Auch die ING möchte gerne mit einem attraktiven Angebot ein Teil der kommenden Black Weeks rund um den Black Friday sein. Und das hat positive Folgen für alle Neukunden. Denn ab sofort erhöht die ING den Aktionszins aufs Tagesgeld. Es winkt also eine höhere Rendite auf deine Ersparnisse bei einer jährlichen Auszahlung der Zinsen. Und nicht nur das. Bis zum 30. November 2025 winkt sogar noch ein attraktives Geldgeschenk. Dazu weiter unten mehr.
ING erhöht die Tagesgeld-Zinsen
Beim Tagesgeld gilt: Für vier Monate darfst du dich jetzt auf 2,75 Prozent Zinsen pro Jahr freuen, wenn du ein neues, kostenloses Tagesgeldkonto bei der ING eröffnest. Ab dem fünften Monat geht es mit dem Basiszins weiter, der aktuell bei 0,75 Prozent pro Jahr liegt. Erfreulich auch: Verzinst werden sämtliche Einlagen bis zu einer Summe von 250.000 Euro. Und weil die ING eine erweiterte Einlagensicherung anbietet, sind deine Ersparnisse bis 3 Millionen Euro pro Kunde vor einer möglichen Bankenpleite geschützt.
Mit dem neuen Aktionszins – gültig für all diejenigen, die in den vergangenen sechs Monaten kein Extra-Konto bei der ING genutzt haben – schiebt sich Deutschlands größte Direktbank zurück in die Top 15 der besten Tagesgeldkonten für Kunden mit Wohnsitz in Deutschland. Die nachfolgende Tabelle zeigt dir in einer Übersicht die besten Tagesgeld-Angebote, die du per Direktanlage nutzen kannst.
|Bank / Versicherung
|Zinsen
|Zinseinschränkungen
|Zinsgutschrift erfolgt
|staatliche gesetzliche Einlagensicherung in
|B for Bank
Tagesgeldkonto BFOR+
|3,50 Prozent p.a. für 3 Monate
1,00 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
(ein Girokonto bei der B for Bank ist zusätzlich notwendig)
|bis maximal 75.000 Euro
|jährlich
|Frankreich
|jetzt Konto eröffnen
|FNZ Bank / finvesto
Tagesgeld
|3,25 Prozent für 1 Monat
0,75 Prozent p.a. ab dem 2. Monat
|bis maximal 10.000.000 Euro
|zweimal jährlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|Consorsbank
Tagesgeld
|3,10 Prozent p.a. für 3 Monate
0,80 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 1.000.000 Euro
|viermal jährlich
|Frankreich
|jetzt Konto eröffnen
|Quirion
Verrechnungskonto Plus
|3,00 Prozent bis 28. Februar 2026
nur mit Aktionscode ZINS25
1,00 Prozent p.a. ab dem 1. März 2026
|bis maximal 100.000 Euro
|viermal jährlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|Norisbank
Tagesgeldkonto
|3,00 Prozent p.a. bis zum 31. März 2026
0,75 Prozent p.a. ab April 2026
|bis maximal 250.000 Euro
|viermal jährlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|Umweltbank
UmweltFlekonto
|3,00 Prozent p.a. für 3 Monate
0,60 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
(ein Girokonto bei der B for Bank ist zusätzlich notwendig)
|bis maximal 50.000 Euro
0,60 Prozent p.a. über 50.000 Euro
0,30 Prozent p.a. über 100.000 Euro
|viermal jährlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Girokonto
|3,00 Prozent p.a. für 12 Monate
0,50 Prozent p.a. ab dem 7. Monat
|bis maximal 500.000 Euro
|monatlich
|Spanien
|jetzt Konto eröffnen
|Bank of Scotland
Tagesgeld
|2,90 Prozent p.a. für 3 Monate
1,25 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 100.000 Euro
|jährlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|Ferratum / Multitude Bank
Sparkonto
|2,80 Prozent
|bis maximal 100.000 Euro
|monatlich
|Malta
|jetzt Konto eröffnen
|Distingo Bank
Tagesgeldkonto
|2,80 Prozent p.a. für 3 Monate
1,75 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 100.000 Euro
|monatlich
|Frankreich
|jetzt Konto eröffnen
|Barclays
Tagesgeld
|2,80 Prozent p.a. für 3 Monate
1,20 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 250.000 Euro
|jährlich
|Österreich / Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|Suresse Direkt Bank
Tagesgeld
|2,75 Prozent p.a. für 3 Monate
1,95 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 250.000 Euro
|monatlich
|Spanien
|jetzt Konto eröffnen
|GarantiBank
Kleeblatt-Sparkonto
|2,75 Prozent p.a. für 3 Monate
1,25 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|kein Limit
|jährlich
|Niederlande
|jetzt Konto eröffnen
|Nexent Bank
Tagesgeld
|2,75 Prozent p.a. für 3 Monate
1,25 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 250.000 Euro
|jährlich
|Niederlande
|jetzt Konto eröffnen
|ING
Extra-Konto
|2,75 Prozent p.a. für 4 Monate
0,75 Prozent p.a. ab dem 5. Monat
|bis maximal 250.000 Euro
|jährlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|Advanzia Bank
Advanziakonto
|2,70 Prozent p.a. für 3 Monate
1,50 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 1.000.000 Euro
Mindesteinlage: 5.000 Euro
|monatlich
|Luxemburg
|jetzt Konto eröffnen
|TF Bank
Tagesgeld
|2,65 Prozent p.a. für 4 Monate
1,45 Prozent p.a. ab dem 5. Monat
|bis maximal 100.000 Euro
|monatlich
|Schweden
|jetzt Konto eröffnen
|Renault Bank direkt
Tagesgeld
|2,60 Prozent p.a. für 3 Monate
1,80 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 250.000 Euro
über 250.000 Euro: 1,00 Prozent p.a.
