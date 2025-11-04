ING knallt Zinsen fürs Tagesgeld rauf – und schenkt dir 200 Euro

Neukunden der ING dürfen sich ab sofort auf tolle Boni freuen. Denn es winken nicht nur höhere Zinsen aufs Tagesgeld. Auch ein beachtliches Geldgeschenk ist drin, wenn du jetzt ein neues Girokonto bei der großen Direktbank eröffnest.
ING Logo auf einer Kreditkarte
Die ING holt den Zinshammer raus - und schenkt dir on top als Neukunde viel Geld.Bildquelle: ShutterStock.com / Victor Maschek
Auch die ING möchte gerne mit einem attraktiven Angebot ein Teil der kommenden Black Weeks rund um den Black Friday sein. Und das hat positive Folgen für alle Neukunden. Denn ab sofort erhöht die ING den Aktionszins aufs Tagesgeld. Es winkt also eine höhere Rendite auf deine Ersparnisse bei einer jährlichen Auszahlung der Zinsen. Und nicht nur das. Bis zum 30. November 2025 winkt sogar noch ein attraktives Geldgeschenk. Dazu weiter unten mehr.

ING erhöht die Tagesgeld-Zinsen

Beim Tagesgeld gilt: Für vier Monate darfst du dich jetzt auf 2,75 Prozent Zinsen pro Jahr freuen, wenn du ein neues, kostenloses Tagesgeldkonto bei der ING eröffnest. Ab dem fünften Monat geht es mit dem Basiszins weiter, der aktuell bei 0,75 Prozent pro Jahr liegt. Erfreulich auch: Verzinst werden sämtliche Einlagen bis zu einer Summe von 250.000 Euro. Und weil die ING eine erweiterte Einlagensicherung anbietet, sind deine Ersparnisse bis 3 Millionen Euro pro Kunde vor einer möglichen Bankenpleite geschützt.

Mit dem neuen Aktionszins – gültig für all diejenigen, die in den vergangenen sechs Monaten kein Extra-Konto bei der ING genutzt haben – schiebt sich Deutschlands größte Direktbank zurück in die Top 15 der besten Tagesgeldkonten für Kunden mit Wohnsitz in Deutschland. Die nachfolgende Tabelle zeigt dir in einer Übersicht die besten Tagesgeld-Angebote, die du per Direktanlage nutzen kannst.

Bank / VersicherungZinsenZinseinschränkungenZinsgutschrift erfolgtstaatliche gesetzliche Einlagensicherung in
B for Bank
Tagesgeldkonto BFOR+		3,50 Prozent p.a. für 3 Monate

1,00 Prozent p.a. ab dem 4. Monat

(ein Girokonto bei der B for Bank ist zusätzlich notwendig)		bis maximal 75.000 EurojährlichFrankreichjetzt Konto eröffnen
FNZ Bank / finvesto
Tagesgeld		3,25 Prozent für 1 Monat

0,75 Prozent p.a. ab dem 2. Monat		bis maximal 10.000.000 Eurozweimal jährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Consorsbank
Tagesgeld		3,10 Prozent p.a. für 3 Monate

0,80 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 1.000.000 Euroviermal jährlichFrankreichjetzt Konto eröffnen
Quirion
Verrechnungskonto Plus		3,00 Prozent bis 28. Februar 2026

nur mit Aktionscode ZINS25

1,00 Prozent p.a. ab dem 1. März 2026		bis maximal 100.000 Euroviermal jährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Norisbank
Tagesgeldkonto		3,00 Prozent p.a. bis zum 31. März 2026

0,75 Prozent p.a. ab April 2026		bis maximal 250.000 Euroviermal jährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Umweltbank
UmweltFlekonto		3,00 Prozent p.a. für 3 Monate

0,60 Prozent p.a. ab dem 4. Monat

(ein Girokonto bei der B for Bank ist zusätzlich notwendig)		bis maximal 50.000 Euro

0,60 Prozent p.a. über 50.000 Euro

0,30 Prozent p.a. über 100.000 Euro		viermal jährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Girokonto3,00 Prozent p.a. für 12 Monate

0,50 Prozent p.a. ab dem 7. Monat		bis maximal 500.000 EuromonatlichSpanienjetzt Konto eröffnen
Bank of Scotland
Tagesgeld		2,90 Prozent p.a. für 3 Monate

1,25 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 100.000 EurojährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Ferratum / Multitude Bank
Sparkonto		2,80 Prozentbis maximal 100.000 EuromonatlichMaltajetzt Konto eröffnen
Distingo Bank
Tagesgeldkonto		2,80 Prozent p.a. für 3 Monate

1,75 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 100.000 EuromonatlichFrankreichjetzt Konto eröffnen
Barclays
Tagesgeld		2,80 Prozent p.a. für 3 Monate

1,20 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 250.000 EurojährlichÖsterreich / Deutschlandjetzt Konto eröffnen
Suresse Direkt Bank
Tagesgeld		2,75 Prozent p.a. für 3 Monate

1,95 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 250.000 EuromonatlichSpanienjetzt Konto eröffnen
GarantiBank
Kleeblatt-Sparkonto		2,75 Prozent p.a. für 3 Monate

