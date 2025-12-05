Im Vergleich zu den bisher erhältlichen Varianten des 4,72 Meter langen, 2,09 Meter breiten und 1,44 Meter flachen Tesla Model 3, bietet das jetzt in Deutschland eingeführte und bereits im Oktober neu vorgestellte Standard-Modell die niedrigste WLTP-Reichweite (534 Kilometer). Außerdem die schwächste Beschleunigung von 0 auf 100 km/h (6,2 Sekunden) und die niedrigste Audio-Leistung über (nur) sieben Lautsprecher. Ferner wird auf einen zweiten Touchscreen in der zweiten Sitzreihe verzichtet. Wie in allen aktuellen Model-3-Ausführungen steht aber ein großer Center-Touchscreen mit 15,4 Zoll diagonaler Abmessung zur Verfügung.

Tesla Model 3 Standard: Das sind die Unterschiede zu anderen Modell-3-Varianten

Weitere Unterschiede: Das Lenkrad ist in dem neuen Einsteiger-Modell des Tesla Model 3 nicht elektrisch, sondern nur manuell einstellbar. Und eine individuell konfigurierbare Ambientebeleuchtung gibt es in der Standard-Variante gar nicht. Zudem verzichtet Tesla auf eine Abblendautomatik bei den Seitenspiegeln und verbaut nur passive Stoßdämpfer. Zudem setzt der Hersteller auf eine Ladeleistung von bis zu 175 kW, die an Tesla-Superchargern das Nachladen von bis 270 Kilometern in 15 Minuten gestattet – bei optimalen Bedingungen. Den Verbrauch nach WLTP-Norm gibt der Hersteller mit 13 kWh/100 Kilometer an. Kein anderes Tesla Model 3 verbraucht weniger.

Serienmäßig darfst du dich auf 18-Zoll-Felgen, ein stylishes Panorama-Glasdach, moderne LED-Scheinwerfer und acht Außenkameras freuen. Auch eine besonders im Winter angenehme Lenkradheizung, eine beheizte Windschutzscheibe sowie Notbremsautomatik, Spurhalteassistent und Totwinkel-Kollisionswarnung sind ab Werk in allen Fahrzeugen ohne Aufpreis verbaut. Zudem steht eine elektrische Heckklappe zur Verfügung, die Zugriff auf einen 549 Liter fassenden Kofferraum bietet. Legst du die Rücksitze um, erhöht sich das Ladevolumen auf bis zu 1.659 Liter. Weiteres Stauvolumen ist in einem Staufach unter dem Kofferraum zu finden (Frunk). Hier finden bis zu 88 Liter Platz.

Roadster-Limousine für Einsteiger: das Tesla Model 3 Standard.

Die Höchstgeschwindigkeit des Tesla Model 3 Standard liegt bei 201 km/h und es stehen drei Farben zur Wahl: Weiß, Schwarz und Grau. Die Lackierungen in Schwarz und Grau kosten allerdings 1.300 Euro Aufpreis. Eine Anhängerkupplung für 1.000 Kilogramm Anhängelast ist mit zusätzlichen Kosten in Höhe von 1.350 Euro verbunden. Und wer von einer adaptiven Geschwindigkeitsregelanlage (Basic Autopilot) abweichen möchte, muss für erweiterte Funktionen rund um das autonome Fahren zwischen 3.800 und 7.500 Euro zusätzlich einkalkulieren.

Preis: Los geht es bei 36.990 Euro

Der Basispreis für das Tesla Model 3 Standard liegt bei 36.990 Euro. Damit ist das günstigste Modell des Model 3 mit knapp 1.800 Kilogramm Leergewicht derzeit 8.000 Euro günstiger als das Premium-Modell mit Hinterradantrieb und sogar 22.000 Euro preiswerter als das Performance-Modell mit Allradantrieb. Zum Vergleich: Das hierzulande beliebte(re) Tesla Model Y startet derzeit bei knapp 40.000 Euro.

Abzuwarten bleibt, wie viele Kunden Tesla findet, die sich mit der abgespeckten Ausstattung zufriedengeben. Denn ein Schnäppchen ist das Auto dennoch nicht gerade. Und trotzdem: Das einst beliebteste E-Auto in Deutschland könnte einen zweiten Frühling erleben, wenn sich viele Personen finden sollten, die auf der Suche nach einem erschwinglich(er)en Einstieg in die Welt von Tesla sind. Der Hersteller selbst betont, dass das neue Standard-Modell auf Praktikabilität und niedrige Betriebskosten ausgelegt ist. Bestellungen sind ab sofort möglich, erste Auslieferungen sollen voraussichtlich ab Februar 2026 erfolgen.