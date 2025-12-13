Tagesgeld-Kracher: Diese Direktbank zahlt jetzt 3 Prozent Zinsen

Hohe Rendite beim Tagesgeld gefällig? Wir hätten da einen Tipp für dich. Denn bei einer weiteren Direktbank darfst du dich ab sofort über 3 Prozent Zinsen pro Jahr freuen. Und wenn du magst, kannst du dir ein attraktives Extra gleich mit dazu bestellen.
Sie werden mehr und mehr: gute Tagesgeld-Angebote mit einer hohen Rendite, die oberhalb der aktuellen Inflationsrate (2,3 Prozent, Stand: November 2025) liegt. Das neueste Angebot, das wir dir nicht vorenthalten möchten, kommt von der schwedischen TF Bank. Die setzt von Berlin aus auch auf einen deutschen Ableger gleichen Namens, um auch hiesige Sparer adressieren zu können. Und ab sofort darfst du dich bei der TF Bank über 3 Prozent Zinsen p. a. freuen. Ein waschechtes Top-Angebot, das es unter die fünf besten Angebote unseres großen Tagesgeld-Vergleichs geschafft hat.

TF Bank startet neuen Tagesgeld-Kracher

Den Zinssatz von 3 Prozent pro Jahr gibt es bei der TF Bank für vier volle Monate – einen Monat länger als beispielsweise bei der Renault Bank direkt, die kürzlich ebenfalls mit einer Neukundenaktion durchgestartet ist. Ab dem fünften Monat winken bei der TF Bank dann Zinsen in Höhe von 1,45 Prozent p. a. – bei einer monatlichen Auszahlung der Rendite. Du kannst also schnell von einem Zinseszinseffekt profitieren. Anlegen kannst du eine Sparsumme in Höhe von bis zu 100.000 Euro. Und die ist dann auch über die staatliche Einlagensicherung Schwedens vor einer theoretisch möglichen Bankenpleite geschützt.

Du möchtest sehen, wie gut sich das neue Tagesgeld-Angebot der TF Bank im Vergleich zum Wettbewerb verhält? Dann wirf doch einfach mal einen Blick auf die nachfolgende Tabelle. Sie zeigt dir auf zwei Seiten die aktuell besten Tagesgeld-Konten, die Sparer mit Wohnsitz in Deutschland momentan nutzen können. Wir listen bewusst nur Angebote, die per Direktanlage bei der jeweiligen Bank oder Versicherung nutzbar sind. Zwischengeschaltete Dienstleister schließen wir aus.

Bank / VersicherungZinsenZinseinschränkungenZinsgutschrift erfolgtstaatliche gesetzliche Einlagensicherung in
Consorsbank
Tagesgeld		3,10 Prozent p.a. für 3 Monate

0,80 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 1.000.000 Euroviermal jährlichFrankreichjetzt Konto eröffnen
Raisin
Startzins Tagesgeld		3,05 Prozent p.a. für 3 Monate

0,80 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 50.000 EuromonatlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Renault Bank direkt
Tagesgeld		3,00 Prozent p.a. für 3 Monate

1,80 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 250.000 Euro

über 250.000 Euro: 1,00 Prozent p.a.		monatlichFrankreichjetzt Konto eröffnen
TF Bank
Tagesgeld		3,00 Prozent p.a. für 4 Monate

1,45 Prozent p.a. ab dem 5. Monat		bis maximal 100.000 EuromonatlichSchwedenjetzt Konto eröffnen
Bank of Scotland
Tagesgeld		3,00 Prozent p.a. für 3 Monate

1,25 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 100.000 EurojährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Norisbank
Tagesgeldkonto		3,00 Prozent p.a. bis zum 31. März 2026

0,75 Prozent p.a. ab April 2026		bis maximal 250.000 Euroviermal jährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Umweltbank
UmweltFlekonto		3,00 Prozent p.a. für 3 Monate

0,60 Prozent p.a. ab dem 4. Monat

(ein Girokonto bei der B for Bank ist zusätzlich notwendig)		bis maximal 50.000 Euro

0,60 Prozent p.a. über 50.000 Euro

0,30 Prozent p.a. über 100.000 Euro		viermal jährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Girokonto3,00 Prozent p.a. für 12 Monate

0,50 Prozent p.a. ab dem 7. Monat		bis maximal 500.000 EuromonatlichSpanienjetzt Konto eröffnen
Nexent Bank
Tagesgeld		2,95 Prozent p.a. für 3 Monate

1,25 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 250.000 EurojährlichNiederlandejetzt Konto eröffnen
Ferratum / Multitude Bank
Sparkonto		2,90 Prozentbis maximal 100.000 EuromonatlichMaltajetzt Konto eröffnen
Advanzia Bank
Advanziakonto		2,90 Prozent p.a. für 3 Monate

1,50 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 1.000.000 Euro

Mindesteinlage: 5.000 Euro		monatlichLuxemburgjetzt Konto eröffnen
Volkswagen Bank
Plus Konto Top Zins		2,90 Prozent p.a. für 6 Monate.

