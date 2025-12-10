E-Auto statt Diesel: Das ist der neue Mercedes GLB (2026)

Der neue, jetzt 4,73 Meter lange und 1,86 Meter breite GLB basiert auf der MMA-Plattform (Mercedes Modular Architecture), die bereits beim neuen Mercedes CLA eingesetzt wird. Optisch bleibt er seinem kantigen SUV-Look mit steiler Heckscheibe treu – wirkt aber deutlich moderner, mit markantem, durchgehendem LED-Leuchtenband vorn, geschlossenem Kühlergrill samt Sternmuster und knapp 100 integrierten LEDs sowie insgesamt klareren Linien.

Mercedes GLB (2026): Mehr Radstand für mehr Platz

Innen setzt Mercedes auf deutlich mehr Komfort und Raumgefühl: Der Radstand wurde um 60 Millimeter auf 2,89 Meter verlängert, die zweite Sitzreihe bietet nun mehr Beinfreiheit, und eine optionale dritte Reihe für kleinere Passagiere ist auf Wunsch ebenfalls vorhanden – der GLB bleibt damit fünfsitzig oder siebensitzig konfigurierbar. Praktisch: Der hintere Kofferraum fasst beim Fünfsitzer 540 Liter (bei umgeklappten Sitzen bis 1.715 Liter) und beim Siebensitzer 480 Liter (1.605 Liter). Dazu kommt ein Frunk unter der Motorhaube für kleine Zuladung, der ein Stauvolumen von 127 Litern bietet.

Steiles Heck, kompakte Abmessungen: der Mercedes GLB (2026).

Zum Start im kommenden Jahr wird der GLB ausschließlich elektrisch angeboten. Die ersten Modellvarianten sind der GLB 250+ EQ und der GLB 350 4MATIC EQ. Beide nutzen eine 85-kWh-Batterie (Nickel-Mangan-Kobalt) und ein 800-Volt-System mit Schnellladefunktion bis 320 kW. Damit lässt sich unter optimalen Bedingungen in zehn Minuten genug Strom für bis zu 260 Kilometer nachladen. Die AC-Ladeleistung an der heimischen Wallbox oder an Wechselstrom-Ladesäulen liegt bei 11 kW – optional auch bei 22 kW. Eine weiterentwickelte Wärmepumpe ist Teil der Serienausstattung.

Zwei Modelle zum Start

Leistungsdaten: Der GLB 250+ EQ liefert 200 kW (272 PS) per Heckantrieb, der Allrad-GLB 350 EQ kommt auf 260 kW (354 PS). Laut Hersteller liegt die WLTP-Reichweite bei bis zu 631 Kilometern für die Hecktriebler-Variante. Der stärkere AWD-GLB kommt auf maximal 614 Kilometer. Eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h gelingt laut Hersteller mit dem Heckantrieb-Modell in bestenfalls 7,4 Sekunden. Wer sich für die Allrad-Variante entscheidet, schafft die gleiche Strecke in 5,5 Sekunden. In der Spitze sind mit beiden Modellen 210 km/h drin.

Für die Zukunft angekündigt: Mild-Hybrid- bzw. Hybridversionen mit 48-Volt-Technik. Auch eine preiswertere Basisvariante mit kleinerer Batterie und entsprechend geringerer Reichweite soll noch folgen. Einen Diesel wird es vom Mercedes GLB (2026) aber nicht mehr geben.

Komfort im Innenraum

Mercedes bringt mit dem GLB eine aufwendig modernisierte Innenwelt. Optional gibt es das neue Infotainment-System MBUX der 4. Generation mit Superscreen. Es kombiniert ein Fahrerdisplay (10,25 Zoll) hinter dem Lenkrad mit zwei großen Touchscreens (14 Zoll) an der Mittelkonsole und für den Beifahrer. Alles hinter einer eleganten Glasoberfläche und kompatibel mit Google Maps.

Modern ohne Ende: der Innenraum des Mercedes GLB (2026).

Komfortdetails: Das serienmäßige Panoramadach sorgt für luftiges Raumgefühl. Die Sitzbank in der 2. Reihe ist längs verschiebbar und erleichtert außerdem den Zugang zur dritten Reihe. Für Familien oder Viel-Mitfahrer ein klarer Vorteil.

Technologisch gibt’s eine Vielzahl moderner Assistenzsysteme: Kamera- und Sensorpakete, ein Fahrwerk mit adaptiver Verstelldämpfung, 20-Zoll-Räder und im AWD-Modell ein Terrain-Modus für Feld- und Schotterwege. Kurzum: Der GLB spricht Fahrer an, die Alltag, Komfort und Vielseitigkeit kombinieren möchten. Seinen Preis hat das Ganze aber natürlich trotzdem.

Preis und Marktstart

Der Verkaufsstart des neuen GLB ist für Frühjahr 2026 geplant, konfigurierbar ist der Wagen ab sofort. Die Preise beginnen bei 59.048 Euro für den GLB 250+ EQ, für den Allrad-GLB 350 4MATIC EQ liegt der Einstieg bei 62.178 Euro. Im Leasing geht es direkt über Mercedes bei 305 Euro pro Monat los.

Damit positioniert sich der GLB im Premium-Komfort-SUV-Segment und dürfte besonders Käufer ansprechen, die ein geräumiges, modernes E-Kompakt-SUV mit Alltagstauglichkeit suchen – sei es für Stadt, Familie oder längere Reisen.

