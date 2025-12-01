Prime Video: Amazon mit Neuheiten für alle Kunden

Gute Nachrichten für Nutzer von Prime Video. Der Streamingdienst von Amazon geht in den kommenden Wochen mit einigen packenden Neuheiten an den Start. Neben neuen Original-Filmen starten bei Prime Video auch einige Serien oder werden fortgesetzt. Eines der Highlights ist die zweite Staffel der US-Topserie „Fallout“.
Amazon setzt „Fallout“ bei Prime Video mit Staffel 2 fort
Die neuen Episoden von „Fallout“ kannst du bei Prime Video ab dem 17. Dezember 2025 sehen. Die Handlung knüpft an die Ereignisse des epischen Finales der ersten Staffel an und nimmt das Publikum mit auf eine Reise durch das Ödland der Mojave bis in die postapokalyptische Stadt New Vegas. Basierend auf einer der bekanntesten Videospielreihen erzählt Fallout die Geschichte von Reichen und Armen in einer Welt, in der es kaum noch etwas gibt, worum es sich zu kämpfen lohnt. Zweihundert Jahre nach der Apokalypse sind die Bewohner der luxuriösen Fallout-Schutzbunker gezwungen, in die verstrahlte Landschaft zurückzukehren, die ihre Vorfahren hinterlassen haben – und stehen nun einem komplexen, bizarren und gewalttätigen Universum gegenüber. (zum Trailer)
Japanisches Drama: „Human Specimens“ Staffel 1
Eine ganz neue Serie aus Japan geht bei Prime Video mit „Human Specimens“ ab dem 18. Dezember 2025 an den Start. Sie adaptiert den gleichnamigen Roman von Kanae Minato, einer der renommiertesten Krimiautorinnen aus dem Land der aufgehenden Sonne. Erzählt wird die ziemlich düstere Geschichte von Professor Shiro Sakaki. Er ist Experte für Schmetterlinge und gesteht, sechs Jungen – darunter seinen eigenen Sohn Itaru – in „menschliche Präparate“ verwandelt zu haben.
„Miss Sophie – Same Procedure As Every Year“: Ein Klassiker neu inszeniert
„Dinner for One“ gefällig? Der Silvester-Klassiker erhält mit „Miss Sophie – Same Procedure As Every Year“ ein sechs Episoden umfassendes Serien-Prequel. Es liefert Antworten auf Fragen, die sich viele „Dinner for One“-Fans schon lange stellen: Wer sind eigentlich die Herren Mr. Pommeroy, Mr. Winterbottom, Sir Toby und Von Schneider. Und warum sitzen sie nicht mit am Tisch von Miss Sophie? Und natürlich ebenfalls wichtig: Was für ein Verhältnis pflegen Miss Sophie und ihr Butler James zueinander? Bühne frei für die bisher unerzählte, romantisch-komische Vorgeschichte des Sketchs. Die neue Original-Serie kannst du bei Prime Video ab dem 22. Dezember 2025 sehen.
|Titel
|Staffel
|abrufbar ab
|Formula E: Driver
|2
|28. November 2025
|Hubert ohne Staller
|12
|5. Dezember 2025
|Surely Tomorrow
|1
|6. Dezember 2025
|Uns bleibt immer morgen
|1
|6. Dezember 2025
|SpongeBob Schwammkopf
|9
|9. Dezember 2025
|Fallout
|2
|17. Dezember 2025
|Human Specimens
|1
|18. Dezember 2025
|Masha And The Bear
|1-7
|22. Dezember 2025
|Miss Sophie
|1
|22. Dezember 2025
|Beast Games
|2 (Wettbewerbsshow)
|7. Januar 2026
|Yes or No Games
|1 (Quizshow)
|16. Januar 2026
|Steal
|1
|21. Januar 2026
|Cross
|2
|11. Februar 2026
|Scarpetta
|1
|11. März 2026
|Deadloch
|2
|20. März 2026
|Gladiators - Die Show der Giganten
|1
|2026
|The Night Manager
|2
|2026
|Anansi Boys
|1
|noch unbekannt
|Bloodaxe
|1
|noch unbekannt
|Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht
|3
|noch unbekannt
|Die Rote Königin
|2
|noch unbekannt
|Good Omens
|3
|noch unbekannt
|Maxton Hall
|3
|noch unbekannt
|Peripherie
|2
|noch unbekannt
|Postcards from Italy
|1
|noch unbekannt
|Reacher
|4
|noch unbekannt
|Solange wir lügen
|2
|noch unbekannt
|The Peripheral
|1
|noch unbekannt
|Things I Know to be True
|1
|noch unbekannt
|Tomb Raider
|1
|noch unbekannt
Prime Video im Dezember 2025: Das sind die neuen Filme
