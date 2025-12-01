Prime Video: Amazon mit Neuheiten für alle Kunden

Gute Nachrichten für Nutzer von Prime Video. Der Streamingdienst von Amazon geht in den kommenden Wochen mit einigen packenden Neuheiten an den Start. Neben neuen Original-Filmen starten bei Prime Video auch einige Serien oder werden fortgesetzt. Eines der Highlights ist die zweite Staffel der US-Topserie „Fallout“.

Amazon setzt „Fallout“ bei Prime Video mit Staffel 2 fort

Die neuen Episoden von „Fallout“ kannst du bei Prime Video ab dem 17. Dezember 2025 sehen. Die Handlung knüpft an die Ereignisse des epischen Finales der ersten Staffel an und nimmt das Publikum mit auf eine Reise durch das Ödland der Mojave bis in die postapokalyptische Stadt New Vegas. Basierend auf einer der bekanntesten Videospielreihen erzählt Fallout die Geschichte von Reichen und Armen in einer Welt, in der es kaum noch etwas gibt, worum es sich zu kämpfen lohnt. Zweihundert Jahre nach der Apokalypse sind die Bewohner der luxuriösen Fallout-Schutzbunker gezwungen, in die verstrahlte Landschaft zurückzukehren, die ihre Vorfahren hinterlassen haben – und stehen nun einem komplexen, bizarren und gewalttätigen Universum gegenüber. (zum Trailer)

Japanisches Drama: „Human Specimens“ Staffel 1

Eine ganz neue Serie aus Japan geht bei Prime Video mit „Human Specimens“ ab dem 18. Dezember 2025 an den Start. Sie adaptiert den gleichnamigen Roman von Kanae Minato, einer der renommiertesten Krimiautorinnen aus dem Land der aufgehenden Sonne. Erzählt wird die ziemlich düstere Geschichte von Professor Shiro Sakaki. Er ist Experte für Schmetterlinge und gesteht, sechs Jungen – darunter seinen eigenen Sohn Itaru – in „menschliche Präparate“ verwandelt zu haben.

„Miss Sophie – Same Procedure As Every Year“: Ein Klassiker neu inszeniert

„Dinner for One“ gefällig? Der Silvester-Klassiker erhält mit „Miss Sophie – Same Procedure As Every Year“ ein sechs Episoden umfassendes Serien-Prequel. Es liefert Antworten auf Fragen, die sich viele „Dinner for One“-Fans schon lange stellen: Wer sind eigentlich die Herren Mr. Pommeroy, Mr. Winterbottom, Sir Toby und Von Schneider. Und warum sitzen sie nicht mit am Tisch von Miss Sophie? Und natürlich ebenfalls wichtig: Was für ein Verhältnis pflegen Miss Sophie und ihr Butler James zueinander? Bühne frei für die bisher unerzählte, romantisch-komische Vorgeschichte des Sketchs. Die neue Original-Serie kannst du bei Prime Video ab dem 22. Dezember 2025 sehen.

Titel Staffel abrufbar ab Formula E: Driver 2 28. November 2025 Hubert ohne Staller 12 5. Dezember 2025 Surely Tomorrow 1 6. Dezember 2025 Uns bleibt immer morgen 1 6. Dezember 2025 SpongeBob Schwammkopf 9 9. Dezember 2025 Fallout 2 17. Dezember 2025 Human Specimens 1 18. Dezember 2025 Masha And The Bear 1-7 22. Dezember 2025 Miss Sophie 1 22. Dezember 2025 Beast Games 2 (Wettbewerbsshow) 7. Januar 2026 Yes or No Games 1 (Quizshow) 16. Januar 2026 Steal 1 21. Januar 2026 Cross 2 11. Februar 2026 Scarpetta 1 11. März 2026 Deadloch 2 20. März 2026 Gladiators - Die Show der Giganten 1 2026 The Night Manager 2 2026 Anansi Boys 1 noch unbekannt Bloodaxe 1 noch unbekannt Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht 3 noch unbekannt Die Rote Königin 2 noch unbekannt Good Omens 3 noch unbekannt Maxton Hall 3 noch unbekannt Peripherie 2 noch unbekannt Postcards from Italy 1 noch unbekannt Reacher 4 noch unbekannt Solange wir lügen 2 noch unbekannt The Peripheral 1 noch unbekannt Things I Know to be True 1 noch unbekannt Tomb Raider 1 noch unbekannt

