Vodafone ordnet seit dem Sommer die Belegung der Sender im Kabelnetz neu. Ziel ist es, das Netz effizienter zu nutzen und Platz für moderne Dienste wie schnelleres Internet zu schaffen. Die technische Grundlage dafür heißt „Digital Simulcast“. Sie sorgt dafür, dass Sender zentral eingespeist und in den Regionen flexibel ausgespielt werden können. Für Zuschauer bedeutet das: Die Sender behalten zwar ihre Namen und Inhalte, wandern aber auf andere Frequenzen.

Darum stellt Vodafone die Sender um

Die Umstellung passiert nicht auf einen Schlag, sondern rollierend. Woche für Woche sind andere Regionen betroffen. Wer Kabelfernsehen über Vodafone empfängt, sollte deshalb die Hinweise auf dem Bildschirm oder in lokalen Medien beachten. Fällt ein Sender weg oder stimmen Ton und Bild plötzlich nicht mehr, hilft meist ein einfacher Sendersuchlauf. Im November und Dezember sind erneut zahlreiche Haushalte betroffen. Die Umstellung beginnt jeweils in den frühen Morgenstunden. Wichtig: Auch moderne Fernseher mit automatischer Sendersuche erkennen die neuen Frequenzen nicht immer sofort.

Hinter der technischen Neuordnung steckt mehr als nur Frequenzmanagement. Langfristig will Vodafone sein Kabelnetz modernisieren und unter anderem die parallele Übertragung in SD und HD reduzieren. Dadurch wird Bandbreite frei, die für schnelles Internet oder neue TV-Dienste genutzt werden kann.

Für dich als Zuschauer ändert sich vorerst nur der Programmplatz – doch die Umstellung ist Teil eines größeren Wandels im Kabelnetz. Vodafone will das Netz zukunftssicher machen. Kurzfristig bedeutet das etwas Aufwand, langfristig könnten aber neue Dienste und bessere Qualität davon profitieren.

Diese Orte sind im November betroffen

Welche Regionen konkret betroffen sind und wann dort umgestellt wird, erfährst du in unserer nachfolgenden Übersicht, deren Quelle das inoffizielle Vodafone Kabelforum ist.



04.11.2025: Baierbrunn; Dachau; Ismaning; München; Oberschleißheim; Pullach im Isartal; Unterschleißheim; Adendorf; Bardowick; Barum; Deutsch Evern; Lüneburg; Reppenstedt; Vögelsen; Wendisch Evern; Peißenberg; Weilheim (Oberbayern); Bad Vilbel; Flörsheim am Main; Frankfurt am Main; Friedberg (Hessen); Ginsheim-Gustavsburg; Heusenstamm; Hofheim am Taunus; Karben; Kelsterbach; Maintal; Mühlheim (Main); Nauheim; Neu-Isenburg; Niederdorfelden; Obertshausen; Offenbach (Main); Rüsselsheim; Leipzig.

05.11.2025: Neumarkt; Burgau; Dillingen (Donau); Gundelfingen (Donau); Günzburg; Höchstädt (Donau); Ichenhausen; Jettingen-Scheppach; Kissing; Krumbach (Schwaben); Lauingen; Mering; Plauen.

06.11.2025: Altrip; Ludwigshafen; Neuhofen; Waldsee; Berlin (Bezirke: Tempelhof-Schöneberg; Charlottenburg-Wilmersdorf; Mitte; Friedrichshain-Kreuzberg); Roth; Bad Segeberg; Bäk; Fahrenkrug; Klein Rönnau; Mechow; Ratzeburg; Bernburg.

11.11.2025: Heide; Aalen; Greifswald; Bad Oldesloe; Bad Schwartau; Lübeck; Rümpel; Timmendorfer Strand; Landsberg am Lech; Allershausen; Freising; Hallbergmoos; Neufahrn bei Freising; Bad Kötzting; Cham; Waldmünchen.

12.11.2025: Aachen; Baesweiler; Eschweiler; Geilenkirchen; Heinsberg; Stolberg; Übach-Palenberg.

13.11.2025: Mühldorf am Inn; Erding; Hohenbrunn; München; Ottobrunn; Lauscha; Neuhaus am Rennweg; Beckum; Ennigerloh; Gütersloh; Harsewinkel; Oelde; Rheda-Wiedenbrück; Wadersloh; Ahlen; Dingolfing; Niederaichbach; Reisbach; Sonthofen; Alteglofsheim; Bad Abbach (nur Ortsteil Dünzling); Barbing; Breitenbrunn (Oberpfalz); Deuerling; Hemau; Kelheim; Köfering; Laaber; Mintraching; Neutraubling; Nittendorf; Obertraubling; Riedenburg.

18.11.2025: Babenhausen; Büttelborn; Darmstadt; Dietzenbach; Dreieich; Egelsbach; Gernsheim; Groß-Gerau; Groß-Zimmern; Langen (Hessen); Mörfelden-Walldorf; Mühltal; Rödermark; Rodgau; Seeheim-Jugenheim; Stockstadt (Main); Weiterstadt; Bensheim; Diespeck; Dietenhofen; Eckental; Emskirchen; Fürth; Hagenbüchach; Langenfeld (Bayern); Langenzenn; Markt Erlbach; Neustadt an der Aisch; Nürnberg; Oberasbach; Stein; Scheinfeld; Schwabach; Schwanstetten; Sugenheim; Wendelstein; Miltenberg (und Umgebung); Dannenberg (Elbe); Hitzacker (Elbe); Lüchow; Wustrow; Leer (und Umgebung); Berlin (Bezirke: Treptow-Köpenick; Marzahn-Hellersdorf; Lichtenberg; Pankow; Charlottenburg-Wilmersdorf; Mitte; Tempelhof-Schöneberg).

19.11.2025: Bremerhaven; Cuxhaven; Kiel (und Umgebung).

20.11.2025: Aarbergen; Bad Camberg; Bad Schwalbach; Geisenheim; Rüdesheim am Rhein; Taunusstein; Wiesbaden; Neu-Ulm (und Umgebung).

Dezember: Hier ist ein Sendersuchlauf notwendig

02.12.2025: Mannheim; Regensburg (Nord); Bad Abbach; Burglengenfeld; Maxhütte-Haidhof; Pentling; Sinzing; Waakirchen; Braunschweig; Gifhorn.

03.12.2025: Erlangen; Passau; Pfaffenhofen an der Ilm (und Umgebung); Herzberg am Harz (und Umgebung); Augustdorf; Blomberg; Detmold; Horn-Bad Meinberg; Steinheim.

09.12.2025: Aschaffenburg; Erlenbach am Main; Bad Reichenhall; Bayerisch Gmain; Berchtesgaden; Bischofswiesen; Piding; Ramsau bei Berchtesgaden; Schönau am Königssee; Alzey; Armsheim; Bechtolsheim; Bermersheim vor der Höhe; Bornheim (Rheinhessen); Dintesheim; Erbes-Büdenheim; Esselborn; Flomborn; Flonheim; Framersheim; Gau-Weinheim; Lonsheim; Offenheim; Saulheim; Schornsheim; Spiesheim; Sulzheim; Udenheim; Wahlheim; Wallertheim; Wörrstadt.

10.12.2025: Düsseldorf; Bayreuth; Hof; Rehau; Ahrensburg; Ammersbek (Ortsteile Hoisbüttel/Lottbek ausgeschlossen); Bargteheide (teilweise); Delingsdorf; Grande; Großhansdorf; Hoisdorf; Jersbek; Kasseburg; Kuddewörde; Lütjensee; Tremsbüttel; Trittau.

11.12.2025: Sigmaringen.