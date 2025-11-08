Zinshammer bei nächster Direktbank: Neuer Tagesgeld-Kracher

Frohe Kunde für alle Sparer und für all diejenigen, die ihre Ersparnisse für sich arbeiten lassen möchten. Eine weitere Direktbank hat die Zinsen für Tagesgeld angehoben. Es winkt eine ordentliche Rendite in Form eines Bonuszins.
Sparschwein vor Feuerwerk.
Zins-Feuerwerk bei der nächsten Direktbank! Mehr Zinsen aufs Tagesgeld ab sofort.
Sie ist eine eher kleine und auch weniger bekannte Direktbank. Doch schon seit 1998 ist die Nexent Bank in Deutschland aktiv, also alles andere als ein Newcomer. In den Niederlanden, wo sie ihren Hauptsitz hat, wurde sie bereits im Jahr 1994 gegründet. Das Ziel: digitale, transparente und verlässliche Sparmöglichkeiten bieten. Und unter Berücksichtigung der niederländischen Einlagensicherung bis zu 100.000 Euro pro Kunde auch das notwendige Maß an Sicherheit bieten. Nun hat die Bank die Zinsen fürs Tagesgeld ordentlich angehoben.

Nexent Bank: Jetzt gibt’s 2,95 Prozent Zinsen p. a. aufs Tagesgeld

Ab sofort dürfen sich deutsche Sparer auf dem Nexent Bank Tagesgeldkonto über 2,95 Prozent Zinsen pro Jahr freuen – garantiert für drei Monate ab Eröffnung des Kontos. Bis zu einer Anlagesumme von 250.000 Euro wird der erhöhte Zins allen Neukunden gezahlt. Im Anschluss an die Bonuszinsphase geht es mit 1,25 Prozent p. a. weiter. Die Zinsgutschrift erfolgt einmal jährlich zum 31. Dezember. Eröffnen können das Nexent-Konto alle Bürger mit Hauptwohnsitz in Deutschland, die mindestens 18 Jahre alt sind.

Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick zu den besten Tagesgeld-Angeboten, die du per Direktanlage bei der jeweiligen Bank oder Versicherung nutzen kannst. Das heißt: Wir haben nur Angebote berücksichtigt, die ohne zwischengeschalteten Dienstleister nutzbar sind. Außerdem kommt bei allen von uns gelisteten Angeboten mindestens die gesetzliche europäische Einlagensicherung zum Tragen.

Bank / VersicherungZinsenZinseinschränkungenZinsgutschrift erfolgtstaatliche gesetzliche Einlagensicherung in
B for Bank
Tagesgeldkonto BFOR+		3,50 Prozent p.a. für 3 Monate

1,00 Prozent p.a. ab dem 4. Monat

(ein Girokonto bei der B for Bank ist zusätzlich notwendig)		bis maximal 75.000 EurojährlichFrankreichjetzt Konto eröffnen
FNZ Bank / finvesto
Tagesgeld		3,25 Prozent für 1 Monat

0,75 Prozent p.a. ab dem 2. Monat		bis maximal 10.000.000 Eurozweimal jährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Consorsbank
Tagesgeld		3,10 Prozent p.a. für 3 Monate

0,80 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 1.000.000 Euroviermal jährlichFrankreichjetzt Konto eröffnen
Quirion
Verrechnungskonto Plus		3,00 Prozent bis 28. Februar 2026

nur mit Aktionscode ZINS25

1,00 Prozent p.a. ab dem 1. März 2026		bis maximal 100.000 Euroviermal jährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Norisbank
Tagesgeldkonto		3,00 Prozent p.a. bis zum 31. März 2026

0,75 Prozent p.a. ab April 2026		bis maximal 250.000 Euroviermal jährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Umweltbank
UmweltFlekonto		3,00 Prozent p.a. für 3 Monate

0,60 Prozent p.a. ab dem 4. Monat

(ein Girokonto bei der B for Bank ist zusätzlich notwendig)		bis maximal 50.000 Euro

0,60 Prozent p.a. über 50.000 Euro

0,30 Prozent p.a. über 100.000 Euro		viermal jährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Girokonto3,00 Prozent p.a. für 12 Monate

0,50 Prozent p.a. ab dem 7. Monat		bis maximal 500.000 EuromonatlichSpanienjetzt Konto eröffnen
Nexent Bank
Tagesgeld		2,95 Prozent p.a. für 3 Monate

1,25 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 250.000 EurojährlichNiederlandejetzt Konto eröffnen
Advanzia Bank
Advanziakonto		2,90 Prozent p.a. für 3 Monate

1,50 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 1.000.000 Euro

Mindesteinlage: 5.000 Euro		monatlichLuxemburgjetzt Konto eröffnen
Bank of Scotland
Tagesgeld		2,90 Prozent p.a. für 3 Monate

