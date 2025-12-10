Leapmotor gilt als eines der vielleicht interessantesten E-Auto-Projekte in Europa. Der noch junge Hersteller aus China kann auf eine Zusammenarbeit mit der Opel-Mutter Stellantis bauen, was besonders im stationären Handel viele Türen öffnet, die anderen chinesischen Marken verschlossen bleiben. Und blickt man auf die Agenda der kommenden Monate, darf man sich neben den drei bereits verfügbaren Elektroautos auf noch einige weitere Neuerungen aus dem Hause Leapmotor freuen. Zum Beispiel auf den Leapmotor B03X.

Leapmotor B03X: Kleinwagen mit E-Antrieb

In China wurde dieses Modell bereits vor wenigen Wochen neu vorgestellt – unter dem Namen A10. Es ist das erste Modell auf Basis der neuen globalen A-Segment-Plattform des Unternehmens. Der Wagen soll also in der Miniklasse für Aufsehen sorgen, in der unter anderem auch Modelle wie der Dacia Spring, der Fiat 500e, der Renault Twingo oder einst der VW e-Up für Aufsehen sorg(t)en. Und das bedeutet auch, dass dieses Auto deutlich preiswerter werden dürfte als der ebenfalls schon angekündigte Leapmotor B05, der in der Kompaktwagen-Klasse antreten wird.

Im Fokus steht beim Leapmotor B03X die Wendigkeit eines Stadtautos. Dafür wird es rund 4,20 Meter lang, 1,80 Meter breit und 1,60 Meter hoch sein – bei einem Radstand von 2,60 Metern. Das soll trotz der kompakten Abmessungen für einen „außergewöhnlich großzügigen Innenraum“ sorgen, wie der Hersteller selbst betont. Das Exterieur wiederum zielt darauf ab, dass das neue E-Auto nicht zu klein wirkt. Leapmotor will den B03X mit der Präsenz eines SUV auf die Straße stellen und setzt dabei auf 18-Zoll-Räder.

Leapmotor B03X: City-SUV mit kompakten Abmessungen.

Mit weiteren technischen Details hält sich Leapmotor für den deutschen Markt noch zurück. Bekannt ist aber schon, dass das Auto in sechs Farben angeboten wird und mit einer LFP-Batterie ausgestattet ist. Eine Reichweitenangabe nach WLTP-Norm gibt es bisher nicht, vermutlich entsprechen aber rund 400 Kilometer einem realistischen Wert. Denn nach chinesischem CLTC-Messzyklus, der von der WLTP-Norm abweicht, soll die Reichweite bei rund 500 Kilometern liegen. Eine Aufladung von 30 auf 80 Prozent soll unter optimalen Bedingungen in 16 Minuten möglich sein.

Preis noch nicht bekannt

Ein Preis für den Leapmotor B03X steht unterdessen bis jetzt nicht fest. Der Hersteller stellt aber in Aussicht, dass Hochwertigkeit nicht teuer sein muss, und genau das soll mit dem neuen E-Auto unter Beweis gestellt werden. Deswegen ist hierzulande auch ein Einstiegspreis zu erwarten, der bei unter 20.000 Euro liegt. Im Gesamtpaket soll der Wagen neu definieren, was ein kleines SUV bieten kann. Wie beim Leapmotor B10 soll der Pkw über den gesamten Lebenszyklus mit Over-the-Air-Updates auf dem aktuellen Stand gehalten werden.