Jedes Jahr zum TÜV: Die EU hat entschieden

Als Autofahrer in Deutschland kennt man es: Alle zwei Jahre macht man sich auf den Weg zur Hauptuntersuchung. Ob TÜV, Dekra, GTÜ, oder eine andere Prüfstelle: Man zahlt etwa 150 Euro, bekommt im Idealfall eine neue Plakette und fährt wieder vom Hof. Doch neulich hieß es: Einmal alle zwei Jahre sei zu wenig. Die Intervalle sollen halbiert werden. Jährliche Hauptuntersuchung. So wie es etwa in Spanien für ältere Fahrzeuge üblich ist. Autoclubs und Fahrer hierzulande reagierten weniger begeistert. Nun hat die EU entschieden, wie es weitergeht.
TÜV jährlich: viele logische Gründe
Für den jährlichen TÜV spricht so einiges, nicht nur aus Sicht von Bremsen, Achsen und anderen Teilen, die lieber nicht während des Betriebs ihren Dienst quittieren. EU-weit fallen ältere Autos überdurchschnittlich oft durch, manche haben eine mehrseitige Mängelliste. Mehr Checks, weniger Schrott auf den Straßen – die Logik ist so schwer zu bestreiten wie die Tatsache, dass alte Karren eben häufiger Ärger machen. In Deutschland zeigt sich das Jahr für Jahr: Rund 22 Millionen Hauptuntersuchungen 2024, davon fast die Hälfte bei Autos, die zehn Jahre oder älter sind. Und bei denen fanden die Prüfer in über der Hälfte der Fälle Mängel. Unter zehn Jahren dagegen: nur 19 Prozent. Die Rechnung ist also simpel: mehr alte Autos, mehr Fehler, mehr Kontrollen.
Die EU-Kommission wollte deshalb Nägel mit Köpfen machen: Ältere Fahrzeuge sollten künftig jedes Jahr durch den TÜV. Für die Reform stehen außerdem schärfere Messmethoden bei Feinstaub und Stickoxiden an. Nach dem Dieselgate wollte man also genauer hinsehen, was da aus dem Auspuff kommt. Doch bevor jemand den Gang einlegte, traten die EU-Verkehrsminister kollektiv auf die Bremse. Zu teuer für die Leute, hieß es. Zu viel Bürokratie. Und zu wenig Begeisterung bei denen, die am Ende die Plakette zahlen müssen.
Ein EU-Land macht es vor
Zum Schluss aber die Pointe, die niemanden überraschen dürfte: Gescheitert ist das Ganze vor allem an Deutschland. Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) wirkte in Brüssel beinahe stolz, als er erklärte, man habe verhindert, „dass wir da auf einjährige Prüfintervalle zurückfallen würden“. Klingt ein bisschen, als hätte jemand gerade eine besonders lästige Diät erfolgreich abgewehrt. „Wir bleiben also bei der bestehenden Regelung.“ Bis auf Weiteres. Oder bis der nächste Reformvorschlag durchsickert.
Übrigens: In Spanien müssen seit Anfang der 2000er-Jahre alle Fahrzeuge, die zwischen zehn und dreißig Jahre alt sind, jährlich zum TÜV. Die Regelung wurde eingeführt, um unter anderem die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Das Ergebnis: Spanien verzeichnete zwischen 2000 und 2020 eine Reduzierung der Verkehrstoten um 44 Prozent – ein Ergebnis, das maßgeblich auf die ITV (den spanischen TÜV) zurückgeführt wird. Mehr noch. In Spanien kostet die HU 40 statt 150 Euro. Wieso es diesen extremen Preisunterschied gibt, haben wir in diesem Artikel zusammengefasst.
Die EU ist mittlerweile kein Segen mehr, sondern eine Last! Alles wird teurer, Geld wird aus dem Fenster geworfen und teure Politiker dafür durchgefüttert. Ich kann leider an diesem „Apparat“ nichts positives mehr sehen.
Die gesamte Politik der Europäischen Union führt die Mitgliedstaaten der Union in eine Krise, die nicht mehr zu bewältigen ist. Die einzige Lösung ist der Austritt aus der Union.
Thorsten, du bist ein Schwarzseher. Die EU sichert uns Wohlstand, Frieden und wirtschafliche Macht. Teure Politiker werden so oder so durchgefüttert und „Apparate“ wird es immer geben.
Eben nicht. Diese Zwangsgemeinschaft sichert mitnichten den Wohlstand und schon gar nicht den Frieden.
Dem stimme ich vollumfänglich zu. Die restlos überbezahlten Politiker in Brüssel sollen sich auf das wesentliche im Alltagsleben beschränken und nicht immer mit Bevormundungen der Bürger auftreten. Die EU ist überfällig und sollte radikal verschlankt werden.
Die EU ist so lästig wie Kropf.
