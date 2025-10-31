Amazon feuert raus: Unzählige Neuheiten bei Prime Video

Auf geht's in den Jahresendspurt! Amazon lässt Prime Video mit zahlreichen Neuheiten von der Leine und präsentiert neben neuen Serien auch eine ganze Reihe neuer Filme. Wir geben dir einen Überblick zu den Highligts im Video-on-Demand-Programm von Amazons beliebten Streamingdienst.
Prime Video Symbolbild
Bei Prime Video starten im November 2025 wieder einige neue Serien und Filme.Bildquelle: Gemini
Mit großer Spannung wird unter anderem die neue MGM+-Serie „Robin Hood“ erwartet. Das Fantasy-Highlight startet hierzulande bereits am 2. November 2025 bei Prime Video und erzählt die Robin-Hood-Geschichte aus etwas anderer Perspektive: Rob, ein sächsischer Geächteter, verbündet sich mit Marian, einer normannischen Adligen. Er führt Rebellen an, während sie den korrupten Hof infiltriert. Und beide kämpfen nach der Eroberung für Gerechtigkeit. Die erste Staffel von „Robin Hood“ umfasst zehn Episoden, eine zweite Staffel ist bereits bestätigt. Eine der Hauptrollen des Sheriffs von Nottingham übernimmt Sean Bean („Der Herr der Ringe“). Robin Hood wird vom australischen Newcomer Jack Patten gespielt, Marian von Lauren McQueen („Hollyoaks“).

„Maxton Hall“: Die zweite Staffel startet bei Prime Video durch

Kein lupenreiner Neustart, sondern vielmehr die Fortsetzung eines bereits erprobten Formats: die zweite Staffel von „Maxton Hall – Die Welt zwischen uns“. Ab dem 7. November 2025 starten die neuen Episoden der Prime-Video-Originalserie mit drei neuen Folgen. Danach gibt’s jede Woche bis zum großen Finale am 28. November eine weitere Episode. Und natürlich stehen Liebe und Romantik wieder im Mittelpunkt: Nach der gemeinsamen Liebesnacht in Oxford und ihrem großen Lebensziel in greifbarer Nähe scheint für Ruby alles perfekt zu laufen. Doch ein Schicksalsschlag in James´ Familie ändert alles und ausgerechnet James selbst holt sie von Wolke sieben zurück in eine harte Realität. Ruby ist am Boden zerstört. Noch nie im Leben hatte sie so starke Gefühle wie für James – und noch nie wurde sie so verletzt.

Amazon startet mit „Malice“ durch

Ebenfalls neu im November-Programm von Amazon Prime Video: „Malice“. Ab dem 14. November 2025 sind in dieser Thriller-Serie unter anderem David Duchovny („Akte X“), Carice van Houten („Game of Thrones“) und Jack Whitehall („Jungle Cruise“) zu sehen. In sechs Episoden wird eine gesellschaftskritische Rachegeschichte vor der eindrucksvollen Kulisse Griechenlands erzählt.

Der Inhalt: Adam (Whitehall) ist ein charismatischer Tutor, der sich während des Urlaubs der wohlhabenden Tanner-Familie in Griechenland in deren Leben einschleicht. Als das Kindermädchen der Familie schwer erkrankt, gelingt es Adam, sich Zugang zu ihrem Londoner Zuhause zu verschaffen – und dort kommt seine wahre, rachsüchtige Natur zum Vorschein. Allmählich beginnt Adam, Jamie Tanner (Duchovny) und Nat (van Houten) gegeneinander auszuspielen – und schmiedet heimlich einen Plan, um die gesamte Familie zu zerstören. Als Adams Obsession mit der Familie Fragen aufwirft, geraten diejenigen, die seiner Vergangenheit auf den Grund gehen wollen, selbst in große Gefahr.

„Bat Fam“: Neues Highlight für „Batman“-Fans

Und dann wäre da noch „Bat Fam“, das im Kosmos von „Batman“ spielt. Allerdings in Form einer animierten, mitunter lustigen Serie. Sie begleitet Batman, Alfred und den jungen Damian Wayne – der die Rolle des „Kleinen Batman“ übernommen hat – bei der Begrüßung einiger neuer Bewohner auf Wayne Manor. Am Familientisch sitzen Alicia Pennyworth, Alfreds lebensfrohe Großnichte, Claire, eine kürzlich geläuterte Superschurkin, Ra’s al Ghul, Damians ihn verehrender Opa, der gleichzeitig Batmans langjähriger Erzfeind ist. Und Man-Bat, der sich im Glockenturm von Wayne Manor einquartiert. Zudem noch Selina, die geliebte Familienkatze. Diese eingeschworene Familie von Außenseitern meistert die Freuden und Frustrationen des Alltags und beschützt gleichzeitig die Straßen von Gotham City.