Wenn du weniger von Serien angetan bist, sondern mehr von Filmen: Auch hier hat Amazon Prime Video im Dezember 2025 einige Neuerscheinungen für dich. So startet bereits ab dem 3. Dezember ein neuer Weihnachtsfilm: „Oh. What. Fun.“ Im Mittelpunkt steht eine chaotische Familie, bei der Claire Clauster (Michelle Pfeiffer) das Bindeglied spielt, das alles zusammenhält. Von perfekt verzierten Plätzchen bis hin zu sorgfältig verpackten Geschenken – niemand schmückt das Haus so schön wie Claire. Doch dieses Jahr, nachdem sie einen besonderen Ausflug für ihre Familie geplant hat, lässt diese sie allein zu Hause zurück. Genervt und nicht wertgeschätzt, begibt sie sich auf ein spontanes Abenteuer. Während ihre Familie verzweifelt nach ihr sucht, entdeckt Claire die unerwartete Magie eines Weihnachtsfestes, das nicht nach Plan verläuft. (zum Trailer)
Auch in „Merv“, verfügbar ab dem 10. Dezember, steht Weihnachten im Mittelpunkt. Namensgeber des Films ist der geliebte Hund von Anna und Russ, die sich gerade getrennt haben. Problem: Merv verliert deswegen seine Lebensfreude, was die frisch Entzweiten faktisch zwingt, die wohn unangenehmste Co-Elternschaft der Welt zu führen. In der Hoffnung, Merv aus seiner Depression zu reißen, nimmt Russ ihn mit nach Florida, um ihm einen dringend benötigten Urlaub zu gönnen – doch dann taucht Anna unerwartet auf. Als Merv sich langsam wieder erholt, stellt sich heraus, dass die Heilung des gebrochenen Hundeherzens auch bei Anna und Russ zu neuen Funken führen könnte. (zum Trailer)
|Titel
|verfügbar ab
|Der Graf Von Monte Christo
|28. November 2025
|This Time Next Year
|28. November 2025
|Antboy: Die Rache der Red Fury
|1. Dezember 2025
|Antboy: Superhelden Hoch 3
|1. Dezember 2025
|Antboy: Der Biss der Ameise
|1. Dezember 2025
|The Merchants of Joy
|1. Dezember 2025
|Prime Original Film
|Mann unter Feuer (2004)
|1. Dezember 2025
|Arctic Convoy - Todesfalle Eismeer
|1. Dezember 2025
|Exklusiv-Inhalt
|Lucy ist jetzt Gangster
|2. Dezember 2025
|Aloha Aloha - Die Chance auf Glück
|2. Dezember 2025
|Oh. What. Fun.
|3. Dezember 2025
|Prime Original Film
|Plötzlich Star
|4. Dezember 2025
|Bride Wars - Beste Freundinnen
|5. Dezember 2025
|Checker Toby und die Reise zu den fliegenden Flüssen
|5. Dezember 2025
|Mr. & Mrs. Smith - Director's Cut
|7. Dezember 2025
|Die Jury
|8. Dezember 2025
|Beautiful Wedding
|9. Dezember 2025
|Exklusiv-Inhalt
|Merv
|10. Dezember 2025
|Prime Original Film
|Parthenope
|10. Dezember 2025
|Exklusiv-Inhalt
|Spider-Man: A New Universe
|10. Dezember 2025
|Fight Club
|11. Dezember 2025
|Tell Me Softly
|12. Dezember 2025
|Prime Original Film
|What's Your Number? Der perfekte Ex
|13. Dezember 2025
|Der Wolf und der Löwe
|15. Dezember 2025
|Der Herr der Ringe: Die Gefährten
|15. Dezember 2025
|Der Herr der Ringe: Die zwei Türme
|15. Dezember 2025
|Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs
|15. Dezember 2025
|Six Days - 6 Tage Zeit
|15. Dezember 2025
|Mortal Kombat (2021)
|15. Dezember 2025
|Elektra
|15. Dezember 2025
|Krieg Der Götter | 3D
|16. Dezember 2025
|Miraculous: Ladybug & Cat Noir - Der Film
|18. Dezember 2025
|Der Medicus
|18. Dezember 2025
|Cleaner
|21. Dezember 2025
|Exklusiv-Inhalt
|The Strangers: Chapter 1
|22. Dezember 2025
|Exklusiv-Inhalt
|Wonka
|22. Dezember 2025
|Quiet Life
|24. Dezember 2025
|Alles Fifty Fifty
|27. Dezember 2025
|Exklusiv-Inhalt
|Der Tiger
|2. Januar 2026
|Prime Original Film
|Fabian und die mörderische Hochzeit
|6. Februar 2026
|Prime Original Film
|Stromberg – Wieder alles wie immer
|Anfang 2026
|Prime Original Film
|Kill Jackie
|2026
|Prime Original Film
Sport bei Prime Video im Dezember 2025
Mehr und mehr darfst du dich bei Prime Video auch auf Sportübertragungen freuen. Und in den kommenden Wochen. Neben Spielen der NBA sind auch Übertragungen der Emirates Cup Championchip bereits fest im Programm des VoD-Services eingeplant. Und am 9. Dezember 2025 zeigt Prime Video ab 20 Uhr das Champions-League-Spiel zwischen dem FC Barcelona und Eintracht Frankfurt live.
