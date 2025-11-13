Legendäres Sequel kommt: Dieses Comeback hätte niemand für möglich gehalten

Die 90er haben eine ganze Reihe an fantastischen Kultfilmen hervorgebracht. So viele, wie kaum ein anderes Jahrzehnt. „Die Verurteilten“, „König der Löwen“, „Titanic“, „Good Will Hunting“, „Pulp Fiction“, „Men in Black“, „Jurassic Park“ und „Matrix“ stellen nur die Spitze des Eisbergs dar. Und tatsächlich erhielten viele dieser Titel ein Sequel. Nicht nur, weil die Story es hergab. Sondern auch, weil zahlreiche Schauspieler bereit und imstande waren, ein weiteres Mal in ihre Star-Rollen zu schlüpfen. Insbesondere Letzteres ist jedoch nicht immer der Fall.

So scheint es beispielsweise unvorstellbar, dass der 95-jährige Clint Eastwood erneut als „der Gute“ aus dem Film „Zwei glorreiche Halunken“ auf der Leinwand erscheint. Oder aber, dass sich der nicht mehr ganz so fitte Richard Dean Anderson für eine weitere Staffel „Stargate – Kommando SG-1“ verpflichtet. Doch wie unwahrscheinlich etwas auch wirkt, Ausnahmen gibt es immer. Auch dann, wenn niemand mit ihnen rechnet. Und so scheint nun eine Filmfortsetzung in Arbeit zu sein, die wohl niemand auf seinem 2025er-Bingo hatte.

Mit diesem Film hätte niemand gerechnet

Wer in den 80ern jedem neuen Indiana-Jones-Film entgegenfieberte, der begeisterte sich in den 90ern für „Die Mumie“. Damals gelang Regisseur Stephen Sommers („Van Helsing“, „G.I. Joe – Geheimauftrag Cobra“) das Kunststück, Abenteuer-Elemente mit einem historischen Setting, Fantasy-Charme und viel Humor zu vereinen. Obwohl er nicht gerade tiefgründig oder künstlerisch besonders wertvoll war, machte der Film einfach nur Spaß – und das spiegelt sich noch heute in seiner IMDb-Wertung von 7,1 von 10 möglichen Sternen. Und in den Hauptrollen? Brendan Fraser, Rachel Weisz und John Hannah.

Im Laufe der Zeit folgten noch zwei weitere Filme, wobei der dritte ziemlich stark nachließ. Und das war’s. Zwar versuchte Hollywood im Jahr 2017 mit „Die Mumie“ eine weitere Mumien-Story in die Lichtspielhäuser zu bringen, doch der Film, der ein ganzes Franchise einleiten sollte, scheiterte krachend. Und das trotz Star-Besetzung mit Tom Cruise und Russell Crowe. An ein Comeback der originalen Trilogie war indes nicht zu denken. Denn nicht nur war Hauptdarsteller Brendan Fraser über viele Jahre fast ausschließlich in kleineren Rollen in Fernsehserien zu sehen, sondern er nahm auch stark zu. Und so rückten Action-Rollen in weite Ferne.

Doch dann, die überraschende Wendung: Für seine Rolle des stark übergewichtigen Charlie im 2022 erschienenen „The Whale“ erhielt Brendan Fraser einen Oscar als bester Hauptdarsteller. Außerdem nahm der Brendan deutlich ab. Möglicherweise teils auch, weil nun eine neue alte Rolle auf ihn wartete.

Sequel in Planung

Laut Hollywood Reporter stehen sowohl Brendan Fraser als auch Rachel Weisz in Verhandlungen zu einem neuen Mumie-Teil. Beide sollen erneut in ihre ikonischen Rollen schlüpfen, wie Insider verraten. Allerdings nicht in einem vierten Film, sondern im dritten Film. Denn die Handlung des eigentlichen dritten Teils soll im neuen Drehbuch aus der Feder von David Coggeshall ignoriert werden. Im Regiestuhl residieren derweil Matt Bettinelli-Olpin und Tyler Gillett Platz, die zuletzt die Scream-Reihe wiedererweckt hatten.

Eine offizielle Bestätigung dieser Informationen steht noch aus. Ebenso unklar ist, ob der dritte Hauptdarsteller, John Hannah, zurückkehren wird. Dieser wuchs den Zuschauern als Bruder der Protagonistin ans Herz und sorgte mit seinen komödiantischen Einlagen und Wortwitzen für viele Lacher.