Die Politiker sind alles abgedruckt 7.Garnitur. Die keiner im Land haben will. Die Kommissionspräsidentin ist geistig unterste Schublade, das ei zeigte was die EU und deren hochdotierte Fla heilen wollen ist ihre grün-linke Ideologie durchzusetzen.Die Unfähigkeit dieser Politiker ist doch schon bei der Flintenuschi zu sehen.Was hat sie bis jetzt in ihren vergangenen Ämtern bewusst- kurz gesagt: Nichts !Und Merkel hat sie in diesen Posten katapultiert.Ein Schelm Wer böses denkt ! Abschaffen diesen Verbrecherhaufen ! Spart viel Geld !
In Deutschland ist die Zahl der Verkehrstoten von 7503 im Jahr 2000 auf 2770 im Jahr 2024 gesunken, ein Minus von etwa 63%. Ich führe das darauf zurück, dass in Deutschland weniger zum TÜV gefahren werden muss … weniger km, weniger Tote. Unsinn? Ja, das ist es, aber die Erklärung der spanischen Zahlen ist auch nicht koscher.
Ich wünsche dem Autor, das dieser am besten jeden Monat zum TÜV und 150€ zahlt muss. Wie kann man sowas gutheißen? Die Mittelschicht stirbt aus. Die reichen interessiert das natürlich nicht. Die kaufen sich halt jede 2 Jahre n neues Auto. Aber dies trifft nicht auf den Großteil unserer Bevölkerung zu. Die meisten sind auf ihrer Schrottkarre angewiesen und können sich kaum 1x in 2 Jahren den TÜV leisten, neben den ganzen anderen Kosten die alle komplett Explodieren.
Ich zahle für meine Erdgasauto rund 220 Euro für den TÜV und jetzt jedes Jahr?
Wieso gibt es dann keine Gebühren von 40 Euro, wie in Spanien bei uns?
Sofort raus aus der EU .Wir die Deutschen zahlen das meiste und werden dann noch von dieser Bande abgezockt.
Die EU ist inzwischen eine Gefahr für die Wirtschaft und Kultur der Mitgliedsstaaten und ein Zerstörer des Wohlstands in der EU. Wann weisen die Mitgliedsstaaten gesammelt endlich die EU in ihre Schranken und verweigert gesammelt die Umsetzung der EU-Einmischungwn. Kein weiteres Geld mehr für die EU-Bürokraten. Die einfachste Lösung wäre es den EU-Wasserkopf durch Entzug der Finanzmittel auszuhungern. Länder wie Polen, die wie Griechenland, die Aussengrenzen schützen, sollten sofort jegliche Migration stoppen und keinerlei Strafzahlungen leisten müssen. Meiner Meinung nach ist die EU bereits ausgiebig unterwandert und nicht mehr vertrauenswürdig.
Von der Leyen insbesondere hat nach den gelöschten SMS kein Vertrauen mehr verdient. Sie vertritt nicht mehr den Willen der Mitgliedsstaaten und EU-Bürger und sollte endlich abgesetzt werden.
Wenn ich meinen Flaschen Deckel an der Flasche sehe weiß ich bescheid. Brüssel muss weg. Ein Hand voller poliker die keine geldsorgen haben zwingen ganz Europa in die Knie. Wenn Deutschland platt ist ist die EU mit platt.
Diese korrupten Machenschaften und dem Lobbyismus der EU müssen wir sofort ein Ende setzen. Ebenfalls in Berlin!!!
Im gleichem Zeitraum 2000 – 2020 hat Deutschland einen Rückgang der Verkehrstoten von über 60 Prozent gehabt. Vermutlich weil wir nur alle 2 Jahre zum TÜV müssen. Der Zusammenhang, Verkehrstote und TÜV hinkt sehr stark.
löst den irsinn EU endlich auf
jährlich? fickt euch. nicht mit mir. überziehe ich halt um ein jahr. diese nutzlosen überbezahlten EU pokitikerdeppen können mich am kreuzweise
Ich finde das solche den Ländern überlassen sein sollteich bin auch Freund derer die Leute haben von Nix ne Ahnung und gängeln permanent was über ganz unwichtige Dinge überhaupt nicht erwägenswert sind N’Djamena die Dinge die wichtig wärennum den Bürgen Entlastung bringen das geht diesen bürograden am Arsch vorbei ich könnte mir vorstellen auch ohne diesen bürokratischen verwaltungs apperat klar zu kommen oder man schmeißt 60 % von den faulenzen raus die sollen was arbeiten und sehen was der Bürger für sie tut ℹ️👀🙏
Warum schreibt ihr meine Kommentare nicht
Ich werde es gerne kommentieren nochmals die Eu sollte sich um die wichtigen Dinge kümmern was den Bürgern Erleichterung bringt und diesen Riesen Verwaltungsapparat Abbauen das kostet die Bürger in der Eu ein Wahnsinns Betrag und solche Länder wie Ungarn aus der Eu auuschliessen die unsere Gesetze in öffentlicher Form missachten das wäre ein Ansatz um sich rechtzufertigen .
