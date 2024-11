Was taugt eine Samsung Soundbar für weit unter 200 Euro? Wir machen den Test

Selbst die besten Fernseher haben oft ein gemeinsames Problem: schwachen Sound. Hier können Soundbars Abhilfe schaffen, doch viele Modelle sind ziemlich teuer. Eine Ausnahme bildet die Samsung HW-B540. Diese 2.1-Kanal-Soundbar mit externem Subwoofer ist vergleichsweise günstig. Bei MediaMarkt zahlst du momentan etwa sogar lediglich 159 Euro für das Gerät. Doch was taugt eine Samsung Soundbar, die deutlich weniger als 200 Euro kostet?

Der erste Eindruck nach dem Auspacken

Das Design der Samsung HW-B540 ist im schlichten Schwarz gehalten und kompakt designt, wodurch sie sich perfekt unter die meisten größeren Fernseher einfügt. Die Soundbar selbst misst 86 x 5,94 x 7,5 cm und passte bei unserem Test dadurch problemlos unter einen 55-Zoll-Fernseher. Praktisch: An der Vorderseite der Leiste befindet sich ein kleines Display, das dir Informationen zur aktuellen Sound-Einstellung, der Verbindung oder dem Bass-Level anzeigt.

Einzig der Subwoofer fällt mit seiner Größe etwas wuchtig aus. Er misst 18,4 x 34,6 x 29,5 cm, wiegt 4,4 kg und ist hochwertig verarbeitet. Das Gehäuse besteht aus schwarzem Holz ohne Maserung, was einen schlichten Look erzeugt.

Das alles packt Samsung bei der Soundbar mit in den Karton

Neben der Soundbar samt Subwoofer packt Samsung noch eine Fernbedienung mit in die Box. Mit dieser kannst du die Sound-Einstellungen anpassen, verschiedene Bass-Stufen einrichten und Geräte via Bluetooth verbinden. Ebenfalls Teil des Lieferumfangs sind das nötige Zubehör für eine Wandmontage der Leiste sowie ein optisches Kabel. Etwas schade: Ein HDMI-Kabel wird nicht mitgeliefert.

Viele Anschlüsse – und natürlich auch Bluetooth

Insgesamt stehen dir bei der Samsung Soundbar vier Anschlüsse zur Verfügung: ein HDMI-ARC-Port, ein HDMI-2.1- und ein USB-A-Stecker sowie ein optischer Audioeingang. Dank der Bluetooth-Verbindung des Subwoofers bleibt das Kabelmanagement am Fernseher zudem angenehm übersichtlich. Generell lassen sich via Bluetooth natürlich auch Smartphone, Tablet und Co. kabellos mit der Soundbar verbinden. Besonders praktisch ist dabei auch: Dank Multipoint-Bluetooth lassen sich auf Wunsch gleich zwei Smartphones gleichzeitig mit der Soundleiste verbinden.

Den Subwoofer verbindest du ganz easy via Bluetooth mit der Soundbar

Ein kleiner Wermutstropfen: Die verbaute Bluetooth-Version 4.2 ist inzwischen etwas veraltet. Für Abstriche beim Sound sorgt dies jedoch nicht – doch dazu später mehr. Auch eine App-Steuerung, einen 3,5-mm-Klinkenanschluss oder weitere Extras wie Q-Symphony – Samsungs Feature für nahtlose Integration mit kompatiblen Fernsehern – suchst du hier vergebens. Mit Blick auf den Preis können viele auf solche Extras aber sicherlich verzichten. Immerhin bietet die Soundbar mit SBC sowie AAC zwei gängige Audio-Codecs und unterstützt viele Wiedergabeformate wie MP3, WMA oder FLAC.

Klarer Sound, praktische Sound-Modi und mehr – so schlägt sich die Soundbar im Alltag

Kommen wir nun zum wichtigsten Faktor: dem Sound. Und genau hier weiß die Samsung HW-B540 zu überzeugen – besonders, wenn man den Preis bedenkt. Die Soundbar bietet dir ein 2.1-Kanal-System mit insgesamt fünf Lautsprechern. Sie verfügt über vier 40-Watt-Lautsprecher, die den Sound frontal ausgeben, während der Subwoofer 200 Watt für die Tiefen bereitstellt. Insgesamt sorgt Samsung dadurch für klare Höhen, gut verständliche Stimmen und insgesamt kraftvollen Sound.

Im Alltagstest konnte die Soundbar vor allem bei Actionfilmen überzeugen, die mit wuchtigen Klängen und kraftvollem Sound punkten. Selbst beim Zocken von Ego-Shootern war das Audio-Erlebnis beeindruckend – auch wenn sich meine Nachbarn sicher über die explosiven Sounds geärgert haben. Auch bei Dramen wie Forrest Gump bot die HW-B540 eine klare Sprachwiedergabe – ohne, dass die eingespielte Musik das Gesamtbild störte.

