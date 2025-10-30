Disney+: Änderungen für November angekündigt

Bei Disney+ kommen mehrmals wöchentlich neue Inhalte auf die Plattform. Dabei werden bei Serien mal ganze Staffeln online gestellt, mal nur einzelne Folgen. Immer wieder findest du auch Filme, sogar Blockbuster, unter den Neuerscheinungen. Denn das Imperium ist weitaus größer als nur Donald Duck und Micky Maus. Filme und Serien von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic gehören ebenso zu Disney+, wie Serien und Filme der Disney Kreativstudios. Darunter Disney Television Studios (20th Television und ABC Signature), FX Productions, 20th Century Studios und Searchlight.

Im Oktober erhöhte Disney+ auch die Preise. Jetzt musst du für das kleinste Disney+-Abo, das Standardpaket mit Werbung, 6,99 Euro zahlen – bisher waren es 5,99 Euro. Der Aufschlag ist hier mit fast 17 Prozent am höchsten. Aber auch bei den anderen Paketen sind die Steigerungen zweistellig. Wer auf das Einspielen von Werbung verzichten will, muss einen Aufschlag von etwas mehr als zehn Prozent hinnehmen. Dieses Paket verteuert sich ebenfalls um einen Euro – von aktuell 9,99 Euro auf 10,99 Euro. Der Preis für das Premium-Abo, das vor allem mit dem gleichzeitigen Streamen auf vier Endgeräten bei Familien beliebt ist, steigt von 13,99 Euro auf 15,99 Euro, was einer Steigerung von mehr als 14 Prozent entspricht. Außerdem gibt es Zusatzgebühren für das Hinzufügen weiterer Nutzer außerhalb des eigenen Haushalts. Bei Disney+ mit Werbung sind es fünf Euro pro Monat für jeden zusätzlichen Nutzer. Bei Standard- und Premium-Abos wird ein Aufschlag von sechs Euro fällig.

Disney+ bezeichnet sich selbst als einen Streaming-Service für Abonnenten ab 18 Jahren. Das ist allein aus rechtlichen Gründen erforderlich. Aber natürlich gibt es auch Inhalte für Kinder. Um sicherzustellen, dass Disney+ für Zuschauer aller Altersgruppen geeignet ist, bietet die Kindersicherung die Möglichkeit, den Zugriff auf Inhalte für bestimmte Profile auf der Grundlage von Altersfreigaben zu beschränken. Auch lässt sich eine PIN hinzufügen, um Profile mit Zugriff auf Inhalte für Erwachsene zu sperren.

Filme und Serien im November 2025: Das ist neu bei Disney+

Im November erweitert Disney+ sein Programm um mehrere Neuerscheinungen.

„All’s Fair“ startet exklusiv: Die Serie spielt in einer renommierten Scheidungskanzlei in Los Angeles, in der Betrug, Machtkämpfe und teure Trennungen zum Tagesgeschäft gehören.

Für die Feiertagszeit gibt es „A Very Jonas Christmas Movie“. Der Film folgt den Jonas Brothers auf ihrer Reise nach Hause – mit den üblichen Umwegen und Missgeschicken, die den rechtzeitigen Heiligabend-Besuch gefährden.

Comedy-Nachschub: „Family Guy“ kehrt mit Staffel 23 zurück und setzt auf den bekannten Mix aus satirischen Spitzen und absurden Einfällen. Außerdem geht FX’ „English Teacher“ in Runde zwei: Evan Marquez navigiert zwischen persönlichen Problemen, Schulalltag und den politischen Spannungen, die an der Highschool aufbrechen.

Bei den Dokus stehen zwei Titel von National Geographic an: „Love+War – Zwischen Krieg und Familie“ begleitet eine mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Kriegsfotografin, die zwischen Frontberichterstattung und Privatleben pendelt. In „Chris Hemsworth: Ein unvergesslicher Roadtrip“ unternimmt Hemsworth mit seinem Vater eine Reise, um alte Erinnerungen wieder aufleben zu lassen.

Alle Neustarts bei Disney+ im November im Überblick

1. November

The Rookie: Feds – Staffel 1 (HULU)

Der Grinch (HULU)

Liebe braucht keine Ferien (HULU)

Last Christmas (HULU)

Tatsächlich Liebe (HULU)

Die Mumie (1999) (HULU)

Die Mumie (2017) (HULU)

Die Mumie kehrt zurück (2001) (HULU)

Die Mumie: Das Grabmal des Drachenkaisers (2008) (HULU)

Ronaldo (HULU)

5. November

The Manipulated (HULU) (OV/UT)

7. November

Seventeen: Our Chapter (Disney) (OV/UT)

Fire and Water: Die Entstehung der Avatar Filme – Staffel 1 (HULU) (OV/UT)

Das Sams (HULU)

Die Unsichtbaren (HULU)

Zum Leben erweckt (Disney)

12. November

SuperKitties – Staffel 2 (Batch 3) (Disney)

14. November

LEGO Marvel Avengers: Die virale Bedrohung – Staffel 1 (Marvel)

National Geographics „Mega-Bauwerke: Real Madrids Superstadion“ (National Geographic)

18. November

Micky Maus Wunderhaus+ – Staffel 1 (Batch 2) (Disney)

19. November

Die Hand an der Wiege (HULU)

Electric Bloom – Staffel 1 (Disney)

Vampirina: Teenage Vampire – Staffel 1 (Disney)

English Teacher – Staffel 2 (HULU)

21. November

Sebastian Maniscalco: It ain’t right (HULU) (OV/UT)

National Geographics „The Devil’s Thumb – Ein höllischer Aufstieg” (National Geographic)

26. November

The Beatles Anthology – Staffel 1 (HULU) (OV/UT)

National Geographics „Die verlorenen Schätze der Bibel“ – Staffel 1 (National Geographic)

Spielstunde mit Winnie Puuh (Shorts) – Staffel 2 (Disney)

RoboGobo – Staffel 1 (Batch 2) (Disney)

28. November

Beyond Paradise Christmas Special (HULU)

Elfen helfen: Das Schneeball-Protokoll (Disney)

30. November

Little Angel – Staffel 7