De EU Palast in Brüssel abreißen und
die völlig überbezahlten Diletanten
zum arbeiten, z.B bei Dienstleistern schicken damit sie ihr angerichtetes Chaos im Land am eigenen Leib spüren. Dann hätten wir endlich mal wieder was zum lachen.
Totaler Blödsinn. Die sollten sich mal bei Werkstätten und auf den Schleppern von ADAC und Co. umsehen. Mittlerweile schleppen die mehr Autos Baujahr ab 2015 als Fahrzeuge Baujahr 2000 und älter. Und warum? Weil bis 2000 ein PKW-Leben mit >10Jahren und über 300k km geplant wurde.
seit 2010 wird ein Autoleben mit max. 5Jahren und 150k km berechnet bzw. seit 2024 3Jahre oder 120k km.
Und ich habe schon so viele Beispiele gesehen, dass Autos von Baujahr 2015 und jünger schlimmer aussehen als mein Peugeot 406 von 2001 mit 310k km.
Und zusätzlich muss ja zum Thema Nachhaltigkeit sagen, dass es bedeutend weniger CO2 kostet mein Auto am laufen zu halten, als sich alle 3 bis 5 Jahre ein neues zu Kaufen/Leasen.
Denn das was ein neuer PKW an Emissionen während der Produktion erzeugt, kann der „hochoptimierte“ Motor in den paar Jahren auch nicht einsparen.
Ich fahre auch nach wie vor die guten zuverlässigen Sauger mit reellen PS-Angaben und keine zwangsbeatmeten Kisten, die alle 5 Jahre nen neuen Turbolader oder neue Kolbenringe brauchen.
Nur die AfD ist auf den richtigen Weg…. raus aus den Moloch
Die Schweiz ist nicht in der EU und die Schweizer haben eine größere Kaufkraft
Die EU ist gut und notwendig. Es sind aber radikale Reformen nötig.
Eine EU ein Land ein Volk eine Armee.
Dadurch braucht man weniger über bezahlte Politiker. Anpassung der Preise am niedrigen Preis, z.B. Führerschein Deutschland 4000 Euro Spanien 600 Euro. Kosten effiziente Armee durch einheitliche militär Geräte und gemeinschaftliche Entwickelung. Bei der Bestellung höherer Stückzahlen sinken die Kosten.
was dieser tendenziöse Propaganda Artikel natürlich auch wissentlich verschweigt sind die Kosten für den TÜV in Spanien die sich dort je nach Fahrzeug zwischen 20 und 80 Euro belaufen.
In den Niedelanden gibt’s ebenfalls eine jährliche Hauptuntersuchung für ältere Fahrzeuge, kostet aber nur einen Bruchteil det Deutschen. Dafür spart man zB für Anhänger unter 750kg, keine HU, keine Steuer! Und die Niederlande stehen nicht am Abgrund der Sicherheit, ein europäisches einheitliches Tempolimit fände ich sinnvoll.
Der Schreiberling dieses Pampflets ist ja offensichtlich voll „geil“ auf jährliche Hauptuntersuchung. Dafür kapiert der Verfasser nicht, dass es gar keinen „zum TÜV“ oder „TÜV machen“ gibt. Und zum Glück wurde der EU Nonsense erst einmal verhindert. Meine Fahrzeuge die älter als 10 Jahre waren sind auch nicht öfters durch die HU gefallen als andere. Aber Hauptsache Kostenexplosionen verursachen und sich dann hinter „wir schützen blablabla“ verstecken.
Was ein Schwachsinn von Deutschland. Wenn man sieht was alles auf den Straßen fahren darf währe so eine Regelung mehr als nötig. Hier sieht man das gleiche Muster wie bei der Tempolimit Debatte. Es geht nicht mehr um das was vernünftig ist um Bürger zu schützen sondern um das was sich am besten verkaufen lässt damit alle wieder ihr Kreuz bei der Partei setzen.
Ich würde gerne wissen das sie meine komentare Immer wieder löschen ist das sehr wichtig wenn man was unangenehmes schreibt ich bin bekennender Demokrat nur zur Info
Ich bin froh, dass das u.a. Deutschland abwenden konnte. Man muss sich selber um seine Sicherheit kümmern. Für mich klingt es so, als wolle man die Autoindustrie stärken und unsere „alten“ Autos fahren dann ohne Katalysator in Afrika herum. Ich fahr jeden Tag mit einem Diesel 45 km Autobahn zur Arbeit (weil es keine Öffis dorthin gibt!). Seitdem raucht und stinkt der 18 Jährige Karren überhaupt nicht mehr – weil Diesel muss bewegt werden. Es gibt auch gar keine bessere Alternative: Benziner brauchen doppelt so viel Sprit, ein E-Auto müsste ich alle paar Tage laden, ein neues Auto würde mit den Kilometern extrem an Wert verlieren usw…. Wenn man die Diesel verbannen will, dann muss man Alternativen schaffen. Ich wär die erste, die den Zug nehmen würde.
Die EU ist der Untergang dieses Landes.
