Notbremse im iPhone-Update: So will Apple Fake-News in den Griff bekommen

Ein Feature von Apples iPhone sorgte vor einigen Tagen erneut für Schlagzeilen. Mit den jüngsten Updates von iOS 18 war unter anderem das Smartphone des kalifornischen Unternehmens in der Lage, Benachrichtigungen zusammenzufassen. Wenn du also eine Reihe von Textnachrichten aus einem Gruppenchat bekommst, kann die Software diese in einer kurzen Mitteilung zusammenfassen und dir damit Zeit sparen. All dies geschieht mit Hilfe von Apple Intelligence, der hauseigenen KI-Lösung. Diese ist bislang noch nicht ohne Umwege in der EU verfügbar, soll aber im April auch hierzulande für alle Nutzer starten. Noch bevor das passieren wird, muss der iPhone-Hersteller jetzt aber wichtige Veränderungen vornehmen. Grund sind Zusammenfassungen, in denen fehlerhafte Inhalte zu lesen waren. So erstellte die KI beispielsweise falsche Titelzusammenfassungen, basierend auf den Headlines der BBC.

Apple Intelligence: iOS 18.3 soll wichtige Probleme beheben

Bereits vor einigen Tagen gab Apple Hinweise darauf, wie man dieses Problem in den Griff bekommen will. Nun zeigt es jedoch erste konkrete Handlungen. Diese finden sich in der dritten Beta für das kommende iOS 18.3. Die finale Version des Updates wird voraussichtlich Ende Januar oder Anfang Februar erscheinen.

Wie unter anderem MacRumors berichtet, hat Apple beispielsweise die Erstellung von KI-Zusammenfassungen für Apps in den Kategorien News und Entertainment vollständig deaktiviert. Damit stellt man sicher, dass zumindest zum aktuellen Zeitpunkt keine Fake-News mehr von der KI erfunden werden. Die Zusammenfassungen sollen jedoch in einem zukünftigen Software-Update reaktiviert werden.

Darüber hinaus werden die noch existierenden Zusammenfassungen nach der Installation von Apples iOS 18.3 kursiv dargestellt. Sie heben sich damit von regulären Push-Mitteilungen deutlicher ab. Damit reagiert man explizit auf einen der Punkte der Kritiker. Für viele Nutzer war es nicht leicht erkennbar, wann eine Push-Nachricht von der KI geschrieben wurde oder wirklich von einer App kam.

Gleichzeitig erleichtert Apple es seinen Nutzern in iOS 18.3, die Zusammenfassungen für einzelne Apps zu steuern. Bereits seit langer Zeit kannst du auf dem Sperrbildschirm von iPhone oder iPad durch eine Wischgeste die Optionen einer Benachrichtigung öffnen. Zusätzlich zu den bereits existierenden Features findest du hier nun eine Einstellung, mit der du die KI-Zusammenfassungen für die jeweilige App deaktivieren kannst. Diese Funktion existierte schon zuvor, war jedoch in den Tiefen der Systemeinstellungen versteckt.

Der iPhone-Hersteller hatte die KI-Zusammenfassungen in den USA und diversen weiteren Regionen außerhalb der EU als Teil von iOS 18.1 vorgestellt. Das Unternehmen bezeichnet die sogenannte Apple Intelligence noch als Beta-Version, bewirbt sie aber gleichzeitig als eine der großen Neuheiten des iPhone 16. Diese neuen KI-Funktionen musst du derzeit explizit aktivieren.