Prime Video im Dezember 2025: Das sind die neuen Filme

Wenn du weniger von Serien angetan bist, sondern mehr von Filmen: Auch hier hat Amazon Prime Video im Dezember 2025 einige Neuerscheinungen für dich. So startet bereits ab dem 3. Dezember ein neuer Weihnachtsfilm: „Oh. What. Fun.“ Im Mittelpunkt steht eine chaotische Familie, bei der Claire Clauster (Michelle Pfeiffer) das Bindeglied spielt, das alles zusammenhält. Von perfekt verzierten Plätzchen bis hin zu sorgfältig verpackten Geschenken – niemand schmückt das Haus so schön wie Claire. Doch dieses Jahr, nachdem sie einen besonderen Ausflug für ihre Familie geplant hat, lässt diese sie allein zu Hause zurück. Genervt und nicht wertgeschätzt, begibt sie sich auf ein spontanes Abenteuer. Während ihre Familie verzweifelt nach ihr sucht, entdeckt Claire die unerwartete Magie eines Weihnachtsfestes, das nicht nach Plan verläuft. (zum Trailer)

Auch in „Merv“, verfügbar ab dem 10. Dezember, steht Weihnachten im Mittelpunkt. Namensgeber des Films ist der geliebte Hund von Anna und Russ, die sich gerade getrennt haben. Problem: Merv verliert deswegen seine Lebensfreude, was die frisch Entzweiten faktisch zwingt, die wohn unangenehmste Co-Elternschaft der Welt zu führen. In der Hoffnung, Merv aus seiner Depression zu reißen, nimmt Russ ihn mit nach Florida, um ihm einen dringend benötigten Urlaub zu gönnen – doch dann taucht Anna unerwartet auf. Als Merv sich langsam wieder erholt, stellt sich heraus, dass die Heilung des gebrochenen Hundeherzens auch bei Anna und Russ zu neuen Funken führen könnte. (zum Trailer)

Titel verfügbar ab Der Graf Von Monte Christo 28. November 2025 This Time Next Year 28. November 2025 Antboy: Die Rache der Red Fury 1. Dezember 2025 Antboy: Superhelden Hoch 3 1. Dezember 2025 Antboy: Der Biss der Ameise 1. Dezember 2025 The Merchants of Joy 1. Dezember 2025 Prime Original Film Mann unter Feuer (2004) 1. Dezember 2025 Arctic Convoy - Todesfalle Eismeer 1. Dezember 2025 Exklusiv-Inhalt Lucy ist jetzt Gangster 2. Dezember 2025 Aloha Aloha - Die Chance auf Glück 2. Dezember 2025 Oh. What. Fun. 3. Dezember 2025 Prime Original Film Plötzlich Star 4. Dezember 2025 Bride Wars - Beste Freundinnen 5. Dezember 2025 Checker Toby und die Reise zu den fliegenden Flüssen 5. Dezember 2025 Mr. & Mrs. Smith - Director's Cut 7. Dezember 2025 Die Jury 8. Dezember 2025 Beautiful Wedding 9. Dezember 2025 Exklusiv-Inhalt Merv 10. Dezember 2025 Prime Original Film Parthenope 10. Dezember 2025 Exklusiv-Inhalt Spider-Man: A New Universe 10. Dezember 2025 Fight Club 11. Dezember 2025 Tell Me Softly 12. Dezember 2025 Prime Original Film What's Your Number? Der perfekte Ex 13. Dezember 2025 Der Wolf und der Löwe 15. Dezember 2025 Der Herr der Ringe: Die Gefährten 15. Dezember 2025 Der Herr der Ringe: Die zwei Türme 15. Dezember 2025 Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs 15. Dezember 2025 Six Days - 6 Tage Zeit 15. Dezember 2025 Mortal Kombat (2021) 15. Dezember 2025 Elektra 15. Dezember 2025 Krieg Der Götter | 3D 16. Dezember 2025 Miraculous: Ladybug & Cat Noir - Der Film 18. Dezember 2025 Der Medicus 18. Dezember 2025 Cleaner 21. Dezember 2025 Exklusiv-Inhalt The Strangers: Chapter 1 22. Dezember 2025 Exklusiv-Inhalt Wonka 22. Dezember 2025 Quiet Life 24. Dezember 2025 Alles Fifty Fifty 27. Dezember 2025 Exklusiv-Inhalt Der Tiger 2. Januar 2026 Prime Original Film Fabian und die mörderische Hochzeit 6. Februar 2026 Prime Original Film Stromberg – Wieder alles wie immer Anfang 2026 Prime Original Film Kill Jackie 2026 Prime Original Film

Sport bei Prime Video im Dezember 2025

Mehr und mehr darfst du dich bei Prime Video auch auf Sportübertragungen freuen. Und in den kommenden Wochen. Neben Spielen der NBA sind auch Übertragungen der Emirates Cup Championchip bereits fest im Programm des VoD-Services eingeplant. Und am 9. Dezember 2025 zeigt Prime Video ab 20 Uhr das Champions-League-Spiel zwischen dem FC Barcelona und Eintracht Frankfurt live.

