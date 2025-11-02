Doppelschlag: Große Autobank zahlt höhere Zinsen auf Tagesgeld und Festgeld

Darf es ein bisschen mehr sein? Die Renault Bank direkt hat sich entschieden, die Konditionen für Tagesgeld- und Festgeld zu verbessern. Bedeutet für dich: Die Rendite auf deine Ersparnisse verbessert sich, wenn du ein Konto bei der Bank nutzt.
Gelb-schwarzes Sparschwein steht auf einem Tisch.
Bei der Renault Bank direkt winken jetzt bessere Konditionen auf Tagesgeld und Festgeld.Bildquelle: Microsoft Copilot
Zahlreiche Banken von großen Automobilherstellern buhlen in Deutschland neben anderen Geldinstituten um die Gunst und um das Geld von Sparern. Eine davon ist die Renault Bank direkt, die als Online-Bank nutzbar ist. Sie bietet unter anderem Tagesgeld- und Festgeld-Konten an und hat jüngst die Konditionen für beide Anlageprodukte nach oben angepasst. Bedeutet für dich als Neukunde: Es winkt eine höhere Rendite auf deine Ersparnisse, wenn du ein Tages- und / oder Festgeldkonto bei der Bank des französischen Autoriesen nutzt.

Renault Bank direkt macht Tagesgeld attraktiver

Konkret darfst du dich beim Tagesgeld ab sofort über einen Zinssatz in Höhe von 2,6 Prozent pro Jahr freuen. Und zwar für die ersten drei Monate bis zu einer Summe in Höhe von 250.000 Euro. Jeder Cent oberhalb dieses Betrags wird noch mit 1 Prozent p.a. verzinst. Vergleichsweise attraktiv ist das Tagesgeldkonto der Renault Bank direkt aber auch, weil nach drei Monaten noch ein fairer Basiszins gezahlt wird. Er liegt aktuell bei 1,8 Prozent pro Jahr und damit nur minimal unterhalb des maßgeblichen Leitzinses der Europäischen Zentralbank (EZB), der aktuell bei 2 Prozent datiert.

Der nachfolgende Tagesgeld-Vergleich zeigt dir in einer Übersicht, welche Banken und Versicherungen per Direktanlage aktuell die höchsten Zinsen zahlen. Es sind von unserer Redaktion zu deiner Sicherheit nur Angebote gelistet, denen mindestens die gesetzliche europäische Einlagensicherung zugrunde liegt.

Bank / VersicherungZinsenZinseinschränkungenZinsgutschrift erfolgtstaatliche gesetzliche Einlagensicherung in
B for Bank
Tagesgeldkonto BFOR+		3,50 Prozent p.a. für 3 Monate

1,00 Prozent p.a. ab dem 4. Monat

bis maximal 75.000 EurojährlichFrankreich
FNZ Bank / finvesto
Tagesgeld		3,25 Prozent für 1 Monat

bis maximal 10.000.000 Eurozweimal jährlichDeutschland
Consorsbank
Tagesgeld		3,10 Prozent p.a. für 3 Monate

bis maximal 1.000.000 Euroviermal jährlichFrankreich
Quirion
Verrechnungskonto Plus		3,00 Prozent bis 28. Februar 2026

nur mit Aktionscode ZINS25

bis maximal 100.000 Euroviermal jährlichDeutschland
Norisbank
Tagesgeldkonto		3,00 Prozent p.a. bis zum 31. März 2026

bis maximal 250.000 Euroviermal jährlichDeutschland
Umweltbank
UmweltFlekonto		3,00 Prozent p.a. für 3 Monate

0,60 Prozent p.a. ab dem 4. Monat

(ein Girokonto bei der B for Bank ist zusätzlich notwendig)		bis maximal 50.000 Euro

0,60 Prozent p.a. über 50.000 Euro

viermal jährlichDeutschland
BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Girokonto3,00 Prozent p.a. für 12 Monate

bis maximal 500.000 EuromonatlichSpanien
Bank of Scotland
Tagesgeld		2,90 Prozent p.a. für 3 Monate

bis maximal 100.000 EurojährlichDeutschland
Ferratum / Multitude Bank
bis maximal 100.000 EuromonatlichMalta
Distingo Bank
Tagesgeldkonto		2,80 Prozent p.a. für 3 Monate

bis maximal 100.000 EuromonatlichFrankreich
Barclays
Tagesgeld		2,80 Prozent p.a. für 3 Monate

bis maximal 250.000 EurojährlichÖsterreich / Deutschland
Suresse Direkt Bank
Tagesgeld		2,75 Prozent p.a. für 3 Monate

bis maximal 250.000 EuromonatlichSpanien
GarantiBank
Kleeblatt-Sparkonto		2,75 Prozent p.a. für 3 Monate

kein LimitjährlichNiederlande
Nexent Bank
Tagesgeld		2,75 Prozent p.a. für 3 Monate

bis maximal 250.000 EurojährlichNiederlande
TF Bank
Tagesgeld		2,65 Prozent p.a. für 4 Monate

bis maximal 100.000 EuromonatlichSchweden
Renault Bank direkt
Tagesgeld		2,60 Prozent p.a. für 3 Monate

