Großer Aufschlag von Sky: Viele Neuheiten zum Jahresfinale

Mit großen Schritten steuern wir auf Weihnachten 2025 zu. Während du vielleicht noch im Rahmen von genialen Black-Friday-Angeboten nach den passenden Geschenkeschnäppchen suchst und bevor es im Rahmen vieler Familien zu feierlichen Momenten kommt, packt Sky noch einmal ins obere Regal. Der größte hierzulande nutzbare Pay-TV-Sender präsentiert im linearen Programm und auf Abruf bei Sky Go und Wow viele neue Serien und Filme. Wir geben dir einen Überblick.

Neue Dramaserie bei Sky: „Amadeus“

Ab dem 21. Dezember 2025 auf Abruf und ab dem 25. Dezember im linearen Programm von Sky Atlantic kannst du dich auf die neue Dramaserie „Amadeus“ freuen. Die britische Sky-Original-Serie entführt uns nach Wien im 18. Jahrhundert und spätestens jetzt dürfte klar sein, dass es in dieser Serie um den wohl größten Komponisten der Geschichte geht: Wolfgang Amadeus Mozart. Der kommt mit 25 Jahren in die geschäftige Großstadt und begegnet dem streng religiösen Hofkomponisten Antonio Salieri. Der fragt sich, warum Mozart von Gott mit so viel musikalischem Talent und Können ausgestattet wurde, während er selbst nur Mittelmaß hervorbringt. Salieri sieht Mozarts Genie sogar als Bedrohung für sein eigenes Schaffen – und schwört, den Rivalen zu Fall zu bringen. (zum Trailer)

Mehr Thriller? „Red Eye“ sehen!

Bereits ab dem 5. Dezember 2025 ist bei Sky Atlantic und auf Abruf die neue britische Thrillerserie „Red Eye“ zu sehen. Im Mittelpunkt steht Dr. Matthew Nolan, der auf seiner Rückreise von einem Ärztekongress in Peking am Flughafen in London verhaftet wird. Der Vorwurf: Er soll in China einen tödlichen Unfall verursacht und Fahrerflucht begangen haben. Nolan beteuert zwar seine Unschuld, trotzdem soll er umgehend ausgeliefert werden. Die chinesischstämmige Polizistin Hanna Li eskortiert ihn auf seinem Rückflug über Nacht. Doch kurz nach dem Start stirbt ein Passagier an Bord. Während Li und Nolan versuchen, den rätselhaften Todesfall aufzuklären, ermittelt am Boden der MI5. Zudem beginnen Hanna Lis entfremdete Schwester und die Journalistin Jess zu recherchieren. Bald hat es den Anschein, dass hinter Nolans Verhaftung eine weitreichende Verschwörung steckt – und er um sein Leben fürchten muss.

„This City Is Ours“: Neue Gangsterserie startet bei Sky

Noch eine neue Serie? Kein Problem! Wie wäre es mit „This City Is Ours“? In dieser britischen Gangsterserie mit acht Episoden sorgt der mysteriöse Michael Kavanagh für Aufsehen. Denn er hat zwei Gesichter. Als rechte Hand seines Bosses Ronnie Phelan hat er mit gnadenloser Brutalität in Liverpool ein Kokainimperium aufgebaut. Wenn Ronnie sich bald in seine Luxusvilla in Spanien zurückgezogen hat, könnte Michael selbst zum Oberhaupt aufsteigen. Zugleich ist er aber auch der liebevolle Mann im Leben von Diana. Gemeinsam mit ihr möchte er eine Familie gründen – und muss enttäuscht feststellen, dass sie sich einer künstlichen Befruchtung unterziehen müsste. Doch dann drohen Michaels Welten zu kollidieren: Eine größere Ladung Drogen verschwindet – anscheinend gibt es in der Band einen Maulwurf. Zudem kommen Ronnie und sein Sohn Jamie sich wieder näher. Michael muss für die sicher geglaubte Nachfolge kämpfen. Ein Kampf, der ihn alles kosten könnte, was ihm etwas bedeutet.

