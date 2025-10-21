GEZ-Gebühren: So kassieren die Bosse von ARD, ZDF und Co. jetzt ab

Der Streit um den Rundfunkbeitrag war selten lauter als derzeit, die GEZ-Gebühren selten ein so intensiv diskutiertes Thema wie aktuell. Der Grund: Den Rundfunkanstalten von ARD, ZDF und Co. sind die 18,36 Euro pro Monat vom Beitragszahler zu wenig. Trotz der Einnahmen von fast 9 Milliarden Euro im vergangenen Jahr wollen die öffentlich-rechtlichen mehr. Es hagelt Kritik von vielen Seiten. Und jetzt zeigt sich: Die ohnehin schon irre hohen Gehälter der Bosse von ARD und Co. sind abermals gestiegen.

So viel GEZ-Gebühren fließen in die Taschen der Intendanten

Ein Gehalt von über 30.000 Euro im Monat? Für die meisten Deutschen wird das für immer ein Traum bleiben. Für die Intendanten von ARD, WDR und den anderen öffentlich-rechtlichen Sendern ist das aber völlig normal. Denn während es vielen Deutschen schwerfällt, überhaupt die gut 55 Euro alle drei Monate für den Rundfunkbeitrag zusammenzukratzen, laben sich die Intendanten an den GEZ-Gebühren. Fast 3,1 Millionen Euro kassieren alle zusammen ab – Aufwandsentschädigungen und Sachbezüge noch nicht einberechnet. Das sind die aktuellen Jahresgehälter der Senderchefs:

BR | Dr. Katja Wildermuth: 340.267 Euro

hr | Florian Hager: 255.000 Euro

MDR | Ralf Ludwig: 280.750 Euro

NDR | Joachim Knuth: 360.371 Euro

Radio Bremen | Dr. Yvette Gerner: 284.536 Euro

rbb | Ulrike Demmer: 220.000 Euro

SR | Martin Grasmück: 245.000 Euro

SWR | Prof. Dr. Kai Gniffke: 392.530 Euro

WDR | Tom Buhrow: 427.900 Euro

DW | Peter Limbourg: 290.000 Euro

Vergleicht man das mit den Gehältern, die die Intendanten 2023 eingestrichen haben, wird schnell deutlich: Die Gehaltserhöhungen sind bei so manchem Senderchef ziemlich üppig ausgefallen. So bediente sich etwa WDR-Chef Tom Buhrow 2023 noch mit nur 413.100 Euro an den GEZ-Gebühren. Heute sind es fast 15.000 Euro mehr. Für den Senderchef vermutlich nicht viel, für so manchen Rentner, der GEZ-Gebühren zahlt, eine Jahresrente.

So rechtfertigt der ARD-Chef sein hohes Gehalt

Erst vor wenigen Tagen hat ein Gericht darüber entschieden, wie es mit den GEZ-Gebühren in Deutschland weitergehen soll. Allem Anschein nach bleibt alles beim Alten. Mehr noch. Der Rundfunkbeitrag soll demnächst auch noch erhöht werden. Und die Gehälter der Intendanten könnten dann weiter steigen.

Senderchef Kai Gniffke schilderte schon vor zwei Jahren, warum er ein so hohes Gehalt verdient. Er trage schließlich jeden Tag Verantwortung für 15 Millionen Menschen, für die der SWR in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg Angebote bereitstellt, und „für 5.000 Menschen, die im SWR arbeiten“, erklärt Gniffke. Und der ARD-Chef verglich sich und sein Gehalt mit anderen Unternehmen der öffentlichen Hand, etwa mit Stadtwerken, Verkehrs- und Versorgungsunternehmen. Dort sei das Gehalt in Führungspositionen schließlich noch höher.