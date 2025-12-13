E-Auto als Allzweckwaffe: So genial ist der neue Citroën ELO

Mit einer Länge von nur 4,10 Metern bietet das Konzeptfahrzeug einen überraschend großzügigen Innenraum, der Platz für bis zu sechs Personen bereithält. Die vollständig elektrische Architektur des ELO setzt auf maximale Raumoptimierung bei gleichzeitig geringer Außenlänge – ein Konzept, das ideal für die Stadt, aber auch für spontane Ausflüge in die Natur geeignet ist. Die modulare Bauweise macht den ELO zu einem echten „Tiny House auf Rädern“. Eines, das für verschiedene Lebenssituationen angepasst werden kann, sei es für das Pendeln, die Freizeit, Telearbeit oder auch für Urlaubsfahrten.

Modularität für alle Lebensphasen: ELO als flexibler Begleiter

Für ein Auto dieser Größe eher ungewöhnlich: Die elektrische Plattform sorgt nicht nur für nachhaltige Mobilität, sondern maximiert den Innenraum, indem sie den Motor an die hintere Achse verlagert. Das Ergebnis ist ein Fahrzeug, das trotz seiner kompakten Größe ein außergewöhnliches Raumgefühl vermittelt.

Der ELO wurde entwickelt, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Nutzer gerecht zu werden. Das Auto ist mehr als nur ein Fahrzeug, es ist ein lebensgroßer Raum auf Rädern. Es lässt sich je nach Bedarf in einen Arbeitsplatz, Wohnraum, Schlafbereich oder Freizeitort umwandeln. Die um 360 Grad drehbare Fahrersitzposition und das durchdachte Design machen es möglich, den Raum jederzeit neu zu konfigurieren. Zwei zusätzliche Sitze können bei Bedarf ausgeklappt werden, sodass der ELO Platz für sechs Personen bietet.

E-Auto ganz neu gedacht: der Citroën ELO.

Besonders bemerkenswert ist die Möglichkeit, den ELO in einen Schlafbereich für zwei Personen umzuwandeln. Mit den von Decathlon entwickelten aufblasbaren Matratzen bietet der ELO eine komfortable Schlafgelegenheit, die den Raum optimal nutzt, ohne das Fahrzeuggewicht zu erhöhen. Darüber hinaus ermöglicht das integrierte Heimkino-System mit Projektor und aufrollbarem Bildschirm eine spektakuläre Filmnacht unter freiem Himmel.

Innovatives Design mit umweltfreundlichen Materialien

Das Design des ELO ist nicht nur funktional, sondern auch ein Ausdruck der Nachhaltigkeit und Innovation. Die verwendeten Materialien sind nach Angaben des Herstellers sorgfältig ausgewählt, um sowohl umweltfreundlich als auch nachhaltig zu sein. So kommen recycelte Materialien zum Einsatz. Und die Fahrersitze hat das Entwickler-Team so entwickelt, dass sie die Anzahl der Bauteile minimieren, was zur Gewichtsreduzierung beiträgt. Goodyear liefert dafür speziell entwickelte intelligente Reifen, die durch Echtzeitüberwachung von Druck und Abnutzung die Fahrzeugsicherheit erhöhen und gleichzeitig die Energieeffizienz verbessern.

ELO: Optimismus in jedem Detail

Keine Frage, der ELO strahlt Optimismus und Lebensfreude aus. Mit einer auffälligen, farbigen Lackierung in leuchtendem Orange, die je nach Lichtverhältnissen zwischen Orange, Rot und Gelb wechselt. Diese fröhliche Erscheinung spiegelt sich auch im Inneren wider: Das Design im Interior setzt auf freundliche Materialien und ein durchdachtes Layout, das den Raum maximiert und eine entspannende Atmosphäre schafft.

Flexibel nutzbar: der Innenraum des Citroën ELO.

Mit einer großflächigen Glasdachkonstruktion und flachen, leicht gewölbten Fenstern wird das Fahrzeug zu einem Lichtbad, das den Innenraum erhellt und – nach Vorstellungen von Citroën – eine direkte Verbindung zur Außenwelt schafft. Ein durchdachtes Beleuchtungskonzept mit LED-Lichtern und intelligenter Steuerung sorgt für eine angenehme Atmosphäre, die sich je nach Bedarf anpassen lässt.

Freizeit, Arbeit, Ruhe: ELO fördert ein aktives und flexibles Leben

Im Kern möchte der ELO aber noch viel mehr sein. Nämlich ein Begleiter für moderne Lebensstile, die Arbeit, Freizeit und Entspannung miteinander verbinden. Das Fahrzeug fördert eine neue Art der Mobilität: REST, PLAY, WORK. Mit seinem intelligenten V2L (Vehicle to Load)-System ermöglicht der ELO, verschiedene Geräte wie Elektronik, Grillgeräte oder Lautsprecher zu betreiben, während du unterwegs bist. Für Freizeitaktivitäten hat das Fahrzeug eine integrierte Luftpumpe für Surfbretter, Fahrräder und Sportgeräte sowie Abstellmöglichkeiten für Ausflüge oder spontane Picknicks.

Im Arbeitsmodus lässt sich ELO schnell in ein mobiles Büro umwandeln. Der Fahrersitz dient gleichzeitig als ergonomischer Bürostuhl, während digitale Tools und eine intuitive Benutzeroberfläche die Arbeit während der Fahrt ermöglichen. ELO wird damit zu einem Ort für kreatives Arbeiten, Entspannen und gemeinsames Erleben.

Fazit: ELO – Der neue Maßstab für urbane Mobilität

Mit ELO geht Citroën einen mutigen Schritt in die Zukunft der urbanen Mobilität. Das Konzeptfahrzeug kombiniert innovative Technik, nachhaltige Materialien und ein durchdachtes Design. Um eine neue Vision der Mobilität zu schaffen, die den Lebensstil der Zukunft widerspiegelt. Egal, ob es darum geht, den Stadtverkehr zu meistern, spontan auszufliegen oder das Heimbüro unterwegs zu nutzen – ELO bietet eine unvergleichliche Vielseitigkeit, die den Alltag revolutioniert.

Du willst mehr über das E-Auto der Zukunft erfahren? Der Citroën ELO wird am 9. Januar 2026 seine Publikumspremiere auf dem Brüsseler Autosalon feiern.