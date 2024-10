Apple verbessert iPhones aus der Ferne: Das können die Handys jetzt

Das erste große Update für iOS 18 steht ab sofort für alle iPhone-Nutzer zum Download bereit. Während Anwender in den USA sich über die ersten Apple-Intelligence-Features freuen dürfen, müssen deutsche Smartphone-Nutzer weiterhin darauf verzichten. Apple hatte diese Entscheidung bereits im Juni angekündigt. Dadurch reduziert sich die Menge der Neuheiten hierzulande deutlich. Es gibt aber trotzdem noch einige hilfreiche Verbesserungen. Neben iOS 18.1 sind auch iPadOS 18.1, macOS Sequoia 15.1, watchOS 11.1, tvOS 18.1 und visionOS 2.1 verfügbar.

iOS 18.1 ohne Apple Intelligence: Das ist neu

Mit iOS 18.0 lieferte Apple unter anderem ein grundlegend neues Kontrollzentrum ab. Die Steuerzentrale für dein iPhone erhält mit dem Update auf iOS 18.1 zwei nützliche Verbesserungen. So bietet Apple nun unter anderem separate Steuerelemente für die Kommunikation an. Konntest du bislang beispielsweise die Wi-Fi-Verbindung nur über ein zusammengefasstes Menü steuern, stehen dir jetzt einzelne Kacheln für Wi-Fi, Bluetooth oder Mobilfunk zur Auswahl. Damit kannst du das Kontrollzentrum genauer an deine Präferenzen anpassen.

Sollte bei diesen Anpassungen etwas schieflaufen, gibt es mit iOS 18.1 Abhilfe. In den Einstellungen kannst du das gesamte Kontrollzentrum bei Bedarf auf die Standardkonfiguration zurücksetzen. Du kannst also im Fall der Fälle mit den Werkseinstellungen neu beginnen.

Besitzer eines iPhone 16 bekommen eine kleine Neuheit für die Kamerasteuerung. In der Kameraauswahl von iOS 18.1 steht dir nun auch die Selfie-Kamera als Option bereit. In iOS 18.0 konntest du nur die Kameras auf der Rückseite auswählen. Wenn du ein iPhone 15 Pro oder Pro Max benutzt, wirst du nach der Installation des Updates außerdem in der Lage sein, räumliche Fotos aufzunehmen. Bislang unterstützte Apple nur räumliche Videos.

Wenn du bei der Nutzung deines iPhone 16 hin und wieder willkürliche Neustarts bemerkt hast, solltest du ebenfalls das Update auf iOS 18.1 zeitnah installieren. Dieser nervige Fehler soll damit der Vergangenheit angehören.

Die Möglichkeit, AirPods Pro als Hörhilfe zu nutzen, bleibt ebenfalls bis auf Weiteres Anwendern in den USA und Kanada vorbehalten. Apple schreibt weiterhin in einer Fußnote auf der Website der kabellosen Kopfhörer, dass dieses Feature „voraussichtlich im Herbst 2024“ in Deutschland verfügbar sein soll.

TikTok-Nutzer dürfen sich ebenfalls auf iOS 18.1 freuen. Nach der Installation des Updates kannst du Songs direkt mit dem beliebten Social Network teilen. Danach kannst du den ausgewählten Song in verschiedenen Formaten entweder mit allen Nutzern oder auch nur deinen Kontakten teilen.

EU-Nutzer müssen auf AI und iPhone Mirroring warten

Wie bereits angesprochen, werden die Funktionen aus Apple Intelligence für Nutzer in der EU nicht Teil von iOS 18.1 sein. Wenn du dein iPad oder Mac jedoch in englischer Sprache nutzt und die US-Region auswählst, könntest du Zugriff auf die Features erhalten.

Nicht so gut sieht es hingegen mit dem iPhone Mirroring aus – mit iOS 18.1 und macOS Sequoia 15.1 fehlt es weiterhin für EU-Anwender. Für Nutzer außerhalb der EU brachte das neue iOS- und macOS-Update aber eine hilfreiche Verbesserung. Während du dein iPhone vom Mac aus steuerst, kannst du nun Dateien direkt per Drag-and-drop auf dem Smartphone nutzen. Damit wird beispielsweise das Teilen von Fotos oder Videos deutlich erleichtert.

Die neue Software für iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV und Vision Pro steht wie üblich ab sofort zum Download über die integrierte Update-Funktionen bereit.