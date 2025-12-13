Sie werden mehr und mehr: gute Tagesgeld-Angebote mit einer hohen Rendite, die oberhalb der aktuellen Inflationsrate (2,3 Prozent, Stand: November 2025) liegt. Das neueste Angebot, das wir dir nicht vorenthalten möchten, kommt von der schwedischen TF Bank. Die setzt von Berlin aus auch auf einen deutschen Ableger gleichen Namens, um auch hiesige Sparer adressieren zu können. Und ab sofort darfst du dich bei der TF Bank über 3 Prozent Zinsen p. a. freuen. Ein waschechtes Top-Angebot, das es unter die fünf besten Angebote unseres großen Tagesgeld-Vergleichs geschafft hat.

TF Bank startet neuen Tagesgeld-Kracher

Den Zinssatz von 3 Prozent pro Jahr gibt es bei der TF Bank für vier volle Monate – einen Monat länger als beispielsweise bei der Renault Bank direkt, die kürzlich ebenfalls mit einer Neukundenaktion durchgestartet ist. Ab dem fünften Monat winken bei der TF Bank dann Zinsen in Höhe von 1,45 Prozent p. a. – bei einer monatlichen Auszahlung der Rendite. Du kannst also schnell von einem Zinseszinseffekt profitieren. Anlegen kannst du eine Sparsumme in Höhe von bis zu 100.000 Euro. Und die ist dann auch über die staatliche Einlagensicherung Schwedens vor einer theoretisch möglichen Bankenpleite geschützt.

Du möchtest sehen, wie gut sich das neue Tagesgeld-Angebot der TF Bank im Vergleich zum Wettbewerb verhält? Dann wirf doch einfach mal einen Blick auf die nachfolgende Tabelle. Sie zeigt dir auf zwei Seiten die aktuell besten Tagesgeld-Konten, die Sparer mit Wohnsitz in Deutschland momentan nutzen können. Wir listen bewusst nur Angebote, die per Direktanlage bei der jeweiligen Bank oder Versicherung nutzbar sind. Zwischengeschaltete Dienstleister schließen wir aus.

Alternative: Festgeldkonto

Neben dem kostenlosen Tagesgeldkonto bietet die TF Bank auch ein Gratis-Festgeldkonto mit einer Laufzeit von einem Jahr an. Der Zinssatz hier: 2,35 Prozent p. a., also während der gesamten Anlage-Laufzeit. Oder wie wäre es mit einer kostenlosen Mastercard Gold? Auch die gibt es bei der TF Bank – viele Cashback-Angebote und Reiseversicherung inklusive.

