatt-Sparkonto
|2,75 Prozent p.a. für 3 Monate
1,25 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|kein Limit
|jährlich
|Niederlande
|jetzt Konto eröffnen
|ING
Extra-Konto
|2,75 Prozent p.a. für 4 Monate
0,75 Prozent p.a. ab dem 5. Monat
|bis maximal 250.000 Euro
|jährlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|Ford Money Bank
Tagesgeld
|2,70 Prozent p.a. für 3 Monate
1,80 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 1.000.000 Euro
|monatlich oder jährlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|Openbank
Willkommens-Tagesgeld
|2,50 Prozent p.a. für 3 Monate
1,80 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 1.000.000 Euro
|monatlich
|Spanien
|jetzt Konto eröffnen
|Stellantis Direktbank
Tagesgeld
|2,50 Prozent p.a. für 3 Monate
1,35 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 100.000 Euro
über 100.000 Euro: 1,35 Prozent p.a. bis maximal 1.000.000 Euro
|monatlich
|Frankreich
|jetzt Konto eröffnen
|FNZ Bank / finvesto
Tagesgeld
|2,50 Prozent für 3 Monate
0,75 Prozent p.a. ab dem 2. Monat
|bis maximal 10.000.000 Euro
|zweimal jährlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|Tomorrow
Tagesgeld
|2,50 Prozent p.a. für 90 Tage
0,75 Prozent p.a. ab dem 91. Tag
|bis maximal 50.000 Euro
|monatlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|HypoVereinsbank
FlexSparen
|2,50 Prozent p.a. für 4 Monate
0,609 Prozent p.a. ab dem 5. Monat
|bis maximal 500.000 Euro
Mindestanlage: 5.000 Euro
|jährlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|FCM Bank
Tagesgeldkonto Plus
|2,48 Prozent p.a.
|bis maximal 10.000 Euro
ab 10.000 bis 24.999 Euro 2,08 Prozent p.a.
ab 25.000 Euro 1,58 Prozent p.a.
|monatlich
|Malta
|jetzt Konto eröffnen
|DHB
NetSp@rkonto
|2,35 Prozent p.a. für 6 Monate
1,80 Prozent p.a. ab dem 7. Monat.
|bis maximal 50.000 Euro
|jährlich
|Niederlande
|jetzt Konto eröffnen
|Varengold Bank
Tagesgeldkonto
|2,30 Prozent p.a.
|bis maximal 50.000 Euro
Mindesteinlage: 2.500 Euro
|monatlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|Opel Direktbank
Tagesgeld
|2,30 Prozent p.a. für 3 Monate
1,35 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 1.000.000 Euro
|monatlich
|Frankreich
|jetzt Konto eröffnen
|MeineBank
Tagesgeld Plus (Raiffeisenbank im Hochtaunus)
|2,30 Prozent p.a. für 4 Monate
1,30 Prozent p.a. ab dem 5. Monat
|bis maximal 100.000 Euro
|jährlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|Barclays
Tagesgeld
|2,30 Prozent p.a. für 6 Monate
1,20 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 250.000 Euro
|jährlich
|Österreich / Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|xtb
Guthabenkonto
|2,30 Prozent p.a. für 90 Tage
0,90 Prozent p.a. ab dem 91. Tag
|kein Limit
|monatlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
Alternative: Festgeldkonto
Neben dem kostenlosen Tagesgeldkonto bietet die TF Bank auch ein Gratis-Festgeldkonto mit einer Laufzeit von einem Jahr an. Der Zinssatz hier: 2,35 Prozent p. a., also während der gesamten Anlage-Laufzeit. Oder wie wäre es mit einer kostenlosen Mastercard Gold? Auch die gibt es bei der TF Bank – viele Cashback-Angebote und Reiseversicherung inklusive.
Über unsere Links
Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!