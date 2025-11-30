So viele Inhalte auf einen Schlag zu verlieren, kommt selbst für große Streamingdienste einem regelrechten Kahlschlag gleich. Dabei handelt es sich nicht nur um unbekannte Serien, die wenige Menschen gesehen haben. Auch Erfolgsgeschichten wie „Game of Thrones“ finden sich darunter. Der Grund dafür ist einfach: Warner Bros. Discovery möchte den eigenen Streamingdienst HBO Max im Januar 2026 in mehreren Ländern anbieten. Darunter neben Deutschland auch Österreich, die Schweiz, Luxemburg sowie Liechtenstein. Die langjährige Partnerschaft mit Sky endet im gleichen Atemzug, sodass viele HBO-Titel nicht mehr länger auf Sky und WOW verfügbar sein werden. Insgesamt 98 Serien müssen von dem Streamingdienst weichen, doch einige Ausnahmen bleiben bestehen.

Diese Titel werden Sky und WOW schon bald verlassen

Wer zurzeit ein gültiges Sky- oder WOW-Abonnement besitzt, sollte schnell sein, wenn er einige der HBO-Titel dort noch sehen möchte. Die verbleibende Zeit dürfte wohl kaum genügen, um sich alle noch einmal anzusehen. Denn bis auf wenige Ausnahmen verschwinden sie alle bis zum 1. Januar 2026 aus Skys Streamingbibliothek. Wer zurzeit eine der nachfolgenden Serien dort begonnen hat, sollte sich also lieber über die anstehenden Feiertage die Zeit nehmen, sie auch zu Ende zu sehen. An den Abo-Preisen von Sky ändert sich im selben Zuge jedoch nichts. Das „WOW Filme & Serien“-Abo gibt es für 5,98 € pro Monat im 12-Monats-Abo. Wer ohne Werbung auf zwei Streams gleichzeitig schauen möchte, zahlt zusätzlich 6 Euro für „WOW Premium.“ Das günstigste Sky-Abo mit Serien startet mit 29 Euro monatlich. Für die Variante inklusive Filme werden bereits 40,50 Euro monatlich fällig. Allerdings ist in beiden Paketen jeweils ein Standard-Abonnement von Netflix bereits inbegriffen.

Hier folgt eine vollständige Liste aller 98 Serien, die von Sky und WOW schon bald verschwinden werden:

„And Just Like That…“ (Staffel 1 und 2) „Animals.“ „Avenue 5“ „Ballers“ „Band of Brothers“ „Banshee“ „Barry“ (Staffel 1 und 2) „Betty“ „Big Little Lies“ „Big Love“ „Boardwalk Empire“ „Bored to Death“ „C.B. Strike“ (Staffel 4) „Camping“ „Carnivàle“ „Crashing“ „Das Leiden Christi“ „Quarry“ „The Sopranos“ „Divorce“ „Eastbound & Down“ „Empire Falls“ „Engel in Amerika“ „Enlightened“ „Entourage“ „Euphoria“ (Staffel 1; Staffel 2 verbleibt bis 09.01.2026) „Five Days“ „Flight of the Conchords“ „From the Earth to the Moon“ „Game of Thrones“ „Generation Kill“ „Gentleman Jack“ (Staffel 1) „Getting On“ „Girls“ „Hello Ladies“ „Here and Now“ „His Dark Materials“ „How to Make It in America“ „Hung“ „I Know This Much Is True“ „I May Destroy You“ „In Treatment“ „Industry“ (Staffel 1) „Insecure“ „Jett“ „John Adams – Freiheit für Amerika“ „Lass es, Larry!“ „Little Britain in the USA“ „Looking“ „Lovecraft Country“ „Luck“ „Mare of Easttown“ „Mike Judge Presents: Tales from the Tour Bus“ „Mildred Pierce“ „Mosaic“ „Olive Kitteridge“ „Perry Mason“ (Staffel 1) „Rom“ „Room 104“ „Run“ „Sally4Ever“ „Saving My Tomorrow“ „Sex and the City“ „Sharp Objects“ „Show Me a Hero“ „Silicon Valley“ „Six Feet Under“ „Sort of“ (Staffel 1) „Strike Back“ „Tell Me You Love Me“ „The Brink“ „The Casual Vacancy“ „The Comeback“ „The Deuce“ „The Knick“ „The Newsroom“ „The Night Of“ „The Outsider“ „The Pacific“ „The Plot Against America“ „The Righteous Gemstones“ (Staffel 1; Staffel 2 bis 09.01.2026) „The Staircase“ „The Third Day“ „The Undoing“ „The White Lotus“ (Staffel 1) „The Wire“ „Thronecast“ „Togetherness“ „Treme“ „True Blood“ „True Detective“ (Staffel 1 bis 3) „Tsunami“ „Veep“ „Vice Principals“ „Vinyl“ „Warrior“ (Staffel 1 und 2) „Watchmen“ „Westworld“ (Staffel 1 bis 3)

Nicht alle Serien verschwinden augenblicklich

Gute Nachtrichten gibt es hingegen für Fans einiger bereits laufender Projekte. Für sie haben sich Warner Bros. Discovery und Sky auf eine Ausnahmeregelung geeinigt. Obwohl die Inhalte wie alle anderen Serien ebenso auf HBO Max verfügbar sein werden, sollen sie gleichzeitig mit allen neuen Staffeln auch auf Sky und WOW erscheinen. Darunter zählen beispielsweise Titel wie „House of the Dragon“, „Dune: Prophecy“ oder „ES: Welcome to Derry“.

Die geplante neue Harry-Potter-Serie hingegen soll nicht mehr auf Sky und Wow erscheinen. Sky hatte zunächst versucht, das Projekt ebenfalls zu halten, konnte jedoch keine Einigung mit HBO erzielen. Vielmehr reichte Sky gegen Warner Bros. Discovery Ende 2024 eine Klage ein, in der Sky dem Partner „Vertragsbruch“ vorwarf. Schon im Dezember 2024 zog Sky die Klage jedoch zurück, da die Unternehmen ein neues Vertriebsabkommen erzielten.

Die für 2027 angekündigte Harry-Potter-Serie erscheint somit voraussichtlich exklusiv auf HBO Max. Der genaue Starttermin für den Streamingdienst ist in Deutschland bisher noch nicht bekannt gegeben. Da jedoch Januar 2026 angepeilt wird, darf man innerhalb der kommenden Wochen sicherlich mit konkreteren Informationen rechnen. Ähnliches gilt auch für die Preise und Abo-Varianten, mit denen der Streamingdienst in den neuen Ländern startet.