Kracher: Eine der besten Serien der Gegenwart startet im Free-TV

Überraschung im Free-TV! Die bisher exklusiv bei Prime Video von Amazon verfügbare Fantasy-Serie „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ kommt unerwartet ins deutsche Free‑TV. Ab Montag, 3. November 2025, gibt es jeweils von Montag bis Freitag ab 20:15 Uhr linear mehrere neue Folgen im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen. Nämlich jeweils drei Folgen hintereinander, freitags sogar vier. Das teilte jetzt das ZDF mit.

ZDFneo zeigt „Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ im Free-TV

Warum ist das bemerkenswert? Die Produktion gehört zu den teuersten Serien der Gegenwart – allein für die Lizenzrechte sollen über 250 Millionen US‑Dollar geflossen sein. Dass eine solche Prestige‑Serie so relativ früh nach der Weltpremiere bei Prime Video auch linear bei einem öffentlich‑rechtlichen Sender gezeigt wird, ist eine unübliche Ausnahme im sonst aus Exklusivität getrimmten Streaming‑Kosmos.

Offen bleibt, welche Strategie dahinter steckt: Will Amazon durch den Free‑TV‑Ausflug neue Zuschauer‑Impulse für kommende dritte Staffel setzen? Oder handelt es sich um eine Kurskorrektur nach internem Umbruch bei Prime Video – hin zu mehr Reichweite statt exklusiver Bindung? Eine offizielle Antwort auf diese Frage blieb am Wochenende zunächst unbeantwortet.

Auch Video-Streaming ohne Extrakosten möglich

Für Serien‑Fans ohne Abo bei Prime Video heißt das: Eine Top‑Streaming‑Produktion wird nun klassisch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ausgestrahlt. Sowohl die erste als auch die zweite Staffel umfassen jeweils acht Episoden. Und wenn du dich gar nicht gedulden kannst: Das ZDF hat schon jetzt alle 16 Episoden, die jeweils rund eine Stunde lang sind, auch bereits auf seiner Homepage im Streamingformat zur freien Verfügung gestellt.

Und darum geht es in der Vorgeschichte von „Der kleine Hobbit“ und „Der Herr der Ringe“: Im Zweiten Zeitalter von Mittelerde werden große Mächte geschmiedet, Königreiche steigen auf und fallen, Hoffnung hängt am seidenen Faden. Tolkiens ikonischster Schurke, Sauron, strebt zur Macht und führt fast ganz Mittelerde in sein Reich der Finsternis.

