Ausfall der Bremsen droht: Rückruf für beliebtes E-Auto

Bremsprobleme bei einem der beliebtesten Sportwagen überhaupt. Der Porsche Taycan muss in die Werkstatt, weil es im schlimmsten Fall zu einem Ausfall der Bremsen an der Vorderachse kommen kann. Das berichtet die Fachzeitschrift „auto motor sport“ unter Berufung auf eine Bestätigung durch den Hersteller aus Stuttgart. Betroffen von einer nun folgenden Überprüfung seien weltweit mehr als 150.000 Exemplare, davon fast 12.000 in Deutschland.

Porsche Taycan muss ins Rückruf-Programm

Wichtig zu verstehen ist: Nur bei einem kleinen Teil aller Taycan-Modelle kommt es tatsächlich zu Problem mit der Bremsanlage. Der potenzielle Konflikt trete laut Angaben von Porsche nur bei einem kleinen Teil der zwischen Oktober 2019 und Juni 2024 gebauten Taycan-Modelle auf. Derzeit geht Porsche dem Vernehmen nach von 155 Modellen aus. Trotzdem sollen alle Taycans in der Werkstatt zur Sicherheit auf den Prüfstand.

Konkret hat Porsche nach aktuellem Stand der Überprüfungen bei betroffenen Fahrzeugen ein Materialversagen an den Bremsschläuchen der Vorderachse feststellen müssen. Infolgedessen sei ein Verlust von Bremsflüssigkeit möglich. Das könne wiederum zu einer verminderten Funktionsfähigkeit führen. Im schlimmsten Fall sei sogar ein Totalausfall der Bremsen an der Vorderachse möglich. Dadurch könne es zu einem deutlich verlängerten Bremsweg kommen. Die Bremsen an der Hinterachse bleiben hingegen voll funktionsfähig.

Aktive Warnleuchte? Sofort in die Werkstatt!

Porsche will nun bei betroffenen Porsche Taycan die defekten Bremsschläuche an der Vorderachse ersetzen. Für Kunden, Porsche wird sie ab Anfang Juli schriftlich informieren, soll das kostenlos geschehen. Wichtig: Fahrer, die auf dem Armaturenbrett eine aktive Warnleuchte entdecken, sollten sofort zu einem Porsche-Händler fahren. Ohne aktive Warnleuchte sei dagegen ein weiter sicheres Fahren gewährleistet.

Bislang ist Porsche übrigens nur ein Unfall bekannt, der auf die identifizierten Bremsprobleme zurückzuführen ist. Zu einem Personenschaden kam es dabei glücklicherweise nicht.