1,25 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		kein LimitjährlichNiederlandejetzt Konto eröffnen
Nexent Bank
Tagesgeld		2,75 Prozent p.a. für 3 Monate

1,25 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 250.000 EurojährlichNiederlandejetzt Konto eröffnen
ING
Extra-Konto		2,75 Prozent p.a. für 4 Monate

0,75 Prozent p.a. ab dem 5. Monat		bis maximal 250.000 EurojährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Advanzia Bank
Advanziakonto		2,70 Prozent p.a. für 3 Monate

1,50 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 1.000.000 Euro

Mindesteinlage: 5.000 Euro		monatlichLuxemburgjetzt Konto eröffnen
TF Bank
Tagesgeld		2,65 Prozent p.a. für 4 Monate

1,45 Prozent p.a. ab dem 5. Monat		bis maximal 100.000 EuromonatlichSchwedenjetzt Konto eröffnen
Renault Bank direkt
Tagesgeld		2,60 Prozent p.a. für 3 Monate

1,80 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 250.000 Euro

über 250.000 Euro: 1,00 Prozent p.a.		monatlichFrankreichjetzt Konto eröffnen
Bigbank
Tagesgeld		2,55 Prozent p.a. für 4 Monate

2,10 Prozent p.a. ab dem 5. Monat		bis maximal 100.000 EurojährlichEstlandjetzt Konto eröffnen
Openbank
Willkommens-Tagesgeld		2,50 Prozent p.a. für 3 Monate

1,80 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 1.000.000 EuromonatlichSpanienjetzt Konto eröffnen
Volkswagen Bank
Plus Konto Top Zins		2,50 Prozent p.a. für 6 Monate.

1,00 Prozent p.a. ab 7. Monat		kein LimitmonatlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Tomorrow
Tagesgeld		2,50 Prozent p.a. für 90 Tage

0,75 Prozent p.a. ab dem 91. Tag		bis maximal 50.000 EuromonatlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
FCM Bank
Tagesgeldkonto Plus		2,48 Prozent p.a.bis maximal 10.000 Euro

ab 10.000 bis 24.999 Euro 2,08 Prozent p.a.

ab 25.000 Euro 1,58 Prozent p.a. 		monatlichMaltajetzt Konto eröffnen
Varengold Bank
Tagesgeldkonto		2,30 Prozent p.a.bis maximal 50.000 Euro

Mindesteinlage: 2.500 Euro		monatlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Ford Money Bank
Tagesgeld		2,30 Prozent p.a. für 3 Monate

1,50 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 1.000.000 Euromonatlich oder jährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Opel Direktbank
Tagesgeld		2,30 Prozent p.a. für 3 Monate

1,35 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 1.000.000 EuromonatlichFrankreichjetzt Konto eröffnen
Stellantis Direktbank
Tagesgeld		2,30 Prozent p.a. für 3 Monate

1,35 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 100.000 Euro

über 100.000 Euro: 1,35 Prozent p.a. bis maximal 1.000.000 Euro		monatlichFrankreichjetzt Konto eröffnen
MeineBank
Tagesgeld Plus (Raiffeisenbank im Hochtaunus)		2,30 Prozent p.a. für 4 Monate

1,30 Prozent p.a. ab dem 5. Monat		bis maximal 100.000 EurojährlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
xtb
Guthabenkonto		2,30 Prozent p.a. für 90 Tage

0,90 Prozent p.a. ab dem 91. Tag		kein LimitmonatlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen
Santander
Tagesgeld		2,30 Prozent p.a. für 4 Monate

0,30 Prozent p.a. ab dem 7. Monat		kein LimitmonatlichDeutschlandjetzt Konto eröffnen

Festgeld als Alternative – 200 Euro für Neukunden geschenkt

Erst vor wenigen Tagen hatte die ING auch mit einer Erhöhung der Festgeldzinsen überrascht. Anders als beim Tagesgeld, das jederzeit flexibel zur Verfügung steht, legst du Festgeld für einen von dir gewählten Zeitraum fest an. Während dieser Zeit kannst du in aller Regel nicht über das Geld verfügen. Sozusagen als Gegenleistung wird dir ein vergleichsweise hoher Zins garantiert. Aufgrund der fehlenden Flexibilität solltest du aber niemals deine gesamten Ersparnisse auf einem Festgeldkonto parken.

Und noch ein anderes Angebot solltest du dir nicht entgehen lassen. Eröffnest du jetzt ein neues Girokonto bei der ING – bei monatlich mindestens 1.000 Euro Geldeingang ist es kostenlos –, winkt noch ein weiterer Bonus. Dann darfst du dich nämlich über 200 Euro Prämie freuen. Und zwar genau dann, wenn mindestens zwei aufeinanderfolgende monatliche Geldeingänge in den ersten vier Monaten zu verzeichnen sind. Die Gutschrift der 200 Euro erfolgt nach ING-Angaben spätestens sieben Werktage nach dem zweiten Geldeingang.

DKB-Logo vor einem Herbstwald.
Jetzt weiterlesen
DKB belohnt Kunden mit starkem Zinsgeschenk