Serientitel Staffel Starttermin Sender Bemerkungen Crutch 1 3. November 2025 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen The Real Manhunter 2 4. November 2025 Sky Crime Die Killer-Großmutter 1 7. November 2025 Sky Crime Paw Patrol 12 7. November 2025 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Pee-Wee privat - Amerikas Kultfigur im Porträt (OmU) 1 7. November 2025 Sky Documentaries Watson 1 9. November 2025 Sky One Murder by Medic - Tödliche Behandlung 4 10. November 2025 Sky Crime Yellowstone 5b 12. November 2025 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Dunkles Geld: Macht, Korruption und Kontrolle 1 14. November 2025 Sky Documentaries Löwen: Das Gesetz des Rudels 1 15. November 2025 Sky Nature Landman 2 16. November 2025 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Mythenjagd weltweit - Den Fakten auf der Spur 1 19. November 2025 Sky Documentaries Fireflies 1 21. November 2025 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen The Chair Company 1 21. November 2025 Sky Atlantic Snake Man - Der Schlangenfänger 3 22. November 2025 Sky Nature I Love LA 1 25. November 2025 Sky Atlantic Rubble & Crew 3 28. November 2025 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Seen & Heard: The History of Black Television 1 28. November 2025 Sky Documentaries Fletcher's Family Farm 1 30. November 2025 Sky Nature Yeliz & Jimi - We are Family?! 1 2. Dezember 2025 Sky One Sky Original Doku-Serie Sin City Gigolo: A Murder in Las Vegas 1 3. Dezember 2025 Sky Crime Murdered and Missing in Montana 1 4. Dezember 2025 Sky Crime This City is Ours 1 4. Dezember 2025 Sky Atlantic Die Könige von New York 1 5. Dezember 2025 Sky Documentaries Red Eye 1 5. Dezember 2025 Sky Atlantic Navy CIS 22 6. Dezember 2025 13th Street Wilder Nordatlantik 1 8. Dezember 2025 Sky Nature The Real Manhunter 3 9. Dezember 2025 Sky Crime Little Disasters 1 11. Dezember 2025 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Queen of Cocaine: Griselda Blanco 1 15. Dezember 2025 Sky Crime Holly Jolly Homicides 1 17. Dezember 2025 Sky Crime Vienna Killing - Die Unterweger Story 1 18. Dezember 2025 Sky Crime Roger Moore - Ein Leben im 1 19. Dezember 2025 Sky Documentaries Amadeus 1 21. Dezember 2025

25. Dezember 2025 auf Abruf

Sky Atlantic Sky Original Serie Fletcher’s Family Farm at Christmas 1 21. Dezember 2025 Sky Nature Taronga Zoo Hautnah 6 24. Dezember 2025 Sky Nature Der Bestatter - Leichenschändung in Kalifornien 1 26. Dezember 2025 Sky Crime Mozart - Genie und Rebell 1 26. Dezember 2025 Sky Documentaries The Copenhagen Test 1 1. Januar 2026

6. Januar 2026 auf Abruf

Sky Atlantic Boston Blue 1 2026 Sky One Star Trek: Starfleet Academy 1 2026 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Atomic 1 noch unklar Sky Sky Original Serie Dexter: Resurrection 2 noch unklar Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Mobland 2 noch unklar Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Nola King 1 noch unklar Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Skymed 4 noch unklar Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Star Trek: Starfleet Academy 1 noch unklar Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Star Trek: Strange New Worlds 4 noch unklar Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Star Trek: Strange New Worlds 5 (Serienfinale) noch unklar Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen The Agency: Central Intelligence 2 noch unklar Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen The Day of the Jackal 2 noch unklar Sky Atlantic Sky Original Serie The Paper 2 noch unklar Sky One Tulsa King 4 noch unklar Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Yellowjackets 4 noch unklar Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen

Du stehst mehr auf Reality TV? Dann streich dir den 2. Dezember 2025 rot im Kalender an. Denn dann startet mit „Yeliz & Jimi“ eine Reality-Doku-Serie, die die Beziehung von Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht beleuchtet. In vier Episoden geht es nicht nur um die Geschichte des Ex-Paares mit allen Höhen und Tiefen, sondern auch um Einblicke in die gemeinsame Zukunftsplanung. (zum Trailer)

