MediaMarkt verkauft Samsung 4K-TV für nur 299 Euro

Dein alter Fernseher läuft mehr schlecht als recht, das Bild gleicht einem einzigem Pixelhaufen und von smarten Funktionen ist dein Gerät meilenweit entfernt? Dann wird es Zeit, deinem Wohnzimmer einen neuen Fernseher zu verpassen. 4K-TVs gibt’s mittlerweile einige, auch von mehr oder weniger unbekannten Herstellern. Wenn du jedoch lieber auf gewohnte Markenqualität setzt, solltest du mal bei MediaMarkt vorbeischauen. Denn da gibt’s jetzt einen 4K UHD-Smart TV von Samsung – und zwar schon für 299 Euro.

So gut ist der Preis des Samsung-TVs wirklich

Ausgeschrieben ist der Smart-TV mit einem UVP von stattlichen 599 Euro. MediaMarkt streicht hiervon jetzt 50 Prozent, sodass nur noch 299 Euro übrig bleiben. Ein Blick auf den Preisvergleich und -Verlauf macht deutlich: MediaMarkt bietet nicht nur den aktuell besten Preis, sondern schmeißt den TV zu einem historischen Tief aus dem Lager. Aber Achtung: Bei Amazon bekommst du den Fernseher zum gleichen Preis. Der einzige Unterschied liegt darin, dass MediaMarkt noch 29,90 Euro für den Versand berechnet. Ein Schnäppchen ist der Fernseher für den Preis allemal – auch mit Versand.

Das steckt unter der Haube des Fernsehers

Der Samsung Crystal UHD 4K Smart TV zeigt Filme und Serien in scharfer 4K-UHD-Auflösung. Mit Unterstützung für HDR10+ werden alle Inhalte detailliert und klar dargestellt. Zudem punktet er mit einem Crystal Processor 4K, der selbst ältere Inhalte in geringerer Qualität hochskaliert. Der Fernseher ist in verschiedenen Größen bis zu 85 Zoll erhältlich, du bekommst das 43-Zoll-Modell für 299 Euro.

Mit dem vorinstallierten Smart-TV-System auf Basis von Tizen hast du Zugriff auf Streaming-Apps wie Netflix oder Prime Video, direkt über den Fernseher. Besonders cool: Der TV lässt sich auch über das Smartphone oder per Verbindung mit Smart-Home-Technik zentral steuern. Für Konnektivität sorgen derweil unter anderem ein LAN-, sowie ein USB- und drei HDMI-Anschlüsse. Einzig die Bildwiederholfrequenz von 50 Hz ist nicht unbedingt Oberklasse, für den Alltag aber absolut ausreichend.

