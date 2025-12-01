Prime Video: Amazon mit Neuheiten für alle Kunden

Weihnachten steht vor der Tür und natürlich dürfen wir uns auch bei Prime Video über Neuheiten (fast) ohne Ende freuen, wenn es um neue Filme und neue Serien geht. Wir geben dir einen umfassenden Überblick zu den Neustarts von Amazon.
Prime Video-Logo auf einem Fernseher in weihnachtlichem Wohnzimmer.
Weihnachten steht vor der Tür und natürlich nutzt das auch Amazon Prime Video für Neuheiten aus dem Film- und Serien-Kosmos.
Gute Nachrichten für Nutzer von Prime Video. Der Streamingdienst von Amazon geht in den kommenden Wochen mit einigen packenden Neuheiten an den Start. Neben neuen Original-Filmen starten bei Prime Video auch einige Serien oder werden fortgesetzt. Eines der Highlights ist die zweite Staffel der US-Topserie „Fallout“.

Amazon setzt „Fallout“ bei Prime Video mit Staffel 2 fort

Die neuen Episoden von „Fallout“ kannst du bei Prime Video ab dem 17. Dezember 2025 sehen. Die Handlung knüpft an die Ereignisse des epischen Finales der ersten Staffel an und nimmt das Publikum mit auf eine Reise durch das Ödland der Mojave bis in die postapokalyptische Stadt New Vegas. Basierend auf einer der bekanntesten Videospielreihen erzählt Fallout die Geschichte von Reichen und Armen in einer Welt, in der es kaum noch etwas gibt, worum es sich zu kämpfen lohnt. Zweihundert Jahre nach der Apokalypse sind die Bewohner der luxuriösen Fallout-Schutzbunker gezwungen, in die verstrahlte Landschaft zurückzukehren, die ihre Vorfahren hinterlassen haben – und stehen nun einem komplexen, bizarren und gewalttätigen Universum gegenüber. (zum Trailer)

Japanisches Drama: „Human Specimens“ Staffel 1

Eine ganz neue Serie aus Japan geht bei Prime Video mit „Human Specimens“ ab dem 18. Dezember 2025 an den Start. Sie adaptiert den gleichnamigen Roman von Kanae Minato, einer der renommiertesten Krimiautorinnen aus dem Land der aufgehenden Sonne. Erzählt wird die ziemlich düstere Geschichte von Professor Shiro Sakaki. Er ist Experte für Schmetterlinge und gesteht, sechs Jungen – darunter seinen eigenen Sohn Itaru – in „menschliche Präparate“ verwandelt zu haben.

„Miss Sophie – Same Procedure As Every Year“: Ein Klassiker neu inszeniert

Dinner for One“ gefällig? Der Silvester-Klassiker erhält mit „Miss Sophie – Same Procedure As Every Year“ ein sechs Episoden umfassendes Serien-Prequel. Es liefert Antworten auf Fragen, die sich viele „Dinner for One“-Fans schon lange stellen: Wer sind eigentlich die Herren Mr. Pommeroy, Mr. Winterbottom, Sir Toby und Von Schneider. Und warum sitzen sie nicht mit am Tisch von Miss Sophie? Und natürlich ebenfalls wichtig: Was für ein Verhältnis pflegen Miss Sophie und ihr Butler James zueinander? Bühne frei für die bisher unerzählte, romantisch-komische Vorgeschichte des Sketchs. Die neue Original-Serie kannst du bei Prime Video ab dem 22. Dezember 2025 sehen.

TitelStaffelabrufbar ab
Formula E: Driver228. November 2025
Hubert ohne Staller125. Dezember 2025
Surely Tomorrow16. Dezember 2025
Uns bleibt immer morgen16. Dezember 2025
SpongeBob Schwammkopf99. Dezember 2025
Fallout217. Dezember 2025
Human Specimens118. Dezember 2025
Masha And The Bear1-722. Dezember 2025
Miss Sophie122. Dezember 2025
Beast Games2 (Wettbewerbsshow)7. Januar 2026
Yes or No Games1 (Quizshow)16. Januar 2026
Steal121. Januar 2026
Cross211. Februar 2026
Scarpetta111. März 2026
Deadloch220. März 2026
Gladiators - Die Show der Giganten12026
The Night Manager22026
Anansi Boys1noch unbekannt
Bloodaxe1noch unbekannt
Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht3noch unbekannt
Die Rote Königin2noch unbekannt
Good Omens3noch unbekannt
Maxton Hall3noch unbekannt
Peripherie2noch unbekannt
Postcards from Italy1noch unbekannt
Reacher4noch unbekannt
Solange wir lügen2noch unbekannt
The Peripheral1noch unbekannt
Things I Know to be True1noch unbekannt
Tomb Raider1noch unbekannt