1,00 Prozent p.a. ab 7. Monat		kein LimitmonatlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Bigbank
Tagesgeld		2,85 Prozent p.a. für 4 Monate

2,10 Prozent p.a. ab dem 5. Monat		bis maximal 100.000 EurojährlichEstlandjetzt Konto eröffnen
Distingo Bank
Tagesgeldkonto		2,80 Prozent p.a. für 3 Monate

1,75 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 100.000 EuromonatlichFrankreichjetzt Konto eröffnen
Suresse Direkt Bank
Tagesgeld		2,75 Prozent p.a. für 3 Monate

1,95 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 250.000 EuromonatlichSpanienjetzt Konto eröffnen
GarantiBank
Kleeblatt-Sparkonto		2,75 Prozent p.a. für 3 Monate

1,25 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		kein LimitjährlichNiederlandejetzt Konto eröffnen
ING
Extra-Konto		2,75 Prozent p.a. für 4 Monate

0,75 Prozent p.a. ab dem 5. Monat		bis maximal 250.000 EurojährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Ford Money Bank
Tagesgeld		2,70 Prozent p.a. für 3 Monate

1,80 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 1.000.000 Euromonatlich oder jährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Openbank
Willkommens-Tagesgeld		2,50 Prozent p.a. für 3 Monate

1,80 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 1.000.000 EuromonatlichSpanienjetzt Konto eröffnen
Stellantis Direktbank
Tagesgeld		2,50 Prozent p.a. für 3 Monate

1,35 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 100.000 Euro

über 100.000 Euro: 1,35 Prozent p.a. bis maximal 1.000.000 Euro		monatlichFrankreichjetzt Konto eröffnen
FNZ Bank / finvesto
Tagesgeld		2,50 Prozent für 3 Monate

0,75 Prozent p.a. ab dem 2. Monat		bis maximal 10.000.000 Eurozweimal jährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Tomorrow
Tagesgeld		2,50 Prozent p.a. für 90 Tage

0,75 Prozent p.a. ab dem 91. Tag		bis maximal 50.000 EuromonatlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
HypoVereinsbank
FlexSparen		2,50 Prozent p.a. für 4 Monate

0,609 Prozent p.a. ab dem 5. Monat		bis maximal 500.000 Euro

Mindestanlage: 5.000 Euro		jährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
FCM Bank
Tagesgeldkonto Plus		2,48 Prozent p.a.bis maximal 10.000 Euro

ab 10.000 bis 24.999 Euro 2,08 Prozent p.a.

ab 25.000 Euro 1,58 Prozent p.a. 		monatlichMaltajetzt Konto eröffnen
DHB
NetSp@rkonto		2,35 Prozent p.a. für 6 Monate

1,80 Prozent p.a. ab dem 7. Monat.		bis maximal 50.000 EurojährlichNiederlandejetzt Konto eröffnen
Varengold Bank
Tagesgeldkonto		2,30 Prozent p.a.bis maximal 50.000 Euro

Mindesteinlage: 2.500 Euro		monatlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Opel Direktbank
Tagesgeld		2,30 Prozent p.a. für 3 Monate

1,35 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 1.000.000 EuromonatlichFrankreichjetzt Konto eröffnen
MeineBank
Tagesgeld Plus (Raiffeisenbank im Hochtaunus)		2,30 Prozent p.a. für 4 Monate

1,30 Prozent p.a. ab dem 5. Monat		bis maximal 100.000 EurojährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Barclays
Tagesgeld		2,30 Prozent p.a. für 6 Monate

1,20 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 250.000 EurojährlichÖsterreich / Deutschlandjetzt Konto eröffnen
xtb
Guthabenkonto		2,30 Prozent p.a. für 90 Tage

0,90 Prozent p.a. ab dem 91. Tag		kein LimitmonatlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen

Alternative: Festgeldkonto

Neben dem kostenlosen Tagesgeldkonto bietet die TF Bank auch ein Gratis-Festgeldkonto mit einer Laufzeit von einem Jahr an. Der Zinssatz hier: 2,35 Prozent p. a., also während der gesamten Anlage-Laufzeit. Oder wie wäre es mit einer kostenlosen Mastercard Gold? Auch die gibt es bei der TF Bank – viele Cashback-Angebote und Reiseversicherung inklusive.

Festgeld: Neuer Spitzenreiter zahlt Top-Zins für 12 Monate