1,80 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 250.000 Euro

über 250.000 Euro: 1,00 Prozent p.a.		monatlichFrankreich
Bigbank
Tagesgeld		2,55 Prozent p.a. für 4 Monate

bis maximal 100.000 EurojährlichEstland
Openbank
Willkommens-Tagesgeld		2,50 Prozent p.a. für 3 Monate

bis maximal 1.000.000 EuromonatlichSpanien
Volkswagen Bank
Plus Konto Top Zins		2,50 Prozent p.a. für 6 Monate.

kein LimitmonatlichDeutschland
ING
Extra-Konto		2,50 Prozent p.a. für 4 Monate

bis maximal 100.000 EurojährlichDeutschland
Tomorrow
Tagesgeld		2,50 Prozent p.a. für 90 Tage

bis maximal 50.000 EuromonatlichDeutschland
FCM Bank
Tagesgeldkonto Plus		2,48 Prozent p.a.bis maximal 10.000 Euro

ab 10.000 bis 24.999 Euro 2,08 Prozent p.a.

monatlichMalta
Advanzia Bank
Advanziakonto		2,40 Prozent p.a. für 3 Monate

bis maximal 1.000.000 EuromonatlichLuxemburg
Varengold Bank
Tagesgeldkonto		2,30 Prozent p.a.bis maximal 50.000 Euro

Mindesteinlage: 2.500 Euro		monatlichDeutschland
Ford Money Bank
Tagesgeld		2,30 Prozent p.a. für 3 Monate

bis maximal 1.000.000 Euromonatlich oder jährlichDeutschland
Opel Direktbank
Tagesgeld		2,30 Prozent p.a. für 3 Monate

bis maximal 1.000.000 EuromonatlichFrankreich
Stellantis Direktbank
Tagesgeld		2,30 Prozent p.a. für 3 Monate

1,35 Prozent p.a. ab dem 4. Monat		bis maximal 100.000 Euro

über 100.000 Euro: 1,35 Prozent p.a. bis maximal 1.000.000 Euro		monatlichFrankreich
MeineBank
Tagesgeld Plus (Raiffeisenbank im Hochtaunus)		2,30 Prozent p.a. für 4 Monate

bis maximal 100.000 EurojährlichDeutschland
xtb
Guthabenkonto		2,30 Prozent p.a. für 90 Tage

kein LimitmonatlichDeutschland
Santander
Tagesgeld		2,30 Prozent p.a. für 4 Monate

kein LimitmonatlichDeutschland

Auch die Festgeld-Zinsen steigen

Ergänzend zu den besseren Tagesgeld-Konditionen hat die Renault Bank direkt auch die Festgeld-Konditionen verbessert. Während du beim Tagesgeld jederzeit über deine Ersparnisse verfügen kannst, legst du dein Geld auf einem Festgeldkonto über einen von dir ausgewählten Zeitraum fest an. Du kannst in dieser Zeit nicht auf deine Ersparnisse zugreifen, bekommst dafür aber während der gesamten Laufzeit einen Zins garantiert. Bei der Renault-Bank winken jetzt die folgenden Konditionen:

  • Laufzeit 1 Jahr 2,25 Prozent p.a.
  • Laufzeit 2 Jahre 2,30 Prozent p.a.
  • Laufzeit 3 Jahre 2,35 Prozent p.a.
  • Laufzeit 4 Jahre 2,40 Prozent p.a.
  • Laufzeit 5 Jahre 2,45 Prozent p.a.
Auf dem Tagesgeldkonto werden die auflaufenden Zinsen übrigens monatlich gutgeschrieben, wodurch du schnell von einem Zinseszinseffekt profitieren kannst. Beim Festgeldkonto erfolgt eine jährliche Zinsgutschrift. Und: Sowohl das Tagesgeld- als auch das Festgeldkonto sind bei der Renault Bank direkt kostenlos.

3 Prozent Zinsen bei Quirion.
Zinskracher beim Tagesgeld: Neuer Topzins bei deutscher Bank

