Bisher einmalig: Akku-Staubsauger und Saugroboter in einem Gerät

In Las Vegas findet momentan die CES, eine der größten Tech-Messen der Welt, statt und jede Menge neue Produkte werden vorgestellt. So auch von Anker. Die Marke ist vielen durch ihre Kabel und Powerbanks bekannt. Doch mit der Untermarke Eufy ist man auch im Smart-Home-Bereich unterwegs und hat diverse Saugroboter und Akkustaubsauger im Angebot. Auf der CES fällt man mit einem Verwandlungskünstler besonders auf.

Verrückt oder genial? Dieser Saugroboter räumt auch deine Socken weg

3-in-1 Staubsauger: Anker Eufy E20

Auf den ersten Blick funktioniert der Eufy E20 wie ein gewöhnlicher Saugroboter. Sogar eine Station zum Laden und automatischen Entleeren des Staubbehälters gehört zum Lieferumfang, sodass der Roboter bis zu 75 Tage autark arbeiten kann. Doch das Besondere: Das komplette Saugmodul mit Motor, Filter und Staubbehälter ist abnehmbar. So wird der Saugroboter in wenigen Handgriffen zum Akkustaubsauger. Mit den mitgelieferten Aufsätzen machst du aus dem Saugroboter also wahlweise einen Handstaubsauger oder einen Stielstaubsauger.

Kompromisse muss man dabei laut Hersteller keine eingehen. Die Saugstärke sei sowohl im Handbetrieb als auch als Roboter mit den normalen Geräten der Konkurrenz vergleichbar. Und der Saugroboter verfügt über gängige Annehmlichkeiten wie eine Laser-Navigation inklusive Kartenfunktion und Hinderniserkennung. Der Eufy E20 ist ab sofort für 549 Euro erhältlich.

Anker Eufy E20 im Einsatz

Neue Kopfhörer mit Display

Auch im Audio-Bereich ist Anker seit vielen Jahren erfolgreich. Hier unter der Marke Soundcore. Zur CES präsentiert man ein neues Top-Modell in Konkurrenz zu den AirPods Pro von Apple. Dabei realisiert man, was Apple bereits seit einigen Jahren gerüchteweise prophezeit wird: Ein Ladecase mit Display. Dieses verbirgt sich unter dem Deckel und zeigt beim Öffnen für jeden Ohrstecker den aktuellen Ladezustand an. Diese beträgt 10 Stunden pro Kopfhörer oder 40 Stunden mit Case.

Soundcore Liberty 4 Pro mit Display im Case

Die Kopfhörer selbst sollen dank Hi-Res-Audio-Wireless-Standard und LDAC-Codec mit einer guten Soundqualität glänzen. Der Hersteller verspricht klaren, vollen Sound mit auf den Punkt gebrachtem Bass. Auch ANC ist an Bord und kann direkt an den Ohrsteckern, per Touch-Geste auf dem Case oder in der Soundcore-App aktiviert werden. Hier finden sich auch weitere Einstellungen und Soundprofile.

Die Soundcore Liberty 4 Pro sind ab sofort für 149,99 Euro erhältlich. Viel Auswahl hast du bei den Farben. So gibt es die Kopfhörer wahlweise in glänzendem Schwarz oder Blau sowie in mattem Schwarz, Weiß, Grün oder Blau.