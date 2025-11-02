Doppelschlag: Große Autobank zahlt höhere Zinsen auf Tagesgeld und Festgeld

Zahlreiche Banken von großen Automobilherstellern buhlen in Deutschland neben anderen Geldinstituten um die Gunst und um das Geld von Sparern. Eine davon ist die Renault Bank direkt, die als Online-Bank nutzbar ist. Sie bietet unter anderem Tagesgeld- und Festgeld-Konten an und hat jüngst die Konditionen für beide Anlageprodukte nach oben angepasst. Bedeutet für dich als Neukunde: Es winkt eine höhere Rendite auf deine Ersparnisse, wenn du ein Tages- und / oder Festgeldkonto bei der Bank des französischen Autoriesen nutzt.
Renault Bank direkt macht Tagesgeld attraktiver
Konkret darfst du dich beim Tagesgeld ab sofort über einen Zinssatz in Höhe von 2,6 Prozent pro Jahr freuen. Und zwar für die ersten drei Monate bis zu einer Summe in Höhe von 250.000 Euro. Jeder Cent oberhalb dieses Betrags wird noch mit 1 Prozent p.a. verzinst. Vergleichsweise attraktiv ist das Tagesgeldkonto der Renault Bank direkt aber auch, weil nach drei Monaten noch ein fairer Basiszins gezahlt wird. Er liegt aktuell bei 1,8 Prozent pro Jahr und damit nur minimal unterhalb des maßgeblichen Leitzinses der Europäischen Zentralbank (EZB), der aktuell bei 2 Prozent datiert.
Der nachfolgende Tagesgeld-Vergleich zeigt dir in einer Übersicht, welche Banken und Versicherungen per Direktanlage aktuell die höchsten Zinsen zahlen. Es sind von unserer Redaktion zu deiner Sicherheit nur Angebote gelistet, denen mindestens die gesetzliche europäische Einlagensicherung zugrunde liegt.
|Bank / Versicherung
|Zinsen
|Zinseinschränkungen
|Zinsgutschrift erfolgt
|staatliche gesetzliche Einlagensicherung in
|B for Bank
Tagesgeldkonto BFOR+
|3,50 Prozent p.a. für 3 Monate
1,00 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
(ein Girokonto bei der B for Bank ist zusätzlich notwendig)
|bis maximal 75.000 Euro
|jährlich
|Frankreich
|FNZ Bank / finvesto
Tagesgeld
|3,25 Prozent für 1 Monat
0,75 Prozent p.a. ab dem 2. Monat
|bis maximal 10.000.000 Euro
|zweimal jährlich
|Deutschland
|Consorsbank
Tagesgeld
|3,10 Prozent p.a. für 3 Monate
0,80 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 1.000.000 Euro
|viermal jährlich
|Frankreich
|Quirion
Verrechnungskonto Plus
|3,00 Prozent bis 28. Februar 2026
nur mit Aktionscode ZINS25
1,00 Prozent p.a. ab dem 1. März 2026
|bis maximal 100.000 Euro
|viermal jährlich
|Deutschland
|Norisbank
Tagesgeldkonto
|3,00 Prozent p.a. bis zum 31. März 2026
0,75 Prozent p.a. ab April 2026
|bis maximal 250.000 Euro
|viermal jährlich
|Deutschland
|Umweltbank
UmweltFlekonto
|3,00 Prozent p.a. für 3 Monate
0,60 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
(ein Girokonto bei der B for Bank ist zusätzlich notwendig)
|bis maximal 50.000 Euro
0,60 Prozent p.a. über 50.000 Euro
0,30 Prozent p.a. über 100.000 Euro
|viermal jährlich
|Deutschland
|BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Girokonto
|3,00 Prozent p.a. für 12 Monate
0,50 Prozent p.a. ab dem 7. Monat
|bis maximal 500.000 Euro
|monatlich
|Spanien
|Bank of Scotland
Tagesgeld
|2,90 Prozent p.a. für 3 Monate
1,25 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 100.000 Euro
|jährlich
|Deutschland
|Ferratum / Multitude Bank
Sparkonto
|2,80 Prozent
|bis maximal 100.000 Euro
|monatlich
|Malta
|Distingo Bank
Tagesgeldkonto
|2,80 Prozent p.a. für 3 Monate
1,75 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 100.000 Euro
|monatlich
|Frankreich
|Barclays
Tagesgeld
|2,80 Prozent p.a. für 3 Monate
1,20 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 250.000 Euro
|jährlich
|Österreich / Deutschland
|Suresse Direkt Bank
Tagesgeld
|2,75 Prozent p.a. für 3 Monate
1,95 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 250.000 Euro
|monatlich
|Spanien
|GarantiBank
Kleeblatt-Sparkonto
|2,75 Prozent p.a. für 3 Monate
1,25 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|kein Limit
|jährlich
|Niederlande
|Nexent Bank
Tagesgeld
|2,75 Prozent p.a. für 3 Monate
1,25 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 250.000 Euro
|jährlich
|Niederlande
|TF Bank
Tagesgeld
|2,65 Prozent p.a. für 4 Monate
1,45 Prozent p.a. ab dem 5. Monat
|bis maximal 100.000 Euro
|monatlich
|Schweden
|Renault Bank direkt
Tagesgeld
|2,60 Prozent p.a. für 3 Monate
1,80 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 250.000 Euro
über 250.000 Euro: 1,00 Prozent p.a.
