Autos in Deutschland: BYD gelingt Mega-Überraschung

Große Überraschung am deutschen Automarkt: Nicht ein VW oder ein Modell von Volvo ist der beliebteste Plug-in-Hybrid, sondern ein Fahrzeug aus China. Auch bei den E-Autos gibt es einen Wechsel an der Spitze der beliebtesten Modelle.
Front des BYD Seal U.
Dieses E-Auto ist aktuell der beliebteste Plug-in-Hybrid in Deutschland.Bildquelle: BYD
Das beliebteste E-Auto in Deutschland war im November 2025 wieder einmal der Volkswagen ID.7 (Test). Mit 3.340 Neuzulassungen machte allein dieses Modell unter allen neu zugelassenen Elektroautos im vorletzten Monat des Jahres sechs Prozent aus. Zuletzt hatte die komfortable Elektro-Limousine von VW im Mai dieses Jahres den ersten Platz aller neu zugelassenen E-Autos in Deutschland belegt.

BYD Seal U ist der beliebteste Plug-in-Hybrid in Deutschland

Noch etwas spannender ist aber ein Blick auf den Markt der Plug-in-Hybride (PHEV). Hier hat sich nämlich wie schon im September ein Automodell eines chinesischen VW-Wettbewerbers den ersten Platz gesichert. Kein Plug-in-Hybrid wurde im November häufiger neu zugelassen als der BYD Seal U. Mit 1.552 Neuzulassungen machte dieser Teilzeitstromer 4,8 Prozent aller Plug-in-Hybrid-Neuzulassungen aus und löste damit den Volvo XC60 ab. Mit dem BYD Seal 6 DM-i Tourig (Test) steht zudem ein weiteres PHEV-Modell bereits in den Startlöchern, um für noch mehr Aufmerksamkeit zu sorgen.

Die aktuell beliebtesten Autos in Deutschland. VW dominiert

Neben 55.741 neuen E-Autos wurden im November übrigens 32.433 Plug-in-Hybride neu zugelassen. Gegenüber dem gleichen Monat des Vorjahrs waren das 57,4 Prozent mehr. Die Zahl der Neuzulassungen vollelektrischer Pkw legte gegenüber November 2024 sogar um 58,5 Prozent zu. Die nachfolgende Übersicht zeigt dir die aktuellen Kassenschlager in den hierzulande gängigen Pkw-Segmenten:

  • Minis: Toyota Aygo – 2.708 Neuzulassungen
  • Kleinwagen: Opel Corsa – 3.652 Neuzulassungen
  • Kompaktklasse: VW Golf – 7.407 Neuzulassungen
  • Mittelklasse: VW Passat – 3.707 Neuzulassungen
  • Obere Mittelklasse: BMW 5er – 3.896 Neuzulassungen
  • Oberklasse: BMW 7er – 336 Neuzulassungen
  • SUVs: VW T-Roc – 5.679 Neuzulassungen
  • Geländewagen: VW Tiguan – 5.334 Neuzulassungen
  • Sportwagen: Porsche 911 – 551 Neuzulassungen
  • Mini-Vans: Peugeot 3008 – 1.061 Neuzulassungen
  • Großraum-Vans: Mercedes V-Klasse – 1.451 Neuzulassungen
  • Utilities: VW Transporter – 2.507 Neuzulassungen
  • Wohnmobile: Fiat Ducato – 1.514 Neuzulassungen
