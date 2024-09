iOS 18: Diese iPhones bekommen ab sofort das Update

iPhone 16 oder Apple Watch Series 10, das ist die neue Hardware, die Apple kürzlich der Öffentlichkeit präsentiert hat. Wer sich aber in diesem Jahr kein neues Smartphone oder keine neue Smartwatch kaufen will, bekommt trotzdem wie üblich einige Verbesserungen. Diese landen in diesem September unter anderem in Form von iOS 18 und watchOS 11 auch auf bereits bekannter Hardware. Wann all diese Updates erscheinen, verrät Apple nun in einer Pressemitteilung.

Du kannst ab sofort auf deinem iPhone das neue iOS 18 installieren. Voraussetzung zur Installation ist mindestens ein iPhone XR oder iPhone SE (2. Generation). Dies ist dieselbe Hardware wie bei iOS 17. Kurzum also: Läuft auf deinem Smartphone iOS 17 wird es auch mit iOS 18 kompatibel sein.

Etwas komplizierter wird es jedoch, wenn du Apple Intelligence nutzen willst. Für diese setzt das Unternehmen aus Kalifornien wie gehabt mindestens ein iPhone 15 Pro oder 15 Pro Max voraus. Die ersten AI-Features werden als Teil von iOS 18.1 im Oktober in den USA verfügbar sein. Wann sie auch in der EU verfügbar sein werden, ist weiterhin unbekannt.

Neue Software für iPad, Apple Watch und mehr

Doch neben iOS 18 erwarten dich in diesem Jahr natürlich auch Updates für Apples andere Hardware. So werden iPadOS 18 und watchOS 11 zeitgleich mit dem iOS-Update erscheinen. Zu beachten ist bei dem Update für die Smartwatch, dass du zur Installation eine Apple Watch Series 6 oder neuer benötigst. Die Watch SE (2. Generation) wird ebenfalls noch unterstützt. Die Series 4, Series 5 und Watch SE (1. Generation) erhalten damit ab diesem Jahr keine großen Updates mehr.

Das Update für den Mac in Form von macOS Sequoia erschien ebenfalls am 16. September 2024. Derselbe Termin gilt auch für die Besitzer einer Apple Vision Pro, die dann visionOS 2.0 auf dieser installieren dürfen.