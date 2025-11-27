Nur jetzt: Dieser monatlich kündbare Telekom-Tarif bleibt ewig günstig

Nicht jeder braucht unbedingt einen großen 100-GB-Tarif, mit einem Datenvolumen von beispielsweise 30 GB sollten die meisten sicher auskommen. Hiermit kannst du locker unterwegs Social Media checken, WhatsApp nutzen, surfen und einige YouTube-Videos schauen. Genau eben jene 30 GB gibt’s jetzt im Telekom-Netz schon für nur 9,99 Euro – und das ohne lange Vertragsbindung, aber mit Preisversprechen.

Ohne Mindestlaufzeit, aber mit Preisversprechen: Darum ist der Deal besonders

Wie eingangs erwähnt, sicherst du dir das neue Telekom-Schnäppchen über den Mobilfunkdiscounter klarmobil. Dieser haut anlässlich der Black-Friday-Woche aktuell einige starke Tarif-Angebote raus.

Die meisten dieser Angebote sind jedoch an eine 24-monatige Vertragsbindung gekoppelt. Heißt: Einmal abgeschlossen, bist du erstmal für 2 Jahre an den Mobilfunkvertrag gebunden. Das muss nicht schlecht sein, immerhin sicherst du dir aktuell starke Angebotspreise und bist so erstmal für ’ne Weile versorgt.

Mit 24 Monaten Laufzeit: 75-GB-Tarif für unter 10 Euro

Gleichzeitig muss man hier aber oft aufpassen: Denn nach Ablauf der 2 Jahre, steht dann plötzlich ein ganz anderer Preis auf der Rechnung. Anders ist es bei diesem neuen Deal von klarmobil. 30 GB kosten dich hier jetzt nur 9,99 Euro pro Monat. Ohne Mindestlaufzeit, dafür aber mit Preisversprechen. Für dich heißt das: Egal, wie lange du den Vertrag laufen lässt, der Preis bleibt dauerhaft bei nur 9,99 Euro. Gleichzeitig kannst du aber auch jederzeit kündigen, wenn dir ein anderes Tarif-Angebot besser gefällt.

Flexibler Telekom-Tarif bei klarmobil 9,99 € Monatlich kündbarer 5G-Tarif im Telekom-Netz mit 30 GB und Allnet-Flat für 9,99 Euro pro Monat. Keine Mindestlaufzeit, dafür mit Preisversprechen: Wer jetzt zuschlägt, zahlt also dauerhaft nur 9,99 Euro. 9,99 € bei klarmobil

30 GB im Telekom-Netz, Allnet-Flat & mehr: Das steckt im Tarif

Doch was bietet dir der Tarif überhaupt? Das hier sind die wichtigsten Infos zum Telekom-Kracher:

30 GB im 5G-Netz der Deutschen Telekom (50 MBit/s)

Allnet-Flat für Telefonie und SMS

Kostenloses EU-Roaming

Keine Mindestlaufzeit

Einmaliger Anschlusspreis von 29,99 Euro

Mit Preisversprechen: Dauerhaft für nur 9,99 Euro pro Monat!

→ Jetzt zuschlagen!

Flexibler Telekom-Tarif bei klarmobil 9,99 € Monatlich kündbarer 5G-Tarif im Telekom-Netz mit 30 GB und Allnet-Flat für 9,99 Euro pro Monat. Keine Mindestlaufzeit, dafür mit Preisversprechen: Wer jetzt zuschlägt, zahlt also dauerhaft nur 9,99 Euro. 9,99 € bei klarmobil

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren! Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr und bist auch für den bevorstehenden Black Friday perfekt vorbereitet. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!

Jetzt weiterlesen Nur wenige Tage: Riesiger Telekom-Tarif wird irre billig dank Black-Friday-Woche