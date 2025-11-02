Unfassbar: Polizei entdeckt Luxuswagen mit Bremsen anderer Art

Profilbild von Hayo Lücke Hayo Lücke
2 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
In einem Fall, der sich wie aus einem Auto-Slapstick-Film liest, stieß die Polizei Ludwigsburg auf ein Luxusfahrzeug, dessen Bremsen aus – kein Witz – Holz bestanden. Der Vorfall ereignete sich bereits im September, wurde aber erst kürzlich publik.
Blaulicht an einem Polizeiwagen.
Manchmal entdeckt die Polizei Dinge, die kaum zu glauben sind. Wie jetzt in Ludwigsburg.Bildquelle: ChatGPT
  • Teilen

Alles begann mit einer Routineüberführung. Ein Mitarbeiter einer Firma sollte den Wagen der gehobenen Preisklasse, konkret einen Mercedes GLE 400 mit Neuwert von 100.000 Euro, abholen und bemerkte schnell, dass die Bremsen keinerlei Wirkung zeigten. Zunächst alarmierte er einen Abschleppdienst und anschließend die Polizei. Das Auto wurde zu einem nahegelegenen Autohaus gebracht, wo sich das Rätsel langsam auflöste. Auf den vorderen Felgen entdeckten Mechaniker verbrannten Holzstaub – ein erstes Indiz dafür, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zuging.

Kurios: Mercedes GLE 400 mit Bremsen aus Holz

Bei genauerem Hinsehen stellte sich heraus, dass auf den vorderen Bremsen tatsächlich handgefertigte Holzbremsklötze montiert waren. Die Polizei beschreibt den Fund als „kreativ, aber lebensgefährlich“: Auf einem der Klötze war sogar handschriftlich der Name eines bekannten Bremsenherstellers („Brembo“) mit schwarzem Filzstift aufgetragen; offenbar um die Täuschung zu perfektionieren. Das Fahrzeug, über eine Auktionsplattform erworben, hätte im Ernstfall ein erhebliches Sicherheitsrisiko dargestellt.

Bremsen aus Holz an einem Mercedes GLE 400
Dinge gibt es, die gibt es gar nicht: Bremsen aus Holz an einem 100.000-Euro-Auto.

Die Holzbremsklötze wurden sichergestellt, der Erstbesitzer erhielt eine Anzeige, berichtet die Polizei Ludwigsburg bei Facebook. Die Ordnungshüter betonen, dass Bremsen in Profihände gehören und nicht in eine „Do-it-yourself“-Werkstatt. Holz als Bremsen: ein Vorfall, der selbst erfahrene Mechaniker ins Staunen versetzt. Und ein eindrückliches Beispiel dafür, wie wichtig technische Kontrollen bei Fahrzeugen sind.

Augen auf beim Oninekauf

Doch noch etwas solltest du für die Zukunft bedenken. Neben dem kuriosen, aber alles andere als zu verharmlosenden Faktor wirft der Fall nämlich auch neue Fragen zu Sicherheitsstandards und Betrugsrisiken beim Kauf hochpreisiger Fahrzeuge über Online-Plattformen auf. Ein Mahnmal für Technikenthusiasten, dass gerade im Internet nicht alles Gold ist, was glänzt.

Mazda Vision X-Coupe auf der Japan Mobility Show 2025.
Jetzt weiterlesen
Autos aus der Zukunft: Diese Neuvorstellungen sprengen alles

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Mitsubishi Eclipse Cross
Auto
Mitsubishi schlägt zurück: Elektro-SUV mit 600 km Reichweite
Schwachstelle in Browsern
Browser
Browser-Albtraum: Unsichtbare Gefahr bis zum System-Blackout
Stiftung Warentest: So gefährlich sind Artikel von Shein und Temu
Weihnachten
Günstig, aber giftig: Diese Weihnachtsgeschenke gefährden unsere Kids
Konzeptautos
Autos aus der Zukunft: Diese Neuvorstellungen sprengen alles
E-Mobilität
Aldi lockt E-Auto-Fahrer: Upgrade für den Discounterpreis
Auto
Fast 43 Millionen Führerscheine werden ungültig: Umtausch im Januar 2026 ist Pflicht
Ford
Ford fährt rückwärts: 1,4 Millionen Autos müssen in die Werkstatt
E-Mobilität
Pflicht statt Freiheit: Zwangsaufladung für Lademuffel
Auto
TÜV-Alarm: Erschreckende Wahrheit über deutsche Autos