PIN & Limits geknackt: Deshalb ist kontaktlos nicht mehr so sicher

Profilbild von Artem Sandler Artem Sandler
3 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Spätestens seit der COVID-Pandemie gehört kontaktloses Bezahlen zum Alltag. Viele nutzen zu diesem Zweck die Geldkarte, andere das Smartphone. Dabei spielt das Medium keine Rolle. Denn beide Zahlungsarten scheinen mit massiven Schwachstellen zu kämpfen zu haben. Forscher verraten den Grund.
Girokarte Sicherheit
RFID-Schutz beim kontaktlosen Bezahlen mittels BankkarteBildquelle: Nattakorn_Maneerat / shutterstock.com
  • Teilen

Kontaktloses Bezahlen bietet viele Vorteile. Allen voran: Bequemlichkeit. Je nachdem braucht man nichts weiter tun, als die Karte oder das Smartphone an das Terminal zu halten – fertig. Schon ist das Produkt der Wahl bezahlt und man kann weiter. Dennoch soll kontaktloses Bezahlen per NFC (Near Field Communication) überaus sicher sein. So sieht es auch das deutsche Bundesministerium für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Forscher der Universitäten Surrey und Birmingham vertreten eine gegenteilige Meinung.

Bequemlichkeit schlägt Sicherheit

„Weniger ist mehr“ heißt es im Titel einer neuen Untersuchung der Universitäten Surrey und Birmingham. Die Sicherheitsforscher haben viele versteckte Schwachstellen von Bezahlsystemen aufgedeckt, die es ihnen ermöglichten, unautorisiert Transaktionen mit hohem Wert durchzuführen, wie die BBC berichtet.

Konkret haben die Forscher Terminals etwa dazu gebracht, Geldkarten zu akzeptieren, obwohl nur Smartphones erlaubt gewesen wären. Oder aber, Bezahlvorgänge durchzuführen, die über einem bestimmten Limit für kontaktloses Bezahlen liegen. Letzteres ohne PINs oder biometrische Überprüfungen. In einem Fall soll es sogar möglich gewesen sein, eine unautorisierte Zahlung in Höhe von 25.000 Pfund (etwa 28.500 Euro) durchzuführen. Und damit einen Betrag zu überweisen, der weit über den üblichen Kontaktlos-Limits liegt.

Als Grund für die zahlreichen Schwachstellen gaben die Sicherheitsforscher nicht etwa konkrete Fehler von Unternehmen an. Sondern unterstrichen lediglich, dass komplexe Systeme wie die von Visa, Mastercard oder Europay, Schwachstellen entwickeln können, wenn neue Features ohne die nötige Koordination zwischen den Anbietern ergänzt werden. Dazu zählen etwa Offline-Bezahlmöglichkeiten, Optionen für den Transport und regionsspezifische Regeln für die PIN-Eingabe bei Transaktionen mit hohem Wert.

Zusammenarbeit erforderlich

„Die Branche hat bereits vielversprechende Verbesserungen vorgenommen, aber es besteht weiterhin Bedarf an einer besseren Koordination zwischen den Anbietern, um sicherzustellen, dass Bequemlichkeit nicht neue Möglichkeiten für Betrug schafft“, so Ioana Boureanu, Direktorin des Surrey Centre for Cyber Security. Die Forscher sollen bereits 2024 alle gefundenen Schwachstellen gemeldet und auch geholfen haben, diese zu beseitigen.

Ein Visa-Sprecher versicherte gegenüber der BBC, kontaktloses Bezahlen sei weiterhin eine der sichersten Zahlungsoptionen für Kunden. Wir empfehlen dennoch, einerseits verstärkt darauf zu achten, dass Geldkarten und für das kontaktlose Bezahlen eingerichtete Endgeräte nicht verloren gehen oder entwendet werden. Und andererseits regelmäßig abgebuchte Beträge zu überprüfen, um Karten im Zweifelsfall zeitnah zu sperren. In Deutschland geht das über den Sperr-Notruf 116 116.

Bankautomat Geldautomat
Jetzt weiterlesen
Geld abheben kann sehr teuer werden – am falschen Automaten

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Blaulicht an einem Polizeiwagen.
Auto
Unfassbar: Polizei entdeckt Luxuswagen mit Bremsen anderer Art
Gelb-schwarzes Sparschwein steht auf einem Tisch.
Finanzen und Versicherungen
Doppelschlag: Große Autobank zahlt höhere Zinsen auf Tagesgeld und Festgeld
Schwachstelle in Browsern
Browser
Browser-Albtraum: Unsichtbare Gefahr bis zum System-Blackout
Finanzen und Versicherungen
Todesstoß für Bargeld? Alles neu beim Euro!
Finanzen und Versicherungen
Bargeld-Abzocke in Supermärkten: Verbraucherzentrale warnt und hat diesen Rat
Weihnachten
Günstig, aber giftig: Diese Weihnachtsgeschenke gefährden unsere Kids
Finanzen und Versicherungen
Tschüss Bargeld, die Deutschen lieben dich nicht mehr
Finanzen und Versicherungen
Deutschland ohne Münzen: Warum wir das Bargeld längst aufgegeben haben
Luftfahrt
Das passiert, wenn man im Flugzeug während des Flugs die Tür öffnet