Sky Neuheiten: Jetzt wird abgefeuert!

Nicht mehr lange, dann ist auch schon der November 2025 angebrochen. Und wenn du ein Abo von Sky oder Wow besitzt, darfst du dich auf viele neue Inhalte freuen. Wir zeigen dir, auf welche Neustarts du dich in diesem Zusammenhang freuen darfst.
Wir biegen ab. Und zwar auf die Zielgerade des Kalenderjahres 2025. Noch rund zwei Monate stehen an und natürlich nutzen Sky und der zugehörige Streamingdienst Wow die Chance der kürzer werdenden Tage, um reichlich neue Serien und Filme auf die eigene Kundschaft loszulassen. Auch interessante, neue Doku-Filme stehen in den kommenden Wochen auf der Programmagenda, um bei weiter fallenden Temperaturen für abwechslungsreiche Stunden in den heimischen vier Wänden zu sorgen. Ehe wir uns den neuen Filmen zuwenden, ein Blick auf die Serien-Neustarts.

Neu bei Sky und Wow: „Watson“ Staffel 1

Noch ehe die erste Staffel bei Sky überhaupt angelaufen ist, steht schon jetzt fest, dass „Watson“ eine zweite Staffel erhält. Die am 9. November 2025 bei Sky One startende Serie entstammt dem „Sherlock-Holmes“-Kosmos und ist in der ersten Staffel mit 13 Episoden ein aufregender Mix aus Arzt- und Krimiserie. Sechs Monate nach dem Tod seines Partners Sherlock Holmes widmet sich Dr. John Watson wieder seiner medizinischen Karriere. In Pittsburgh wird er Chefarzt einer Klinik, die sich auf seltene und bisher unbekannte Krankheiten spezialisiert hat. Mit detektivischem Spürsinn forscht er dabei nach den oft mysteriösen Ursachen für die Symptome seiner Patienten. Doch neben seinen anspruchsvollen Fällen in der Klinik lässt ihm eine Sache noch immer keine Ruhe: Holmes‘ Tod durch seinen Erzfeind James Moriarty. Da stößt er zufällig auf einen Hinweis, dass Moriarty noch am Leben sein könnte …

Comedy: „The Chair Company“ Staffel 1

Mit „The Chair Company“ können sich Sky-Abonnenten auf einen weiteren Serien-Neustart freuen. Ab dem 21. November 2025 ist die acht Episoden umfassende erste Staffel der Serie linear bei Sky Atlantic zu sehen. Tim Robinson spielt darin einen unscheinbaren Familienvater, der nach einem peinlichen Zwischenfall bei der Arbeit einer Verschwörung auf die Spur kommt.

„I love LA“ Staffel 1: Liebesgeschichten an der amerikanischen Westküste

Comedy-Newcomerin Rachel Sennott steht wiederum in der neuen HBO-Serie „I love LA“ im Mittelpunkt. Die erste Staffel mit acht Episoden startet am 25. November 2025 bei Sky Atlantic und stellt eine Handvoll ehemals enger Freunde um die 30 in Los Angeles in den Mittelpunkt. Sie versuchen, Karriere, Liebesleben und Selbstfindung zu meistern.

Neue Serien bei Paramount+

Weitere Serien-Highlights gehen im November 2025 auch bei Paramount+ an den Start. Und alle Sky-Kunden mit abonniertem Cinema-Paket können darauf ebenfalls zugreifen. So startet beispielsweise ab dem 3. November die neue Comedy-Serie „Crutch“. Sie spielt in der Welt der CBS-Komödie „The Neighborhood“ und dreht sich um die Titelfigur Francois „Frank“ Crutchfield (Morgan). Der ist unter dem Namen „Crutch“ bekannt, einen forschen, aber beliebten Ladenbesitzer aus Harlem. Seine Welt gerät durcheinander, als sein intellektueller Sohn und seine freigeistige Tochter wieder in das Familienhaus einziehen.

Ab dem 12. November ist bei Paramount+ der zweite Teil der fünften Staffel von „Yellowstone“ zu sehen, ab dem 16. November die zweite Staffel von „Landman“ und ab dem 21. November startet ganz neu die Drama-Mystery-Serie „Fireflies“. Darin beginnen in einer kleinen, friedlichen Wüstenstadt die Einwohner auf mysteriöse Weise spontan zu verbrennen. Mimi, eine Spezialistin für Minenräumung, glaubt, dass diese Fälle nicht durch Landminen verursacht werden, sondern durch ein Phänomen, das sie in ihrer Kindheit erlebt hat – wenn ein tiefes Gefühl der Einsamkeit eine tödliche innere Flamme entzündet. Zusammen mit ihrer Kindheitsfreundin Dikla, einer Polizistin der örtlichen Polizeistation, die sie seit 20 Jahren nicht mehr gesehen hat, untersucht sie das sich ausbreitende Phänomen, um herauszufinden, wer dahintersteckt, und zu verhindern, dass die friedliche Stadt weiter terrorisiert wird. 