TitelStaffelabrufbar ab
Hazbin Hotel229. Oktober 2025
Der Letzte Bulle631. Oktober 2025
Dime Tu Nombre131. Oktober 2025
Tremembé131. Oktober 2025
Tulsa King11. November 2025
Robin Hood12. November 2025
Nice To Meet You13. November 2025
Maxton Hall27. November 2025
Tatsuki Fujimoto 17-2617. November 2025
Bat-Fam110. November 2025
Malice114. November 2025
June Farms117. November 2025
The Mighty Nein119. November 2025
Fallout217. Dezember 2025
Miss Sophie122. Dezember 2025
Cross211. Februar 2026
Gladiators - Die Show der Giganten12026
Anansi Boys1noch unbekannt
Bloodaxe1noch unbekannt
Deadloch2noch unbekannt
Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht3noch unbekannt
Die Rote Königin2noch unbekannt
Good Omens3noch unbekannt
Maxton Hall3noch unbekannt
Peripherie2noch unbekannt
Reacher4noch unbekannt
Solange wir lügen2noch unbekannt
The Peripheral1noch unbekannt
Things I Know to be True1noch unbekannt
Tomb Raider1noch unbekannt

Neue Filme? Auch die hat Amazon im November 2025 im Angebot!

Zahlreiche neue (und ältere) Filme können Abonnenten von Amazon Prime Video im November 2025 ebenfalls sehen. Unter anderem die Action-Komödie „Playdate – Die Action-Dads“. Dabei handelt es sich um einen wilden, unerwarteten Mix aus Action und Komödie, der einen Vorstadtvater mitten ins Chaos stürzt. Der Film bringt das ungleiche, aber elektrisierende Duo Alan Ritchson („Reacher“) und Kevin James („King of Queens“) zusammen – eine Kombination aus Muskelkraft und Slapstick, die man nicht kommen sieht, aber sofort liebt, verspricht Amazon.

Titelverfügbar ab
Hedda29. Oktober 2025Prime Original Film
Er ist wieder da30. Oktober 2025
The Fall Guy2. November 2025Exklusiv-Inhalt
Abigail2. November 2025
Wunderschön2. November 2025
Flight Risk4. November 2025Exklusiv-Inhalt
Tyler Perry's Finding Joy - Gerettet ins Glück5. November 2025Prime Original Film
Maria5. November 2025Exklusiv-Inhalt
Bad Santa 210. November 2025
Operation Fortune11. November 2025
White Bird11. November 2025
My Christmas Family Tree - Mein Weihnachts-Stammbaum12. November 2025
Playdate - Die Action-Dads12. November 2025Prime Original Film
Beating Hearts12. November 2025
Liebe Zu Weihnachten12. November 2025
Wie überleben wir Weihnachten?14. November 2025
Jim Knopf Und Lukas Der Lokomotivfuhrer15. Novenber 2025
Drei Haselnüsse für Aschenbrödel15. Novenber 2025
Weihnachten In Der Schustergasse15. Novenber 2025Exklusiv-Inhalt
Happy Christmas15. Novenber 2025
This Is Christmas16. November 2025
Zurück in die Zukunft I16. November 2025
Zurück in die Zukunft II16. November 2025
Zurück in die Zukunft III16. November 2025
Silent Night - Stumme Rache16. November 2025Exklusiv-Inhalt
Dr. Seuss' The Grinch17. November 2025
An Unexpected Christmas17. November 2025
The Batman19. November 2025
Tatsächlich...Liebe20. November 2025
The Yoga Teacher24. November 2025
What Happens Later24. November 2025Exklusiv-Inhalt
Arthur der Große25. November 2025
Der Graf Von Monte Christo28. November 2025
This Time Next Year28. November 2025
Der Tiger2025Prime Original Film
Stromberg – Wieder alles wie immerAnfang 2026Prime Original Film
Kill Jackie2026Prime Original Film
Fabian und die mörderische HochzeittbaPrime Original Film

Am 13. November 2025 überträgt Prime Video zudem die Verleihung von Deutschlands wichtigstem Medienpreis. Zum 77. Mal werden in den Bavaria Filmstudios die Bambis verliehen – mit rund 1.000 Gästen aus Kultur, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Wer gewinnt das Goldene Reh? Zu sehen ist der Livestream ab 20:15 Uhr übrigens kostenlos für alle Kunden von Amazon – auch ohne Prime-Mitgliedschaft.

Logos von Amazon und Prime Video im Scheinwerferlicht.
Jetzt weiterlesen
Amazon macht Kunden glücklich: Neuheiten bei Prime Video

