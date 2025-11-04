Auch die ING möchte gerne mit einem attraktiven Angebot ein Teil der kommenden Black Weeks rund um den Black Friday sein. Und das hat positive Folgen für alle Neukunden. Denn ab sofort erhöht die ING den Aktionszins aufs Tagesgeld. Es winkt also eine höhere Rendite auf deine Ersparnisse bei einer jährlichen Auszahlung der Zinsen. Und nicht nur das. Bis zum 30. November 2025 winkt sogar noch ein attraktives Geldgeschenk. Dazu weiter unten mehr.

ING erhöht die Tagesgeld-Zinsen

Beim Tagesgeld gilt: Für vier Monate darfst du dich jetzt auf 2,75 Prozent Zinsen pro Jahr freuen, wenn du ein neues, kostenloses Tagesgeldkonto bei der ING eröffnest. Ab dem fünften Monat geht es mit dem Basiszins weiter, der aktuell bei 0,75 Prozent pro Jahr liegt. Erfreulich auch: Verzinst werden sämtliche Einlagen bis zu einer Summe von 250.000 Euro. Und weil die ING eine erweiterte Einlagensicherung anbietet, sind deine Ersparnisse bis 3 Millionen Euro pro Kunde vor einer möglichen Bankenpleite geschützt.

Mit dem neuen Aktionszins – gültig für all diejenigen, die in den vergangenen sechs Monaten kein Extra-Konto bei der ING genutzt haben – schiebt sich Deutschlands größte Direktbank zurück in die Top 15 der besten Tagesgeldkonten für Kunden mit Wohnsitz in Deutschland. Die nachfolgende Tabelle zeigt dir in einer Übersicht die besten Tagesgeld-Angebote, die du per Direktanlage nutzen kannst.

Festgeld als Alternative – 200 Euro für Neukunden geschenkt

Erst vor wenigen Tagen hatte die ING auch mit einer Erhöhung der Festgeldzinsen überrascht. Anders als beim Tagesgeld, das jederzeit flexibel zur Verfügung steht, legst du Festgeld für einen von dir gewählten Zeitraum fest an. Während dieser Zeit kannst du in aller Regel nicht über das Geld verfügen. Sozusagen als Gegenleistung wird dir ein vergleichsweise hoher Zins garantiert. Aufgrund der fehlenden Flexibilität solltest du aber niemals deine gesamten Ersparnisse auf einem Festgeldkonto parken.

Und noch ein anderes Angebot solltest du dir nicht entgehen lassen. Eröffnest du jetzt ein neues Girokonto bei der ING – bei monatlich mindestens 1.000 Euro Geldeingang ist es kostenlos –, winkt noch ein weiterer Bonus. Dann darfst du dich nämlich über 200 Euro Prämie freuen. Und zwar genau dann, wenn mindestens zwei aufeinanderfolgende monatliche Geldeingänge in den ersten vier Monaten zu verzeichnen sind. Die Gutschrift der 200 Euro erfolgt nach ING-Angaben spätestens sieben Werktage nach dem zweiten Geldeingang.