Wieder mal ein Beweis dafür, dass die Gesetze und Vorschläge von Menschen gemacht werden die keine Ahnung von der Materie haben.
In jedem TÜV-Bericht steht: zur Zeit der Untersuchung wurden keine Mängel festgestellt. Das heißt nicht, dass z.B. die Bremse noch 1 Jahr halten werden! Oder, dass die Reifen noch den bevorstehenden Saison überstehen! Bei einer jährlichen Inspektion wird das wohl berücksichtigt!
Außerdem, aus welchem Grund muss ich mein 20 Jahre altes Fahrzeug, den ich pflege und das alle 2 Jahre ohne Mängel durch die TÜV kommt, auf einmal jedes Jahr untersuchen lassen??!
Ich arbeite seid über 20 Jahren in einer Vertragswerkstatt. Zu uns werden ständig Fahrzeuge gebracht, die einen Frischen TÜV haben und doch Verkehrs unsicher sind! Was soll also an diesem EU-Vorschlag so toll sein?!
Die Gedanken um weniger Unfälle und bessere Co2-Bilanz kann ich nachvollziehen. Aber hier wird in den völlig falschen Topf gegriffen!
Für mich ist das Geldmacherei und ein fauler Versuch die Menschen dazu zu bewegen sich neue Autos zu kaufen! Dass mittlerweile genau das sich viele nicht mehr leisten können- interessiert die EU nicht…
Schlimm solche Artikel…wenn man als Bsp. Spanien nimmt, sollte man den gleichen Zeitraum auch für Deutschland betrachten und man würde sehen: Ab 2000 bis ca. 2020 sind die Verkehrstoten in Deutschland gut 60% zurückgegangen und das ganz ohne einjährige Hauptuntersuchungsintervalle
Was hat der fahrlässige Süden mit Deutschland zu tun.
Schon immer hat westlich vom Oberrhein, südlich der Alpen sowie östlich der Oder die Menschen die Sicherheit ihrer Autos nicht wesentlich gekümmert.
Wenn diese Staaten meinen eine jährliche Untersuchung einführen zu müssen, sollen sie es tun, aber uns in Ruhe lassen.
Sehr gut, dass Deutschland wenigstens hier Mal einen Arsch in der Hose hatte.
seit es dir EU gibt wird es in Deutschland immer schlechter, Firmen verziehen sich ins Ausland, Bürger die das können verlassen das Land. alles muss plötzlich geändert werden. Es müssen e Autos gekauft werden die kein vernünftiger Mensch mag. plötzlich werden wieder Panzer gebaut, ich Frage mich ob die auch elektro Motoren haben müssen, man soll ja einen Krieg führen der die Umwelt nicht belastet. Im Ausland sind wir eine Lachnummer geworden.
irgendwas haben die Spanier falsch gemacht:
Text des Artikels:
… um unter anderem die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Das Ergebnis: Spanien verzeichnete zwischen 2000 und 2020 eine Reduzierung der Verkehrstoten um 44 Prozent
Eigene Recherche:
Zwischen 2000 und 2020 ist die Zahl der Verkehrstoten in Deutschland deutlich zurückgegangen, von 7.503 im Jahr 2000 auf 2.719 im Jahr 2020 (ein Rückgang um ca. 64%),
Hätten sie den zweijährigen Turnus beibehalten….
Also einfach EU-Abzocke!
Die EU ist eine Totgeburt.
Die EU sollte abgeschafft werden ich weiß nicht warum die Deutschen alles mit sich machen lassen.
Man wird leider immer belogen, der Tüv in Spanien kostet keine 40,–€.
Wenn das in Deutschland so wäre, hätte kaum einer Probleme jedes Jahr zum Tüv zu gehen.
Dann werde ich wohl mit meinem, in die Tage gekommenen Wohnmobil, weiterhin im Spanienurlaub dort zum TÜV fahren. Das mache ich schon seit einigen Jahren so und bin damit immer gut und vor allem günstig gefahren.
So einen Schwachsinn auch noch zu befürworten👎
Als hätten wir keine dringendsten Probleme in der EU als unsere Autofahrer auszunehmen.
Danke Herr Minister
Seid der EU werden uns zu jeder Zeit, jeder Groschen aus den Taschen gezogen. Halbieren Wir doch erstmal mal das EU Parlament und ihre Gehälter. Diese Gemeinschaft hat nur die Kosten für jeden nach oben getrieben. Es ist nur noch abzocke.
Dauerhafter Frieden in Europa
Der Europäische Binnenmarkt
Reise- und Bewegungsfreiheit (Schengen)
Der Euro als gemeinsame Währung
Hohe Standards bei Verbraucherschutz und Menschenrechten, sind nur einige Vorteile der EU. wer hier lästert kann auch gerne woanders wohnen. Russland soll ganz gemütlich sein.
Der größte Schmarotzer ist Brüssel, völlig überteuerte Gehälter, sinnlose Gesetze und
Bevormundung. Die ganze Globalisierung ist eine einziege Farce und dient wie immer im System einigen wenigen die nur daran interessiert sind den Menschen die ackern gehen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Wenns richtig ernst wird kommt nur Gelaber es ist unerträglich. Austritt wäre das
einzige anständige um nicht alles zu verlieren..
