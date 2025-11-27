Großer Aufschlag von Sky: Viele Neuheiten zum Jahresfinale

Neue Serien und Filme gefällig? Als Abonnent von Sky und/oder Wow darfst du dich in den kommenden Wochen auf so einige packende Neustarts freuen. Wir zeigen dir, welche neuen Inhalte auf der Programmagenda stehen.
Großer Aufschlag von Sky: Viele Neuheiten zum Jahresfinale
Mit großen Schritten steuern wir auf Weihnachten 2025 zu. Während du vielleicht noch im Rahmen von genialen Black-Friday-Angeboten nach den passenden Geschenkeschnäppchen suchst und bevor es im Rahmen vieler Familien zu feierlichen Momenten kommt, packt Sky noch einmal ins obere Regal. Der größte hierzulande nutzbare Pay-TV-Sender präsentiert im linearen Programm und auf Abruf bei Sky Go und Wow viele neue Serien und Filme. Wir geben dir einen Überblick.

Neue Dramaserie bei Sky: „Amadeus“

Ab dem 21. Dezember 2025 auf Abruf und ab dem 25. Dezember im linearen Programm von Sky Atlantic kannst du dich auf die neue Dramaserie „Amadeus“ freuen. Die britische Sky-Original-Serie entführt uns nach Wien im 18. Jahrhundert und spätestens jetzt dürfte klar sein, dass es in dieser Serie um den wohl größten Komponisten der Geschichte geht: Wolfgang Amadeus Mozart. Der kommt mit 25 Jahren in die geschäftige Großstadt und begegnet dem streng religiösen Hofkomponisten Antonio Salieri. Der fragt sich, warum Mozart von Gott mit so viel musikalischem Talent und Können ausgestattet wurde, während er selbst nur Mittelmaß hervorbringt. Salieri sieht Mozarts Genie sogar als Bedrohung für sein eigenes Schaffen – und schwört, den Rivalen zu Fall zu bringen. (zum Trailer)

Mehr Thriller? „Red Eye“ sehen!

Bereits ab dem 5. Dezember 2025 ist bei Sky Atlantic und auf Abruf die neue britische Thrillerserie „Red Eye“ zu sehen. Im Mittelpunkt steht Dr. Matthew Nolan, der auf seiner Rückreise von einem Ärztekongress in Peking am Flughafen in London verhaftet wird. Der Vorwurf: Er soll in China einen tödlichen Unfall verursacht und Fahrerflucht begangen haben. Nolan beteuert zwar seine Unschuld, trotzdem soll er umgehend ausgeliefert werden. Die chinesischstämmige Polizistin Hanna Li eskortiert ihn auf seinem Rückflug über Nacht. Doch kurz nach dem Start stirbt ein Passagier an Bord. Während Li und Nolan versuchen, den rätselhaften Todesfall aufzuklären, ermittelt am Boden der MI5. Zudem beginnen Hanna Lis entfremdete Schwester und die Journalistin Jess zu recherchieren. Bald hat es den Anschein, dass hinter Nolans Verhaftung eine weitreichende Verschwörung steckt – und er um sein Leben fürchten muss.

„This City Is Ours“: Neue Gangsterserie startet bei Sky

Noch eine neue Serie? Kein Problem! Wie wäre es mit „This City Is Ours“? In dieser britischen Gangsterserie mit acht Episoden sorgt der mysteriöse Michael Kavanagh für Aufsehen. Denn er hat zwei Gesichter. Als rechte Hand seines Bosses Ronnie Phelan hat er mit gnadenloser Brutalität in Liverpool ein Kokainimperium aufgebaut. Wenn Ronnie sich bald in seine Luxusvilla in Spanien zurückgezogen hat, könnte Michael selbst zum Oberhaupt aufsteigen. Zugleich ist er aber auch der liebevolle Mann im Leben von Diana. Gemeinsam mit ihr möchte er eine Familie gründen – und muss enttäuscht feststellen, dass sie sich einer künstlichen Befruchtung unterziehen müsste. Doch dann drohen Michaels Welten zu kollidieren: Eine größere Ladung Drogen verschwindet – anscheinend gibt es in der Band einen Maulwurf. Zudem kommen Ronnie und sein Sohn Jamie sich wieder näher. Michael muss für die sicher geglaubte Nachfolge kämpfen. Ein Kampf, der ihn alles kosten könnte, was ihm etwas bedeutet.

