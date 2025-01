DHL Packstation: Gravierende Änderung bei neuen Automaten angekündigt

Es schien, als sei der Ausbau der Packstationen von DHL nahezu abgeschlossen. Eigentlich wollte das Paketunternehmen schon Ende 2023 in Deutschland 15.000 Stationen zum Empfangen und Verschicken von Paketen und Päckchen aufgebaut haben. Dieses Ziel wurde jedoch verfehlt: Heute sind es erst 14.200 Packstationen. Hinzu kommen 800 Poststationen, an denen es Briefmarken gibt und du mit einem QR-Code Pakete verschicken kannst. Doch jetzt überrascht DHL mit einer ambitionierten Ankündigung: Bis 2030 soll es in Deutschland 30.000 Packstationen und Poststationen geben. Einige der neuen Automaten weisen eine gravierende Neuerung auf.

Neue Packstationen werden teilweise auch weiß

Neben einer Verdoppelung seiner Packstationen plant DHL auch den Aufbau von Stationen der Unternehmenstochter DeinFach. Über DeinFach hatten wir bereits unter dem Namen OneStopBox berichtet. Inzwischen hat sich die DHL-Tochter umbenannt. Schon bis Ende Januar sollen die ersten weißen Automaten in Betrieb gehen. Bis Ende 2025 will man „eine vierstellige Anzahl an Automaten deutschlandweit“ aufstellen. Der Unterschied zur DHL Packstation: DeinFach verschickt selbst keine Pakete, stellt aber die Infrastruktur zur Verfügung. Diese kann sowohl von DHL als auch von anderen Zustellerfirmen genutzt werden. Auch lokale Händler sollen die Box nutzen können.

DHL und DeinFach wollen die neuen Automaten vor allem an öffentlich zugänglichen Orten errichten. Auf der DeinFach-Webseite werden Baumärkte und Discounter als Partner genannt, aber auch die Wohnungsunternehmen Vonovia, Vivawest und GAG. Der Vorteil für DHL und andere Zusteller liegt auf der Hand: Die Boten müssen nicht zig Häuser anfahren und bei unzähligen Kunden klingeln, sondern können viele Pakete gebündelt an einem Ort abgeben. Und du kannst deinen Einkauf mit dem Abholen und Abgeben von Paketen verbinden. Durch die Verdopplung der Automaten sollte sich auch der durchschnittliche Weg bis zum nächsten Paketautomaten in den kommenden Jahren deutlich verkürzen.