|monatlich
|Frankreich
|Bigbank
Tagesgeld
|2,55 Prozent p.a. für 4 Monate
2,10 Prozent p.a. ab dem 5. Monat
|bis maximal 100.000 Euro
|jährlich
|Estland
|Openbank
Willkommens-Tagesgeld
|2,50 Prozent p.a. für 3 Monate
1,80 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 1.000.000 Euro
|monatlich
|Spanien
|Volkswagen Bank
Plus Konto Top Zins
|2,50 Prozent p.a. für 6 Monate.
1,00 Prozent p.a. ab 7. Monat
|kein Limit
|monatlich
|Deutschland
|ING
Extra-Konto
|2,50 Prozent p.a. für 4 Monate
0,75 Prozent p.a. ab dem 5. Monat
|bis maximal 100.000 Euro
|jährlich
|Deutschland
|Tomorrow
Tagesgeld
|2,50 Prozent p.a. für 90 Tage
0,75 Prozent p.a. ab dem 91. Tag
|bis maximal 50.000 Euro
|monatlich
|Deutschland
|FCM Bank
Tagesgeldkonto Plus
|2,48 Prozent p.a.
|bis maximal 10.000 Euro
ab 10.000 bis 24.999 Euro 2,08 Prozent p.a.
ab 25.000 Euro 1,58 Prozent p.a.
|monatlich
|Malta
|Advanzia Bank
Advanziakonto
|2,40 Prozent p.a. für 3 Monate
1,50 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 1.000.000 Euro
|monatlich
|Luxemburg
|Varengold Bank
Tagesgeldkonto
|2,30 Prozent p.a.
|bis maximal 50.000 Euro
Mindesteinlage: 2.500 Euro
|monatlich
|Deutschland
|Ford Money Bank
Tagesgeld
|2,30 Prozent p.a. für 3 Monate
1,50 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 1.000.000 Euro
|monatlich oder jährlich
|Deutschland
|Opel Direktbank
Tagesgeld
|2,30 Prozent p.a. für 3 Monate
1,35 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 1.000.000 Euro
|monatlich
|Frankreich
|Stellantis Direktbank
Tagesgeld
|2,30 Prozent p.a. für 3 Monate
1,35 Prozent p.a. ab dem 4. Monat
|bis maximal 100.000 Euro
über 100.000 Euro: 1,35 Prozent p.a. bis maximal 1.000.000 Euro
|monatlich
|Frankreich
|MeineBank
Tagesgeld Plus (Raiffeisenbank im Hochtaunus)
|2,30 Prozent p.a. für 4 Monate
1,30 Prozent p.a. ab dem 5. Monat
|bis maximal 100.000 Euro
|jährlich
|Deutschland
|xtb
Guthabenkonto
|2,30 Prozent p.a. für 90 Tage
0,90 Prozent p.a. ab dem 91. Tag
|kein Limit
|monatlich
|Deutschland
|Santander
Tagesgeld
|2,30 Prozent p.a. für 4 Monate
0,30 Prozent p.a. ab dem 7. Monat
|kein Limit
|monatlich
|Deutschland
Auch die Festgeld-Zinsen steigen
Ergänzend zu den besseren Tagesgeld-Konditionen hat die Renault Bank direkt auch die Festgeld-Konditionen verbessert. Während du beim Tagesgeld jederzeit über deine Ersparnisse verfügen kannst, legst du dein Geld auf einem Festgeldkonto über einen von dir ausgewählten Zeitraum fest an. Du kannst in dieser Zeit nicht auf deine Ersparnisse zugreifen, bekommst dafür aber während der gesamten Laufzeit einen Zins garantiert. Bei der Renault-Bank winken jetzt die folgenden Konditionen:
- Laufzeit 1 Jahr 2,25 Prozent p.a.
- Laufzeit 2 Jahre 2,30 Prozent p.a.
- Laufzeit 3 Jahre 2,35 Prozent p.a.
- Laufzeit 4 Jahre 2,40 Prozent p.a.
- Laufzeit 5 Jahre 2,45 Prozent p.a.
Auf dem Tagesgeldkonto werden die auflaufenden Zinsen übrigens monatlich gutgeschrieben, wodurch du schnell von einem Zinseszinseffekt profitieren kannst. Beim Festgeldkonto erfolgt eine jährliche Zinsgutschrift. Und: Sowohl das Tagesgeld- als auch das Festgeldkonto sind bei der Renault Bank direkt kostenlos.
Über unsere Links
Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!