DKB belohnt Kunden mit starkem Zinsgeschenk

Es kommt nicht oft vor, dass Banken ihre Bestandskunden belohnen. Bei der Deutschen Kreditbank, besser bekannt unter dem Namen DKB, ist genau das jetzt aber der Fall. Sie belohnt bestehende und natürlich auch interessierte neue Kunden, wenn diese neues Geld auf ihr DKB-Tagesgeldkonto überweisen. Bereits vorhandenes Guthaben, egal auf welchem Konto es bei der DKB liegt, ist von der Aktion ausgeschlossen.

DKB startet Bonusaktion beim Tagesgeld

Die Bonusaktion läuft zwischen dem 4. und 18. November 2025. Wer in dieser Zeit frisches Geld von einer fremden Bank direkt auf sein Tagesgeldkonto bei der DKB überweist, profitiert für vier Monate von einer höheren Verzinsung. Statt aktuell 1 Prozent p. a. winken dann 2 Prozent Zinsen pro Jahr. Der Bonuszins ist auf Einlagen bis maximal 50.000 Euro beschränkt und gilt nur für Privatkunden der DKB. Auszahlungen der Zinsen finden bei der DKB zum Ende eines jeden Quartals statt.

Der Bonuszins in Höhe von 2 Prozent p. a. auf neu eingezahltes Geld gilt dann zwischen dem 1. Dezember 2025 und dem 31. März 2026. Ab dem 1. April kommenden Jahres ist wieder der dann vorgesehene Standardzinssatz des DKB-Tagesgeldkontos gültig. Sollte die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Leitzinsen weiter senken, kann er dann auch unterhalb des derzeit bei der DKB gültigen 1-Prozent-Niveaus liegen. Die nachfolgende Tabelle zeigt dir eine Übersicht mit den besten Tagesgeldkonten für Neukunden.

Schöner Bonus für Bestandskunden, wenig interessant für Neukunden

Keine Frage: Bestandskunden der DKB dürfen sich über den 2-Prozent-Bonuszins aufs Tagesgeld freuen. Ein schönes Angebot zum Jahresende, das Kontotreue belohnt. Für Neukunden ist die Sonderaktion aber vergleichsweise uninteressant. Wie du unserem Tagesgeld-Vergleich oben entnehmen kannst, winken bei anderen Banken aktuell in der Spitze bis zu 3,5 Prozent Zinsen pro Jahr. Und auch der Basiszins liegt bei vielen Banken aktuell oberhalb der 1-Prozent-Grenze – zum Beispiel bei der Renault Bank direkt, die kürzlich die Tagesgeld-Zinsen erhöht hat.

Neukunden finden also bei anderen Banken bessere Tagesgeldkonditionen vor. Und trotzdem kann auch für sie das Angebot der DKB interessant sein. Denn die DKB bietet unter anderem auch in vielen Fällen kostenlose Giro- und Gemeinschaftskonten an, die sich mit einem Tagesgeldkonto kombinieren lassen. Und auch auf Kredite und Wertpapierhandel ist die Bank spezialisiert, und von allem kannst du als Kunde der Bank natürlich profitieren.

