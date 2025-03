iPhone 17 Air: Streicht Apple weitere Anschlüsse?

Für physische Anschlüsse konnten sich die Designer bei Apple noch nie wirklich begeistern. Sie schienen sie eher als notwendiges Übel anzusehen. Selbst bei leistungsstarken Notebooks müssen sich die Nutzer mit einer begrenzten Anzahl von Steckplätzen begnügen. Und bei Smartphones leitete der Hersteller einst den Trend zum Verzicht auf die klassische Kopfhörerbuchse ein. Bereits mit der Einführung des iPhone 7 im Jahr 2016 wurde der Anschluss gestrichen. Nun steht offenbar der nächste große Verzicht an.

Nur noch kabelloses Laden

Schon länger kursieren Gerüchte, die ein besonders schlankes iPhone vorhersehen, das zwischen den leistungsstarken Klassikern der Serie und der für den Einstieg gedachten SE-Version positioniert werden soll. Denn allem Anschein nach müssen die Nutzer nicht nur bei der Leistung Abstriche machen, damit die Akkulaufzeit nicht zu gering ausfällt. Aus Platzgründen wird die einfachere 48-Megapixel-Kamera des SE-Modells genutzt, der A19-Prozessor benötigt weniger Strom als das Pro-Modell, das in den beiden Highend-Modellen verbaut werden soll.

Und noch ein kleines Detail wird gestrichen: Das schlanke iPhone, das unter der Bezeichnung 17 Air auf dem jährlich stattfindenden Herbst-Event vorgestellt werden könnte, kommt demnach vollends ohne einen Steckplatz aus. Der SIM-Slot fehlt, und selbst das Laden des Smartphones soll dann ausschließlich kabellos erfolgen, berichtet Bloomberg.

Als Grund für diesen Verzicht wird einmal mehr die schmale Bauform vermutet. Der durch den wegfallenden Anschluss frei werdende Platz kann von einem etwas größeren Akku genutzt werden. Vor allem aber soll wohl die Stabilität des Smartphones nicht leiden. Diese wird durch den Einschub für einen Stecker an eben dieser Stelle verringert, was wohl eine zusätzliche Verstärkung für die geplante Bildschirmgröße von 6,55 Zoll nötig war. Zumal Apple schon unrühmliche Erfahrungen mit nachgebenden iPhone-Gehäusen machen musste. Im Rahmen des sogenannten Bendgates beschwerten sich zahlreiche Nutzer über Verformungen der Außenhaut beim iPhone 6 Plus.

Setzt Apple einen neuen Trend?

Abzuwarten bleibt, ob Apple damit einmal mehr – wie bei der Kopfhörerbuchse, die mittlerweile bei der Mehrheit der Smartphones fehlt – einen Trend setzen kann. Allerdings sind die Einschränkungen mit diesem Schritt nicht eben gering. Das beginnt schon beim Datenaustausch, der dann zwangsläufig in Verbindung mit einer Cloud geschehen muss.

Auch das Laden wird umständlicher: Gerade, wenn es schnell gehen muss führt kein Weg am Kabel vorbei. Und die meisten Powerbanks unterstützen kein kabelloses Laden, sodass insbesondere unterwegs Probleme entstehen können.