SerientitelStaffelStartterminSenderBemerkungen
Crutch13. November 2025Paramount+nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen
The Real Manhunter24. November 2025Sky Crime
Die Killer-Großmutter17. November 2025Sky Crime
Paw Patrol127. November 2025Paramount+nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen
Pee-Wee privat - Amerikas Kultfigur im Porträt (OmU)17. November 2025Sky Documentaries
Watson19. November 2025Sky One
Murder by Medic - Tödliche Behandlung410. November 2025Sky Crime
Yellowstone5b12. November 2025Paramount+nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen
Dunkles Geld: Macht, Korruption und Kontrolle114. November 2025Sky Documentaries
Löwen: Das Gesetz des Rudels115. November 2025Sky Nature
Landman216. November 2025Paramount+nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen
Mythenjagd weltweit - Den Fakten auf der Spur119. November 2025Sky Documentaries
Fireflies121. November 2025Paramount+nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen
The Chair Company121. November 2025Sky Atlantic
Snake Man - Der Schlangenfänger322. November 2025Sky Nature
I Love LA125. November 2025Sky Atlantic
Rubble & Crew328. November 2025Paramount+nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen
Seen & Heard: The History of Black Television128. November 2025Sky Documentaries
Fletcher's Family Farm130. November 2025Sky Nature
Yeliz & Jimi - We are Family?!12. Dezember 2025Sky OneSky Original Doku-Serie
Sin City Gigolo: A Murder in Las Vegas13. Dezember 2025Sky Crime
Murdered and Missing in Montana14. Dezember 2025Sky Crime
This City is Ours14. Dezember 2025Sky Atlantic
Die Könige von New York15. Dezember 2025Sky Documentaries
Red Eye15. Dezember 2025Sky Atlantic
Navy CIS226. Dezember 202513th Street
Wilder Nordatlantik18. Dezember 2025Sky Nature
The Real Manhunter39. Dezember 2025Sky Crime
Little Disasters111. Dezember 2025Paramount+nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen
Queen of Cocaine: Griselda Blanco115. Dezember 2025Sky Crime
Holly Jolly Homicides117. Dezember 2025Sky Crime
Vienna Killing - Die Unterweger Story118. Dezember 2025Sky Crime
Roger Moore - Ein Leben im119. Dezember 2025Sky Documentaries
Amadeus121. Dezember 2025
25. Dezember 2025		auf Abruf
Sky Atlantic		Sky Original Serie
Fletcher’s Family Farm at Christmas121. Dezember 2025Sky Nature
Taronga Zoo Hautnah624. Dezember 2025Sky Nature
Der Bestatter - Leichenschändung in Kalifornien126. Dezember 2025Sky Crime
Mozart - Genie und Rebell126. Dezember 2025Sky Documentaries
The Copenhagen Test11. Januar 2026
6. Januar 2026		auf Abruf
Sky Atlantic
Boston Blue12026Sky One
Star Trek: Starfleet Academy12026Paramount+nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen
Atomic1noch unklarSkySky Original Serie
Dexter: Resurrection2noch unklarParamount+nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen
Mobland2noch unklarParamount+nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen
Nola King1noch unklarParamount+nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen
Skymed4noch unklarParamount+nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen
Star Trek: Starfleet Academy1noch unklarParamount+nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen
Star Trek: Strange New Worlds4noch unklarParamount+nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen
Star Trek: Strange New Worlds5 (Serienfinale)noch unklarParamount+nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen
The Agency: Central Intelligence2noch unklarParamount+nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen
The Day of the Jackal2noch unklarSky AtlanticSky Original Serie
The Paper2noch unklarSky One
Tulsa King4noch unklarParamount+nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen
Yellowjackets4noch unklarParamount+nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen

