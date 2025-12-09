Der Betreff der Mail von Netflix an seine Kunden lässt keine Zweifel: „Warner Bros. kommt zu Netflix“. Im Text legt Netflix noch nach: Man werde Warner Bros. übernehmen – inklusive Film- und Fernsehstudios, HBO und HBO Max. In einem Atemzug werden Marken wie Harry Potter, Friends, The Big Bang Theory, Game of Thrones und das DC-Universum mit Netflix-Hits wie Stranger Things, Wednesday, Squid Game oder Bridgerton in Aussicht gestellt. Für die Kunden klingt das nach einem fertigen Deal und einem bald gemeinsamen Angebot. Doch direkt danach folgt der Dämpfer: Heute ändere sich gar nichts, beide Dienste liefen weiter separat, der Abschluss hänge von behördlichen Genehmigungen und der Zustimmung der Aktionäre ab.

Auch Paramount will Warner übernehmen

Und dieser Hinweis kommt nicht von ungefähr. Denn es gibt ein Konkurrenzangebot. Paramount hat ebenfalls ein Gebot für Warner abgegeben. Im Unterschied zum Netflix-Angebot bezieht sich dieses Angebot ausdrücklich auch auf den Discovery-Teil mit Sendern wie CNN. Zusätzlich brisant: Hinter dem Paramount-Angebot stehen unter anderem Jared Kushner und Investoren aus Saudi-Arabien. Damit wird deutlich, dass es nicht nur um Streamingrechte und Serienmarken geht, sondern auch um politisch sensible Geldgeber. Netflix geht in seiner Mail auf dieses Bieterrennen überhaupt nicht ein.

Mail von Netflix

Was das alles für HBO Max in Deutschland bedeutet

Parallel dazu steht der Start von HBO Max in Deutschland im Raum. Der Dienst gehört zu Warner Brothers Discovery und ist als eigener Dienst geplant, der neben Netflix existiert. Die Netflix-Mail erweckt trotzdem leicht den Eindruck, als würden HBO-Inhalte einfach komplett bei Netflix landen. Tatsächlich ist aber weder entschieden, wer Warner am Ende übernimmt, noch, wie Inhalte und Marken langfristig gebündelt werden.

Für dich heißt das: Dein Netflix-Abo bleibt vorerst, wie es ist. Weder wandern HBO-Serien über Nacht zu Netflix, noch steht fest, ob am Ende Netflix oder Paramount die Kontrolle über Warner und Discovery übernimmt. Die Mail von Netflix verkauft vor allem eine große Vision – beantwortet aber die entscheidenden Fragen für Nutzer nur im Kleingedruckten oder gar nicht. Das ist auch gar nicht möglich, da der Deal noch gar nicht in Sack und Tüten ist.