Zinshammer bei nächster Direktbank: Neuer Tagesgeld-Kracher

Sie ist eine eher kleine und auch weniger bekannte Direktbank. Doch schon seit 1998 ist die Nexent Bank in Deutschland aktiv, also alles andere als ein Newcomer. In den Niederlanden, wo sie ihren Hauptsitz hat, wurde sie bereits im Jahr 1994 gegründet. Das Ziel: digitale, transparente und verlässliche Sparmöglichkeiten bieten. Und unter Berücksichtigung der niederländischen Einlagensicherung bis zu 100.000 Euro pro Kunde auch das notwendige Maß an Sicherheit bieten. Nun hat die Bank die Zinsen fürs Tagesgeld ordentlich angehoben.
Nexent Bank: Jetzt gibt’s 2,95 Prozent Zinsen p. a. aufs Tagesgeld
Ab sofort dürfen sich deutsche Sparer auf dem Nexent Bank Tagesgeldkonto über 2,95 Prozent Zinsen pro Jahr freuen – garantiert für drei Monate ab Eröffnung des Kontos. Bis zu einer Anlagesumme von 250.000 Euro wird der erhöhte Zins allen Neukunden gezahlt. Im Anschluss an die Bonuszinsphase geht es mit 1,25 Prozent p. a. weiter. Die Zinsgutschrift erfolgt einmal jährlich zum 31. Dezember. Eröffnen können das Nexent-Konto alle Bürger mit Hauptwohnsitz in Deutschland, die mindestens 18 Jahre alt sind.
Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick zu den besten Tagesgeld-Angeboten, die du per Direktanlage bei der jeweiligen Bank oder Versicherung nutzen kannst. Das heißt: Wir haben nur Angebote berücksichtigt, die ohne zwischengeschalteten Dienstleister nutzbar sind. Außerdem kommt bei allen von uns gelisteten Angeboten mindestens die gesetzliche europäische Einlagensicherung zum Tragen.
|Bank / Versicherung
|Zinsen
|Zinseinschränkungen
|Zinsgutschrift erfolgt
|staatliche gesetzliche Einlagensicherung in
|B for Bank
Tagesgeldkonto BFOR+
|3,50 Prozent p.a. für 3 Monate
1,00 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
(ein Girokonto bei der B for Bank ist zusätzlich notwendig)
|bis maximal 75.000 Euro
|jährlich
|Frankreich
|jetzt Konto eröffnen
|FNZ Bank / finvesto
Tagesgeld
|3,25 Prozent für 1 Monat
0,75 Prozent p.a. ab dem 2. Monat
|bis maximal 10.000.000 Euro
|zweimal jährlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|Consorsbank
Tagesgeld
|3,10 Prozent p.a. für 3 Monate
0,80 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 1.000.000 Euro
|viermal jährlich
|Frankreich
|jetzt Konto eröffnen
|Quirion
Verrechnungskonto Plus
|3,00 Prozent bis 28. Februar 2026
nur mit Aktionscode ZINS25
1,00 Prozent p.a. ab dem 1. März 2026
|bis maximal 100.000 Euro
|viermal jährlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|Norisbank
Tagesgeldkonto
|3,00 Prozent p.a. bis zum 31. März 2026
0,75 Prozent p.a. ab April 2026
|bis maximal 250.000 Euro
|viermal jährlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|Umweltbank
UmweltFlekonto
|3,00 Prozent p.a. für 3 Monate
0,60 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
(ein Girokonto bei der B for Bank ist zusätzlich notwendig)
|bis maximal 50.000 Euro
0,60 Prozent p.a. über 50.000 Euro
0,30 Prozent p.a. über 100.000 Euro
|viermal jährlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Girokonto
|3,00 Prozent p.a. für 12 Monate
0,50 Prozent p.a. ab dem 7. Monat
|bis maximal 500.000 Euro
|monatlich
|Spanien
|jetzt Konto eröffnen
|Nexent Bank
Tagesgeld
|2,95 Prozent p.a. für 3 Monate
1,25 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 250.000 Euro
|jährlich
|Niederlande
|jetzt Konto eröffnen
|Advanzia Bank
Advanziakonto
|2,90 Prozent p.a. für 3 Monate
1,50 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 1.000.000 Euro
Mindesteinlage: 5.000 Euro
|monatlich
|Luxemburg
|jetzt Konto eröffnen
|Bank of Scotland
Tagesgeld
|2,90 Prozent p.a. für 3 Monate
1,25 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 100.000 Euro
|jährlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|Ferratum / Multitude Bank
Sparkonto
|2,80 Prozent
|bis maximal 100.000 Euro
|monatlich
|Malta
|jetzt Konto eröffnen
|Distingo Bank
Tagesgeldkonto
|2,80 Prozent p.a. für 3 Monate
1,75 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 100.000 Euro
|monatlich
|Frankreich
|jetzt Konto eröffnen
|Barclays
Tagesgeld
|2,80 Prozent p.a. für 3 Monate
1,20 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 250.000 Euro
|jährlich
|Österreich / Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|Suresse Direkt Bank
Tagesgeld
|2,75 Prozent p.a. für 3 Monate
1,95 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 250.000 Euro
|monatlich
|Spanien
|jetzt Konto eröffnen
|GarantiBank
Kleeblatt-Sparkonto
|2,75 Prozent p.a. für 3 Monate
1,25 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|kein Limit
|jährlich
|Niederlande
|jetzt Konto eröffnen
|ING
Extra-Konto
|2,75 Prozent p.a. für 4 Monate
0,75 Prozent p.a. ab dem 5. Monat
|bis maximal 250.000 Euro
|jährlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|TF Bank
Tagesgeld
|2,65 Prozent p.a. für 4 Monate
1,45 Prozent p.a. ab dem 5. Monat
|bis maximal 100.000 Euro
|monatlich
|Schweden
|jetzt Konto eröffnen
|Renault Bank direkt
Tagesgeld
|2,60 Prozent p.a. für 3 Monate
1,80 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 250.000 Euro
über 250.000 Euro: 1,00 Prozent p.a.
