Wischt die Konkurrenz weg: Narwal Z10 Ultra im Test

Schon mal was von Narwal gehört? Der Hersteller versucht mit dem nächsten Saugroboter-Modell zu den Größen Roborock und Dreame aufzuschließen. Besondere Aufmerksamkeit erhält die Wischfunktion, die mit einer effizienten Eckenreinigung auftrumpfen möchte. Ob sich das Versprechen in der Praxis bewahrheitet und ob Roborock und Dreame einen neuen Konkurrenten fürchten müssen, verraten wir dir in diesem Test.

→ Testgerät direkt bei Amazon anschauen (Aktuell 200 Euro Rabatt möglich)

Design und Einrichtung des Narwal Z10 Ultra

Der Narwal Z10 Ultra ist in zwei Farben erhältlich: Grau und Weiß. Der Saugroboter hat zwei Seitenbürsten und zwei rotierende Wischmopps. Womöglich wirst du dich im ersten Moment über die Bauform der Wischausrüstung wundern. Denn diese ist nicht rund, sondern dreieckig. Der rechte Wischmopp kann zudem in Ecken ausgefahren werden. Etwas überrascht waren wir, dass der Roboter über keine ausfahrbare Seitenbürste verfügt. Mit der Höhe von 10,4 cm ist der Narwal-Saugroboter vergleichsweise hoch.

Der Narwal Z10 Ultra hat dreieckige Wischpads

Die Servicestation sieht in gewohnter Narwal-Manier extravagant aus. Sie hat einen futuristischen Look und misst 43,1 × 46,2 × 38,8 cm. Das wohl verrückteste Feature ist der integrierte Touchscreen im Deckel. So kannst du den Roboter zum Putzen losschicken, das Putzen pausieren oder abbrechen. Die Basisstation bietet viele Wartungsfunktionen. Inbegriffen sind eine Absaugfunktion, eine Heißwasser-Moppwäsche, eine Heißlufttrocknung und die automatische Putzmittelzufuhr. Im Verpackungsinhalt findest du eine 1-Liter-Putzmittellösung. Die Flasche setzt du in die Station neben dem Staubbeutel ein.

Der Staubbehälter aus der Station des Narwal Z10 Ultra

Um den Roboter zu steuern, benötigst du die Narwal-Freo-App. Die Einrichtung dauert nur wenige Minuten. Beim Mapping arbeitet der Roboter gut und scannt die Testfläche präzise. Insbesondere die Erkennung von Gegenständen klappt gut. Diese zeigt dir der Roboter im Anschluss in der App an.

Diese Funktionen gibt es in der Narwal-Freo-App

Die Narwal-Freo-App ist übersichtlich. Wenn der Z10 Ultra dein erster Saugroboter ist, wirst du keine Probleme bei der Nutzung der Software haben. Das Startmenü enthält sämtliche Einstellungen rund um die Reinigung und Navigation. Du kannst dich zwischen vier Saugstufen und drei Wasserduchflussraten entscheiden.

Die zusätzlichen Einstellungen ermöglichen dir detaillierte Anpassungsmöglichkeiten. Hier kannst du einstellen, nach wie vielen Quadratmetern die Wischmopps durchgespült werden oder wie gründlich sich die Dockingsstation um die Wartung des Z10 Ultra kümmern soll.

Saug- und Wischleistung des Narwal Z10 Ultra

Mit dem Z10 Ultra beweist Narwal, dass sie mit Roborock und Dreame mithalten können. Der Saugroboter zeigt sich im Alltag bärenstark bei der Saugleistung. In unserem Test hatte er keine Probleme, grobe als auch feine Partikel zu entfernen. Gleiches gilt auf Teppichen. Auch hier zeigt sich der Roboter auf einem guten Level. Der Z10 Ultra verfügt über eine spezielle Hauptbürste. In dieser steckt das „Tangle-Free System“, das dafür sorgt, dass sich keine Tier- oder Menschenhaare verheddern.

Die Saugleistung ist spitze

Die Wischleistung ist das absolute Highlight des Saugroboters. In der Praxis schafft es der Roboter, feuchte und leicht eingetrocknete Flecken mit Bravour wegzuwischen. Klebriger Boden? Fehlanzeige! Faszinierend ist zudem, dass sich das Wischergebnis auch in Ecken widerspiegelt. Dafür sorgen die bereits beschriebenen dreieckigen Wischmopps. Auf Teppichen werden diese um 12 mm angehoben.

In Sachen Navigation hat der Roboter derweil Nachholbedarf. Der Z10 Ultra erkennt im Alltag einige Hindernisse nicht rechtzeitig und fährt gegen diese. In dieser Hinsicht kannst du ihm unter die Arme greifen, indem du gewisse Möbel als No-Go-Zone markierst.

Das Dock des Narwal Z10 Ultra

Um die Wartung kümmert sich die Servicestation. Sie kümmert sich um die Leerung des Staubbehälters sowie die Reinigung und Trocknung der Wischpads. In der App kannst du entscheiden, wie gründlich die Selbstreinigungsfunktionen durchgeführt werden sollen.

Test-Fazit: Lohnt sich der Kauf des Narwal Z10 Ultra?

Der Fokus auf die Wischfunktion trägt Früchte. Unserer Meinung nach gehört die Wischleistung des Narwal Z10 Ultra zu den besten, die du auf dem Saugroboter-Markt finden wirst. Das Saugergebnis ist nicht minder beeindruckend. Narwal schafft es, mit dem Z10 Ultra den Abstand zu Dreame und Roborock zu verkürzen.

Der recht Wischmopp sorgt für ein gutes Wischergebnis in Ecken

Abgesehen von der nicht vorhandenen ausfahrbaren Seitenbürste und einigen Navigationsfehlern gibt es keine Gründe, die gegen einen Kauf des Narwal Z10 Ultra sprechen. Der Saug- und Wischroboter ist bei Amazon erhältlich und kostet nach unverbindlicher Preisempfehlung 1.299 Euro