Porsche: Dieses brutale E-Auto macht im Doppelpack alles anders

Die Zahlen sprechen für sich: Die Turbo-Variante des Porsche Cayenne Electric leistet laut Porsche mit zwei Motoren bis zu 850 kW (1.156 PS) und katapultiert sich in rasanten 2,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Damit beschleunigt dieses E-Auto schneller als der Porsche 911 Turbo S – mit bis zu 1.500 Newtonmeter Drehmoment. Brutale Performance!

Porsche Cayenne Electric: Mehr Leistung auf Knopfdruck

Im normalen Fahrbetrieb stehen immer noch beeindruckende 630 kW (857 PS) zur Verfügung – per „Push-to-Pass“-Funktion lassen sich für zehn Sekunden weitere 130 kW (176 PS) abrufen, um mit der sogenannten Launch Control die oben genannte Maximalleistung abzurufen. Die Höchstgeschwindigkeit soll bei 260 km/h liegen.

Porsche Cayenne Electric: SUV und Sportwagen in einem E-Auto.

Auch das Basismodell Cayenne Electric kann sich sehen lassen: 300 kW / 408 PS im Normalbetrieb, 325 kW / 442 PS mit Launch Control, von 0 auf 100 km/h in 4,8 Sekunden und eine Spitzengeschwindigkeit von 230 km/h.

Porsche vertraut bei diesem Modell auf eine Rekuperation, wie man sie aus der Formel E kennt: Bis zu 600 kW Rückgewinnung sind möglich. Im Alltag lassen sich rund 97 Prozent aller Bremsvorgänge per E-Motor abwickeln – die mechanische Bremse greift nur selten ein. Für die Turbo-Variante ist optional eine Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) erhältlich.

Laden: Schnell, kraftstark, kabellos

Der Cayenne Electric setzt auf ein Hochvoltsystem mit doppelseitiger Kühlung. Der rund 600 Kilogramm schwere Akku bietet eine Kapazität von 113 kWh und lässt sich an beiden Seiten des Autos aufladen. Dank 800-Volt-Architektur sind an entsprechend kompatiblen Schnellladesäulen unter optimalen Bedingungen bis zu 400 kW Ladeleistung möglich. Der Akku lässt sich dann von 10 auf 80 Prozent in unter 16 Minuten aufladen. Besonders spannend: Als erster Porsche bietet der Cayenne Electric induktives Laden mit bis zu 11 kW – ganz ohne Kabel, allerdings nicht serienmäßig.

Neu beim Porsche Cayenne Electric: induktives Laden.

Der Hersteller nennt eine WLTP-Reichweite von bis zu 642 Kilometern für das Einstiegsmodell, die Turbo-Variante kommt auf rund 623 Kilometer. Doch die immense Leistung hat auch Schattenseiten: einen hohen Verbrauch nämlich. Er bewegt sich beim 2,5 Tonnen schweren Basismodell in kombinierter Berechnung zwischen 21,8 und 19,7 kWh/100 Kilometer. Beim sogar rund 2,6 Tonnen schweren Turbo-Modell sind es sogar 22,3 bis 20,4 kWh/100 Kilometer. Auf der Autobahn dürften bei gemäßigter Fahrweise zwischen 450 und 500 Kilometer zu erzielen sein.

Fahrwerk & Fahrkomfort

Auch dynamisch bringt der neue Cayenne Electric große Schritte: Beide Modelle haben Allradantrieb via elektronischem Traction-Management (ePTM). Serienmäßig kommt eine adaptive Luftfederung (PASM) zum Einsatz, der Turbo bietet darüber hinaus eine Hinterachs-Quersperre (PTV Plus) und optional ein High-End-Fahrwerk namens Porsche Active Ride, das Aufbaubewegungen quasi komplett ausgleicht. Zudem ist eine Hinterachslenkung mit bis zu fünf Grad Einschlag möglich.

Optisch zeigt sich der Cayenne Electric modern und klar: flache Matrix-LED-Scheinwerfer, rahmenlose Türen, eine stark konturierte Seitenlinie. Der Radstand ist im Vergleich zum Verbrenner um fast 13 Zentimeter gewachsen, was innen mehr Platz für die Passagiere in der hinteren Sitzreihe bietet. Das Ladevolumen im Kofferraum liegt zwischen 781 und 1.588 Litern, plus 90 Liter Frunk unter der Motorhaube. Je nach Ausstattung ist zudem eine Anhängelast von bis zu 3,5 Tonnen möglich.

Digitale Dienste & Interieur – neue Dimension

Der Innenraum hebt sich deutlich von früheren Cayenne-Generationen ab: Herzstück ist das geschwungene Flow-Display, ein großes OLED-Panel in der Mittelkonsole. Dazu kommen ein 14,25 Zoll großes digitales Kombiinstrument und optional ein 14,9 Zoll großes Beifahrer-Display – insgesamt die größte Displayfläche, die jemals in einem Porsche verbaut wurde.

So edel sieht das Cockpit des Porsche Cayenne Electric aus.

Ebenfalls neu: ein AR-Head-up-Display mit Augmented-Reality-Features. Für Komfort sorgen eine Flächenheizung (nicht nur Sitze, sondern auch Armauflagen und Paneele), ein Panorama-Schiebedach mit elektrisch schaltbarer Flüssigkristallfolie („Sunshine Control“) und Ambientebeleuchtung. Die sogenannten Mood Modes machen den Innenraum zu einem Erlebnisraum, der sich der Stimmung und Situation anpasst – visualisiert durch Licht, Farbe und Display-Elemente. Die meisten Luxus-Extras lässt sich Porsche aber trotz eines ohnehin schon hohen Einstiegspreises zusätzlich bezahlen.

Was kostet der Porsche Cayenne Electric?

Bleibt abschließend natürlich noch die Frage: Was kostet der neue SUV-Sportwagen? Dass der Wagen kein Schnäppchen ist, dürfte sich von selbst erklären. Und genau deswegen ist ein Einstiegspreis von 105.200 Euro für das Basismodell auch keine große Überraschung. Die Turbo-Ausführung kostet ungleich mehr: mindestens 165.500 Euro. Im Laufe des kommenden Jahres will Porsche noch eine Coupé-Version folgen lassen, weitere Derivate sind ebenfalls in Planung. Die Cayenne-Modelle mit Verbrenner- und Hybrid-Technik bleiben im Angebot – bis weit ins nächste Jahrzehnt, wie der Hersteller betont.

