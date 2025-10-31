Amazon feuert raus: Unzählige Neuheiten bei Prime Video

Mit großer Spannung wird unter anderem die neue MGM+-Serie „Robin Hood“ erwartet. Das Fantasy-Highlight startet hierzulande bereits am 2. November 2025 bei Prime Video und erzählt die Robin-Hood-Geschichte aus etwas anderer Perspektive: Rob, ein sächsischer Geächteter, verbündet sich mit Marian, einer normannischen Adligen. Er führt Rebellen an, während sie den korrupten Hof infiltriert. Und beide kämpfen nach der Eroberung für Gerechtigkeit. Die erste Staffel von „Robin Hood“ umfasst zehn Episoden, eine zweite Staffel ist bereits bestätigt. Eine der Hauptrollen des Sheriffs von Nottingham übernimmt Sean Bean („Der Herr der Ringe“). Robin Hood wird vom australischen Newcomer Jack Patten gespielt, Marian von Lauren McQueen („Hollyoaks“).

„Maxton Hall“: Die zweite Staffel startet bei Prime Video durch

Kein lupenreiner Neustart, sondern vielmehr die Fortsetzung eines bereits erprobten Formats: die zweite Staffel von „Maxton Hall – Die Welt zwischen uns“. Ab dem 7. November 2025 starten die neuen Episoden der Prime-Video-Originalserie mit drei neuen Folgen. Danach gibt’s jede Woche bis zum großen Finale am 28. November eine weitere Episode. Und natürlich stehen Liebe und Romantik wieder im Mittelpunkt: Nach der gemeinsamen Liebesnacht in Oxford und ihrem großen Lebensziel in greifbarer Nähe scheint für Ruby alles perfekt zu laufen. Doch ein Schicksalsschlag in James´ Familie ändert alles und ausgerechnet James selbst holt sie von Wolke sieben zurück in eine harte Realität. Ruby ist am Boden zerstört. Noch nie im Leben hatte sie so starke Gefühle wie für James – und noch nie wurde sie so verletzt.

Amazon startet mit „Malice“ durch

Ebenfalls neu im November-Programm von Amazon Prime Video: „Malice“. Ab dem 14. November 2025 sind in dieser Thriller-Serie unter anderem David Duchovny („Akte X“), Carice van Houten („Game of Thrones“) und Jack Whitehall („Jungle Cruise“) zu sehen. In sechs Episoden wird eine gesellschaftskritische Rachegeschichte vor der eindrucksvollen Kulisse Griechenlands erzählt.

Der Inhalt: Adam (Whitehall) ist ein charismatischer Tutor, der sich während des Urlaubs der wohlhabenden Tanner-Familie in Griechenland in deren Leben einschleicht. Als das Kindermädchen der Familie schwer erkrankt, gelingt es Adam, sich Zugang zu ihrem Londoner Zuhause zu verschaffen – und dort kommt seine wahre, rachsüchtige Natur zum Vorschein. Allmählich beginnt Adam, Jamie Tanner (Duchovny) und Nat (van Houten) gegeneinander auszuspielen – und schmiedet heimlich einen Plan, um die gesamte Familie zu zerstören. Als Adams Obsession mit der Familie Fragen aufwirft, geraten diejenigen, die seiner Vergangenheit auf den Grund gehen wollen, selbst in große Gefahr.

„Bat Fam“: Neues Highlight für „Batman“-Fans

Und dann wäre da noch „Bat Fam“, das im Kosmos von „Batman“ spielt. Allerdings in Form einer animierten, mitunter lustigen Serie. Sie begleitet Batman, Alfred und den jungen Damian Wayne – der die Rolle des „Kleinen Batman“ übernommen hat – bei der Begrüßung einiger neuer Bewohner auf Wayne Manor. Am Familientisch sitzen Alicia Pennyworth, Alfreds lebensfrohe Großnichte, Claire, eine kürzlich geläuterte Superschurkin, Ra’s al Ghul, Damians ihn verehrender Opa, der gleichzeitig Batmans langjähriger Erzfeind ist. Und Man-Bat, der sich im Glockenturm von Wayne Manor einquartiert. Zudem noch Selina, die geliebte Familienkatze. Diese eingeschworene Familie von Außenseitern meistert die Freuden und Frustrationen des Alltags und beschützt gleichzeitig die Straßen von Gotham City.