Neue Filme bei Sky und Wow im Dezember 2025

Wer ein Sky- oder Wow-Cinema-Paket gebucht hat, darf sich zudem wieder einmal auf den Start zahlreicher neuer Blockbuster freuen. So startet zum Beispiel ab dem 26. Dezember 2025 das Actionabenteuer „Afterburn“, in dem die Welt nach einem gewaltigen Sonnensturm nicht mehr so ist, wie sie einmal war. Fans von Nicolas Cage dürften sich ab dem 20. Dezember 2025 auf „Sympthy for the Devil“ freuen: Ein werdender Vater muss einen bewaffneten Fremden durch die Nacht fahren, und schnell stellt sich die Frage: Teilen sie beide eine gemeinsame Vergangenheit?

Filmtitel Startdatum Hinweise Next Goal Wins 1. November 2025 Die Nacht von Paris – Terror am Stade de France 6. November 2025 Dokumentation Drop - Tödliches Date 7. November 2025 Wicked: One Wonderful Night 7. November 2025 Y2K 8. November 2025 Family Secrets: The Disappearance of Alissa Turney 13. November 2025 Dokumentation Home Sweet Home: Rebirth 13. November 2025 Man With No Past 15. November 2025 Alfred Morettis Opus 20. November 2025 Black Bag - Doppeltes Spiel 21. November 2025 The Critic 21. November 2025 Warfare 28. November 2025 Eden 29. November 2025 A Killer's Memory 4. Dezember 2025 Heart Eyes - Der Pärchen-Killer 5. Dezember 2025 Paramount+-Inhalt



nur von Kunden mit Sky Cinema Paket nutzbar Planet der Affen: New Kingdom 5. Dezember 2025 Sky Cinema Planet der Affen 5. Dezember 2025 Sonderprogrammierung auf Sky Cinema Highlights Locked 6. Dezember 2025 Predators 8. Dezember 2025 Paramount+-Inhalt



nur von Kunden mit Sky Cinema Paket nutzbar Riff Raff - Verbrechen ist Famiiensache 12. Dezember 2025 Scarlett - Diamond of Revenge 13. Dezember 2025 Ein Weihnachtsfest für Teddy 15. Dezember 2025 "Paramount+-Inhalt



nur von Kunden mit Sky Cinema Paket nutzbar" Paw Patrol: Rubbles Weihnachtswunsch 15. Dezember 2025 Paramount+-Inhalt



nur von Kunden mit Sky Cinema Paket nutzbar Sky Cinema Jurassic 15. Dezember 2025 Sonderprogrammierung auf Sky Cinema Highlights Mission: Impossible - Dead Reckoning 18. Dezember 2025 Paramount+-Inhalt



nur von Kunden mit Sky Cinema Paket nutzbar Shadow Force - Die letzte Mission 19. Dezember 2025 Sky Cinema Christmas 19. Dezember 2025 Sonderprogrammierung auf Sky Cinema Family Highlights Sympathy for the Devil 20. Dezember 2025 Drachenzähmen leicht gemacht (2025) 25. Dezember 2025 Afterburn 26. Dezember 2025 Death Of A Unicorn 27. Dezember 2025 Elon Musk Uncovered: Das Tesla-Experiment 30. Januar 2025 Dokumentation

Alternativ kannst du dich im linearen Fernsehen auf gleich drei spektakuläre Sonderprogrammierungen freuen. Ab dem 5. Dezember gehen zunächst die Filme aus dem Franchise „Planet der Affen“ in Dauerschleife auf Sendung; inklusive „Planet der Affen: New Kingdom“. Gefolgt von unzähligen Dinosauriern in der „Jurassic Park / Jurassic World“-Eventreihe ab dem 15. Dezember. Und ab dem 19. Dezember wird es dann so richtig weihnachtlich, wenn auf Sky Cinema Christmas haufenweise neue, aber auch schon etwas ältere Weihnachtsfilme an den Start gehen.