Zinshammer bei nächster Direktbank: Neuer Tagesgeld-Kracher

Sie ist eine eher kleine und auch weniger bekannte Direktbank. Doch schon seit 1998 ist die Nexent Bank in Deutschland aktiv, also alles andere als ein Newcomer. In den Niederlanden, wo sie ihren Hauptsitz hat, wurde sie bereits im Jahr 1994 gegründet. Das Ziel: digitale, transparente und verlässliche Sparmöglichkeiten bieten. Und unter Berücksichtigung der niederländischen Einlagensicherung bis zu 100.000 Euro pro Kunde auch das notwendige Maß an Sicherheit bieten. Nun hat die Bank die Zinsen fürs Tagesgeld ordentlich angehoben.

Nexent Bank: Jetzt gibt’s 2,95 Prozent Zinsen p. a. aufs Tagesgeld

Ab sofort dürfen sich deutsche Sparer auf dem Nexent Bank Tagesgeldkonto über 2,95 Prozent Zinsen pro Jahr freuen – garantiert für drei Monate ab Eröffnung des Kontos. Bis zu einer Anlagesumme von 250.000 Euro wird der erhöhte Zins allen Neukunden gezahlt. Im Anschluss an die Bonuszinsphase geht es mit 1,25 Prozent p. a. weiter. Die Zinsgutschrift erfolgt einmal jährlich zum 31. Dezember. Eröffnen können das Nexent-Konto alle Bürger mit Hauptwohnsitz in Deutschland, die mindestens 18 Jahre alt sind.

Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick zu den besten Tagesgeld-Angeboten, die du per Direktanlage bei der jeweiligen Bank oder Versicherung nutzen kannst. Das heißt: Wir haben nur Angebote berücksichtigt, die ohne zwischengeschalteten Dienstleister nutzbar sind. Außerdem kommt bei allen von uns gelisteten Angeboten mindestens die gesetzliche europäische Einlagensicherung zum Tragen.

Auch Festgeldkonto möglich

Ergänzend zum Tagesgeldkonto bietet die Nexent Bank auch ein Festgeldkonto an. Und zwar mit unterschiedlichen Laufzeiten zwischen drei Monaten und zehn Jahren. Während ein Tagesgeldkonto flexibel nutzbar ist und deswegen eine solide verzinste Liquiditätsreserve sein kann, solltest du bei einem Festgeldkonto langfristiger denken. Denn hier legst du dein Geld für einen von dir gewählten Zeitraum fest an. Du kannst während dieser Zeit also nicht über deine Ersparnisse verfügen. Bei der Nexent Bank winken Zinsen in Höhe von 1,80 Prozent p. a. bei drei Monaten Laufzeit und 2,75 Prozent p. a. bei zehn Jahren Laufzeit.

