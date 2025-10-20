GEZ-Gebühren: Jetzt ist klar, wann wir keinen Rundfunkbeitrag mehr zahlen müssen

Der Rundfunkbeitrag, von vielen noch immer GEZ genannt, ist vielen Deutschen ein Dorn im Auge. Zu viel Geld, zu wenig Vielfalt, zu nah an der Politik lauten die Vorwürfe immer wieder. Die Öffentlich-Rechtlichen gehören reformiert – das sagten in der Vergangenheit sogar diverse Politiker. Was sich in den vergangenen Jahren geändert hat? Nichts. Stattdessen soll der Rundfunkbeitrag demnächst auch noch erhöht werden. Nun landete der Streit auf der großen Bühne: Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat über die Frage verhandelt, ob man die Gebühren verweigern darf, wenn man das Programm für einseitig hält.
GEZ-Gebühren verfassungswidrig?
Angefangen hat alles bei einer Frau aus Bayern, die ihren Bescheid nicht zahlen wollte. Ihr Argument: Der öffentlich-rechtliche Rundfunk versage im Kern. Zu wenig Meinungsvielfalt, zu viel Regierungsnähe, zu wenig Kontrolle. Warum also GEZ-Gebühren für etwas zahlen, das seinen Auftrag nicht erfüllt? Die Antwort der Gerichte bisher: Weil es egal ist, ob einem das Programm gefällt oder nicht. Der Beitrag sei eine Art Eintrittskarte – unabhängig davon, wie gut die Vorstellung ist. Doch die Frau blieb hartnäckig. Unterstützt von einer Bürgerinitiative ging sie durch alle Instanzen. Bis das Bundesverwaltungsgericht überraschenderweise die Revision zuließ. Und jetzt wurde ein Urteil gefällt.
→ GEZ-Gebühren steigen weiter: So viel zahlen wir bald für den Rundfunkbeitrag
Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat entschieden, dass der Rundfunkbeitrag nur dann mit dem Grundgesetz vereinbar ist, wenn ARD, ZDF und Deutschlandradio ihren Auftrag erfüllen. Das heißt: Sie müssen für Meinungsvielfalt sorgen, Orientierung bieten und unabhängig vom Staat berichten. Das Gericht wies die Klage der Frau somit zwar zurück, stellte aber klar: Wenn die Sender über längere Zeit grobe Fehler bei der Ausgewogenheit machen, könnte die Pflicht zur Zahlung rechtlich in Frage gestellt werden.
Wann wir keinen Rundfunkbeitrag mehr zahlen müssen
Die Richter setzten die Hürde für einen solchen Verstoß aber sehr hoch. Erst wenn über mindestens zwei Jahre hinweg deutliche und regelmäßige Mängel in der Meinungsvielfalt nachgewiesen werden, könnte der Beitrag verfassungswidrig werden. Einzelne Fehler oder politische Schwerpunkte reichen nicht aus. Für die Klägerin bedeutet das: Sie muss mit Beweisen oder Gutachten zeigen, dass die Programme langfristig einseitig sind, was das Gericht jedoch bezweifelt. Die Entscheidung hat dennoch Signalwirkung. Die GEZ-Gebühren bleiben grundsätzlich rechtmäßig, aber der Rundfunkbeitrag hängt davon ab, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk seinen Auftrag zur Vielfalt auch tatsächlich erfüllt.
Mitreden
ARD Und ZDF,sind vollkommen aus der Zeit.
Es kommt nur Schrott und wiederholungen.Ständig schlechte und alte Tatorte!
Kann abgestellt werden.
Die 2 Sender braucht kein Mensch mehr.
Zur gez, der Ausgang war leider vorhersehbar Vielfalt 100 Programme
davon ca. 95 reiner Mist und nur wiederholungen jetzt werden auch noch Sender gestrichen Vorteil davon weniger Müll.
Das ist doch schon Diktatur und keine demokratie, ist doch immer so wenn die Politik die Finger mit drin hat es geht wie immer nur um Geld genauso wie mit der kfz steuer und anderem der Staat braucht Geld zum verschwenden dann erhöhen wir halt mal es kann keiner aus.
sowie die Sache Maut schnell mal 750 Millionen weg, macht ja nix Erhöhen wir halt die steuern.
angehende runter sollen vorsorgen von was wird nicht gesagt.
Weg mit den Öffentlich Rechtlichen, braucht keiner ,reine Abzocke
ARD undZdf sind zu politisch einseitig gestrickt Millionen Menschen werden ideologisch hinter der sogenannten Brandmauer gestellt .politisch andersdenkende werden demontiert.Man denke an die Bauerndemos wo ein ZDF Bus sich unter den Bauern mischt und AfD Fahnen schwingt um die Bauern unglaubwürdig zumachen.