Ein großer Pluspunkt beim Sound sind auch die vorinstallierten Modi. So hebt dder Game-Mode etwa die Tiefen hervor und ist ideal fürs Zocken geeignet. Gleichzeitig sorgt der DTS Mode für ein immersives Filmerlebnis, während der Standard Mode dir eine ausgewogene Klangausgabe bietet. Praktisch sind ebenso der Voice Enhancement Mode und der Nachtmodus. Letzterer ist ein echter Vorteil für alle, die gerne vor dem TV einpennen, da der Sound hier automatisch abgesenkt wird.

Neben DTS Virtual:X wird auch Dolby Digital unterstützt

In Kombination mit Audioverbesserungen wie DTS Virtual:X und Dolby Digital kann sich die Samsung Soundbar wirklich hören lassen und möchte dabei sogar einen Raumklang erzeugen. Während das in kleineren Zimmern erstaunlich gut klappt, stößt das System bei großen Räumen sicherlich an seine Grenzen. Insgesamt liefert die Soundbar aber in jedem Fall einen ausgewogenen Klang, auch wenn hin und wieder die Höhen etwas überspitzt wirken können. Bei sehr hohen Tönen entsteht ein leichtes Kratzen, das dir aber nur auffallen dürfte, wenn du bewusst darauf achtest.

Und wie steht es um den Subwoofer?

Während die Audioleiste somit rundum solide abliefert, ist der Subwoofer eher als nettes Extra zu sehen. Die Bässe sind zwar sauber, aber für manche vielleicht nicht kraftvoll genug. Beim Blick aufs Datenblatt erwartet man kraftvolle, basslastige Sounds – die Realität sieht etwas anders aus. Besonders bei der Musikwiedergabe von bassintensiven Genres wie Techno oder Metal bleibt der Subwoofer hinter den Erwartungen zurück. Selbst im Enhancement-Modus und bei maximaler Bass-Stufe wirkt der Bass zu fein, um richtig Eindruck zu machen.

Passend zur Soundbar gibt’s auch einen Subwoofer

Allerdings erfüllt die Soundbar genau das, wofür sie gedacht ist: die Audioqualität von Filmen, Serien und Spielen zu verbessern. Hier liefert der Subwoofer ordentliche Tiefen, die gut abgestimmt sind und auch beim Zocken für ordentlich Krach sorgen können. Ob einem der Subwoofer gefällt, liegt also auch daran, was man erwartet. Für Filmabende, spannende Zock-Sessions an der Konsole und Co. langt sie aber allemal.

Eine 200-Euro-Soundbar kann sich also echt lohnen!

Die Eingangs-Frage – also ob eine Soundbar für unter 200 Euro etwas taugt – kann also eindeutig mit Ja beantwortet werden. Ich nutze privat eine Streambar, die zwar den Sound im Vergleich zum TV deutlich verbessert, aber eben nicht an eine reine Soundbar herankommt. Dies wurde auch bei diesem Test noch einmal deutlich. Obwohl es die Samsung HW-B540 schon für deutlich unter 200 Euro gibt, war die Soundqualität mehr als überzeugend.

Auch die Verarbeitungsqualität konnte absolut punkten. Der externe Subwoofer unterstützt den ansonsten sehr guten Sound bei Filmen und Serien, ist allerdings für basslastige Musik eher ungeeignet. Die verschiedenen vorprogrammierten Modi bieten den gewünschten Effekt und dank verschiedener Bluetooth-Codecs und Multipoint ist auch die Konnektivität-Vielfalt gegeben. Gerade der Nachtmodus hat es mir angetan.

Etwas schade ist, dass es keine App gibt, mit der sich Feinjustierungen vornehmen lassen. Auch die Spitzen sind teilweise störend – vor allem dann, wenn der innere Monk herauskommt und man explizit darauf achtet. Dennoch muss ich der Samsung HW-B540 eine klare Kaufempfehlung aussprechen. Für wenig Geld bekommst du hier eine gute Soundbar mit externem Subwoofer, die schick aussieht, eine gute Soundqualität bietet und nur Luxus-Funktionen vermissen lässt.

Vorteile der Samsung Soundbar HW-B540:

Einfache und schnelle Einrichtung

Meistens gut ausbalancierter Sound

Externer Bluetooth-Subwoofer

Multipoint-Bluetooth

Night-Mode funktioniert richtig gut

DTS und Dolby Digital

One Remote Control

Niedriger Preis

Nachteile der Samsung Soundbar HW-B540:

Bass ist ziemlich schwach auf der Brust

Wenig Einstellungsmöglichkeiten

Teilweise übertönende Höhen

Momentan lohnt sich der Kauf ohnehin nochmal mehr. MediaMarkt streicht den UVP von 329 Euro um 51 Prozent klein und verlangt dadurch lediglich 159 Euro für die Samsung Soundbar. Und für diesen Preis lohnt sie sich auf jeden Fall. Passend dazu gibt’s ebenfalls noch eine Doppelpunkt-Aktion, mit der du als Mitglied bei myMediaMarkt pro ausgegebenem Euro 5 Punkte sammelst. Für den Kauf der HW-B540 wären das ganze 1.750 Punkte, die du später gegen Gutscheine eintauschen kannst. Die Anmeldung ist selbstverständlich kostenlos.