Sollen Sie doch mal sehen wenn Sie in ihre Länder zurückkehren wie es sich so lebt an der Basis..anstatt auf Steuergelder anderer.
Da kommen im Jahr auch Millionen zusammen die wir sparen könnten..
„Das Ergebnis: Spanien verzeichnete zwischen 2000 und 2020 eine Reduzierung der Verkehrstoten um 44 Prozent – ein Ergebnis, das maßgeblich auf die ITV (den spanischen TÜV) zurückgeführt wird. “
Sorry, das ist unseriöse Berichterstattung!
Begründung: Schaut man sich die Zahlen davor genauer an, sieht man das im Zeitraum von 1990 bis 2000 die Anzahl der Verkehrstoten um satte 63% zurück gegangen ist. Alles aus offiziellen Statistiken!
Sprich, den Rückgang auf ein singuläres Ereignis ohne Berücksichtigung von andere möglicher Ursachen (z.B. erhöhte Passive-Sicherheit) zu behaupten geht gar nicht. Das ist Manipulation vom Feinsten.
Habt ihr schon mal geprüft wie viele der Unfälle dann tatsächlich mit diesen alten Autos in Zusammenhang standen? Echte Statistiker würden nur die Fälle aufführen, bei denen der Zustand des Fahrzeugs + Alter des Fahrzeuges zumindest als verstärkende Ursache in Frage kommen.
Wenn eines der alten Fahrzeuge in einen Unfall verwickelt ist, weil der Fahrer die Vorfahrt übersehen hat, dann wäre ihm dies auch mit einem neuen Modell passiert. Merkt ihr das sowas nicht einfach mitzählen kann?
Max
laut Statistischem Bundesamt sank die Zahl der Verkehrstoten in Deutschland von 2000 bis 2020 von 7503 auf 2719, also eine Reduktion um über 60%. Liegt das nun daran, dass Deutschland nur alle zwei Jahre die Autos kontrolliert?
Unsere Regierung ist nur auf eines fixiert u setzt dafür alle Hebel in Bewegung, und Steuerzahler zur Kasse zu bitten !!! Wichtig ist nur dass sie NIE vergessen die Diäten an die Kasperle gen Politiker zu erhöhen !!!
Ob Krankenkassen Beitragserhöhung, über all darf es ein bisschen mehr sein , nein nicht mehr Inhalt oder mehr fürs Geld , ach um gottes Willen , mitnichten, mehr im Sinne von mehr Geld hinblättern für weniger bis garkeine Leistungen mehr . So auch der tüv das Geld muss rein wenn die MWSt nicht erhöht werden dann auf andere Art & Weise. Jedes Jahr zum tüv , Leute da kommt richtig Kohle in die Kassen ! Ebenso weniger Leistung für den Patienten bringen, dafür aber die Beiträge ständig erhöhen! ?
Das neue Jahr hat noch nicht begonnen u unsere Politiker 🤭sorry die gibts ja nicht mehr , und unsere Hampelmänner wollen uns immer weiter mehr u mehr nezahlen lassen und warum ? Asylanten oder die die sich als solche ausgeben, dies inPerfektion betreiben ihre Familien herholen weil Deutschland ist „ gutes Land „zahlt für Kinder viel Geld und für uns gibt schöne Wohnungen im Grünen. Artzbesuche kostenloa, ja u von irgendwas müssen diese armen Menschen die seit 10 J. teils 13 J. In Deutschland leben, ohne arbeiten zu müssen weil sie vllt in den nächsten 20-30 J. abgeschoben werden 😂😂😂😂 müssem auch von was leben ! Leute bitte seht es positiv wir sind mittlerweile zu 85% muslimisch Hallo „ Ihr Kinderlein kommet oh kommet doch gleich 🥳naja und dann unsere vom Beruf Hartz 4 Empfänger , die armen , wollen nicht arbeiten dann sollen sie wenigstens alles vom Staat bekommen was ihr Herz begehrt ! unsere Rentner gehen dafür leer aus , dürfen aber auch Steuern auf ihre bereits versteuerten Beiträge gen Rente bezahlen ! Aber hey macht auch nicht jedes Land , ihre Rente ab einem Betrag X für ihre restlichen Rentenjahre bis zu ihrem Tod jedes Jahr Steuern zahlen ! . Dann sind sie Tod u der Staat macht wieder seine Krallen auf u holt sich die Erbschaftsteuer!
Und weil unser Staat so umsichtig mit den Menschen umgeht die für lau Jahrzehntelang hier leben dürfen, werden die Steuerzahler ständig zur Kasse gebeten .
Ist doch garnicht so schwer zu verstehen !!!!
Wichtig ist nur eins, die Diäten der Superman‘s müssen stetig erhöht werden , schließlich reißen sie sich den Arsch auf um uns auszusaugen und die Gelder für alles auszugeben nur nicht für die Bürger die in Lohn u Brot stehen.
