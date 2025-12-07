Netflix-Hype: Haben wir überhaupt noch Bock auf Stranger Things?

Bevor ich mich in Staffel 5 stürze, noch eine kleine philosophische Frage: Gibt es eigentlich noch Dinge, die wirklich gut sind? Oder geht alles den Bach runter?

Es hat längst Tradition: Wir finden einfach alles schlecht

Ich frage, weil mir partout nichts einfällt, das in den letzten Jahren durch die Bank von allen gefeiert wurde. Die Spiele der deutschen Nationalmannschaft, der Tatort vom letzten Sonntag, das neue Album von Taylor Swift oder die neueste Schokoladen-Sorte von Ritter-Sport – egal, was es ist, es gibt immer Leute, die es übertrieben schlecht finden.

Kann also die letzte Staffel von Stranger Things alle überzeugen? Nein, sicher nicht. Aber wir sollten hier differenzieren: Es gibt Leute, die konstruktiv ansprechen, was nicht passt, und es gibt Griesgrame, die pauschal alles schlechtreden. Die sind wie ein Typ, der auf eine Party geht, auf der er gar nicht sein will, einmal quer übers Buffet pinkelt, die Stimmung vermiest und wieder geht.

Das Internet ist voll von solchen Typen, das wisst Ihr selbst. Ich bereite mich also schon darauf vor, in den kommenden Tagen und Wochen über zu viele Menschen zu stolpern, die mir erklären, warum genau diese fünfte Staffel „Kacke“ ist (pardon my French).

Ist der Stranger-Things-Hype vorbei?

Vergessen wir kurz diese miesen Internetgestalten. Ich habe auch konstruktive Kritik gelesen, die mich nachdenklich stimmte. Ömer Kayali bringt es bei den Serienjunkies schön auf den Punkt:

„Das Mysteriöse und Unheimliche, das die erste Staffel auszeichnete, wich spektakulären CGI-Effekten und actionreichen Showdowns. Mit jeder neuen Season wurden die Monster größer, lauter und sichtbarer – beeindruckend inszeniert, aber ohne die unheimliche Wirkung der frühen Staffeln.“

Lest dazu gerne auch: Das Stranger-Things-Ranking – von der schlechtesten zur besten Staffel

Wer mein Ranking der ersten vier Staffeln gelesen hat, weiß, dass ich speziell mit Staffel 3 haderte. Irgendwann reichte es mir nicht mehr, dass nur Achtziger-Referenzen und Action-Szenen aneinandergereiht wurden. Da hatte ich das Gefühl, der Stranger-Things-Zauber lässt nach. Aber mit Staffel 4 haben mich die Duffer-Brüder wieder komplett überzeugt.

Der Feigling greift von hinten an? Frech!

Berechtigte Kritik?

Am Ende glaube ich schon, dass es Punkte gibt, die für den ein oder anderen den Spaß an der fünften Staffel deutlich trüben könnten. Müssen es wirklich so viele Achtziger-Anspielungen sein? Manchmal wirkte das schon ein wenig bemüht, als wollte man uns extra signalisieren: „Schaut her, wir sind in den Achtzigern – genau das habt Ihr doch in den ersten Folgen so geliebt.“

Aber es gab auch Faktoren, die die Duffer-Brüder nicht oder nicht vollständig beeinflussen konnten. Autorenstreitigkeiten in den USA oder die Corona-Pandemie haben mit dazu beigetragen, dass unsere jungen Helden in fünf Serienjahren tatsächlich um zehn Jahre gealtert sind. Ja, da geht schon ein bisschen Charme verloren, wenn Erwachsene jetzt so tun müssen, als wären sie deutlich jüngere Kids mitten im Pubertätschaos.

Und dann gibt es noch einen kleinen Stimmungskiller speziell für das deutschsprachige Publikum: Von den sechs Hauptfiguren haben gleich vier neue Stimmen für die letzte Staffel erhalten. Unsere Helden klingen also tatsächlich anders als noch vor drei Jahren. Aber gut, bei der Zeitspanne seit der letzten Staffel haben viele ohnehin die alten Stimmen schon wieder vergessen.

Und? Lebt der Hype noch?

Ich glaube: Ja, er lebt! Als die Serie in Deutschland in der Nacht vom 26. auf den 27.12. startete, brachen kurzzeitig sogar die Netflix-Server zusammen. Das ist doch ein deutliches Zeichen, dass die Fans noch Lust aufs Einschalten haben.

Ich habe mich selbst gefragt: Habe ich noch Bock auf die Serie? Hat sich die Geschichte für mich abgenutzt? Oder fürchte ich zu sehr, dass das Finale nicht zufriedenstellend wird?

Ganz ehrlich? Nichts davon trifft zu! In den letzten Tagen hat mich der Hype wieder voll erwischt, und ich kann es kaum erwarten, gleich die letzten Sätze hier zu schreiben und dann in die neuen Folgen einzutauchen.

Ja, es gibt immer etwas zu kritisieren, nichts ist perfekt (außer vielleicht die erste Staffel von Stranger Things!). Aber ich lasse mir diese Staffel nicht vermiesen, selbst wenn nicht alles so läuft, wie ich es mir vorgestellt habe.

Ich weiß jetzt schon, dass ich Eleven alias Jane, Dustin, Mike und alle anderen wahnsinnig vermissen werde, weil sie mir über die Jahre sehr ans Herz gewachsen sind. Aber das ist leichter zu ertragen, als wenn eine wirklich großartige Serie über die Jahre in Bedeutungslosigkeit versinkt.

Während ich in Gedenken an Eddie zu Metallicas „Master of Puppets“ die Luftgitarre schwinge, kannst du mir ja verraten: Wie steht es bei dir? Hast du noch Lust? Oder schaust du die Serie nur noch aus Pflichtbewusstsein bis zum Ende?