Ich gucke doch gar keine öffentlich rechtlichen! Im Radio höre ich das auch nicht. Warum also werden ich und millionen andere junge Erwachsene gezwungen 20€ im Monat für etwas auszugeben was wir überhaupt nicht benutzen? Das ist doch Diepstahl! Ich wohne seit 23 alleine und muss seit dem Zahlen. Ein Jahr Rundfunk sind über 200€! Das sind für mich locker 2 Monate Einkaufen gehen…
Alles heiße Luft was ständig über die Gebühren berichtet wird. Es hat sich nie etwas verändert und wird es auch nicht. Die Gebühren werden immer wieder steigen und diese Milliarden werden über unseren Rücken an unzähligen Faullänzern weiter gezahlt. Es bedarf einer Petition an die EU gerichtet und oder einer Sammelklage mit Argumenten die Sinn ergeben.
Wieso kann ich und du kein Geld erhalten für etwas was andere nicht nutzen wollen?
Genau das ist hier der Fall, es wird ein Betrag verlangt für etwas was viele Menschen gar nicht nutzen.
weg mit ARD und ZDF in der fast nur noch von Ausländern moderieren und langweilige Talksendungen vorkommen .Das ganze Programm ist veraltet und eintönig ,nur Krimis und Talksendungen und den Rest kann man vergessen .
Abschalten bitte !!!
Wenn es Internetzugang nur mit Intelligenztest gäbe, wäre die Kommentarspalte leer…
Jedenfalls sieht man bei euren Kommentaren, wie wichtig politische Bildung wäre (die vor allem die ÖR bieten).
Wischt euch mal den Schaum vom Mund ab und sprecht mit der AfD-Kummerhotline.
Warum tut man nicht verschlüsseln wer zahlt kann schauen, viele Länder machen es doch, ganz Europa schaut mit und wir zahlen?
Ich kann mich nur allen anderen anschließen das ist echt eine Frechheit
Ich finde es unfair, den Rundfunkgebühren zu zahlen, wenn man weder Fernsehen noch Radio nutzt. Viele Menschen zahlen für etwas, das sie gar nicht verwenden. Eine gerechtere Lösung wäre wünschenswert.
GEZ Gebühren total weg die öffentlichen können sich auch über Werbung finanzieren,dann gäbe es nicht diese Skandale wie beim rbb mit der Indentandin. Und auch so müssten diese Chefs dann top Programme machen da sonst die Werbefirmen ihre Verträge vorzeitig kündigen dürfen. Frankreich hat es vorgemacht und DE ??????????!
Informationspflicht wird hier zur Gewinnsteigerung genutzt und mit Werbung gestärkt. Selbstkritik existiert nicht. Notwendigkeit der Information nicht hinterfragt. Bitte bevor es zu spät ist erfüllt den demokratischen Auftrag richtig und informiert kostenlos was zeitgemäß ist. Noch ist’s nicht zu spät.
Jetzt kommen die AFDEPPEN wieder aus ihren Löchern gekrochen 😉
Zwangsabgabe ist natürlich Unrecht und ARD und ZDF bringen nur Blödsinn und mussten ja unbedingt jeder ein eigenes Sendezentrum haben für hunderte Millionen. Trotzdem ist Bildung und Informationen wichtig. Reformiert den ÖR dann kann man mit weniger Geld viel mehr erreichen.
Das lustige ist ja, die Politiker könnten das SOFORT ändern. Es wird immer so getan als ob das in Stein gemeißelt wäre. Ist es aber nixht. Dann halt noch einen Staatssender und gut ist. Und ja tut mir leid für die Arbeitsplätze. Das nennt sich dann Transformation. Wie man die bewältigt, da kann man ja mal bei der Autoindustrie fragen. Da dürfen sich jetzt ja auch viele noch mal ganz neu aufstellen. Aber die Welt braucht ja aktuell viele Content Creatoren, da wird sich schon was finden…
Der Mist kann weg. Man könnte es auch hinter die Paywall schieben. Dann kann jeder frei wählen. Und wenn die wirklich so sozial sind können sie ja Teile vom Programm for free anbieten. Auch hier gibt es genügend Beispiele. einfach mal beim smarttv durch zappen.
Viel Kritik und viel konstruktive Beiträge, wie man es ändern kann.
Wie immer wird sowas aber weg geschwiegen und dann wundert man sich über Politik und sonstige verdrossenheit in D.
Abschaffung der GEZ
Diese Sinnlose Zwangsabgabe gehört schon längst abgeschafft
Warum so man für etwas zahlen was man nicht schaut
Moderne Raubritterei nennt man so etwas
Nur das die Indentanten und Moderatoren ihren Taschen voll stopfen mit Gehältern über 300. 000 tausend Euro.
Alle Deutschen sollten sich weigern does zu bezahlen.
Was wäre dann?
Die ARD/ZDF-Gebühr ist eine legale Mafia. Man wird gezwungen, für etwas zu bezahlen, das man nie nutzt. Ich schaue mir nie etwas davon an und werde trotzdem seit 11 Jahren mit über 200 € pro Jahr belastet. Warum zwingt die Regierung die Menschen, für einen Dienst zu zahlen, den sie nicht nutzen? Soweit ich weiß, leben wir in einer Demokratie, und das bedeutet, dass wir frei wählen können, oder? Aber so ein 💩 zeigt, dass der Kommunismus immer noch vorhanden ist!