|monatlich
|Frankreich
|jetzt Konto eröffnen
|Bigbank
Tagesgeld
|2,55 Prozent p.a. für 4 Monate
2,10 Prozent p.a. ab dem 5. Monat
|bis maximal 100.000 Euro
|jährlich
|Estland
|jetzt Konto eröffnen
|Openbank
Willkommens-Tagesgeld
|2,50 Prozent p.a. für 3 Monate
1,80 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 1.000.000 Euro
|monatlich
|Spanien
|jetzt Konto eröffnen
|Volkswagen Bank
Plus Konto Top Zins
|2,50 Prozent p.a. für 6 Monate.
1,00 Prozent p.a. ab 7. Monat
|kein Limit
|monatlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|Tomorrow
Tagesgeld
|2,50 Prozent p.a. für 90 Tage
0,75 Prozent p.a. ab dem 91. Tag
|bis maximal 50.000 Euro
|monatlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|FCM Bank
Tagesgeldkonto Plus
|2,48 Prozent p.a.
|bis maximal 10.000 Euro
ab 10.000 bis 24.999 Euro 2,08 Prozent p.a.
ab 25.000 Euro 1,58 Prozent p.a.
|monatlich
|Malta
|jetzt Konto eröffnen
|Varengold Bank
Tagesgeldkonto
|2,30 Prozent p.a.
|bis maximal 50.000 Euro
Mindesteinlage: 2.500 Euro
|monatlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|Ford Money Bank
Tagesgeld
|2,30 Prozent p.a. für 3 Monate
1,50 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 1.000.000 Euro
|monatlich oder jährlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|Opel Direktbank
Tagesgeld
|2,30 Prozent p.a. für 3 Monate
1,35 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 1.000.000 Euro
|monatlich
|Frankreich
|jetzt Konto eröffnen
|Stellantis Direktbank
Tagesgeld
|2,30 Prozent p.a. für 3 Monate
1,35 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 100.000 Euro
über 100.000 Euro: 1,35 Prozent p.a. bis maximal 1.000.000 Euro
|monatlich
|Frankreich
|jetzt Konto eröffnen
|MeineBank
Tagesgeld Plus (Raiffeisenbank im Hochtaunus)
|2,30 Prozent p.a. für 4 Monate
1,30 Prozent p.a. ab dem 5. Monat
|bis maximal 100.000 Euro
|jährlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|xtb
Guthabenkonto
|2,30 Prozent p.a. für 90 Tage
0,90 Prozent p.a. ab dem 91. Tag
|kein Limit
|monatlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|Santander
Tagesgeld
|2,30 Prozent p.a. für 4 Monate
0,30 Prozent p.a. ab dem 7. Monat
|kein Limit
|monatlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
Auch Festgeldkonto möglich
Ergänzend zum Tagesgeldkonto bietet die Nexent Bank auch ein Festgeldkonto an. Und zwar mit unterschiedlichen Laufzeiten zwischen drei Monaten und zehn Jahren. Während ein Tagesgeldkonto flexibel nutzbar ist und deswegen eine solide verzinste Liquiditätsreserve sein kann, solltest du bei einem Festgeldkonto langfristiger denken. Denn hier legst du dein Geld für einen von dir gewählten Zeitraum fest an. Du kannst während dieser Zeit also nicht über deine Ersparnisse verfügen. Bei der Nexent Bank winken Zinsen in Höhe von 1,80 Prozent p. a. bei drei Monaten Laufzeit und 2,75 Prozent p. a. bei zehn Jahren Laufzeit.