An die Herren der „ oberen Etage“:
Ein Geier ist im Gegensatz zu Euch harmlos ! Er raubt um zu überleben , ihr raubt und saugt uns nur noch aus ständig und mehrmals . Wie zahlen all die verrückten nicht nachvollziehbaren Einfälle die unser Land ans Ende gebracht hat !
Ich schäme mich für mein Land , es war mal ein so starkes tolles Land was die Regierung zu Nichte gemacht hat. Jetzt ist Deutschland wie gewollt muslimisch geworden und ihr verteilt knadenkos unsere Gelder. Für die Ukrainer den Krieg die Asylanten u was tut ihr für uns ? Neuester Stand jährlich TÜV danke meine Herren !!!! Wiedermal ein Volltreffer !!!
Ich empfinde den Artikel als stark von einer Meinung geprägt.
„Mehr Checks, weniger Schrott auf den Straßen“ Wie in dieser Aussage.
Auch „Das Ergebnis: Spanien verzeichnete zwischen 2000 und 2020 eine Reduzierung der Verkehrstoten um 44 Prozent“ liegt mit Sicherheit an vielen anderen Faktoren als ein jährlicher TÜV.
Und das ein älteres Auto eher einen Mangel hat ist völlig logisch aber diese Mängel sind zu differenzieren und für ein gutes Argument zahlentechnisch zu belegen.
In Deutschland eher ein weiterer Kaufgrund für ein modernes Fahrzeug und so ein Vorteil für die Autolobby.
Hier die EU pauschal als schlecht zu benennen Zeug wohl eher von den Lesern die empfänglich für derart schlecht recherchierte Artikel sind.
Die EU ist definitiv der Feind der Bürger.Es geht nicht um Sicherheit, es geht ums Geld.Die EU will die Nürnberg auf das Niveau von Albanien bringen, das ist das erklärte Ziel ! Deswegen muß diese gesamte EU -Spitze und die EU abgeschafft werden werden,zumindest wie sie sich jetzt dardtellt !
Das ist absoluter Schwachsinn. Die sollten lieber mit dieser Energie die Prüfer aus dem Weg schaffen, die Plaketten für Geld kleben, die es Autoverkäufern leicht machen eine Plakette zu bekommen. Auto für 1200 mit 2 Jahre TÜV. Da hat auf jedem Auga dann ein 100er geklebt. Mit Glück schaft man es dann ohne Schaden zum nächsten TÜV und wundert sich dann über die Mägelliste
Wieso nicht alle 3 Monate. Mit der Begründung könnte auch ein wöchentlicher TÜV-Termin notwendig werden. Und vielleicht sollten wir dann gleich auch ein komplettes Verbot der Emission von CO2. Das würde dann mit einem Schlag 40 Millionen PKW zu Schrott machen. Allerdings möchte ich zu Bedenken geben. dass dann am nächsten Tag sämtliche Automobilkonzerne und alle Zulieferer mindestens 90% ihrer Beschäftigten entlassen. Aber das wäre doch ein geringer Preis für die Rettung der Welt, oder?
Warum verlassen wir nicht die EU? Warum lösen wir die EU nicht auf?
Diese diktatorische „EU Über-Regierung“ hat keiner gewählt und gehört abgeschafft. Wir müssen zurück zu einer Wirtschaftsunion und die Entscheidungsvollmacht den einzelnen Ländern zurück geben – So wie es früher gut funktioniert hat.
Folgt man der Argumentation, wäre es doch sinnvoller, gleich auf monatliche Untersuchungen umzusteigen. Oder wöchentlich. Oder täglich?
Uns wurde vor über 20 Jahren in der Fahrschule erklärt:
„Besteht Ihr Fahrzeug die Überprüfung ohne feststellbare Mängel und bricht dann beim verlassen des TÜV-Geländes auseinander, dann ist das Ihr Problem.
Der TÜV macht nur eine Momentaufnahme.
Und in dem Moment wars ja okay….“
Warum alle Gleich stellen,jeder soll das bekommen was er eingezahlt hat.Und wenn Männer oder Frauen 45 bis 48 Jahre gearbeitet haben sollen die auch für ihre leistug belohnt im Ruhestand gehen.Die keine 30Jahre auf dem Pukel haben,bekommen im Ruhestand die Miete bezahlt und Bürger Geld.
Muss ja auch ihrgend wie Finanzirt werden.
Die EU ist wie die DDR. Im Parlament (damals Volkskammer) sitzen „Volksvertreter“, die dürfen brav die Hand dazu heben, was die nicht gewählte Spitze sich einfallen lässt. Nannte sich demokratischer Zentralismus. Ihr, die Bezirke damals, dürft ausbaden was wir, das ZK für euch uns einfallen lassen. Das Ergebnis wird sich bald wiederholen.
die EU ist mittlerweile kein Segen mehr, so sagt ihr es. ich sehe das anders, vieles was in der eu umgesetzt wurde stammt aus den Ländern der Mitgliedstaaten und das sind wir.
