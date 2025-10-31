Amazon feuert raus: Unzählige Neuheiten bei Prime Video

Mit großer Spannung wird unter anderem die neue MGM+-Serie „Robin Hood“ erwartet. Das Fantasy-Highlight startet hierzulande bereits am 2. November 2025 bei Prime Video und erzählt die Robin-Hood-Geschichte aus etwas anderer Perspektive: Rob, ein sächsischer Geächteter, verbündet sich mit Marian, einer normannischen Adligen. Er führt Rebellen an, während sie den korrupten Hof infiltriert. Und beide kämpfen nach der Eroberung für Gerechtigkeit. Die erste Staffel von „Robin Hood“ umfasst zehn Episoden, eine zweite Staffel ist bereits bestätigt. Eine der Hauptrollen des Sheriffs von Nottingham übernimmt Sean Bean („Der Herr der Ringe“). Robin Hood wird vom australischen Newcomer Jack Patten gespielt, Marian von Lauren McQueen („Hollyoaks“).
„Maxton Hall“: Die zweite Staffel startet bei Prime Video durch
Kein lupenreiner Neustart, sondern vielmehr die Fortsetzung eines bereits erprobten Formats: die zweite Staffel von „Maxton Hall – Die Welt zwischen uns“. Ab dem 7. November 2025 starten die neuen Episoden der Prime-Video-Originalserie mit drei neuen Folgen. Danach gibt’s jede Woche bis zum großen Finale am 28. November eine weitere Episode. Und natürlich stehen Liebe und Romantik wieder im Mittelpunkt: Nach der gemeinsamen Liebesnacht in Oxford und ihrem großen Lebensziel in greifbarer Nähe scheint für Ruby alles perfekt zu laufen. Doch ein Schicksalsschlag in James´ Familie ändert alles und ausgerechnet James selbst holt sie von Wolke sieben zurück in eine harte Realität. Ruby ist am Boden zerstört. Noch nie im Leben hatte sie so starke Gefühle wie für James – und noch nie wurde sie so verletzt.
Amazon startet mit „Malice“ durch
Ebenfalls neu im November-Programm von Amazon Prime Video: „Malice“. Ab dem 14. November 2025 sind in dieser Thriller-Serie unter anderem David Duchovny („Akte X“), Carice van Houten („Game of Thrones“) und Jack Whitehall („Jungle Cruise“) zu sehen. In sechs Episoden wird eine gesellschaftskritische Rachegeschichte vor der eindrucksvollen Kulisse Griechenlands erzählt.
Der Inhalt: Adam (Whitehall) ist ein charismatischer Tutor, der sich während des Urlaubs der wohlhabenden Tanner-Familie in Griechenland in deren Leben einschleicht. Als das Kindermädchen der Familie schwer erkrankt, gelingt es Adam, sich Zugang zu ihrem Londoner Zuhause zu verschaffen – und dort kommt seine wahre, rachsüchtige Natur zum Vorschein. Allmählich beginnt Adam, Jamie Tanner (Duchovny) und Nat (van Houten) gegeneinander auszuspielen – und schmiedet heimlich einen Plan, um die gesamte Familie zu zerstören. Als Adams Obsession mit der Familie Fragen aufwirft, geraten diejenigen, die seiner Vergangenheit auf den Grund gehen wollen, selbst in große Gefahr.
„Bat Fam“: Neues Highlight für „Batman“-Fans
Und dann wäre da noch „Bat Fam“, das im Kosmos von „Batman“ spielt. Allerdings in Form einer animierten, mitunter lustigen Serie. Sie begleitet Batman, Alfred und den jungen Damian Wayne – der die Rolle des „Kleinen Batman“ übernommen hat – bei der Begrüßung einiger neuer Bewohner auf Wayne Manor. Am Familientisch sitzen Alicia Pennyworth, Alfreds lebensfrohe Großnichte, Claire, eine kürzlich geläuterte Superschurkin, Ra’s al Ghul, Damians ihn verehrender Opa, der gleichzeitig Batmans langjähriger Erzfeind ist. Und Man-Bat, der sich im Glockenturm von Wayne Manor einquartiert. Zudem noch Selina, die geliebte Familienkatze. Diese eingeschworene Familie von Außenseitern meistert die Freuden und Frustrationen des Alltags und beschützt gleichzeitig die Straßen von Gotham City.
Neue Filme? Auch die hat Amazon im November 2025 im Angebot!
Zahlreiche neue (und ältere) Filme können Abonnenten von Amazon Prime Video im November 2025 ebenfalls sehen. Unter anderem die Action-Komödie „Playdate – Die Action-Dads“. Dabei handelt es sich um einen wilden, unerwarteten Mix aus Action und Komödie, der einen Vorstadtvater mitten ins Chaos stürzt. Der Film bringt das ungleiche, aber elektrisierende Duo Alan Ritchson („Reacher“) und Kevin James („King of Queens“) zusammen – eine Kombination aus Muskelkraft und Slapstick, die man nicht kommen sieht, aber sofort liebt, verspricht Amazon.
Am 13. November 2025 überträgt Prime Video zudem die Verleihung von Deutschlands wichtigstem Medienpreis. Zum 77. Mal werden in den Bavaria Filmstudios die Bambis verliehen – mit rund 1.000 Gästen aus Kultur, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Wer gewinnt das Goldene Reh? Zu sehen ist der Livestream ab 20:15 Uhr übrigens kostenlos für alle Kunden von Amazon – auch ohne Prime-Mitgliedschaft.
