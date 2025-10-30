Sky Neuheiten: Jetzt wird abgefeuert!

Wir biegen ab. Und zwar auf die Zielgerade des Kalenderjahres 2025. Noch rund zwei Monate stehen an und natürlich nutzen Sky und der zugehörige Streamingdienst Wow die Chance der kürzer werdenden Tage, um reichlich neue Serien und Filme auf die eigene Kundschaft loszulassen. Auch interessante, neue Doku-Filme stehen in den kommenden Wochen auf der Programmagenda, um bei weiter fallenden Temperaturen für abwechslungsreiche Stunden in den heimischen vier Wänden zu sorgen. Ehe wir uns den neuen Filmen zuwenden, ein Blick auf die Serien-Neustarts.

Neu bei Sky und Wow: „Watson“ Staffel 1

Noch ehe die erste Staffel bei Sky überhaupt angelaufen ist, steht schon jetzt fest, dass „Watson“ eine zweite Staffel erhält. Die am 9. November 2025 bei Sky One startende Serie entstammt dem „Sherlock-Holmes“-Kosmos und ist in der ersten Staffel mit 13 Episoden ein aufregender Mix aus Arzt- und Krimiserie. Sechs Monate nach dem Tod seines Partners Sherlock Holmes widmet sich Dr. John Watson wieder seiner medizinischen Karriere. In Pittsburgh wird er Chefarzt einer Klinik, die sich auf seltene und bisher unbekannte Krankheiten spezialisiert hat. Mit detektivischem Spürsinn forscht er dabei nach den oft mysteriösen Ursachen für die Symptome seiner Patienten. Doch neben seinen anspruchsvollen Fällen in der Klinik lässt ihm eine Sache noch immer keine Ruhe: Holmes‘ Tod durch seinen Erzfeind James Moriarty. Da stößt er zufällig auf einen Hinweis, dass Moriarty noch am Leben sein könnte …

Comedy: „The Chair Company“ Staffel 1

Mit „The Chair Company“ können sich Sky-Abonnenten auf einen weiteren Serien-Neustart freuen. Ab dem 21. November 2025 ist die acht Episoden umfassende erste Staffel der Serie linear bei Sky Atlantic zu sehen. Tim Robinson spielt darin einen unscheinbaren Familienvater, der nach einem peinlichen Zwischenfall bei der Arbeit einer Verschwörung auf die Spur kommt.

„I love LA“ Staffel 1: Liebesgeschichten an der amerikanischen Westküste

Comedy-Newcomerin Rachel Sennott steht wiederum in der neuen HBO-Serie „I love LA“ im Mittelpunkt. Die erste Staffel mit acht Episoden startet am 25. November 2025 bei Sky Atlantic und stellt eine Handvoll ehemals enger Freunde um die 30 in Los Angeles in den Mittelpunkt. Sie versuchen, Karriere, Liebesleben und Selbstfindung zu meistern.

Neue Serien bei Paramount+

Weitere Serien-Highlights gehen im November 2025 auch bei Paramount+ an den Start. Und alle Sky-Kunden mit abonniertem Cinema-Paket können darauf ebenfalls zugreifen. So startet beispielsweise ab dem 3. November die neue Comedy-Serie „Crutch“. Sie spielt in der Welt der CBS-Komödie „The Neighborhood“ und dreht sich um die Titelfigur Francois „Frank“ Crutchfield (Morgan). Der ist unter dem Namen „Crutch“ bekannt, einen forschen, aber beliebten Ladenbesitzer aus Harlem. Seine Welt gerät durcheinander, als sein intellektueller Sohn und seine freigeistige Tochter wieder in das Familienhaus einziehen.

Ab dem 12. November ist bei Paramount+ der zweite Teil der fünften Staffel von „Yellowstone“ zu sehen, ab dem 16. November die zweite Staffel von „Landman“ und ab dem 21. November startet ganz neu die Drama-Mystery-Serie „Fireflies“. Darin beginnen in einer kleinen, friedlichen Wüstenstadt die Einwohner auf mysteriöse Weise spontan zu verbrennen. Mimi, eine Spezialistin für Minenräumung, glaubt, dass diese Fälle nicht durch Landminen verursacht werden, sondern durch ein Phänomen, das sie in ihrer Kindheit erlebt hat – wenn ein tiefes Gefühl der Einsamkeit eine tödliche innere Flamme entzündet. Zusammen mit ihrer Kindheitsfreundin Dikla, einer Polizistin der örtlichen Polizeistation, die sie seit 20 Jahren nicht mehr gesehen hat, untersucht sie das sich ausbreitende Phänomen, um herauszufinden, wer dahintersteckt, und zu verhindern, dass die friedliche Stadt weiter terrorisiert wird.