Titel Staffel abrufbar ab Hazbin Hotel 2 29. Oktober 2025 Der Letzte Bulle 6 31. Oktober 2025 Dime Tu Nombre 1 31. Oktober 2025 Tremembé 1 31. Oktober 2025 Tulsa King 1 1. November 2025 Robin Hood 1 2. November 2025 Nice To Meet You 1 3. November 2025 Maxton Hall 2 7. November 2025 Tatsuki Fujimoto 17-26 1 7. November 2025 Bat-Fam 1 10. November 2025 Malice 1 14. November 2025 June Farms 1 17. November 2025 The Mighty Nein 1 19. November 2025 Fallout 2 17. Dezember 2025 Miss Sophie 1 22. Dezember 2025 Cross 2 11. Februar 2026 Gladiators - Die Show der Giganten 1 2026 Anansi Boys 1 noch unbekannt Bloodaxe 1 noch unbekannt Deadloch 2 noch unbekannt Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht 3 noch unbekannt Die Rote Königin 2 noch unbekannt Good Omens 3 noch unbekannt Maxton Hall 3 noch unbekannt Peripherie 2 noch unbekannt Reacher 4 noch unbekannt Solange wir lügen 2 noch unbekannt The Peripheral 1 noch unbekannt Things I Know to be True 1 noch unbekannt Tomb Raider 1 noch unbekannt

Neue Filme? Auch die hat Amazon im November 2025 im Angebot!

Zahlreiche neue (und ältere) Filme können Abonnenten von Amazon Prime Video im November 2025 ebenfalls sehen. Unter anderem die Action-Komödie „Playdate – Die Action-Dads“. Dabei handelt es sich um einen wilden, unerwarteten Mix aus Action und Komödie, der einen Vorstadtvater mitten ins Chaos stürzt. Der Film bringt das ungleiche, aber elektrisierende Duo Alan Ritchson („Reacher“) und Kevin James („King of Queens“) zusammen – eine Kombination aus Muskelkraft und Slapstick, die man nicht kommen sieht, aber sofort liebt, verspricht Amazon.

Titel verfügbar ab Hedda 29. Oktober 2025 Prime Original Film Er ist wieder da 30. Oktober 2025 The Fall Guy 2. November 2025 Exklusiv-Inhalt Abigail 2. November 2025 Wunderschön 2. November 2025 Flight Risk 4. November 2025 Exklusiv-Inhalt Tyler Perry's Finding Joy - Gerettet ins Glück 5. November 2025 Prime Original Film Maria 5. November 2025 Exklusiv-Inhalt Bad Santa 2 10. November 2025 Operation Fortune 11. November 2025 White Bird 11. November 2025 My Christmas Family Tree - Mein Weihnachts-Stammbaum 12. November 2025 Playdate - Die Action-Dads 12. November 2025 Prime Original Film Beating Hearts 12. November 2025 Liebe Zu Weihnachten 12. November 2025 Wie überleben wir Weihnachten? 14. November 2025 Jim Knopf Und Lukas Der Lokomotivfuhrer 15. Novenber 2025 Drei Haselnüsse für Aschenbrödel 15. Novenber 2025 Weihnachten In Der Schustergasse 15. Novenber 2025 Exklusiv-Inhalt Happy Christmas 15. Novenber 2025 This Is Christmas 16. November 2025 Zurück in die Zukunft I 16. November 2025 Zurück in die Zukunft II 16. November 2025 Zurück in die Zukunft III 16. November 2025 Silent Night - Stumme Rache 16. November 2025 Exklusiv-Inhalt Dr. Seuss' The Grinch 17. November 2025 An Unexpected Christmas 17. November 2025 The Batman 19. November 2025 Tatsächlich...Liebe 20. November 2025 The Yoga Teacher 24. November 2025 What Happens Later 24. November 2025 Exklusiv-Inhalt Arthur der Große 25. November 2025 Der Graf Von Monte Christo 28. November 2025 This Time Next Year 28. November 2025 Der Tiger 2025 Prime Original Film Stromberg – Wieder alles wie immer Anfang 2026 Prime Original Film Kill Jackie 2026 Prime Original Film Fabian und die mörderische Hochzeit tba Prime Original Film

Am 13. November 2025 überträgt Prime Video zudem die Verleihung von Deutschlands wichtigstem Medienpreis. Zum 77. Mal werden in den Bavaria Filmstudios die Bambis verliehen – mit rund 1.000 Gästen aus Kultur, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Wer gewinnt das Goldene Reh? Zu sehen ist der Livestream ab 20:15 Uhr übrigens kostenlos für alle Kunden von Amazon – auch ohne Prime-Mitgliedschaft.