1,25 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 100.000 EurojährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Ferratum / Multitude Bank
Sparkonto		2,80 Prozentbis maximal 100.000 EuromonatlichMaltajetzt Konto eröffnen
Distingo Bank
Tagesgeldkonto		2,80 Prozent p.a. für 3 Monate

1,75 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 100.000 EuromonatlichFrankreichjetzt Konto eröffnen
Barclays
Tagesgeld		2,80 Prozent p.a. für 3 Monate

1,20 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 250.000 EurojährlichÖsterreich / Deutschlandjetzt Konto eröffnen
Suresse Direkt Bank
Tagesgeld		2,75 Prozent p.a. für 3 Monate

1,95 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 250.000 EuromonatlichSpanienjetzt Konto eröffnen
GarantiBank
Kleeblatt-Sparkonto		2,75 Prozent p.a. für 3 Monate

1,25 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		kein LimitjährlichNiederlandejetzt Konto eröffnen
ING
Extra-Konto		2,75 Prozent p.a. für 4 Monate

0,75 Prozent p.a. ab dem 5. Monat		bis maximal 250.000 EurojährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
TF Bank
Tagesgeld		2,65 Prozent p.a. für 4 Monate

1,45 Prozent p.a. ab dem 5. Monat		bis maximal 100.000 EuromonatlichSchwedenjetzt Konto eröffnen
Renault Bank direkt
Tagesgeld		2,60 Prozent p.a. für 3 Monate

1,80 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 250.000 Euro

über 250.000 Euro: 1,00 Prozent p.a.		monatlichFrankreichjetzt Konto eröffnen
Bigbank
Tagesgeld		2,55 Prozent p.a. für 4 Monate

2,10 Prozent p.a. ab dem 5. Monat		bis maximal 100.000 EurojährlichEstlandjetzt Konto eröffnen
Openbank
Willkommens-Tagesgeld		2,50 Prozent p.a. für 3 Monate

1,80 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 1.000.000 EuromonatlichSpanienjetzt Konto eröffnen
Volkswagen Bank
Plus Konto Top Zins		2,50 Prozent p.a. für 6 Monate.

1,00 Prozent p.a. ab 7. Monat		kein LimitmonatlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Tomorrow
Tagesgeld		2,50 Prozent p.a. für 90 Tage

0,75 Prozent p.a. ab dem 91. Tag		bis maximal 50.000 EuromonatlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
FCM Bank
Tagesgeldkonto Plus		2,48 Prozent p.a.bis maximal 10.000 Euro

ab 10.000 bis 24.999 Euro 2,08 Prozent p.a.

ab 25.000 Euro 1,58 Prozent p.a. 		monatlichMaltajetzt Konto eröffnen
Varengold Bank
Tagesgeldkonto		2,30 Prozent p.a.bis maximal 50.000 Euro

Mindesteinlage: 2.500 Euro		monatlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Ford Money Bank
Tagesgeld		2,30 Prozent p.a. für 3 Monate

1,50 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 1.000.000 Euromonatlich oder jährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Opel Direktbank
Tagesgeld		2,30 Prozent p.a. für 3 Monate

1,35 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 1.000.000 EuromonatlichFrankreichjetzt Konto eröffnen
Stellantis Direktbank
Tagesgeld		2,30 Prozent p.a. für 3 Monate

1,35 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 100.000 Euro

über 100.000 Euro: 1,35 Prozent p.a. bis maximal 1.000.000 Euro		monatlichFrankreichjetzt Konto eröffnen
MeineBank
Tagesgeld Plus (Raiffeisenbank im Hochtaunus)		2,30 Prozent p.a. für 4 Monate

1,30 Prozent p.a. ab dem 5. Monat		bis maximal 100.000 EurojährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
xtb
Guthabenkonto		2,30 Prozent p.a. für 90 Tage

0,90 Prozent p.a. ab dem 91. Tag		kein LimitmonatlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Santander
Tagesgeld		2,30 Prozent p.a. für 4 Monate

0,30 Prozent p.a. ab dem 7. Monat		kein LimitmonatlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen

Auch Festgeldkonto möglich

Ergänzend zum Tagesgeldkonto bietet die Nexent Bank auch ein Festgeldkonto an. Und zwar mit unterschiedlichen Laufzeiten zwischen drei Monaten und zehn Jahren. Während ein Tagesgeldkonto flexibel nutzbar ist und deswegen eine solide verzinste Liquiditätsreserve sein kann, solltest du bei einem Festgeldkonto langfristiger denken. Denn hier legst du dein Geld für einen von dir gewählten Zeitraum fest an. Du kannst während dieser Zeit also nicht über deine Ersparnisse verfügen. Bei der Nexent Bank winken Zinsen in Höhe von 1,80 Prozent p. a. bei drei Monaten Laufzeit und 2,75 Prozent p. a. bei zehn Jahren Laufzeit.

ING Logo auf einer Kreditkarte
