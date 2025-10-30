Deutschland ohne Münzen: Warum wir das Bargeld längst aufgegeben haben

Die Deutschen hängen angeblich am Bargeld, doch in Wahrheit hat sich das Blatt längst gewendet. Mehr als die Hälfte der Menschen zahlt inzwischen lieber mit Karte oder Handy. NFC, Mobile Payment und Echtzeitüberweisungen machen das Bezahlen so einfach, dass das Klimpern der Münzen fast schon nostalgisch wirkt. Wer heute an der Kasse noch Kleingeld zählt, spürt die Blicke im Rücken – ein Sinnbild für den Wandel, der längst läuft: In wenigen Jahren dürfte das Bezahlen mit Bargeld nur noch eine Randerscheinung sein.

Bargeld wird ersetzt, Schritt für Schritt

Doch der Fortschritt hat seinen Preis – oder besser gesagt: seine Risiken. Während Geldbörsen künftig sicher in Schubladen verstauben, werden Daten zum neuen Diebesgut. Phishing, gefälschte Banking-Seiten oder manipulierte Terminals zeigen, wie verwundbar das digitale Bezahlsystem bleibt. Zwar schützen Multi-Faktor-Authentifizierung, biometrische Verfahren und lernende Algorithmen vor Missbrauch, doch der Mensch bleibt die größte Schwachstelle. Ein Anruf mit geklonter Stimme, ein fingierter Notfall – und schon wechselt Geld in Sekunden den Besitzer. Trotzdem wächst die Faszination: ob „Click to Pay“ oder digitales Bezahlen in Sekundenschnelle – alles deutet darauf hin, dass Bequemlichkeit über Bedenken siegt.

Mit dem geplanten digitalen Euro rückt eine neue Ära näher: eine, in der Zentralbanken direkt digitale Wallets ausgeben und klassische Banken zu Statisten werden. Für Verbraucher bedeutet das schnellere Transaktionen, weniger Diebstahl. Aber auch totale Nachvollziehbarkeit. Darüber und über nachhaltiges Investieren, worauf man bei Greenwashing achten sollte und welche digitalen Tools den Einstieg erleichtern, sprechen wir diese Woche in unserem Podcast überMorgen. Eine praxisnahe Folge voller Tipps, Motivation und Einblicke, wie Geld wirklich wirken kann.

Finanz-Experte klärt auf

Unser Host Johanna Müssiger spricht dafür mit unserem Experten für Finanzen, Blasius Kawalkowski und Martin Nieswandt vom gemeinnützigen Verein VenGa e.V., der Fachmann für nachhaltige Geldanlagen und ethische Investments ist.