Im Artikel steht es drin Spanien hat es schon vorgemacht und ihre unfallwuote um 44% gesenkt.
ich selbst habe Autos gefahren die älter als 10 jahre sind und ich finde es richtig das die dann öfter zum TÜV müssen ich muss aber auch betonen das gilt nur wenn man beim preis entgegen kommt. Sicherheit geht schließlich vor und die sollten sich nicht nur jene leisten können die sowieso schon viel haben!
Blasius, kannst du bitte mal konkrete Belege schicke, wie die Verdoppelung der TÜV-Intervalle maßgeblich zu einer Reduktion von Unfällen geführt hat und warum das im Rest der EU und speziell in Deutschland den gleichen Effekt hätte?
Die Frage die die Redaktion hätte stellen müssen lautet: Wieviele Unfälle passieren aufgrund technischer Mängel an Kfz bzw. an älteren Kfz ? Das Ergebnis hätte sie überrascht, denn der Anteil ist sehr gering. Dieser Gesetzesvorschlag kam auf Druck von Prüforganisationen die einfach nur mehr Geld verdienen wollen.
Das die Verkehrstoten in Spanien zwischen 2000 und 2020 um 44% zurück gegangen sind ist sehr gut, aber ich bezweifle, dass das was mit dem TÜV-Intervall von einem Jahr zu tun hat. Denn wenn man sich die Verkehrstoten in Deutschland im gleichen Zeitraum ansieht, dann sieht man einen Rückgang von ca. 64%.
Außerdem wird hier erwähnt , dass die Mangel Liste bei älteren Autos sehr lang ist. Die Frage ist aber wie viele Autos einen Unfall aufgrund von technischen Mängel haben. Hier wäre ein ausführliche Recherche sehr schön.
Wie hoch ist der Anteil an alten Fahrzeugen bei Unfällen? Sind alte Fahrzeuge häufiger Verursacher oder geschädigter? Ist die Veränderung in Spanien nur auf den Intervalle der Kontrollen zurück zu führen, oder wurden andere Maßnahmen getroffen die zusätzlich mit rein spielen?
Dieser Artikel liest sich ein wenig so, als würde hier sehr stark Geframed.
Die Armen trifft es immer am Schlimmsten.Brauchen wir EU?
Deutschland (aktuell): Kombination HU/AU ca. 150 €.
Italien: 70–80 €.
Polen: ca. 98 PLN (ca. 22 €).
Frankreich: ca. 80 €.
Komisch , die Autos werden immer besser und sicherer, warum muss man immer etwas ändern, das schon seit vielen Jahren geklappt hat? Die sollten mal anfangen im Europaparlament zu reduzieren, vor allem diejenigen die so einen Schmarrn verzapfen.
diese Fake News- furchtbar
Wie kann es sein, dass eine so schlecht recherchierter Bericht veröffentlicht wird. Man muss sich mal die Entwicklung der Verkehrstoten in Deutschland im Vergleich zu Spanien anschauen, dann stellt man fest, dass diese sogar noch positiver war. Eine Einführung einer jährlichen Hauptuntersuchung bringt also gar nichts wenn man sich die Fakten anschaut. Somit verschenkt es sich die Politik wieder mal mit dem Wähler. Es wäre echt sinnvoll, wenn Entscheider in der Politik endlich mal selbst denken und hinterfragen könnten.
Eu hatte Deutschland ihn den Ruin gebracht ob Auto industrie oder allgeimei .Deutschland war mal Eine Wirtschafts macht Das hatte mann durchv Die Eu ihm Sand gesetzt.
Warum braucht es da eine Artikel mit endlosem geschwafel wo es am Ende in einen Satz passt das es nicht kommt….Es wird immer schlimmer mit den ganzen Zeitungen
Deutschland sollte die EU so schnell wie möglich verlassen und ein eigener suverräner Staat werden ! Wir sollten keine andere Staaten mehr mit durchfüttern bzw die Politiker der EU.
wir deutschen sind nur noch witzfiguren,die ganze welt lacht über uns und die unfähigkeit unserer politiker!das deutsche volk wird systematisch zu grunde gerichtet,der mittelstand hat sich verabschiedet,es gibt nur arme und vereinzelt reiche menschen,und besser wird es nichtmehr!die grenzen der deutschen werden ausgereizt und unsere grundrechte abgeschafft,die wirtschaft ist am ende!jeder beschwert sich aber niemand traut sich dagegen vor zu gehn!wie lange wollen wir uns das noch gefallen lassen bevor das deutsche volk sich mal aufrafft dagegen vor zu gehn!es mangelt an zusammenhalt und interesse!wenn wir uns nicht endlich aktiv dagegen wehren,werden wir unter gehn!
EU ist nicht Europa und Regeln sind keine Gesetze. Alles ungültig.
