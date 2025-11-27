Noch wenige Tage kannst du dir ein Netflix-Abo günstiger sichern. Vor allem die Premium-Variante ist derzeit besonders spannend. Das Besondere: Du bekommst sogar ein zweites Abo dazu – und das ist sogar im Bundle-Preis inbegriffen. Wir zeigen dir jetzt, wie genau das Ganze funktioniert.

So kommst du günstiger ans Netflix-Abo

Der neue Netflix Spar-Trick stammt von waipu.tv. Das ist ein TV-Streaming-Anbieter, auf den wir am Ende noch mal genauer eingehen. Für alle, die einfach nur beim Netflix-Abo sparen möchten, reicht nämlich folgende Info: Du kommst hier unter dem Normalpreis an ein Netflix Standard oder Premium-Abo. Scroll auf der Aktionsseite einfach nur ein wenig nach unten, um zu den Netflix-Bundles zu gelangen. Wichtig: Das Ganze funktioniert nur bis zum 1. Dezember!

SO viel günstiger ist Netflix jetzt

Vergleichen wir die Preise mal direkt:

Netflix Standard: Normalpreis 13,99 Euro pro Monat

→ im Deal jetzt für nur 13,74 Euro

Normalpreis 13,99 Euro pro Monat → im Deal Netflix Premium: Normalpreis 19,99 Euro pro Monat

→ im Deal jetzt für nur 16,74 Euro

Wie du sehen kannst, lohnt sich insbesondere das Netflix Premium Abo über waipu.tv wirklich. Hier sparst du jeden Monat rund 3 Euro. Aufs Jahr gerechnet sind das satte 36 Euro Preisvorteil im Vergleich zum Normalpreis bei Netflix direkt. Auch beim Standard-Abo kann man immerhin etwas sparen. waipu.tv bietet zusätzlich ebenso ein Bundle mit dem Netflix Standard mit Werbung Paket an, dieses liegt preislich jedoch über dem Normalpreis, weshalb wir eher zu den anderen beiden Optionen raten.

Der Angebotspreis gilt dabei stets für 12 Monate, anschließend musst du also wieder etwas mehr fürs Streaming-Abo zahlen – oder einfach rechtzeitig kündigen.

Dieses Streaming-Abo ist ebenfalls enthalten

Neben dem Preisvorteil beim Netflix-Abo winkt dir aber noch ein weiterer Vorteil: Selbstverständlich ist nämlich auch das Perfect Plus Paket von waipu.tv stets enthalten. Hiermit holst du dir DEN TV-Streaming-Dienst schlechthin, welcher dir über 300 HD-Sender, 70+ Pay-TV-Programme und vieles mehr bietet. Von öffentlich-rechtlichen Programmen wie ARD und ZDF über private Sender rund um ProSieben und RTL bis hin zu Pay-TV-Channels wie den Warner Bros. Sendern – hier ist echt für jeden etwas dabei. Dadurch ist waipu.tv die perfekte Alternative zu teuren HD+-Karten und Co.

Insgesamt über 300 Sender stehen dir via waipu.tv zur Verfügung

Außerdem praktisch: In einer Mediathek stehen dir zusätzlich über 40.000 Filme und Serien auf Abruf zur Verfügung und dank der Pause/Neustart-Funktion verpasst du beim Live-Fernsehen keinen Moment mehr. Mit waipu.tv kannst du ganz klassisch auf dem Smart-TV streamen, aber auch per App auf Smartphone und Tablet oder im Browser auf dem PC hast du Zugriff auf die Inhalte.

Kurz gesagt: Bereits nur durch den Preisvorteil beim Netflix-Abo lohnt sich der aktuelle Deal auf jeden Fall. Mit waipu.tv bekommst du zusätzlich noch einen TV-Streaming-Dienst quasi als kostenloses Extra dazu. Ob du diesen mal ausprobierst oder komplett ignorierst: Netflix ist hier auf jeden Fall für 1 Jahr günstiger. Wichtig ist nur, dass du nach Ablauf der 12 Monate kündigst, solltest du kein Interesse an waipu.tv haben.

