E-Auto für unter 10.000 Euro: Endlich ist es da!

Ein E-Auto für unter 10.000 Euro? Der neue Silence S04 L6e Unico will beweisen, dass urbane Elektromobilität nicht teuer sein muss – mit cleverem Batteriekonzept, smarter Ausstattung und erstaunlich viel Komfort auf kleinstem Raum.
Silence S04 L6e Unico i nder Frontansicht.
Schmal und kompakt: der Silence S04 L6e Unico.Bildquelle: Silence
Ein wenig erinnert der Silence S04 an einen rundum modernisierten Smart. Das Model „Unico“ der S04-Baureihe markiert dabei eine spannende Entwicklung im Bereich urbaner Elektromobilität. Mit einem Einstiegspreis unter 10.000 Euro bringt der spanische Hersteller Silence, der im Vertrieb in Deutschland mit Nissan zusammenarbeitet, eine besonders preiswerte, aber dennoch ordentlich ausgestattete E-Mobilitätslösung auf die Straße. Der S04 Unico ist ähnlich wie der Opel Rocks-e (Test) oder der Citroën Ami (Test) als Leichtfahrzeug ausgelegt, das in Deutschland schon ab 15 Jahren fahrbar ist.

Silence S04 L6e Unico: Eckdaten & Technik

  • Höchstgeschwindigkeit 45 km/h für eine agile urbane Fortbewegung
  • Motorleistung wird mit etwa 4 kW (5 PS)
  • Reichweite: bis zu ca. 100 Kilometer im realistischen Einsatz
  • Herausnehmbare Batterien im Trolley-Format.
  • 2,28 m Länge, 1,27 m Breite und 1,57 m Höhe
  • Gewicht: 425 kg
  • immerhin 247 Liter Kofferraumvolumen

Ausstattung & Komfort

Trotz seines niedrigen Preises überrascht der Silence S04 L6e Unico mit einer Ausstattung, die man in dieser Fahrzeugklasse kaum erwartet. Schon in der Basisversion verfügt das kleine E-Auto über eine Rückfahrkamera, eine Klimaanlage beziehungsweise Heizung sowie ein Audiosystem mit Bluetooth-Anbindung – alles Elemente, die den Alltag im Stadtverkehr deutlich angenehmer machen. Über die hauseigene „My Silence“-App lässt sich das Fahrzeug zudem digital vernetzen: So kann man den Fahrzeugstatus prüfen, die Batterien überwachen oder das Auto sogar per Smartphone öffnen und starten.

Silence S04 L6e Unico in der Seitenansicht.
Für die Stadt gemacht: der Silence S04 L6e Unico.

Auch das Innenraumkonzept zeigt, dass hier clever gedacht wurde. Zwei Sitze in leicht versetzter Anordnung schaffen mehr Bewegungsfreiheit als in vielen anderen Microcars, und die kompakten Abmessungen werden optimal genutzt. Trotz der geringen Größe bietet der S04 Unico ausreichend Stauraum und vermittelt ein luftigeres Raumgefühl, als man es von einem nur gut zwei Meter langen City-Stromer erwarten würde. Insgesamt beweist der kleine Spanier, dass günstige Elektromobilität nicht zwingend Verzicht bedeutet, sondern auch mit einem Schuss Komfort und moderner Technik überzeugen kann.

Ab unter 10.000 Euro erhältlich

Für viele Städter dürfte der auf 14-Zoll-Felgen fahrende S04 Unico eine interessante Alternative zu einem konventionellen E-Auto darstellen: ein E-Fahrzeug, das sich komfortabel in Stadtumfeld und den täglichen Pendelbetrieb einfügt, ohne gleich ein klassisches Elektro-Auto-Budget zu erfordern. Denn das Fahrzeug ist mit seiner 5,6 kWh kleinen Lithium-Ionen-Batterie ab 9.990 Euro in Deutschland erhältlich.

Silence S04 L6e Unico Cockpit
Viel Luxus gibt es im Cockpit des Silence S04 L6e Unico nicht.

Die Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h macht ihn jedoch zur klaren Stadt- und Kurzstreckenlösung. Autobahn oder rasantes Überholen sind nicht sein Terrain. Schließlich dauert eine Beschleunigung von 0 auf 45 km/h laut Hersteller rund 15 Sekunden. Einen Touchscreen gibt es im Innenraum nicht, dafür aber eine Smartphone-Halterung, um das eigene Handy zur Multimediazentrale des Autos zu machen. Hinter dem Lenkrad ist eine 6,5 Zoll große TFT-Anzeige für alle wichtigen Fahrinformationen zu finden.

Mehr Leistung und höhere Geschwindigkeit gibt es auch

Der Silence S04 L6e Unico bringt frischen Wind in die Kategorie der kompakten Elektrofahrzeuge – mit urbanem Fokus, cleverer Technik und einem Preis, der Aufmerksamkeit verdient. Im Leasing kannst du ihn dir ab 89 Euro pro Monat sichern.

Etwas mehr Leistung und bis zu 85 km/h Endgeschwindigkeit? Dann solltest du dich mit dem Modell L7e beschäftigen. Denn der bietet einen Elektromotor, der bis zu 14 kW (19 PS) auf die Straße übertragen kann, aber nur mit einem klassischen Führerschein gefahren werden darf. Dann liegt der Einstiegspreis aber auch schon bei 16.745 Euro. Die Reichweite steigt mit diesem Modell auf bis zu 157 Kilometer.

Hayo Lücke von inside digital neben dem Citroen Ami Buggy.