Prime Video im Dezember 2025: Das sind die neuen Filme

Wenn du weniger von Serien angetan bist, sondern mehr von Filmen: Auch hier hat Amazon Prime Video im Dezember 2025 einige Neuerscheinungen für dich. So startet bereits ab dem 3. Dezember ein neuer Weihnachtsfilm: „Oh. What. Fun.“ Im Mittelpunkt steht eine chaotische Familie, bei der Claire Clauster (Michelle Pfeiffer) das Bindeglied spielt, das alles zusammenhält. Von perfekt verzierten Plätzchen bis hin zu sorgfältig verpackten Geschenken – niemand schmückt das Haus so schön wie Claire. Doch dieses Jahr, nachdem sie einen besonderen Ausflug für ihre Familie geplant hat, lässt diese sie allein zu Hause zurück. Genervt und nicht wertgeschätzt, begibt sie sich auf ein spontanes Abenteuer. Während ihre Familie verzweifelt nach ihr sucht, entdeckt Claire die unerwartete Magie eines Weihnachtsfestes, das nicht nach Plan verläuft. (zum Trailer)

Auch in „Merv“, verfügbar ab dem 10. Dezember, steht Weihnachten im Mittelpunkt. Namensgeber des Films ist der geliebte Hund von Anna und Russ, die sich gerade getrennt haben. Problem: Merv verliert deswegen seine Lebensfreude, was die frisch Entzweiten faktisch zwingt, die wohn unangenehmste Co-Elternschaft der Welt zu führen. In der Hoffnung, Merv aus seiner Depression zu reißen, nimmt Russ ihn mit nach Florida, um ihm einen dringend benötigten Urlaub zu gönnen – doch dann taucht Anna unerwartet auf. Als Merv sich langsam wieder erholt, stellt sich heraus, dass die Heilung des gebrochenen Hundeherzens auch bei Anna und Russ zu neuen Funken führen könnte. (zum Trailer)

Titelverfügbar ab
Der Graf Von Monte Christo28. November 2025
This Time Next Year28. November 2025
Antboy: Die Rache der Red Fury1. Dezember 2025
Antboy: Superhelden Hoch 31. Dezember 2025
Antboy: Der Biss der Ameise1. Dezember 2025
The Merchants of Joy1. Dezember 2025Prime Original Film
Mann unter Feuer (2004)1. Dezember 2025
Arctic Convoy - Todesfalle Eismeer1. Dezember 2025Exklusiv-Inhalt
Lucy ist jetzt Gangster2. Dezember 2025
Aloha Aloha - Die Chance auf Glück2. Dezember 2025
Oh. What. Fun.3. Dezember 2025Prime Original Film
Plötzlich Star4. Dezember 2025
Bride Wars - Beste Freundinnen5. Dezember 2025
Checker Toby und die Reise zu den fliegenden Flüssen5. Dezember 2025
Mr. & Mrs. Smith - Director's Cut7. Dezember 2025
Die Jury8. Dezember 2025
Beautiful Wedding9. Dezember 2025Exklusiv-Inhalt
Merv10. Dezember 2025Prime Original Film
Parthenope10. Dezember 2025Exklusiv-Inhalt
Spider-Man: A New Universe10. Dezember 2025
Fight Club11. Dezember 2025
Tell Me Softly12. Dezember 2025Prime Original Film
What's Your Number? Der perfekte Ex13. Dezember 2025
Der Wolf und der Löwe15. Dezember 2025
Der Herr der Ringe: Die Gefährten15. Dezember 2025
Der Herr der Ringe: Die zwei Türme15. Dezember 2025
Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs15. Dezember 2025
Six Days - 6 Tage Zeit15. Dezember 2025
Mortal Kombat (2021)15. Dezember 2025
Elektra15. Dezember 2025
Krieg Der Götter | 3D16. Dezember 2025
Miraculous: Ladybug & Cat Noir - Der Film18. Dezember 2025
Der Medicus18. Dezember 2025
Cleaner21. Dezember 2025Exklusiv-Inhalt
The Strangers: Chapter 122. Dezember 2025Exklusiv-Inhalt
Wonka22. Dezember 2025
Quiet Life24. Dezember 2025
Alles Fifty Fifty27. Dezember 2025Exklusiv-Inhalt
Der Tiger2. Januar 2026Prime Original Film
Fabian und die mörderische Hochzeit6. Februar 2026Prime Original Film
Stromberg – Wieder alles wie immerAnfang 2026Prime Original Film
Kill Jackie2026Prime Original Film

Sport bei Prime Video im Dezember 2025

Mehr und mehr darfst du dich bei Prime Video auch auf Sportübertragungen freuen. Und in den kommenden Wochen. Neben Spielen der NBA sind auch Übertragungen der Emirates Cup Championchip bereits fest im Programm des VoD-Services eingeplant. Und am 9. Dezember 2025 zeigt Prime Video ab 20 Uhr das Champions-League-Spiel zwischen dem FC Barcelona und Eintracht Frankfurt live.

Amazon feuert raus: Unzählige Neuheiten bei Prime Video