Du stehst mehr auf Reality TV? Dann streich dir den 2. Dezember 2025 rot im Kalender an. Denn dann startet mit „Yeliz & Jimi“ eine Reality-Doku-Serie, die die Beziehung von Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht beleuchtet. In vier Episoden geht es nicht nur um die Geschichte des Ex-Paares mit allen Höhen und Tiefen, sondern auch um Einblicke in die gemeinsame Zukunftsplanung. (zum Trailer)

Neue Filme bei Sky und Wow im Dezember 2025

Wer ein Sky- oder Wow-Cinema-Paket gebucht hat, darf sich zudem wieder einmal auf den Start zahlreicher neuer Blockbuster freuen. So startet zum Beispiel ab dem 26. Dezember 2025 das Actionabenteuer „Afterburn“, in dem die Welt nach einem gewaltigen Sonnensturm nicht mehr so ist, wie sie einmal war. Fans von Nicolas Cage dürften sich ab dem 20. Dezember 2025 auf „Sympthy for the Devil“ freuen: Ein werdender Vater muss einen bewaffneten Fremden durch die Nacht fahren, und schnell stellt sich die Frage: Teilen sie beide eine gemeinsame Vergangenheit?

FilmtitelStartdatumHinweise
Next Goal Wins1. November 2025
Die Nacht von Paris – Terror am Stade de France6. November 2025Dokumentation
Drop - Tödliches Date7. November 2025
Wicked: One Wonderful Night7. November 2025
Y2K8. November 2025
Family Secrets: The Disappearance of Alissa Turney13. November 2025Dokumentation
Home Sweet Home: Rebirth13. November 2025
Man With No Past15. November 2025
Alfred Morettis Opus20. November 2025
Black Bag - Doppeltes Spiel21. November 2025
The Critic21. November 2025
Warfare28. November 2025
Eden29. November 2025
A Killer's Memory4. Dezember 2025
Heart Eyes - Der Pärchen-Killer5. Dezember 2025Paramount+-Inhalt

nur von Kunden mit Sky Cinema Paket nutzbar
Planet der Affen: New Kingdom5. Dezember 2025
Sky Cinema Planet der Affen5. Dezember 2025Sonderprogrammierung auf Sky Cinema Highlights
Locked6. Dezember 2025
Predators8. Dezember 2025Paramount+-Inhalt

nur von Kunden mit Sky Cinema Paket nutzbar
Riff Raff - Verbrechen ist Famiiensache12. Dezember 2025
Scarlett - Diamond of Revenge13. Dezember 2025
Ein Weihnachtsfest für Teddy15. Dezember 2025"Paramount+-Inhalt

nur von Kunden mit Sky Cinema Paket nutzbar"
Paw Patrol: Rubbles Weihnachtswunsch15. Dezember 2025Paramount+-Inhalt

nur von Kunden mit Sky Cinema Paket nutzbar
Sky Cinema Jurassic15. Dezember 2025Sonderprogrammierung auf Sky Cinema Highlights
Mission: Impossible - Dead Reckoning18. Dezember 2025Paramount+-Inhalt

nur von Kunden mit Sky Cinema Paket nutzbar
Shadow Force - Die letzte Mission19. Dezember 2025
Sky Cinema Christmas19. Dezember 2025Sonderprogrammierung auf Sky Cinema Family Highlights
Sympathy for the Devil20. Dezember 2025
Drachenzähmen leicht gemacht (2025)25. Dezember 2025
Afterburn26. Dezember 2025
Death Of A Unicorn27. Dezember 2025
Elon Musk Uncovered: Das Tesla-Experiment30. Januar 2025Dokumentation

Alternativ kannst du dich im linearen Fernsehen auf gleich drei spektakuläre Sonderprogrammierungen freuen. Ab dem 5. Dezember gehen zunächst die Filme aus dem Franchise „Planet der Affen“ in Dauerschleife auf Sendung; inklusive „Planet der Affen: New Kingdom“. Gefolgt von unzähligen Dinosauriern in der „Jurassic Park / Jurassic World“-Eventreihe ab dem 15. Dezember. Und ab dem 19. Dezember wird es dann so richtig weihnachtlich, wenn auf Sky Cinema Christmas haufenweise neue, aber auch schon etwas ältere Weihnachtsfilme an den Start gehen.

Sky Neuheiten: Jetzt wird abgefeuert!

