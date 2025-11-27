Nur jetzt: Dieser monatlich kündbare Telekom-Tarif bleibt ewig günstig

Profilbild von Cedric Litzki Cedric Litzki
2 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Wer sagt, dass 5G-Tarife im Netz der Deutschen Telekom teuer sein müssen? Rund um die Black-Friday-Woche kommt man nämlich überraschend günstig ins beste Netz Deutschlands. klarmobil haut jetzt etwa einen flexiblen Telekom-Kracher für unter 10 Euro raus.
Telekom-Logo auf einem Schild, daneben der Verweis auf ein aktuelles Tarif-Angebot ohne Mindestlaufzeit und mit Preisversprechen
Monatlich kündbarer Telekom-Tarif mit PreisversprechenBildquelle: Artem Sandler / inside digital
  • Teilen

Nicht jeder braucht unbedingt einen großen 100-GB-Tarif, mit einem Datenvolumen von beispielsweise 30 GB sollten die meisten sicher auskommen. Hiermit kannst du locker unterwegs Social Media checken, WhatsApp nutzen, surfen und einige YouTube-Videos schauen. Genau eben jene 30 GB gibt’s jetzt im Telekom-Netz schon für nur 9,99 Euro – und das ohne lange Vertragsbindung, aber mit Preisversprechen.

Ohne Mindestlaufzeit, aber mit Preisversprechen: Darum ist der Deal besonders

Wie eingangs erwähnt, sicherst du dir das neue Telekom-Schnäppchen über den Mobilfunkdiscounter klarmobil. Dieser haut anlässlich der Black-Friday-Woche aktuell einige starke Tarif-Angebote raus.

Die meisten dieser Angebote sind jedoch an eine 24-monatige Vertragsbindung gekoppelt. Heißt: Einmal abgeschlossen, bist du erstmal für 2 Jahre an den Mobilfunkvertrag gebunden. Das muss nicht schlecht sein, immerhin sicherst du dir aktuell starke Angebotspreise und bist so erstmal für ’ne Weile versorgt.

Gleichzeitig muss man hier aber oft aufpassen: Denn nach Ablauf der 2 Jahre, steht dann plötzlich ein ganz anderer Preis auf der Rechnung. Anders ist es bei diesem neuen Deal von klarmobil. 30 GB kosten dich hier jetzt nur 9,99 Euro pro Monat. Ohne Mindestlaufzeit, dafür aber mit Preisversprechen. Für dich heißt das: Egal, wie lange du den Vertrag laufen lässt, der Preis bleibt dauerhaft bei nur 9,99 Euro. Gleichzeitig kannst du aber auch jederzeit kündigen, wenn dir ein anderes Tarif-Angebot besser gefällt.

100 GB im Telekom-Netz für unter 15 Euro
Flexibler Telekom-Tarif bei klarmobil 9,99 €
Monatlich kündbarer 5G-Tarif im Telekom-Netz mit 30 GB und Allnet-Flat für 9,99 Euro pro Monat. Keine Mindestlaufzeit, dafür mit Preisversprechen: Wer jetzt zuschlägt, zahlt also dauerhaft nur 9,99 Euro.
9,99 € bei klarmobil

30 GB im Telekom-Netz, Allnet-Flat & mehr: Das steckt im Tarif

Doch was bietet dir der Tarif überhaupt? Das hier sind die wichtigsten Infos zum Telekom-Kracher:

  • 30 GB im 5G-Netz der Deutschen Telekom (50 MBit/s)
  • Allnet-Flat für Telefonie und SMS
  • Kostenloses EU-Roaming
  • Keine Mindestlaufzeit
  • Einmaliger Anschlusspreis von 29,99 Euro
  • Mit Preisversprechen: Dauerhaft für nur 9,99 Euro pro Monat!
    Jetzt zuschlagen!
100 GB im Telekom-Netz für unter 15 Euro
Flexibler Telekom-Tarif bei klarmobil 9,99 €
Monatlich kündbarer 5G-Tarif im Telekom-Netz mit 30 GB und Allnet-Flat für 9,99 Euro pro Monat. Keine Mindestlaufzeit, dafür mit Preisversprechen: Wer jetzt zuschlägt, zahlt also dauerhaft nur 9,99 Euro.
9,99 € bei klarmobil

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren!

Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr und bist auch für den bevorstehenden Black Friday perfekt vorbereitet. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!

Telekom Logo auf Würfel auf einem Tisch, der draußen steht
Jetzt weiterlesen
Nur wenige Tage: Riesiger Telekom-Tarif wird irre billig dank Black-Friday-Woche

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über diesen Artikel

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation mit vitrado. Der Partner nimmt keinen Einfluss auf den Inhalt des Artikels.

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

MediaMarkt-Store im Hintergrund, drumherum einige Tonie-Figuren und der Hinweis, dass zwei davon zusammen jetzt nur 25 Euro kosten
Media Markt
Für Weihnachten: 2 Tonie-Figuren bei MediaMarkt für zusammen 25 Euro
MediaMarkt verkauft Samsung TV für 299 Euro
Samsung
MediaMarkt verkauft Samsung 4K-TV für nur 299 Euro
Sky, Netflix & mehr: Diese Streaming-Abos gibt’s zum Black Friday billiger
Black Friday
Sky, Netflix & mehr: Diese Streaming-Abos gibt’s zum Black Friday billiger
Tipps und Tricks
Schnäppchen-Profis, aufgepasst: Bei diesen Deals spart man nicht nur einmal
Tarife
MagentaMobil-Kracher: Unlimited-Tarif der Telekom kostet jetzt nur 25 Euro
Smart Home
60 Prozent günstiger: Smarte Glühbirnen im Black-Friday-Kracher
Samsung
MediaMarkt verkauft Samsung Galaxy A56 zum Sonderpreis (auch mit Extra-Speicher!)
Tarife
Nur wenige Tage: Riesiger Telekom-Tarif wird irre billig dank Black-Friday-Woche
Netflix
Noch schnell sichern: Netflix-Abo 6 Monate gratis?!