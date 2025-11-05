Ab sofort: Vier neue Free‑TV‑Sender für Deutschland

Der TV‑Markt verändert sich gerade massiv. Immer mehr TV-Sender schalten SD ab oder verschwinden ganz. Doch jetzt sind quasi über nach gleich vier neue Sender zu empfangen – als Free TV. Wir zeigen dir, wie du sie empfangen kannst.
Grundsätzlich gibt es in Deutschland vier Arten, TV-Sender zu empfangen: Kabel, Satellit, Antenne und Internet. Bei letzterer Empfangsart wiederum gibt es TV-Streaming-Dienstleister wie Zattoo und Magenta TV oder aber Plattformen wie Pluto TV. Bei genau diesem sind in dieser Woche quasi über Nacht gleich vier neue Sender gestartet. Der Vorteil: Die Sender sind in nahezu jedem Haushalt mit Internet kostenlos zu empfangen. Ganz ohne Abo oder Anmeldung.

Die neuen Kanäle im Überblick

Bei den vier Sendern handelt es sich um einen Weihnachts‑Sender, einen Romantik‑Kanal, Musik für die Feiertage sowie eine Kaminfeuer‑Atmosphäre. Damit bedient der Dienst nicht nur klassische Film‑ und Serienfans, sondern spricht auch explizit saisonale Stimmungslagen an – etwa Kuschel‑Romantik oder Weihnachtsfeeling.

  • Pluto TV Christmas: Feststimmung rund um die Uhr mit Weihnachtsfolgen beliebter Serien wie „Die Nanny“, „Melrose Place“, „Beverly Hills, 90210“ oder „Sabrina – Total verhext!“
  • Pluto TV Mistletoe: Romantische Weihnachts‑Filme wie „Eine zweite Chance zu Weihnachten“, „Ein Weihnachtsmärchen“ und „Mein Weihnachtsgasthaus“.
  • MTV Christmas Songs: 24/7 Musik‑Kanal mit Klassikern und modernen Weihnachtshits.
  • Pluto TV Fireplace: Für gemütliche Stunden: knisterndes Kaminfeuer‑Video ohne Sprache, ideal als Hintergrund oder Chill‑Momente.

Der Start von MTV Christmas Songs verwundert insofern, als dass MTV zum Jahresende seine Musikkanäle abschalten will.

So empfängst du die Sender

In Zeiten, in denen Streaming‑Angebote zunehmend kostenpflichtig werden oder auf Abo‑Modelle setzen, bietet Pluto TV ein kostenloses Gegengewicht. Man richtet sich an alle, die mehr kostenlose Sender suchen und dennoch lineares Fernsehen im Stil klassischer Free‑TV‑Kanäle bevorzugen.

Alles, was du benötigst: eine Internetverbindung und ein entsprechendes Gerät (Browser, Smart‑TV, Streaming‑Stick, Spielkonsole, Smartphone oder Tablet). Dann einfach die Pluto TV‑App öffnen oder im Browser aufrufen. Danach suchst du in der Senderliste nach den vier neuen Kanälen, und schon geht’s los.

