Doppelschlag: Große Autobank zahlt höhere Zinsen auf Tagesgeld und Festgeld

Zahlreiche Banken von großen Automobilherstellern buhlen in Deutschland neben anderen Geldinstituten um die Gunst und um das Geld von Sparern. Eine davon ist die Renault Bank direkt, die als Online-Bank nutzbar ist. Sie bietet unter anderem Tagesgeld- und Festgeld-Konten an und hat jüngst die Konditionen für beide Anlageprodukte nach oben angepasst. Bedeutet für dich als Neukunde: Es winkt eine höhere Rendite auf deine Ersparnisse, wenn du ein Tages- und / oder Festgeldkonto bei der Bank des französischen Autoriesen nutzt.

Renault Bank direkt macht Tagesgeld attraktiver

Konkret darfst du dich beim Tagesgeld ab sofort über einen Zinssatz in Höhe von 2,6 Prozent pro Jahr freuen. Und zwar für die ersten drei Monate bis zu einer Summe in Höhe von 250.000 Euro. Jeder Cent oberhalb dieses Betrags wird noch mit 1 Prozent p.a. verzinst. Vergleichsweise attraktiv ist das Tagesgeldkonto der Renault Bank direkt aber auch, weil nach drei Monaten noch ein fairer Basiszins gezahlt wird. Er liegt aktuell bei 1,8 Prozent pro Jahr und damit nur minimal unterhalb des maßgeblichen Leitzinses der Europäischen Zentralbank (EZB), der aktuell bei 2 Prozent datiert.

Der nachfolgende Tagesgeld-Vergleich zeigt dir in einer Übersicht, welche Banken und Versicherungen per Direktanlage aktuell die höchsten Zinsen zahlen. Es sind von unserer Redaktion zu deiner Sicherheit nur Angebote gelistet, denen mindestens die gesetzliche europäische Einlagensicherung zugrunde liegt.

Auch die Festgeld-Zinsen steigen

Ergänzend zu den besseren Tagesgeld-Konditionen hat die Renault Bank direkt auch die Festgeld-Konditionen verbessert. Während du beim Tagesgeld jederzeit über deine Ersparnisse verfügen kannst, legst du dein Geld auf einem Festgeldkonto über einen von dir ausgewählten Zeitraum fest an. Du kannst in dieser Zeit nicht auf deine Ersparnisse zugreifen, bekommst dafür aber während der gesamten Laufzeit einen Zins garantiert. Bei der Renault-Bank winken jetzt die folgenden Konditionen:

Laufzeit 1 Jahr 2,25 Prozent p.a.

Laufzeit 2 Jahre 2,30 Prozent p.a.

Laufzeit 3 Jahre 2,35 Prozent p.a.

Laufzeit 4 Jahre 2,40 Prozent p.a.

Laufzeit 5 Jahre 2,45 Prozent p.a.

Auf dem Tagesgeldkonto werden die auflaufenden Zinsen übrigens monatlich gutgeschrieben, wodurch du schnell von einem Zinseszinseffekt profitieren kannst. Beim Festgeldkonto erfolgt eine jährliche Zinsgutschrift. Und: Sowohl das Tagesgeld- als auch das Festgeldkonto sind bei der Renault Bank direkt kostenlos.