SerientitelStaffelStartterminSenderBemerkungen
Mayor of Kingstown426. Oktober 2025Paramount+nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen
ES: Welcome to Derry127. Oktober 2025Sky Atlantic
Germany Shore528. Oktober 2025Paramount+nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen
Amityville - Mord im Horrorhaus131. Oktober 2025Sky Crime
Crutch13. November 2025Paramount+nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen
The Real Manhunter24. November 2025Sky Crime
Die Killer-Großmutter17. November 2025Sky Crime
Paw Patrol127. November 2025Paramount+nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen
Pee-Wee privat - Amerikas Kultfigur im Porträt (OmU)17. November 2025Sky Documentaries
Watson19. November 2025Sky One
Murder by Medic - Tödliche Behandlung410. November 2025Sky Crime
Yellowstone5b12. November 2025Paramount+nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen
Dunkles Geld: Macht, Korruption und Kontrolle114. November 2025Sky Documentaries
Löwen: Das Gesetz des Rudels115. November 2025Sky Nature
Landman216. November 2025Paramount+nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen
Mythenjagd weltweit - Den Fakten auf der Spur119. November 2025Sky Documentaries
Fireflies121. November 2025Paramount+nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen
The Chair Company121. November 2025Sky Atlantic
Snake Man - Der Schlangenfänger322. November 2025Sky Nature
I Love LA125. November 2025Sky Atlantic
Rubble & Crew328. November 2025Paramount+nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen
Seen & Heard: The History of Black Television128. November 2025Sky Documentaries
Fletcher's Family Farm130. November 2025Sky Nature
Yeliz & Jimi - We are Family?!12. Dezember 2025Sky OneSky Original Doku-Serie
Little Disasters111. Dezember 2025Paramount+nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen
Amadeus1Dezember 2025SkySky Original Serie
Atomic12025SkySky Original Serie
Star Trek: Starfleet Academy12026Paramount+nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen
Dexter: Resurrection2noch unklarParamount+nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen
Mobland2noch unklarParamount+nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen
Nola King1noch unklarParamount+nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen
Skymed4noch unklarParamount+nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen
Star Trek: Starfleet Academy1noch unklarParamount+nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen
Star Trek: Strange New Worlds4noch unklarParamount+nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen
Star Trek: Strange New Worlds5 (Serienfinale)noch unklarParamount+nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen
The Agency: Central Intelligence2noch unklarParamount+nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen
The Day of the Jackal2noch unklarSky AtlanticSky Original Serie
The Paper2noch unklarSky One
Tulsa King4noch unklarParamount+nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen
Yellowjackets4noch unklarParamount+nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen

Neue Filme bei Sky und Wow im November 2025

Neben neuen Serien darfst du dich bei Sky im kommenden Monat aber natürlich auch wieder auf neue Filme freuen. So startet beispielsweise ab dem 22. November 2025 das Krimidrama „The Critic“ mit Ian McKellen („Herr der Ringe“), dem die Kündigung als Theaterkritiker droht. Um das zu verhindern, verwickelt er eine Schauspielerin und seinen neuen Chef in eine Erpressung.

FilmtitelStartdatumHinweise
Love Hurts - Liebe tut weh24. Oktober 2025
Sky Cinema Spooky24. Oktober 2025ersetzt vorübergehend Sky Cinema Family
Sky Cinema Halloween24. Oktober 2025ersetzt vorübergehend Sky Cinema Highlights
Alma und der Wolf24. Oktober 2025Paramount+-Inhalt

nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen
Dog Man: Wau gegen Miau25. Oktober 2025
The Ritual27. Oktober 2025
Enigma31. Oktober 2025Dokumentation
Final Destination 6: Bloodlines31. Oktober 2025
MadS – Im Rauch der Nacht31. Oktober 2025Paramount+-Inhalt

nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen
Terrifier 331. Oktober 2025Paramount+-Inhalt

nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen
Next Goal Wins1. November 2025
Die Nacht von Paris – Terror am Stade de France6. November 2025Dokumentation
Drop - Tödliches Date7. November 2025
Wicked: One Wonderful Night7. November 2025
Y2K8. November 2025
Family Secrets: The Disappearance of Alissa Turney13. November 2025Dokumentation
Home Sweet Home: Rebirth13. November 2025
Man With No Past15. November 2025
Alfred Morettis Opus20. November 2025
Black Bag - Doppeltes Spiel21. November 2025
The Critic21. November 2025
Warfare28. November 2025
Eden29. November 2025

Bereits ab dem 3. November 2025 verwandelt sich Sky Cinema Highlights in eine Sonderprogrammierung. Acht Teile „Harry Potter“ sind auf dem Sender dann in Dauerschleife zu sehen. Ebenso die beiden ersten Filme der Reihe „Phantastische Tierwesen“. „Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse“ gehört aber aus rechtlichen Gründen nicht dazu. Und ab dem 28. November 2025 darfst du dich auf Sky Cinema Highlights auf viele Filme freuen, die im laufenden Kalenderjahr für Furore sorgten. Die größten Filmhits des Jahres auf einem Sender – nonstop und ohne Werbeunterbrechungen.

