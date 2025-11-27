Suchst du einen preiswerten Weg, um in die private Stromproduktion einzusteigen, oder möchtest du direkt ein etwas umfangreicheres Set wählen? Dann lohnt sich ein Blick auf die aktuellen Aktionen des Anbieters „Kleines Kraftwerk“. Der Händler punktet nicht nur mit kostenfreiem Premiumversand, sondern zusätzlich mit langen Garantielaufzeiten auf sämtliche Bauteile. Wir haben die Deals bereits durchleuchtet und präsentieren dir die spannendsten Optionen. Besonders auffällig: Ein Paket mit zwei 450-Watt-Modulen, das für deutlich unter 300 Euro über den Tisch geht.

Premium-Balkonkraftwerk inklusive Speicher

Wenn du direkt ein Balkonkraftwerk mit passendem Speicher suchst, ist das Modell Quattro XL inklusive Anker SOLIX Pro 3 Solarbank einen Blick wert. Hier gibt’s vier 500-W-Solarmodule, die bei Kleines Kraftwerk übrigens mit der sogenannten TopCon-Technologie ausgestattet sind. Diese sorgt für bis zu 38 Prozent höhere Energieerträge als bei herkömmlichen Modulen. In Kombination mit der bifazialen Rückseite erreichen die Module also bis zu 2.500 W.

Kleines Kraftwerk XL Quattro 1.149,00 € Vier 500-W-Module, inklusive Wechselrichter mit 800 W, Smart Meter und Speicher. Preis gilt vom 20. November bis zum 7. Dezember! Zum Angebot!

In diesem Set erhältst du außerdem den Anker Smart Meter, der in Echtzeit den Verbrauch in deinem Zuhause überwacht. Ungenutzte Energie kann so in der Solarbank gespeichert werden, sodass kein Ertrag verloren geht. Die SOLIX 3 von Anker hat eine Kapazität von 2,7 kWh, die du auf bis zu 16,12 kWh aufstocken kannst. Sie besitzt die Wasserschutzklasse IP65 und kann so auch bei Wind und Wetter draußen stehen, ohne Schaden zu nehmen.

Für dieses Komplettpaket verlangt Kleines Kraftwerk jetzt nur noch 1.149 Euro (UVP: 2.219 Euro). Die Halterungen schlagen mit 158 Euro zu Buche.

Mit vier 500-W-Solarmodulen: Jetzt Balkonkraftwerk-Set anschauen

Günstiger Start in den Black Friday

Weiter geht’s mit zwei günstigeren Modellen, die sich perfekt für den Einstieg in die Solarwelt eignen. Da gibt es zum einen das Duo 900 W Kraftwerk. Es wird mit einem Wechselrichter von Hoymiles geliefert und kostet dich demnächst nur 269 Euro. Normalerweise müsstest du hierfür 549 Euro bezahlen, du sparst dir also ordentliche 280 Euro.

Im Paket des Kraftwerks befinden sich zwei bifaziale 450-W-Module, die auch über die Rückseite Sonnenenergie aufnehmen können, und so im Idealfall bis zu 1.125 W erzeugen können. Der 800-W-Mikro-Wechselrichter ist WLAN-fähig, sodass du den Ertrag und Verbrauch deines Kraftwerks direkt in der App einsehen kannst. Weiterhin ist bereits ein Kabel im Lieferumfang enthalten. Du musst also nur noch alles zusammenstöpseln und schon ist das Set einsatzbereit. Für einen Aufpreis von 79 Euro pro Stück (statt 199 Euro) legt Kleines Kraftwerk noch die passende Halterung für Balkon, Wand oder Garten aus eigener Herstellung mit dazu.

Etwas teurer, dafür aber mit mehr Leistung, ist das Balkonkraftwerk Quattro. Für 379 Euro statt 899 Euro gibt es vier Module mit einer Leistung von 1.800 W (bis zu 2.250 W). Im Preis inklusive ist wieder der Hoymiles 800 W Mikro-Wechselrichter, für 79 Euro extra kannst du dir aber auch einen 1.600 W Wechselrichter sichern. Die Halterung gibt’s für 158 Euro statt 396 Euro dazu. Nicht vergessen: Die Angebote laufen bis zum 7. Dezember.

