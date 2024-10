iPhone 16: Neue Probleme frustrieren Apple-Nutzer

Apple musste bereits wenige Tage nach der Verfügbarkeit des iPhone 16 ein erstes Software-Update veröffentlichen, um unter anderem Probleme mit dem Touchscreen zu lösen. iOS 18.0.1 erschien am 3. Oktober, keine zwei Wochen, nachdem das neue iPhone verfügbar war. Es gibt aber noch eine Reihe von anderen Fehlern, die das Unternehmen bislang nicht behoben hat. Damit stellt Apple die Geduld einiger Nutzer auf die Probe. Selbst ein Austausch des Smartphones schafft laut den Berichten aktuell keine Abhilfe.

iPhone 16 mit zufälligen Neustarts und eingefrorenen Apps

Die Kollegen von MacRumors sind bei Reddit, Apples Diskussionsforen und auch im eigenen Forum über einige der aktuellen Probleme gestolpert. Einer der nervigsten Fehler, mit dem Besitzer des iPhone 16 derzeit zu kämpfen haben, sind sporadische Neustarts des Smartphones.

Bereits Ende September, kurz nach dem Verkaufsstart des Handys, gab es die ersten Berichte. Aber auch nach dem Update auf iOS 18.0.1 mehren sich die Beiträge in den Foren. Der Fehler zeigt sich unter anderem durch ein Display, das entweder langsam oder gar nicht mehr auf Eingaben reagiert. Danach startet das iPhone 16 neu. In anderen Fällen tritt der Neustart bei der Nutzung des StandBy-Modus auf.

Einige Besitzer haben von Apple ein Austauschgerät erhalten. Der Fehler tritt aber auch bei dem neuen iPhone 16 nach kurzer Zeit erneut auf. Dies weist darauf hin, dass es sich dabei um ein Software-Problem handelt. Weitere Anwender haben eine andere Lösung gefunden, indem sie ihr iPhone 16 neu eingerichtet haben und kein Backup benutzten. Für viele Nutzer dürfte der damit verbundene Aufwand jedoch keine Alternative sein.

Das Problem tritt manchmal nur sporadisch auf, in anderen Fällen startet das iPhone 16 bis 20 Mal am Tag neu. Dass ein Neustart erfolgt ist, wird dadurch auffällig, dass es bei der ersten Nutzung nach PIN oder Passwort fragt.

iOS 18.1 soll Lösung bringen

Die endgültige Lösung soll aber schon in der nächsten Woche erscheinen. Wie bereits erwähnt, löst iOS 18.0.1 das Problem nicht. Besser sieht es aber mit iOS 18.1 aus, dass sich derzeit noch in der Testphase befindet. Derzeit wird erwartet, dass iOS 18.1 bereits am Montag, den 28. Oktober 2024, erscheint und das Problem mit dem iPhone 16 löst. Wie 9to5Mac schreibt, hat Apple die unerwarteten Neustarts in den Release Notes zu dem kommenden Update explizit als behoben erwähnt.

Akku-Probleme mit dem iPhone 16

Neben den Neustarts kämpfen andere Besitzer des iPhone 16 mit einem enormen Stromverbrauch. Dies sorgt dafür, dass der Akku schon nach kurzer Zeit leer ist. Dieser Umstand ist für einige Tage nach der ersten Einrichtung normal, da Hintergrundprozesse auf dem Handy aktiv sind. In dieser Zeit ist das Smartphone auch deutlich wärmer.

Ein Nutzer schreibt jedoch, dass sogar 19 Tage nach dem Kauf die Laufzeit deutlich geringer zu sein scheint als mit dem alten Handy. In diesem Fall war es ein Wechsel von einem iPhone 15 Pro zu einem 16 Pro Max. Die Hintergrundaktivitäten sollten also abgeschlossen sein. Es betrifft offenbar außerdem nicht nur das neue iPhone, sondern auch ältere Modelle, die auf iOS 18 aktualisiert wurden.

In einigen Fällen soll das Deaktivieren des Always-on-Displays geholfen haben. Andere Nutzer sagen, dass das Update auf iOS 18.0.1 und der iOS 18.1 Beta ebenfalls Besserung brachte. Es handelt sich aber offenbar erneut um ein Software-Problem.

Fotos-App kann bearbeitete Porträtbilder nicht speichern

Ein weiterer Fehler, der seit einigen Wochen in Apples Diskussionforen diskutiert wird, dreht sich um die Fotos-App. Hier klagen Nutzer darüber, dass Porträt-Fotos auf einem iPhone 16 Pro Max bei der Bearbeitung eines Bildes nicht gespeichert werden können. Ändert man hier die Einstellung von „Störungen reduzieren“, erscheint beim Versuch des Speicherns eine Fehlermeldung. Ein anderer Nutzer schreibt, dass das Editieren der „Auflösung“ denselben Fehler auslöst.