Für mich ist die EU Vereinigung ein korrupter Haufen von abgehalftetern Politikern die aus Ihren Heimatparlamenten weggelobt worden sind…gesteuert von Lobyistengruppen ….und dafür gibt es noch ein erträgliches Gehalt.
nochmals zur Klarstellung…dies bedeutet EU für mich persönlich!
Jetzt bin ich mal gespannt ob mein Kommentar erscheinen wird….
Wenn man den Artikel bis ganz untern liest (was wohl wenige machen), kann man sehen, dass die Spanier das schon längst eingeführt haben und zwar ohne EU.
Der Grund war eine Reduktion der Unfallzahlen durch kürzere TÜV-Untersuchungen. Angeblich soll es zu einer signifikaten Reduzierung der Unfalltoten gekommen sein. (ich bezweifle ein Minus von 44% bei den Unfalltoten nur durch eine einzige Massnahme – das würde ja bedeuten, dass fast jeder Spanier der ein Auto (über 10 Jahre hat), eine totale Schrottkarre mit schlechten Bremsen gefahren hätte in der Vergangenzeit).
Ich weiss, das Auswerten von Statistiken ist mühsam und immer interpretationsbelastet, dass deswegen alle EU-Politiker pauschal überbezahlt sind, halte ich nicht für stringent bewiesen.
Ein paar der Schnellschuß-Kommentare weiter oben, halte ich übrigens für chat-bot-generiert.
Das ist eine von mir aufgestellte Vermutung, die ich leider nicht beweisen kann.
Wieder eine sinnlose Entscheidung einer Kommission, die sich in die inneren Angelegenheiten eines Landes einmischt. Mit keiner Silbe sind Jahresinspektionen erwähnt, die von den Autoherstellern vorgesehen sind, um die Werksgarantie nicht zu verlieren. Alle werden über einen Kamm geschert.
Wenn dann Spanien erwähnt wird, dann schreib auch gleich dazu, was in Spanien eine Hauptuntersuchung kostet (ca. max nur 1/3 von dem was wir in Deutschland berappen müssen) Laut Google:
Kosten für die spanische Hauptuntersuchung (ITV) variieren je nach Fahrzeugtyp und Kraftstoffart, liegen aber meist zwischen 35 € und 60 € für PKWs (Benziner ca. 35-50 €, Diesel ca. 40-66 €) und 20 € bis 30 € für Motorräder, wobei die Preise regional unterschiedlich sind, da sie nicht staatlich, sondern von privaten Betreibern festgelegt werden.
Kostenbeispiele (ungefähre Angaben, Stand 2024/2025):
Benzin-PKW: 35 € – 53 €
Diesel-PKW: 40 € – 66 €
Motorrad: 20 € – 30 €
Elektrofahrzeuge: ca. 27 € – 57 €
Wohnmobile: ca. 50 € – 80 €
Wichtige Hinweise:
Regionale Unterschiede: Die Preise werden von den Prüfstellen selbst festgelegt und können je nach Provinz oder Region variieren.
Fahrzeugtyp und Kraftstoff: Benziner sind oft günstiger als Dieselfahrzeuge.
Häufigkeit: Neuwagen müssen erst nach vier Jahren zur ersten ITV, dann alle zwei Jahre bis zum Alter von zehn Jahren; danach jährlich.
ITV – die spanische Version der Hauptuntersuchung (TÜV)
09.04.2025 — Neue Fahrzeuge müssen eher seltener bei als bei uns vorgestellt werden, sehr alte dagegen deutlich öfter. Alle Angaben Stand Anfang 2025.
Also guter Journalismus sieht anders aus, hier wird doch wieder versucht, den Dummsinn der EU für gut zu verkaufen.
Da fragt man sich wie sinnvoll es ist Fahrzeuge mit Saison Kennzeichen jährlich zu prüfen. Die Menschen, die solche Vorschläge bringen Denken auch nur von der Tapete bis zur Wand.
Die EU ist eine Verbr.Vereinigung und wirft nur so mit dem Geld um Sicht, Sue sichert nichts , hat gar keinen Sinn und gehört eingestellt. Die EU braucht keiner, nur die jenigen die sich an den Menschen bereichern.
Ich geh gern jährlich zum TÜV. Da hätte ich ja auch was von.
Aber nur wenn die Kosten halbiert werden.
Der Artikel ist leider sehr einseitig betrachtet verfasst worden. Ich arbeite in einer Autowerkstatt und kann sagen, daß die Prüfer immer genau überlegen ob beginnenden Verschleiß noch 2 Jahre „durchhält“. Und da ich das seit über 30 Jahren mache, kann ich auch sagen, es passt. Und zu betrachten ist auch, das Kunden älterer Fahrzeuge den Reparaturempfehlungen der Prüfer nachkommen, denn wenn sie sich kein anderes Auto leisten können muss das eigene durchhalten. Also würden wir unsere Verkehrstoten durch diese Maßname nicht segnifikant senken. Was auch immer die Spanier mache, sie machen es anders. Zusätzlich haben wir haben in Deutschland auch nicht die Manpower doppelt so viele Prüfungen durchzuführen.