|monatlich
|Frankreich
|jetzt Konto eröffnen
|Bigbank
Tagesgeld
|2,55 Prozent p.a. für 4 Monate
2,10 Prozent p.a. ab dem 5. Monat
|bis maximal 100.000 Euro
|jährlich
|Estland
|jetzt Konto eröffnen
|Openbank
Willkommens-Tagesgeld
|2,50 Prozent p.a. für 3 Monate
1,80 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 1.000.000 Euro
|monatlich
|Spanien
|jetzt Konto eröffnen
|Volkswagen Bank
Plus Konto Top Zins
|2,50 Prozent p.a. für 6 Monate.
1,00 Prozent p.a. ab 7. Monat
|kein Limit
|monatlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|Tomorrow
Tagesgeld
|2,50 Prozent p.a. für 90 Tage
0,75 Prozent p.a. ab dem 91. Tag
|bis maximal 50.000 Euro
|monatlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|FCM Bank
Tagesgeldkonto Plus
|2,48 Prozent p.a.
|bis maximal 10.000 Euro
ab 10.000 bis 24.999 Euro 2,08 Prozent p.a.
ab 25.000 Euro 1,58 Prozent p.a.
|monatlich
|Malta
|jetzt Konto eröffnen
|Varengold Bank
Tagesgeldkonto
|2,30 Prozent p.a.
|bis maximal 50.000 Euro
Mindesteinlage: 2.500 Euro
|monatlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|Ford Money Bank
Tagesgeld
|2,30 Prozent p.a. für 3 Monate
1,50 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 1.000.000 Euro
|monatlich oder jährlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|Opel Direktbank
Tagesgeld
|2,30 Prozent p.a. für 3 Monate
1,35 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 1.000.000 Euro
|monatlich
|Frankreich
|jetzt Konto eröffnen
|Stellantis Direktbank
Tagesgeld
|2,30 Prozent p.a. für 3 Monate
1,35 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 100.000 Euro
über 100.000 Euro: 1,35 Prozent p.a. bis maximal 1.000.000 Euro
|monatlich
|Frankreich
|jetzt Konto eröffnen
|MeineBank
Tagesgeld Plus (Raiffeisenbank im Hochtaunus)
|2,30 Prozent p.a. für 4 Monate
1,30 Prozent p.a. ab dem 5. Monat
|bis maximal 100.000 Euro
|jährlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|xtb
Guthabenkonto
|2,30 Prozent p.a. für 90 Tage
0,90 Prozent p.a. ab dem 91. Tag
|kein Limit
|monatlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
|Santander
Tagesgeld
|2,30 Prozent p.a. für 4 Monate
0,30 Prozent p.a. ab dem 7. Monat
|kein Limit
|monatlich
|Deutschland
|jetzt Konto eröffnen
Festgeld als Alternative – 200 Euro für Neukunden geschenkt
Erst vor wenigen Tagen hatte die ING auch mit einer Erhöhung der Festgeldzinsen überrascht. Anders als beim Tagesgeld, das jederzeit flexibel zur Verfügung steht, legst du Festgeld für einen von dir gewählten Zeitraum fest an. Während dieser Zeit kannst du in aller Regel nicht über das Geld verfügen. Sozusagen als Gegenleistung wird dir ein vergleichsweise hoher Zins garantiert. Aufgrund der fehlenden Flexibilität solltest du aber niemals deine gesamten Ersparnisse auf einem Festgeldkonto parken.
Und noch ein anderes Angebot solltest du dir nicht entgehen lassen. Eröffnest du jetzt ein neues Girokonto bei der ING – bei monatlich mindestens 1.000 Euro Geldeingang ist es kostenlos –, winkt noch ein weiterer Bonus. Dann darfst du dich nämlich über 200 Euro Prämie freuen. Und zwar genau dann, wenn mindestens zwei aufeinanderfolgende monatliche Geldeingänge in den ersten vier Monaten zu verzeichnen sind. Die Gutschrift der 200 Euro erfolgt nach ING-Angaben spätestens sieben Werktage nach dem zweiten Geldeingang.
