Im Zeitalter von Streaming-Diensten erscheinen wöchentlich neue Serien bei Netflix, Disney+ und Co., die man unbedingt gesehen haben muss. Doch nicht jede Serie entpuppt sich am Ende wirklich als ein Meisterwerk. Ganz im Gegenteil zu dieser Mystery-Drama-Serie, die ein wahrer Geheimtipp ist.
Breaking Bad, Haus des Geldes, True Detective: Wirklich gute Serien sind selten. Und das, obwohl Netflix, Disney+ und Prime Video nahezu wöchentlich neue Serien veröffentlichen. Und während derzeit etwa Reacher für Aufsehen sorgt, will ich dir eine Serie ans Herz legen, die mich auch nach dem Anschauen der letzten Folge immer noch ziemlich beschäftigt.

Düster und voller Wendungen: Eine einzigartige Serie, die bewegt

Die Geschichte beginnt düster, wirr und zog mich sofort in ihren Bann. Die Stimmung, die die Bilder transportieren, ist einzigartig, die Kameraführung atemberaubend. Das ist keineswegs übertrieben. In jeder einzelnen Sequenz lassen sich die Aufnahmen als Kunst identifizieren. Die Serie ist 8 Folgen lang und man könnte sie auf den ersten Blick zum Genre „Horror“ zuordnen.

Dabei ist „Light Shop“ eher ein Mystery-Drama in Thriller-Gewand. Alles dreht sich um das Leben nach dem Tod, das Jenseits. Doch nicht nur das. Es geht – in Nachhinein betrachtet – um etwas viel Größeres als das. Menschlichkeit und bedingungslose Liebe. Die Serie lässt einen darüber nachdenken, was es bedeutet, sich um andere zu kümmern und wie Liebe über alles andere hinausgehen kann. Die Handlung ist einzigartig und jede Folge fesselnd. In der zweiten Hälfte wird die Serie emotional deutlich intensiver und es gibt immer wieder irre Wendungen. Der folgende Trailer verschafft einen Einblick in die düstere Welt des Jenseits und spiegelt die Atmosphäre wider.

Empfohlener redaktioneller Inhalt
Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest.
Externer Inhalt
Ich bin damit einverstanden, dass externer Inhalt geladen wird. Personenbezogene Daten werden womöglich an Drittplattformen übermittelt. Nähere Informationen enthält die Datenschutzerklärung.

Light Shop ist eine der besten Serien, die ich je gesehen habe. Und bei Disney+ gibt es sie entweder im Originalton, also Koreanisch – was mit Untertiteln sehr zu empfehlen ist – oder auch auf Deutsch. Wer jetzt noch zögert, sollte einen Blick riskieren. Die Serie entpuppt sich nämlich schnell als verstecktes Juwel im Serien-Dickicht. Auch wenn es keiner Fortsetzung bedarf und ich mit dem Ende sehr gut leben kann, besteht die Möglichkeit einer zweiten Staffel, da die erste mit einem Cliffhanger endet.