Serientitel Staffel Starttermin Sender Bemerkungen Mayor of Kingstown 4 26. Oktober 2025 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen ES: Welcome to Derry 1 27. Oktober 2025 Sky Atlantic Germany Shore 5 28. Oktober 2025 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Amityville - Mord im Horrorhaus 1 31. Oktober 2025 Sky Crime Crutch 1 3. November 2025 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen The Real Manhunter 2 4. November 2025 Sky Crime Die Killer-Großmutter 1 7. November 2025 Sky Crime Paw Patrol 12 7. November 2025 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Pee-Wee privat - Amerikas Kultfigur im Porträt (OmU) 1 7. November 2025 Sky Documentaries Watson 1 9. November 2025 Sky One Murder by Medic - Tödliche Behandlung 4 10. November 2025 Sky Crime Yellowstone 5b 12. November 2025 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Dunkles Geld: Macht, Korruption und Kontrolle 1 14. November 2025 Sky Documentaries Löwen: Das Gesetz des Rudels 1 15. November 2025 Sky Nature Landman 2 16. November 2025 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Mythenjagd weltweit - Den Fakten auf der Spur 1 19. November 2025 Sky Documentaries Fireflies 1 21. November 2025 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen The Chair Company 1 21. November 2025 Sky Atlantic Snake Man - Der Schlangenfänger 3 22. November 2025 Sky Nature I Love LA 1 25. November 2025 Sky Atlantic Rubble & Crew 3 28. November 2025 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Seen & Heard: The History of Black Television 1 28. November 2025 Sky Documentaries Fletcher's Family Farm 1 30. November 2025 Sky Nature Yeliz & Jimi - We are Family?! 1 2. Dezember 2025 Sky One Sky Original Doku-Serie Little Disasters 1 11. Dezember 2025 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Amadeus 1 Dezember 2025 Sky Sky Original Serie Atomic 1 2025 Sky Sky Original Serie Star Trek: Starfleet Academy 1 2026 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Dexter: Resurrection 2 noch unklar Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Mobland 2 noch unklar Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Nola King 1 noch unklar Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Skymed 4 noch unklar Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Star Trek: Starfleet Academy 1 noch unklar Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Star Trek: Strange New Worlds 4 noch unklar Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Star Trek: Strange New Worlds 5 (Serienfinale) noch unklar Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen The Agency: Central Intelligence 2 noch unklar Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen The Day of the Jackal 2 noch unklar Sky Atlantic Sky Original Serie The Paper 2 noch unklar Sky One Tulsa King 4 noch unklar Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Yellowjackets 4 noch unklar Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen

Neue Filme bei Sky und Wow im November 2025

Neben neuen Serien darfst du dich bei Sky im kommenden Monat aber natürlich auch wieder auf neue Filme freuen. So startet beispielsweise ab dem 22. November 2025 das Krimidrama „The Critic“ mit Ian McKellen („Herr der Ringe“), dem die Kündigung als Theaterkritiker droht. Um das zu verhindern, verwickelt er eine Schauspielerin und seinen neuen Chef in eine Erpressung.

Filmtitel Startdatum Hinweise Love Hurts - Liebe tut weh 24. Oktober 2025 Sky Cinema Spooky 24. Oktober 2025 ersetzt vorübergehend Sky Cinema Family Sky Cinema Halloween 24. Oktober 2025 ersetzt vorübergehend Sky Cinema Highlights Alma und der Wolf 24. Oktober 2025 Paramount+-Inhalt



nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Dog Man: Wau gegen Miau 25. Oktober 2025 The Ritual 27. Oktober 2025 Enigma 31. Oktober 2025 Dokumentation Final Destination 6: Bloodlines 31. Oktober 2025 MadS – Im Rauch der Nacht 31. Oktober 2025 Paramount+-Inhalt



nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Terrifier 3 31. Oktober 2025 Paramount+-Inhalt



nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Next Goal Wins 1. November 2025 Die Nacht von Paris – Terror am Stade de France 6. November 2025 Dokumentation Drop - Tödliches Date 7. November 2025 Wicked: One Wonderful Night 7. November 2025 Y2K 8. November 2025 Family Secrets: The Disappearance of Alissa Turney 13. November 2025 Dokumentation Home Sweet Home: Rebirth 13. November 2025 Man With No Past 15. November 2025 Alfred Morettis Opus 20. November 2025 Black Bag - Doppeltes Spiel 21. November 2025 The Critic 21. November 2025 Warfare 28. November 2025 Eden 29. November 2025

Bereits ab dem 3. November 2025 verwandelt sich Sky Cinema Highlights in eine Sonderprogrammierung. Acht Teile „Harry Potter“ sind auf dem Sender dann in Dauerschleife zu sehen. Ebenso die beiden ersten Filme der Reihe „Phantastische Tierwesen“. „Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse“ gehört aber aus rechtlichen Gründen nicht dazu. Und ab dem 28. November 2025 darfst du dich auf Sky Cinema Highlights auf viele Filme freuen, die im laufenden Kalenderjahr für Furore sorgten. Die größten Filmhits des Jahres auf einem Sender – nonstop und ohne Werbeunterbrechungen.